Парламентът отхвърли президентското вето: Румен Радев няма да назначава шефа на ДАНС

Парламентът отхвърли президентското вето върху промените в Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и ги прие повторно на второ четене.

Измененията в закона подкрепиха 127 депутати, против бяха 92-ма, един народен представител се въздържа.

Така остава текстът, според който председателят на ДАНС се избира от Народното събрание по предложение на Министерския съвет. Занапред, вместо двама, той ще има трима заместници. Досега ръководителят на службата се назначаваше с указ на държавния глава.

Повторното гласуване мина със 127 гласа „за“ – от ГЕРБ, ДПС-Ново начало, 16 депутати от БСП, ИТН и независими народни представители. Против бяха 92-ма, сред които депутати от „Възраждане“, МЕЧ, „Величие“, АПС, двама от БСП и 28 от ПП-ДБ. Единствен глас „въздържал се“ дойде от ПП-ДБ.

С промените се премахва досегашният ред, при който Министерският съвет предлагаше име на президента, а той решаваше дали да подпише указа. Оттук нататък парламентът ще излъчва шефовете на ДАНС, на военното разузнаване (ДАР) и на подслушването (ДАТО) по предложение на МС, като президентът се запазва единствено в процедурата за назначаване на шефа на НСО. В същото време държавният глава вече няма право неговата администрация да използва колите на службата

В сряда Радев наложи вето и върху законите за другите две служби за сигурност, но вътрешната комисия на парламента отхвърли ветото за ДАНС, което позволи точката да бъде включена извънредно в дневния ред.

Промените бяха внесени след като президентът отказа да подпише указ за назначаването на Деньо Денев начело на ДАНС, а кабинетът обвини Радев, че блокира назначенията с месеци.

По време на дебата в пленарната зала депутати от „Възраждане“ обвиняваха управляващите, че се опитват да „окупират“ службите за сигурност и да отнемат всички правомощия на президента.