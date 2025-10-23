Новини
Корнелия Нинова за такса водомер: Абсурдно, нечовешко и ненормално решение на депутатите

Корнелия Нинова за такса водомер: Абсурдно, нечовешко и ненормално решение на депутатите

23 Октомври, 2025 13:08

200 000 са без вода, но ще плащат такса за виртуален достъп до нея. На други 150 000 тече кал от чешмите. Те ще плащат за достъп до.... кал

Абсурдно, нечовешко и ненормално решение на депутатите. Ще плащаме нова такса " водомер" за това, че имаме достъп до вода. Независимо дали тече вода или дали тя е годна за ползване - ще плащаме. Отделно дължим пари за употребеното количество. 200 000 са без вода, но ще плащат такса за виртуален достъп до нея. На други 150 000 тече кал от чешмите. Те ще плащат за достъп до.... кал.

Това коментира във "Фейсбук" лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.

Според доклада на КЕВР от миналата седмица 70- 80 % от водата се губи по амортизираните тръби. В някои области като Перник, Шумен, Сливен дори е над 82-3% Абсурд е всички да плащаме за колосални загуби, лошо управление на водите, неработещ ВиК сектор. При тези параметри това е управленско издевателство.

Реално ни карат да плащаме за некадърното крадливо и уродливо управление.

Всеки пети в България живее под прага на бедност. Работещите бедни са 11,7 % от всички заети.

Близо 800 000 пенсионери са под прага на бедност. Малкият и среден, семейният бизнес е на ръба на оцеляване с непосилни сметки. Средната класа също е притискана постоянно. За да могат шепа управляващи да крадат и богатеят, да потъват все повече в лукс и привилегии, коли, охрани, кордони, медиен комфорт. Парадокс е, че в това управление участват БСП и още 30 леви партии. А то е най- антисоциалното правителство на прехода.

Законопроектът "такса водомер" трябва да бъде спрян. Той е несправедлив, прокорупционен и антисоциален.


  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    10 56 Отговор
    Биволицата се загрижила за добитъка.

    Колко политкоректно.

    Коментиран от #10, #27, #40

    13:11 23.10.2025

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    45 3 Отговор
    скоро такса ,,въздух,,......бъзикахме се навремето

    13:12 23.10.2025

  • 3 Весо

    44 3 Отговор
    Скоро да очакваме и такса спокойствие е ли?!

    13:12 23.10.2025

  • 4 сирене

    51 1 Отговор
    абсолютно в разрес с правата на човека е това. По закон са задължени да ни осигуряват достъп до вода...

    Коментиран от #8

    13:12 23.10.2025

  • 5 Колю

    48 1 Отговор
    Теменушкъ като не може да си върже бюджета да съкрати депутатските заплати примерно!

    13:13 23.10.2025

  • 6 Бурофф

    54 2 Отговор
    Сто процента от загубите влизат в цената...Та пита се, кое ВиК дружество, ще предприеме мерки за тяхното намаляне? Няма и проблеми в ромските махали и квартали. Всички загуби са за изрядните платци. Ръкопляскания за КЕВР и законотворците.

    13:15 23.10.2025

  • 7 Е ии

    0 43 Отговор
    Колко е тази такса водомер ,защо ми се струва ,че се вдига много шум за нещо дребно ,за да се покрие нещо едро

    Коментиран от #14, #18, #19, #31, #60

    13:15 23.10.2025

  • 8 Не се заяждам

    3 29 Отговор

    До коментар #4 от "сирене":

    Ама никой нищо не ти е длъжен

    Коментиран от #22

    13:17 23.10.2025

  • 9 Водомер

    39 5 Отговор
    Пеевски и Борисов са проклятието на българите и България!

    Коментиран от #20

    13:18 23.10.2025

  • 11 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    34 0 Отговор
    НЕЧОВЕШКО И НЕНОРМАЛНО РЕШЕНИЕ СЕ ВЗЕМА ОТ НЕЧОВЕЦИ И НЕНОРМАЛНИ!

    13:18 23.10.2025

  • 12 така де

    37 1 Отговор
    След вдигането на цените на водата с по 100-200% сега и нова такса ще има за крадене. И кое точно ще гарантира, че няма да потънат някъде, а отиват за ремонти? След вдигането на цената парите потънаха в нечии джоб.

    13:18 23.10.2025

  • 13 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    20 1 Отговор
    ИСКАМ ДА ПРИЕМАТ И ТАКСА КРАДЕЦ.

    13:20 23.10.2025

  • 14 честен ционист

    16 3 Отговор

    До коментар #7 от "Е ии":

    Десетина евро на месец, а ако са по нагли, ще е на водомер таксата.

    13:21 23.10.2025

  • 15 Гражданин

    24 0 Отговор
    КАКВИТО ДЕПУТАТИТЕ, ТАКОВА И РЕШЕНИЕТО! ЩЕ НИ КАРАТ ДА ПЛАЩАМЕ ВСЕВЪЗМОЖНИ ТАКСИ, ЗАЩО? САМО ПРЕДИ ДНИ Изследване на Софийския университет и Активни потребители установИ висока концентрация на бактерии вЪВ ВОДАТА! Докога ще съсипват здравето ни с вода и некачествена храна? Докога ще четем констатации с пожелания към институциите, А НЕ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДА ХЛОРИРАТ ВОДАТА?! След всички препоръки към гражданите (вместо да се вземат мерки срещу институциите), аз питам ЗАЩО ТРЯБВА ДА ПЛАЩАМЕ ВОДА?!

    13:21 23.10.2025

  • 16 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    15 2 Отговор
    Народе❗ Ще чакаме ли такса БЕНЗИНОКОЛОНКА,
    такса ВЕЗНА/КАНТАР.....

    13:21 23.10.2025

  • 17 Прави са комунистите след 1989

    18 3 Отговор
    Че не можем да боядисаме това което са построили
    Трябва всичко наново да се изгражда защото се е амортизирало

    13:22 23.10.2025

  • 18 Някой

    8 2 Отговор

    До коментар #7 от "Е ии":

    Едрото ти го е написал Бурофф.
    През изопачена статистика, към кражба на милиони.

    13:23 23.10.2025

  • 19 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    27 2 Отговор

    До коментар #7 от "Е ии":

    А сещаш ли се, че
    ТИ слагат такса за нещо което
    ТИ си купуваш, за което
    ТИ плащаш да го монтират, а
    ТЕ го ползват за да отчитат разхода на вода ❗

    Коментиран от #23

    13:24 23.10.2025

  • 20 Борисов С Пеевски

    13 0 Отговор

    До коментар #9 от "Водомер":

    БСП
    35 години котараците лъжат мишлетата че има демокрация
    Тия от Европа да не ни пратят полските водопроводчици да монтират водомерите

    13:28 23.10.2025

  • 21 Как и защо?

    6 3 Отговор
    Аз живея в апартамент в блок. Понеже апартамента беше построен върху геран, сложихме вода помпа и сега всичките живеещи по апартаментите си имаме не само вода за къпане и пране, но и за пиене. Там в кладенеца отпадъци не влизат. Лошото е само това, че мома Гергана няма как с Менци на рамо да отиде там и да ги напълни и след това да ги разлее пред очите на Юнака в който се е влюбила!
    Защо комунистите унищожиха "ГЕРАНИТЕ - КЛАДЕНЦИТЕ" , които хората имаха по своите собствени земи? Защо в момента ако имаш "Геран - Кладенец" в двора на своят дом трябва да го регистрираш и да плащаш данък? Та изслушайте песента на Мими Иванова - Майчице Свята.... Стара като Земята... твоят сън ме допреди. Майчице Свята чиста като росата... твоят дъх в мене гори... Майчице Свята силна като морето, моят дух ти го крепиш... Майчице Свята топла като лъчите..моят дъх ти озари....

    Коментиран от #36

    13:30 23.10.2025

  • 22 Така ли?

    15 1 Отговор

    До коментар #8 от "Не се заяждам":

    А защо плаща данъци тогава? КРБ чел ли си? Или Хартата за правата на човека? Явно не си. Защо трябва да плащаме данъци на държавата, а сега и ежемесечни такси на частни ВиК фирми? Освен това, тъй като е такса, а не данък, който се регламентира със закон, тези фирми ще могат да си ги определят и променят както си искат. А, честито!

    13:30 23.10.2025

  • 23 Същото е с паспортите и личните карти

    9 1 Отговор

    До коментар #19 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Плащаш си да си индетифициран
    Което е задължение на МВР

    Коментиран от #32, #35

    13:31 23.10.2025

  • 24 Не така

    7 1 Отговор
    Тя поне се е загрижила, а ти не бъди какъв пр...остак

    13:32 23.10.2025

  • 25 Някой

    10 1 Отговор
    Някои хора може да са в чужбина и нищо да не ползват, но ще трябва да плащат. Тази такса със сигурност ще я увеличават, както преди направиха със стационарните телефони. На места дори тръбопроводите са си ги изграждали сами хора, но понеже водата се води държавна си плащат, без дружествата да са дали и 1 стотинка за тръби. Най-много някъде за връзване. Дори за отчитане се слагат бележки отвън. Водата е в кръговрат (изпарява и вали) и се възвръща. Тя не е на загуба и проблем само ако населението става повече.

    13:32 23.10.2025

  • 26 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    11 0 Отговор
    Знаете ли какво е ДИШ ХАКЪ ❓


    Диш-хакъ — зъбен данък,такса, плащана от домакина,загдето "правоверният" си е хабил зъбите с неговата "гяурска"(друговерска) храна ?

    13:33 23.10.2025

  • 27 Сиреч

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    и за родителите ти. Или те вода не пият? Най-добро намерено питам.

    Коментиран от #63

    13:33 23.10.2025

  • 28 Как и защо?

    2 14 Отговор
    Ми то по времето на Соца, забраниха хората да имат герани. Унищожиха чешмичките около селата и градовете. Едно време хората са отглеждали всичко, понеже са имали свои ниви. Глад не е имало. Изкоренихте земите на Селяните! Направиха си ТКЗС -та. По времето на Соца си Направиха язовири да поливат реколтите по ТКЗС... Сега кой ГоведаРоби ще ти работят за поддържане на язовирите и да поливат с вода от тях земите в ТКЗС-тата? От реката Дунав прекараха мръснаВода по градовете....

    13:33 23.10.2025

  • 29 Как и защо?

    3 10 Отговор
    Едно време в двора на всяка къща на село имаше ГЕРАНИ от които с кладенци си вземаха вода за пиене, за миене, за поливане.... някой къщички си имаха своя изворна вода... от рекичките..... По времето на Соца забраниха Гераните, Чешмичките, да се ползва вода от Реките.... и Комунистите написаха, че това е ДЪРЖАВНА - ???НАРОДНА??? ВОДА и забраниха на НАРОДА БЪЛГАРСКИ ДА СИ ПОЛЗВА ВОДАТА ОТ СВОИТЕ СОБСТВЕНИ ЗЕМИ КОИТО ПРОТЕЖАВАШЕ, понеже му отнеха ЗЕМИТЕ и ГЕРАНИТЕ и ЧЕШМИТЕ и РЕКИТЕ!

    13:33 23.10.2025

  • 30 Как и защо?

    2 5 Отговор
    Водовземните съоръжения, които не са регистрирани в срок до 28 ноември 2022г. , не могат да бъдат ползвани и подлежат на ликвидация за сметка на техния собственик, който носи и административнонаказателна отговорност. Та то до 1944г ...ние БЪЛГАРИТЕ СМЕ БИЛЕ СВОБОДНИ..... Спомням си като малък на село и нашата къша и съседната имаха един Геран... и там идваше и вадеше от герана най - старият човек, който съм виждал на над 110 г - Баба Герга и се усмихваше... и ми даваше да си пийна бистра водица!

    13:34 23.10.2025

  • 31 Щом

    9 0 Отговор

    До коментар #7 от "Е ии":

    е такса всяко ВиК ще може да си я определя и променя както си иска.само данъците се определят със закон.

    13:35 23.10.2025

  • 32 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 2 Отговор

    До коментар #23 от "Същото е с паспортите и личните карти":

    Липсата на НИК ли ти е увредила мозАка или защото нямаш мозАк- нямаш и ник❗
    Документът за САМО.ЛИЧНОСТ няма нищо общо с водомера ти който отчита колко гола вода си❗

    13:36 23.10.2025

  • 33 бушприт

    3 0 Отговор
    В някои области, като Перник, Шумен, Сливен дори е над 82-83%.....А не 3%.

    13:37 23.10.2025

  • 34 Кривоверен алкаш

    6 0 Отговор
    Другият месец,такса въздух...да се подготвим...

    13:38 23.10.2025

  • 35 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 1 Отговор

    До коментар #23 от "Същото е с паспортите и личните карти":

    Полицай ли е длъжен да те идентифицира пред служител, като влезеш в банка или в произволна институция🤔❓

    13:43 23.10.2025

  • 36 Много лъжеш

    5 2 Отговор

    До коментар #21 от "Как и защо?":

    Няма геран, който да забрани цял блок. Още първият ден ще пресъхне. А и този хидрофор ще под напор 24 часа. Няма как да забрани цял блок непрекъснато.

    13:45 23.10.2025

  • 37 Старец

    5 0 Отговор
    Премиерът Желязков трябва да издаде заповед за проверка: "Защо коритото на реката управлява потока в планината?", "Защо от облаците в небесата не пада сняг в планината?", "Защо построиха язовири да поливат почвата по ТКЗС?" и "Защо забраниха на момите да си носят вода с менци от потоците в планината и да имат герани, кладенци в дворовете по селата?".... А то се оказало, че Желязков искал да се намаже на МОСВ, на МЕ, МИ, МЗХГ заедно с областни управители и кметове, като им даде екскурзиозни парички за проверка!

    13:47 23.10.2025

  • 38 Нещо друго ли да очакваме

    11 1 Отговор
    От тези завършени олигофрени в парламента ? Такса бензинова колонка примерно, като такса за "достъп до услуга" Ами аз тази услуга съм си я платил заедно с апартамента който има издаден акт 16 и задължително водоснабдяване и канализация впрочем но явно в парламента мозък няма

    13:48 23.10.2025

  • 40 политнекоректно

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    А ти внимавай да не те завари новия 9-ти в царевичака!

    13:51 23.10.2025

  • 41 такса водомер

    10 0 Отговор
    Е престъпен лобизъм в полза на частни фирми и доживотно заробване на хората. За прокуратура и съд са вносителите и да се установи колко рушвет са им дали за това безумие. Кореспонденция, контакти...всичко !

    13:51 23.10.2025

  • 43 Как и защо?

    1 6 Отговор
    Ми то по времето на Соца, забраниха хората да имат герани. Унищожиха чешмичките около селата и градовете. Едно време хората са отглеждали всичко, понеже са имали свои ниви. Глад не е имало. Изкоренихте земите на Селяните! Направиха си ТКЗС -та. По времето на Соца си Направиха язовири да поливат реколтите по ТКЗС...Направиха бригадирски движения, и пионерчетата и комсомолчетата всяко лято по цял месец работеха по ТКЗС. Сега кой ГоведаРоби ще ти работят за поддържане на язовирите и да поливат с вода от тях земите в ТКЗС-тата? От реката Дунав прекараха мръснаВода по градовете.... и хората се разболяха. Тая вода не става за пиене. По магазините продават бутилки пълни с вода за да имат водните бизнесмени парички!

    Коментиран от #51

    13:53 23.10.2025

  • 44 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 10 Отговор
    КОРНИ , ПРЕСТАНИ ВЕЧЕ ................... ГНУСНА СИ ТИ И ЧИЧО РУМЕН ..................... ВАШАТА ZЛОБА Е ПРЕДСМЪРТНАТА ВИ (ПОЛИТИЧЕСКА) АГОНИЯ ................... ФАКТ !

    Коментиран от #50

    13:53 23.10.2025

  • 45 такса за "достъп до услуга"

    7 0 Отговор
    Завършена олигофрения или престъпен лобизъм ? А? Как мислите ?

    Коментиран от #57

    13:53 23.10.2025

  • 47 Браво на Нинова за реакцията

    10 1 Отговор
    Кой ПРОИЗВЕЖДА... ВОДАТА?!
    Кой произвежда водата, за да си позволява
    да се разпорежда с най-най-най-жизненоважния ресурс
    за всяко живо същество на Планетата?
    КОЙ ПРОИЗВЕЖДА ВОДАТА, БЕ?!
    Бива простотии бива, ама простотията и алчността,
    минаха всякакви граници на политическа и обществена търпимост.

    13:55 23.10.2025

  • 48 ГЕРБ

    1 10 Отговор
    Гнусна бабичка пуууууу........

    13:56 23.10.2025

  • 49 бТВ и д-р Николай Михайлов днес

    6 1 Отговор
    Както каза тази сутрин д-р Николай Михайлов, в последните години
    "ЛИЧНИЯТ ПРОГРЕС" е водещото за българските политици
    работейки на полето на обществения интерес.

    И другото важно, което каза е обяснението -
    защо обществото търпи издевателствата над човешката ни същност
    в конкретния случай с водата...,
    ами защото сме допуснали "КОРУПЦИЯ НА СЪЗНАНИЕТО СИ"!
    ..................
    Защо сме допуснали "корупцията на съзнанието си"?

    Защото "парите са всичко" и се е изпарила Мъдростта да се
    устоява на изкушенията, водещи към опростачване на
    човешката същност - духовната ни същност!?!

    Такса водомер .... мдаааа ... демокрация и свобода, та дрънкат.

    13:57 23.10.2025

  • 50 А що не си платиш такса

    11 1 Отговор

    До коментар #44 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    За монтиране и пломбиране, а после и такса за "достъп до услуга" в кратуната ? А? Кое точно казано от Нинова не ти харесва ще споделиш ли? Или дай просто да плюем по всеки който малко разум и морал прояви ...

    13:58 23.10.2025

  • 51 От соца

    8 0 Отговор

    До коментар #43 от "Как и защо?":

    Аз си имам геран в двора, който е поне на 70 г. Никой не е забранявал да го ползвам, дори напротив. Монтирана му е помпа.

    13:59 23.10.2025

  • 52 Водопроводчик

    0 3 Отговор
    Оправям водомерите на самотни майки. Безплатно.

    14:02 23.10.2025

  • 53 Цък

    8 1 Отговор
    Трябват пари за Украйна. В Европа няма, САЩ не дават само продават. Не могат да сложат ръка на руските активи, въпреки че от 4 г само за това говорят. Само българските главочи тръбят , че се използват руски активи.

    14:04 23.10.2025

  • 55 Точно така е !

    8 0 Отговор
    200 000 са без вода, но ще плащат такса за виртуален достъп до нея. На други 150 000 тече кал от чешмите. Те ще плащат за достъп до.... кал

    14:08 23.10.2025

  • 56 такса за "достъп до услуга"

    7 0 Отговор
    Всеки търговски център и театър даже може да си сложи нали? По тази извратена логика може. С подобни олигофрени в парламента може. И винетки без автомобили може ....

    14:11 23.10.2025

  • 57 Споделяме мнението Ви "такса достъп"

    6 0 Отговор

    До коментар #45 от "такса за "достъп до услуга"":

    Такса за "достъп до услуга" - не, каква да е, а ВОДА!
    ЗАТОВА РЕШЕНИЕТО Е

    ОБЩИНИТЕ ДА СИ ВЗЕМАТ УПРАВЛЕНИЕТО НА
    собствената ВиК - мрежа на територията като

    ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ на ВиК-мрежата
    т.е. СОБСТВЕНОСТ НА МЕСТНИТЕ ХОРА и ЖИТЕЛИ!

    И местните Общински съвети решават какви да
    бъдат таксите за ВиК - услугите.
    Така е в близката ни Виена от над 100 години -
    ВиК - мрежата е собственост на Общината
    и Общината е операторът на мрежата!

    Иначе с тези дивотии за Водата ни, прозира точно
    "престъпен лобизъм" към българския народ, както сте написал
    в полза на много неприятна държава!

    Коментиран от #62

    14:12 23.10.2025

  • 58 дядото

    9 0 Отговор
    докато търпим да ни гла сят те няма да се спрат.време е народа да им покаже кой кой е.

    14:13 23.10.2025

  • 59 пенсионер

    7 0 Отговор
    За първи път съм съгласен с Нинова.

    14:13 23.10.2025

  • 61 Цвете

    7 0 Отговор
    НАГЛОСТТА ИМ НЯМА КРАЙ. КОИ ГЛАСУВАХА: БСП, ИТН, ГРОБАРИТЕ И ЕДРИЯТ КАПИТАЛИСТ.😠😠😠 СПРЕТЕ СЕ, ЗАЩОТО ТОЗИ НАЧИН НА ЖИВОТ НИ ОМРЪЗНА.НЯМА ПАРИ ЗА МАГИСТРАЛИТЕ, ЗАЩОТО ГИ ОТКРАДНАХТЕ, НЯМА ПАРИ ЗА ЛЕКАРИТЕ, НЯМА ПАРИ ЗА ПЕНСИОНЕРИТЕ, ЗАЩОТО ГИ УПОТРЕБИХТЕ ОЩЕ ОТ ПЪРВОТО ПРАВИТЕЛСТВО НА БАНКЯНСКИЯТ ИЗЕДНИК.А ИМАТЕ ПАРИ ДА " КУПУВАТЕ " ИЗБИРАТЕЛИ НА КИЛО,....НАМАЛЕТЕ СИ СУБСИДИИТЕ И ГЛЕДАЙТЕ ДА НЕ ИЗЛЕЗЕ ТОЗИ УГНЕТЕН НАРОД. 🐖🎃⛔️⛔️⛔️🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    14:16 23.10.2025

  • 62 Такса за "достъп до услуга"

    5 0 Отговор

    До коментар #57 от "Споделяме мнението Ви "такса достъп"":

    Абе колега, да не би случайно като си купуваш жилище да не си платил ВИК -то и акт 16 да е било фалшиво а? А пломбирането на водомера какво е? А като ни накараха и с дистанционно отчитане да са водомерите ? .....

    14:17 23.10.2025

  • 63 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    0 3 Отговор

    До коментар #27 от "Сиреч":

    Въпросът че тази милиардерка говори само ПОПУЛИСТКО.
    С цел само политически дивиденти.

    Добитъка се кефи,а на нея неи дреме.Въпросът че тази милиардерка говори само ПОПУЛИСТКО.
    С цел само политически дивиденти.

    Добитъка се кефи,а на нея не и дреме.
    и дреме.

    А и вервате."Няма да продам и един патрон..."

    Коментиран от #65

    14:20 23.10.2025

  • 64 Истината е че

    4 0 Отговор
    "такса водомер" е престъпен лобизъм в полза на частни фирми и доживотно заробване на хората. За прокуратура и съд са вносителите и действително трябва да се установи колко рушвет са им дали за това безумие. Кореспонденция, контакти...всичко ! Този прецидент отваря вратата към ада за потребителите на услуги. За всяка евентуална услуга да има входна месечна такса ....

    14:21 23.10.2025

  • 65 Нищо ПОПУЛИСТКО

    4 1 Отговор

    До коментар #63 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    В казаното от Нинова няма във случая. Изчезни тролче

    14:23 23.10.2025

  • 66 кривчо

    2 1 Отговор
    Ми, права е, керванът си върви.

    14:25 23.10.2025

  • 67 Бойни чукове трябват

    2 1 Отговор
    Тази пасмина от друго не разбира

    14:27 23.10.2025

  • 68 Абе кой е вносителят

    2 0 Отговор
    На тази простотия впрочем? Някой знае ли?

    14:29 23.10.2025

  • 69 Весело

    1 1 Отговор
    Ало комунистите Корнелия, Мая Манолова, Ваня Григорова ... спрете с този ДИВ ПОПУЛИЗЪМ. Щом е "правилно" да има такса банкова сметка, такса мобилен оператор, такса топлинен счетоводител, такса смет, винетка, местна такса автомобил ... По аналогия е правилно да има и такса водомер, електромер ...

    Проблемите на бг обществото ни не са, че има такса, проблемите са липсата на истинска социална политика, проблем са размерите на таксите, размерите на заплати и пенсии. Проблема са размерите на заплатитете и бонусите на директорите, мнозинството от които са бесеари, депесари или пребоядисани на гербаджии бивши бесепари.

    Проблемите са НЕРАВЕНСТВОТО, липсата на необлагаем минимум, освободените от данък доход високи пенсии, получаването на пенсия заедно със заплата, плоския данък, плоското 20% ДДС, махнете тавана на осигуровките, махнете НСО - държавните автомобили

    Проблема е, че вие бесепарите бъркате социализма с рубладжийстното и с московския комунизъм. А това са различни неща. Мнението ми е, че вашия московския комунизъм по същество е ФЕОДАЛИЗЪМ. А вие комунистите сте червена алчна аристокрация. Алчност и социализъм са несъвместими неща.

    Това да плащаш пари на психично болни, неграмотни, необразовани ... да раждат по 10 деца не е демографска политика, това е демографска катастрофа. Нито пък е социална политика, тъй като вместо да намалява броя на мизерниците, го увеличава. Като стимулира размножаването им.

    14:36 23.10.2025

  • 70 С приказки по медиите,

    0 0 Отговор
    писане по форумите и коментари е кварталната кръчма нищо не става. Факт.

    14:37 23.10.2025

  • 71 Добри Колев

    1 0 Отговор
    Българинът има едно неотменно и изконно право - ПРАВОТО ДА ПЛАЩА. Защо му е друго право? Това му стига. Правото на плащане обаче се е трансформирало в ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДА ПЛАЩА.

    14:37 23.10.2025

  • 72 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    0 0 Отговор
    ОНЯ С ЧУКА ДАДЕ ПРИМЕР КАК СЕ ПОСТЪПВА И КАКВО ТРБВА ДА НАПРАВИМ!!!!!
    АМА ТРЯБВА ДА СИ СВЪРШИМ РАБОТАТА ДО КРАЙ,НЕ КАТО НЕГО.....

    14:43 23.10.2025

  • 73 Имаме опит

    0 0 Отговор
    Наливече от доста години ни задължават да плащаме подобна такса и затова, че имаме достъп до електричество.

    14:46 23.10.2025

