Парламентът отхвърли президентското вето: Румен Радев няма да назначава шефа на ДАНС

Парламентът отхвърли президентското вето върху промените в Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и ги прие повторно на второ четене.
Измененията в закона подкрепиха 127 депутати, против бяха 92-ма, един народен представител се въздържа.
Така остава текстът, според който председателят на ДАНС се избира от Народното събрание по предложение на Министерския съвет. Занапред, вместо двама, той ще има трима заместници. Досега ръководителят на службата се назначаваше с указ на държавния глава.
Повторното гласуване мина със 127 гласа „за“ – от ГЕРБ, ДПС-Ново начало, 16 депутати от БСП, ИТН и независими народни представители. Против бяха 92-ма, сред които депутати от „Възраждане“, МЕЧ, „Величие“, АПС, двама от БСП и 28 от ПП-ДБ. Единствен глас „въздържал се“ дойде от ПП-ДБ.
С промените се премахва досегашният ред, при който Министерският съвет предлагаше име на президента, а той решаваше дали да подпише указа. Оттук нататък парламентът ще излъчва шефовете на ДАНС, на военното разузнаване (ДАР) и на подслушването (ДАТО) по предложение на МС, като президентът се запазва единствено в процедурата за назначаване на шефа на НСО. В същото време държавният глава вече няма право неговата администрация да използва колите на службата
В сряда Радев наложи вето и върху законите за другите две служби за сигурност, но вътрешната комисия на парламента отхвърли ветото за ДАНС, което позволи точката да бъде включена извънредно в дневния ред.
Промените бяха внесени след като президентът отказа да подпише указ за назначаването на Деньо Денев начело на ДАНС, а кабинетът обвини Радев, че блокира назначенията с месеци.
По време на дебата в пленарната зала депутати от „Възраждане“ обвиняваха управляващите, че се опитват да „окупират“ службите за сигурност и да отнемат всички правомощия на президента.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 баба вуна
11:22 23.10.2025
2 Мафията
Коментиран от #3
11:26 23.10.2025
3 хъхъ
До коментар #2 от "Мафията":Всичко започна от Кирчо и Асен, които Радев подкрепяше, а после те промениха конституцията заедно с Боко и Шиши, за да отнемат президентски права.
Коментиран от #27
11:28 23.10.2025
4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
11:28 23.10.2025
6 Това е мафия, а не НС
11:32 23.10.2025
7 тука е така
11:32 23.10.2025
8 ДАНС с главно Дъ
11:32 23.10.2025
9 Боруна Лом
11:32 23.10.2025
10 Точно така
11:33 23.10.2025
11 Гост
11:35 23.10.2025
12 Абе примати в парламента
11:37 23.10.2025
13 Абе примати в парламента
Коментиран от #26
11:41 23.10.2025
14 Орк кристал
11:42 23.10.2025
15 ОК!
И те ли ще идват на работа с личният си автомобил?!
И те ли няма да могат да избират шефа на ДАНС...?!
Или тогава набързо ще спретнат контра-закон...?!
Балкани!
Коментиран от #35
11:46 23.10.2025
16 Радев спешно да свиква
11:46 23.10.2025
17 !!!?
Коментиран от #31
11:47 23.10.2025
18 Петър
11:49 23.10.2025
19 Ало Радев, ало нищожествата
11:50 23.10.2025
20 Шайката Гуци-Буци-ЗеленЧорап
Боко и шиши продължават да изпълняват плана на Решетников - от неизбираемата Цачева, през турски поток и Боташ, до пенсионираме Бойко, издигаме кРадев да бори лошото ДС ... ДпС. Нали се сещате, че тиквата именно така дойде на власт - да бори лошото ДпС и да ни пази от комунистите.
Толкова пъти са правили тези фокуси с различни асистенти, че не знам как има още да им се хващат.
И в този цирк клоуните са публиката.
11:55 23.10.2025
21 Заради санкциите наложени от САЩ и
11:57 23.10.2025
22 Реалност
Тя е симбиоза на политици с едрия бизнес, нуждаещ се от протекции на вътрешния пазар, профсъюзи с вечни ръководства, медии, финансирани от същия едър бизнес и държавата.
Сферите с най-силно руско влияние са лост за постигане на интересите. Фирмите, които се конкурират на международните пазари не търсят нищо от държавата и няма за какво да протестират.
Потенциал за натиск върху държавата имат тези, които съществуват чрез бюджета: субсидии, субсидирана продукция, задължително изкупуване на продукцията - т.е които съществуват извън пазара и благодарение на нашите и европейски данъци.
И търсят политическо представителство, което да поддържа това статукво и удължава тази агония.
А поддържащите медии получават реклама от бизнеси, разчитащи на държавата или от самата държава срещу ангажимент да осигуряват имидж и трибуна на говорителите на това политическо представителство.
Най-мощните гласове са политически организирани мощни лобита на латкопееифундисти, енергийни олигарси, строителни босове и медийни тайкуни, всички на бюджетната софра.
Трябва да добавим и ръководствата на службите и армията, които осигуряват комфорта на модела и блокират политически опити той да бъде променен.
Спомнете си бунта срещу неруската военна техника или политическите изявления на шефове на служби.
Всичко това се контролира от Радев,Борисов и Пеевски
11:57 23.10.2025
23 Хохo Бохо
12:00 23.10.2025
24 Очевидно в този парламент
12:02 23.10.2025
25 Реалист
12:02 23.10.2025
26 Дааа, но премиерчето дЖилезку
До коментар #13 от "Абе примати в парламента":е щастлив от този факт. Невероятно неадекватно гнусно поведение на това същество ...
12:05 23.10.2025
27 Ами кирчо и асен
До коментар #3 от "хъхъ":са проекти на кръга капитал. Това е другият олигархичен кръг. ГЕРБ и ДПС и ПП и ДБ са двете страни на една и съща монета мафия.
12:07 23.10.2025
28 Бай Ганьо
12:08 23.10.2025
29 ГЛАВАНАК БАНКЯНСКИ
12:08 23.10.2025
30 Алоо, приматите в парламента !
недоразумението Тръмп от тази сутрин 9,30ч. в Бургас нефтохимиците не може заплати и осигуровки да им се превеждат. Бензиностанциите спират работа... а Парламента се занимава с глупости и трудоустрояване на 5 човека представете си след като вчера беше олигофренията с такса водомер и "достъп до услуга"...
12:08 23.10.2025
31 Много пречи на
До коментар #17 от "!!!?":мафията зад ПП и ДБ и ГЕРБ и ДПС да те лъжат и крадат. Не го е срам президента да ти разваля мераците да си бедна и нещастна.
12:10 23.10.2025
32 Малко му е съд и затвор за Борисов
12:13 23.10.2025
33 Емо
12:14 23.10.2025
34 Димо
12:15 23.10.2025
35 Боруна Лом
До коментар #15 от "ОК!":ТОГАВА СКОРОПОСТИЖНО ЩЕ СМЕНЯТ ПАК ЗАКОНА 🌈🌈🌈ПУУУ
12:16 23.10.2025
36 Исторически парк
12:21 23.10.2025
37 Григор
Коментиран от #38
12:30 23.10.2025
38 В честни избори
До коментар #37 от "Григор":ще си прав. Но при нас се вижда, че кой за какво гласува, няма никакво значение, след като изборните комисии си пишат каквито искат гласове.
12:36 23.10.2025
39 Гай Турий
12:47 23.10.2025
40 Пътят към пълно овладяване
Че зад Бойко и Пеевски стои широк гръб, но личност ли е, институция ли е, или външна сила, която тихомълком да парира и превземе България. В коро време ще се разбере. Юлиус Фучик е казал: "Хора бдете", а за нас Българите важи Жорж Ганче: " Българино, не ме гледай така тъпо".
12:58 23.10.2025