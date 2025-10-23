Корнелия Нинова за такса водомер: Абсурдно, нечовешко и ненормално решение на депутатите

Абсурдно, нечовешко и ненормално решение на депутатите. Ще плащаме нова такса " водомер" за това, че имаме достъп до вода. Независимо дали тече вода или дали тя е годна за ползване - ще плащаме. Отделно дължим пари за употребеното количество. 200 000 са без вода, но ще плащат такса за виртуален достъп до нея. На други 150 000 тече кал от чешмите. Те ще плащат за достъп до.... кал.
Това коментира във "Фейсбук" лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.
Според доклада на КЕВР от миналата седмица 70- 80 % от водата се губи по амортизираните тръби. В някои области като Перник, Шумен, Сливен дори е над 82-3% Абсурд е всички да плащаме за колосални загуби, лошо управление на водите, неработещ ВиК сектор. При тези параметри това е управленско издевателство.
Реално ни карат да плащаме за некадърното крадливо и уродливо управление.
Всеки пети в България живее под прага на бедност. Работещите бедни са 11,7 % от всички заети.
Близо 800 000 пенсионери са под прага на бедност. Малкият и среден, семейният бизнес е на ръба на оцеляване с непосилни сметки. Средната класа също е притискана постоянно. За да могат шепа управляващи да крадат и богатеят, да потъват все повече в лукс и привилегии, коли, охрани, кордони, медиен комфорт. Парадокс е, че в това управление участват БСП и още 30 леви партии. А то е най- антисоциалното правителство на прехода.
Законопроектът "такса водомер" трябва да бъде спрян. Той е несправедлив, прокорупционен и антисоциален.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Колко политкоректно.
Коментиран от #10, #27, #40
13:11 23.10.2025
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
13:12 23.10.2025
3 Весо
13:12 23.10.2025
4 сирене
Коментиран от #8
13:12 23.10.2025
5 Колю
13:13 23.10.2025
6 Бурофф
13:15 23.10.2025
7 Е ии
Коментиран от #14, #18, #19, #31, #60
13:15 23.10.2025
8 Не се заяждам
До коментар #4 от "сирене":Ама никой нищо не ти е длъжен
Коментиран от #22
13:17 23.10.2025
9 Водомер
Коментиран от #20
13:18 23.10.2025
11 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
13:18 23.10.2025
12 така де
13:18 23.10.2025
13 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
13:20 23.10.2025
14 честен ционист
До коментар #7 от "Е ии":Десетина евро на месец, а ако са по нагли, ще е на водомер таксата.
13:21 23.10.2025
15 Гражданин
13:21 23.10.2025
16 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
такса ВЕЗНА/КАНТАР.....
13:21 23.10.2025
17 Прави са комунистите след 1989
Трябва всичко наново да се изгражда защото се е амортизирало
13:22 23.10.2025
18 Някой
До коментар #7 от "Е ии":Едрото ти го е написал Бурофф.
През изопачена статистика, към кражба на милиони.
13:23 23.10.2025
19 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #7 от "Е ии":А сещаш ли се, че
ТИ слагат такса за нещо което
ТИ си купуваш, за което
ТИ плащаш да го монтират, а
ТЕ го ползват за да отчитат разхода на вода ❗
Коментиран от #23
13:24 23.10.2025
20 Борисов С Пеевски
До коментар #9 от "Водомер":БСП
35 години котараците лъжат мишлетата че има демокрация
Тия от Европа да не ни пратят полските водопроводчици да монтират водомерите
13:28 23.10.2025
21 Как и защо?
Защо комунистите унищожиха "ГЕРАНИТЕ - КЛАДЕНЦИТЕ" , които хората имаха по своите собствени земи? Защо в момента ако имаш "Геран - Кладенец" в двора на своят дом трябва да го регистрираш и да плащаш данък? Та изслушайте песента на Мими Иванова - Майчице Свята.... Стара като Земята... твоят сън ме допреди. Майчице Свята чиста като росата... твоят дъх в мене гори... Майчице Свята силна като морето, моят дух ти го крепиш... Майчице Свята топла като лъчите..моят дъх ти озари....
Коментиран от #36
13:30 23.10.2025
22 Така ли?
До коментар #8 от "Не се заяждам":А защо плаща данъци тогава? КРБ чел ли си? Или Хартата за правата на човека? Явно не си. Защо трябва да плащаме данъци на държавата, а сега и ежемесечни такси на частни ВиК фирми? Освен това, тъй като е такса, а не данък, който се регламентира със закон, тези фирми ще могат да си ги определят и променят както си искат. А, честито!
13:30 23.10.2025
23 Същото е с паспортите и личните карти
До коментар #19 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Плащаш си да си индетифициран
Което е задължение на МВР
Коментиран от #32, #35
13:31 23.10.2025
24 Не така
13:32 23.10.2025
25 Някой
13:32 23.10.2025
26 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Диш-хакъ — зъбен данък,такса, плащана от домакина,загдето "правоверният" си е хабил зъбите с неговата "гяурска"(друговерска) храна ?
13:33 23.10.2025
27 Сиреч
До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":и за родителите ти. Или те вода не пият? Най-добро намерено питам.
Коментиран от #63
13:33 23.10.2025
28 Как и защо?
13:33 23.10.2025
29 Как и защо?
13:33 23.10.2025
30 Как и защо?
13:34 23.10.2025
31 Щом
До коментар #7 от "Е ии":е такса всяко ВиК ще може да си я определя и променя както си иска.само данъците се определят със закон.
13:35 23.10.2025
32 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #23 от "Същото е с паспортите и личните карти":Липсата на НИК ли ти е увредила мозАка или защото нямаш мозАк- нямаш и ник❗
Документът за САМО.ЛИЧНОСТ няма нищо общо с водомера ти който отчита колко гола вода си❗
13:36 23.10.2025
33 бушприт
13:37 23.10.2025
34 Кривоверен алкаш
13:38 23.10.2025
35 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #23 от "Същото е с паспортите и личните карти":Полицай ли е длъжен да те идентифицира пред служител, като влезеш в банка или в произволна институция🤔❓
13:43 23.10.2025
36 Много лъжеш
До коментар #21 от "Как и защо?":Няма геран, който да забрани цял блок. Още първият ден ще пресъхне. А и този хидрофор ще под напор 24 часа. Няма как да забрани цял блок непрекъснато.
13:45 23.10.2025
37 Старец
13:47 23.10.2025
38 Нещо друго ли да очакваме
13:48 23.10.2025
40 политнекоректно
До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":А ти внимавай да не те завари новия 9-ти в царевичака!
13:51 23.10.2025
41 такса водомер
13:51 23.10.2025
43 Как и защо?
Коментиран от #51
13:53 23.10.2025
44 ЕДГАР КЕЙСИ
Коментиран от #50
13:53 23.10.2025
45 такса за "достъп до услуга"
Коментиран от #57
13:53 23.10.2025
47 Браво на Нинова за реакцията
Кой произвежда водата, за да си позволява
да се разпорежда с най-най-най-жизненоважния ресурс
за всяко живо същество на Планетата?
КОЙ ПРОИЗВЕЖДА ВОДАТА, БЕ?!
Бива простотии бива, ама простотията и алчността,
минаха всякакви граници на политическа и обществена търпимост.
13:55 23.10.2025
48 ГЕРБ
13:56 23.10.2025
49 бТВ и д-р Николай Михайлов днес
"ЛИЧНИЯТ ПРОГРЕС" е водещото за българските политици
работейки на полето на обществения интерес.
И другото важно, което каза е обяснението -
защо обществото търпи издевателствата над човешката ни същност
в конкретния случай с водата...,
ами защото сме допуснали "КОРУПЦИЯ НА СЪЗНАНИЕТО СИ"!
..................
Защо сме допуснали "корупцията на съзнанието си"?
Защото "парите са всичко" и се е изпарила Мъдростта да се
устоява на изкушенията, водещи към опростачване на
човешката същност - духовната ни същност!?!
Такса водомер .... мдаааа ... демокрация и свобода, та дрънкат.
13:57 23.10.2025
50 А що не си платиш такса
До коментар #44 от "ЕДГАР КЕЙСИ":За монтиране и пломбиране, а после и такса за "достъп до услуга" в кратуната ? А? Кое точно казано от Нинова не ти харесва ще споделиш ли? Или дай просто да плюем по всеки който малко разум и морал прояви ...
13:58 23.10.2025
51 От соца
До коментар #43 от "Как и защо?":Аз си имам геран в двора, който е поне на 70 г. Никой не е забранявал да го ползвам, дори напротив. Монтирана му е помпа.
13:59 23.10.2025
52 Водопроводчик
14:02 23.10.2025
53 Цък
14:04 23.10.2025
55 Точно така е !
14:08 23.10.2025
56 такса за "достъп до услуга"
14:11 23.10.2025
57 Споделяме мнението Ви "такса достъп"
До коментар #45 от "такса за "достъп до услуга"":Такса за "достъп до услуга" - не, каква да е, а ВОДА!
ЗАТОВА РЕШЕНИЕТО Е
ОБЩИНИТЕ ДА СИ ВЗЕМАТ УПРАВЛЕНИЕТО НА
собствената ВиК - мрежа на територията като
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ на ВиК-мрежата
т.е. СОБСТВЕНОСТ НА МЕСТНИТЕ ХОРА и ЖИТЕЛИ!
И местните Общински съвети решават какви да
бъдат таксите за ВиК - услугите.
Така е в близката ни Виена от над 100 години -
ВиК - мрежата е собственост на Общината
и Общината е операторът на мрежата!
Иначе с тези дивотии за Водата ни, прозира точно
"престъпен лобизъм" към българския народ, както сте написал
в полза на много неприятна държава!
Коментиран от #62
14:12 23.10.2025
58 дядото
14:13 23.10.2025
59 пенсионер
14:13 23.10.2025
61 Цвете
14:16 23.10.2025
62 Такса за "достъп до услуга"
До коментар #57 от "Споделяме мнението Ви "такса достъп"":Абе колега, да не би случайно като си купуваш жилище да не си платил ВИК -то и акт 16 да е било фалшиво а? А пломбирането на водомера какво е? А като ни накараха и с дистанционно отчитане да са водомерите ? .....
14:17 23.10.2025
63 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #27 от "Сиреч":Въпросът че тази милиардерка говори само ПОПУЛИСТКО.
С цел само политически дивиденти.
Добитъка се кефи,а на нея неи дреме.Въпросът че тази милиардерка говори само ПОПУЛИСТКО.
С цел само политически дивиденти.
Добитъка се кефи,а на нея не и дреме.
и дреме.
А и вервате."Няма да продам и един патрон..."
Коментиран от #65
14:20 23.10.2025
64 Истината е че
14:21 23.10.2025
65 Нищо ПОПУЛИСТКО
До коментар #63 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":В казаното от Нинова няма във случая. Изчезни тролче
14:23 23.10.2025
66 кривчо
14:25 23.10.2025
67 Бойни чукове трябват
14:27 23.10.2025
68 Абе кой е вносителят
14:29 23.10.2025
69 Весело
Проблемите на бг обществото ни не са, че има такса, проблемите са липсата на истинска социална политика, проблем са размерите на таксите, размерите на заплати и пенсии. Проблема са размерите на заплатитете и бонусите на директорите, мнозинството от които са бесеари, депесари или пребоядисани на гербаджии бивши бесепари.
Проблемите са НЕРАВЕНСТВОТО, липсата на необлагаем минимум, освободените от данък доход високи пенсии, получаването на пенсия заедно със заплата, плоския данък, плоското 20% ДДС, махнете тавана на осигуровките, махнете НСО - държавните автомобили
Проблема е, че вие бесепарите бъркате социализма с рубладжийстното и с московския комунизъм. А това са различни неща. Мнението ми е, че вашия московския комунизъм по същество е ФЕОДАЛИЗЪМ. А вие комунистите сте червена алчна аристокрация. Алчност и социализъм са несъвместими неща.
Това да плащаш пари на психично болни, неграмотни, необразовани ... да раждат по 10 деца не е демографска политика, това е демографска катастрофа. Нито пък е социална политика, тъй като вместо да намалява броя на мизерниците, го увеличава. Като стимулира размножаването им.
14:36 23.10.2025
70 С приказки по медиите,
14:37 23.10.2025
71 Добри Колев
14:37 23.10.2025
72 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
АМА ТРЯБВА ДА СИ СВЪРШИМ РАБОТАТА ДО КРАЙ,НЕ КАТО НЕГО.....
14:43 23.10.2025
73 Имаме опит
14:46 23.10.2025