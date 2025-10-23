Новини
Парламентът отхвърли президентското вето: Румен Радев няма да назначава шефа на ДАНС

23 Октомври, 2025 11:19

Промените бяха внесени след като президентът отказа да подпише указ за назначаването на Деньо Денев начело на ДАНС, а кабинетът обвини Радев, че блокира назначенията с месеци

Парламентът отхвърли президентското вето: Румен Радев няма да назначава шефа на ДАНС - 1
Мария Атанасова

Парламентът отхвърли президентското вето върху промените в Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и ги прие повторно на второ четене.

Измененията в закона подкрепиха 127 депутати, против бяха 92-ма, един народен представител се въздържа.

Така остава текстът, според който председателят на ДАНС се избира от Народното събрание по предложение на Министерския съвет. Занапред, вместо двама, той ще има трима заместници. Досега ръководителят на службата се назначаваше с указ на държавния глава.

Повторното гласуване мина със 127 гласа „за“ – от ГЕРБ, ДПС-Ново начало, 16 депутати от БСП, ИТН и независими народни представители. Против бяха 92-ма, сред които депутати от „Възраждане“, МЕЧ, „Величие“, АПС, двама от БСП и 28 от ПП-ДБ. Единствен глас „въздържал се“ дойде от ПП-ДБ.

С промените се премахва досегашният ред, при който Министерският съвет предлагаше име на президента, а той решаваше дали да подпише указа. Оттук нататък парламентът ще излъчва шефовете на ДАНС, на военното разузнаване (ДАР) и на подслушването (ДАТО) по предложение на МС, като президентът се запазва единствено в процедурата за назначаване на шефа на НСО. В същото време държавният глава вече няма право неговата администрация да използва колите на службата

В сряда Радев наложи вето и върху законите за другите две служби за сигурност, но вътрешната комисия на парламента отхвърли ветото за ДАНС, което позволи точката да бъде включена извънредно в дневния ред.

Промените бяха внесени след като президентът отказа да подпише указ за назначаването на Деньо Денев начело на ДАНС, а кабинетът обвини Радев, че блокира назначенията с месеци.

По време на дебата в пленарната зала депутати от „Възраждане“ обвиняваха управляващите, че се опитват да „окупират“ службите за сигурност и да отнемат всички правомощия на президента.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 баба вуна

    18 6 Отговор
    Пеевски - шеф на ДАНС!

    11:22 23.10.2025

  • 2 Мафията

    29 7 Отговор
    срещу президента.

    Коментиран от #3

    11:26 23.10.2025

  • 3 хъхъ

    23 6 Отговор

    До коментар #2 от "Мафията":

    Всичко започна от Кирчо и Асен, които Радев подкрепяше, а после те промениха конституцията заедно с Боко и Шиши, за да отнемат президентски права.

    Коментиран от #27

    11:28 23.10.2025

  • 4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    12 3 Отговор
    Шефът на ДанС ще решава на КОГО да се продаде ЛУдКОЛьо😉

    11:28 23.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Това е мафия, а не НС

    25 5 Отговор
    Сбирщина на крадци

    11:32 23.10.2025

  • 7 тука е така

    2 15 Отговор
    ДАНС си е просто ДС. А ДС, са местния клон на КГБ. Те имат цялата власт в България, чрез политическата си служба ДПС. Така че там не може да се меси ни радев, ни крадев, ни никой. Щом така е наредено от Лубянка това става!

    11:32 23.10.2025

  • 8 ДАНС с главно Дъ

    7 4 Отговор
    От парламента да почват да събират капачки, защото 5 млрд. по ПВУ, няма да видят.

    11:32 23.10.2025

  • 9 Боруна Лом

    16 5 Отговор
    ВРЕМЕ Е ЗА ПРЕЗИДЕНТСКА РЕПУБЛИКА! ВСИЧКИ ПРАВА СА МУ ОТНЕТИ! И ДА ЗАКРИЯТ ПРЕЗИДЕНТСТВОТО! ДЕБЕЛОТО,,, ДДД,,, АТАМАН!🌈🌈🌈ПУУУ

    11:32 23.10.2025

  • 10 Точно така

    3 16 Отговор
    Каквото повикало,такова се обадили. Кауна това заслужава,след като счупи държавата.

    11:33 23.10.2025

  • 11 Гост

    2 5 Отговор
    Веднага да го закриват това президентство мършите от герп, дъпъсъ, итънъ и бъсъпъ. Веднага! Тая територия вече няма нужда от президент

    11:35 23.10.2025

  • 12 Абе примати в парламента

    15 1 Отговор
    Санкциите на САЩ ....."заплахата за санкции срещу банки" е заплаха срещу вас и вашите пари. Това не ви ли е ясно ? Включително и за България и българите. .... Няма и да разберете даже защо банковите ви акаунти са изчезнали и няма да има и кой отговор да ви даде даже ...Ще ви кажат в най добрият случай "питайте ЕЦБ" ...Като нищо може в Бургас нефтохимиците и ред други да се събудят без банкови сметки даже ...От сутринта в Бургас нефтохимиците не може заплати и осигуровки да им се превеждат. И това е само началото. Погром ще има

    11:37 23.10.2025

  • 13 Абе примати в парламента

    12 0 Отговор
    Скоро нито парламент , нито МС ще има ....От 9,30 ч. сутринта се изпращат писма от обслужващите банки на нефтохимици и ред други хора по веригата.... ще стане страшно. Правителството да вземе отношение по темата какво следва а не да си наляга парцалите. Санкциите на САЩ вече удариха Бургас и бензиностанциите. Преводи няма да има и всичко удря кипенците

    Коментиран от #26

    11:41 23.10.2025

  • 14 Орк кристал

    2 1 Отговор
    Кара кольо седешеееее

    11:42 23.10.2025

  • 15 ОК!

    14 1 Отговор
    А ако утре стане президент Боко,или ортакът му Шиши...?!
    И те ли ще идват на работа с личният си автомобил?!
    И те ли няма да могат да избират шефа на ДАНС...?!
    Или тогава набързо ще спретнат контра-закон...?!
    Балкани!

    Коментиран от #35

    11:46 23.10.2025

  • 16 Радев спешно да свиква

    10 2 Отговор
    Комисията по национална сигурност относно санкциите на САЩ а не да си налягат парцалите. България ще бъде блокирана ...

    11:46 23.10.2025

  • 17 !!!?

    5 8 Отговор
    Мистър Кеш направи всичко за направи Президенството в най-ретроградната, атнибългарска, постсъветска институция...!!!?

    Коментиран от #31

    11:47 23.10.2025

  • 18 Петър

    7 4 Отговор
    Не мислите ли,че това е и желанието на Радев? От мандатът му остава по-малко от година. След този мандат той ще влезе в политиката с удар! И тогава всички козове ще са в ръцете му.Сегашните управляващи още от сега трябва да търсят място за да се скрият. Някъде по арабските страни.....

    11:49 23.10.2025

  • 19 Ало Радев, ало нищожествата

    4 3 Отговор
    В МС и Парламента .....Санкциите на САЩ ....."заплахата за санкции срещу банки в България " ако обслужват нещо свързано с Лукойл... заплати, осигуровки, трансфери...

    11:50 23.10.2025

  • 20 Шайката Гуци-Буци-ЗеленЧорап

    1 3 Отговор
    Цирк москва !
    Боко и шиши продължават да изпълняват плана на Решетников - от неизбираемата Цачева, през турски поток и Боташ, до пенсионираме Бойко, издигаме кРадев да бори лошото ДС ... ДпС. Нали се сещате, че тиквата именно така дойде на власт - да бори лошото ДпС и да ни пази от комунистите.
    Толкова пъти са правили тези фокуси с различни асистенти, че не знам как има още да им се хващат.
    И в този цирк клоуните са публиката.

    11:55 23.10.2025

  • 21 Заради санкциите наложени от САЩ и

    7 1 Отговор
    недоразумението Тръмп от тази сутрин 9,30ч. в Бургас нефтохимиците не може заплати и осигуровки да им се превеждат. Бензиностанциите спират работа... а Парламента се занимава с глупости и трудоустрояване на 5 човека представете си след като вчера беше олигофренията с такса водомер и "достъп до услуга"...

    11:57 23.10.2025

  • 22 Реалност

    0 4 Отговор
    Известно е, че инсталираната по руски образец олигархия у нас не е просто сливане на политическа и икономическа власт.
    Тя е симбиоза на политици с едрия бизнес, нуждаещ се от протекции на вътрешния пазар, профсъюзи с вечни ръководства, медии, финансирани от същия едър бизнес и държавата.
    Сферите с най-силно руско влияние са лост за постигане на интересите. Фирмите, които се конкурират на международните пазари не търсят нищо от държавата и няма за какво да протестират.
    Потенциал за натиск върху държавата имат тези, които съществуват чрез бюджета: субсидии, субсидирана продукция, задължително изкупуване на продукцията - т.е които съществуват извън пазара и благодарение на нашите и европейски данъци.
    И търсят политическо представителство, което да поддържа това статукво и удължава тази агония.
    А поддържащите медии получават реклама от бизнеси, разчитащи на държавата или от самата държава срещу ангажимент да осигуряват имидж и трибуна на говорителите на това политическо представителство.
    Най-мощните гласове са политически организирани мощни лобита на латкопееифундисти, енергийни олигарси, строителни босове и медийни тайкуни, всички на бюджетната софра.
    Трябва да добавим и ръководствата на службите и армията, които осигуряват комфорта на модела и блокират политически опити той да бъде променен.
    Спомнете си бунта срещу неруската военна техника или политическите изявления на шефове на служби.
    Всичко това се контролира от Радев,Борисов и Пеевски

    11:57 23.10.2025

  • 23 Хохo Бохо

    7 1 Отговор
    Ще има рев, огромен рев когато Радев стане първа и единствена политическа сила. Точно според тези промени ДАНС ще набута по затворите тикви, прасета, комунета..... Ма как само ще реве баце и шиши.

    12:00 23.10.2025

  • 24 Очевидно в този парламент

    6 1 Отговор
    Са се събрали завършени олигофрени

    12:02 23.10.2025

  • 25 Реалист

    1 6 Отговор
    Айде поредна греда за Фатмака! Няма да може да прави услуги на Мафията и в тази насока...

    12:02 23.10.2025

  • 26 Дааа, но премиерчето дЖилезку

    7 1 Отговор

    До коментар #13 от "Абе примати в парламента":

    е щастлив от този факт. Невероятно неадекватно гнусно поведение на това същество ...

    12:05 23.10.2025

  • 27 Ами кирчо и асен

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "хъхъ":

    са проекти на кръга капитал. Това е другият олигархичен кръг. ГЕРБ и ДПС и ПП и ДБ са двете страни на една и съща монета мафия.

    12:07 23.10.2025

  • 28 Бай Ганьо

    3 1 Отговор
    Сега вече магията на Пеевски си има собствена служба за охрана, разузнаване и подслушване.

    12:08 23.10.2025

  • 29 ГЛАВАНАК БАНКЯНСКИ

    5 2 Отговор
    Идиоти, сър! Какво може да каже повече човек. И техният ред ще дойде. Никой нямя да бъде пощаден тогава, заслужено.

    12:08 23.10.2025

  • 30 Алоо, приматите в парламента !

    5 1 Отговор
    Вие олигофрени ли сте или завършени олигофрени? А? Заради санкциите наложени от САЩ и
    недоразумението Тръмп от тази сутрин 9,30ч. в Бургас нефтохимиците не може заплати и осигуровки да им се превеждат. Бензиностанциите спират работа... а Парламента се занимава с глупости и трудоустрояване на 5 човека представете си след като вчера беше олигофренията с такса водомер и "достъп до услуга"...

    12:08 23.10.2025

  • 31 Много пречи на

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "!!!?":

    мафията зад ПП и ДБ и ГЕРБ и ДПС да те лъжат и крадат. Не го е срам президента да ти разваля мераците да си бедна и нещастна.

    12:10 23.10.2025

  • 32 Малко му е съд и затвор за Борисов

    7 0 Отговор
    Друго е нужно...

    12:13 23.10.2025

  • 33 Емо

    6 0 Отговор
    Пълна деградация в Територията на Тиквата и Пра се то

    12:14 23.10.2025

  • 34 Димо

    7 0 Отговор
    Защото населението, колкото и да е празноглаво, започва да се пита, щом президентът може да се придвижва с личен автомобил, защо Бойко и Делян се возят за сметка на държавата? Ненаял се елитът български.

    12:15 23.10.2025

  • 35 Боруна Лом

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "ОК!":

    ТОГАВА СКОРОПОСТИЖНО ЩЕ СМЕНЯТ ПАК ЗАКОНА 🌈🌈🌈ПУУУ

    12:16 23.10.2025

  • 36 Исторически парк

    7 0 Отговор
    РАДЕВ ПРЕМИЕР!

    12:21 23.10.2025

  • 37 Григор

    4 1 Отговор
    Абсолютна глупост! Защо?Ами защото решението на парламента не е свързано с президентската институция като такава, а е насочено срещу личността, която в момента е президент на Република България.Пълна глупост! След няколко месеца Румен Радев няма да е президент, а ще е лидер на политическа формация с мнозинство в парламента.Твърде вероятно е това мнозинство да е абсолютно! И какво излиза тогава?Ами излиза, че парламента/тоест спечелилата формация ще решава за ДАНС/.Да де, ама за да се сетиш за тези неща трябва да имаш два грама мозък в главата си. Пеевски и Борисов се залъгват, че такова пещо е невъзможно.Няма как Радев да спечели. Ще поживеем, ще видим. После да няма сълзи!

    Коментиран от #38

    12:30 23.10.2025

  • 38 В честни избори

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Григор":

    ще си прав. Но при нас се вижда, че кой за какво гласува, няма никакво значение, след като изборните комисии си пишат каквито искат гласове.

    12:36 23.10.2025

  • 39 Гай Турий

    1 0 Отговор
    Р. Радев благодари сърдечно на сегашните вампирясали предатели, гласуващи малоумие следа малоумие. При тая ситуация тези председатели и директори на служби, които ще бъдат назначени от АнтиНС, ще са тези, които Р. Радев ще смени, след като мине мандата му на Дондуков 2, направи партия и от новата си позиция на Дондуков 1 омете всичката продажна изметкярщина, спазвайки новия закон.

    12:47 23.10.2025

  • 40 Пътят към пълно овладяване

    1 0 Отговор
    на властите в България е отворен. Дори при следващите избори ще се разиграе Пазарджишкия вариант - пъна фалшификация, недопукане до кандидати за депутати, президент и други институции. Работата е почти изпечена.
    Че зад Бойко и Пеевски стои широк гръб, но личност ли е, институция ли е, или външна сила, която тихомълком да парира и превземе България. В коро време ще се разбере. Юлиус Фучик е казал: "Хора бдете", а за нас Българите важи Жорж Ганче: " Българино, не ме гледай така тъпо".

    12:58 23.10.2025

