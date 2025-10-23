Корнелия Нинова за такса водомер: Абсурдно, нечовешко и ненормално решение на депутатите

Абсурдно, нечовешко и ненормално решение на депутатите. Ще плащаме нова такса " водомер" за това, че имаме достъп до вода. Независимо дали тече вода или дали тя е годна за ползване - ще плащаме. Отделно дължим пари за употребеното количество. 200 000 са без вода, но ще плащат такса за виртуален достъп до нея. На други 150 000 тече кал от чешмите. Те ще плащат за достъп до.... кал.

Това коментира във "Фейсбук" лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.

Според доклада на КЕВР от миналата седмица 70- 80 % от водата се губи по амортизираните тръби. В някои области като Перник, Шумен, Сливен дори е над 82-3% Абсурд е всички да плащаме за колосални загуби, лошо управление на водите, неработещ ВиК сектор. При тези параметри това е управленско издевателство.

Реално ни карат да плащаме за некадърното крадливо и уродливо управление.

Всеки пети в България живее под прага на бедност. Работещите бедни са 11,7 % от всички заети.

Близо 800 000 пенсионери са под прага на бедност. Малкият и среден, семейният бизнес е на ръба на оцеляване с непосилни сметки. Средната класа също е притискана постоянно. За да могат шепа управляващи да крадат и богатеят, да потъват все повече в лукс и привилегии, коли, охрани, кордони, медиен комфорт. Парадокс е, че в това управление участват БСП и още 30 леви партии. А то е най- антисоциалното правителство на прехода.

Законопроектът "такса водомер" трябва да бъде спрян. Той е несправедлив, прокорупционен и антисоциален.