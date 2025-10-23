Новини
Желязков: До 21 ноември трябва да се вземе генерално решение за рафинерията в Бургас

23 Октомври, 2025 11:39 847 10

  • росен желязков-
  • рафинерия-
  • лукойл

Има достатъчно произведени горива и рафинерията в Бургас трябва да продължи да работи, добави премиерът

Желязков: До 21 ноември трябва да се вземе генерално решение за рафинерията в Бургас - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Това са първите санкции, които администрацията на президента Тръмп налага. Невъзможността Русия да спре войната и да спре убийствата кара както ЕС, така и администрацията на Белия дом да предприемат и този икономически подход с налагането на санкции, за да се спре финансирането на войната. Това коментира пред журналисти в Брюксел премиерът Росен Желязков, където участва в среща на върха на ЕС.

По отношение на България, Желязков поясни:

"Рафинерията "Лукойл" - Бургас е част от системата на "Лукойл" - Русия, защото се притежава косвено повече от 50% от руския "Лукойл", така че рафинерията попада в този санкционен режим. Имаме 1 месец, в който трябва да направим националното решение затова как да подходим като държава спрямо рафинерията, заедно със самата рафинерия и нейния мениджмънт."

Това не възпрепятства производството и доставката на петролни продукти, тъй като отдавна рафинерията не работи с руски петрол, уточни премиерът Желязков. Има достатъчно произведени горива и рафинерията трябва да продължи да работи, добави той. Уточни, че до 21 ноември трябва да се вземе генерално държавно решение за рафинерията "Лукойл" в Бургас.

"МВР и ДАНС са взели всички необходими мерки покрай рафинерията и "Росенец" за недопускане на саботажи, каза още Желязков.

Ако до 24-ти не бъде представен бюджета пред Брюксел, ще ни предложат те без политики, които иначе ние бихме заложили, така че още в рамките на тези дни Брюксел ще получи проекта на държавния бюджет за догодина, увери Желязков.

Няма разговори нито структурно, нито персонално, за участие на "ДПС - Ново начало" в изпълнителната власт, не се предвиждат и промени в правителството, поясни премиерът.


  • 1 Реалност

    11 3 Отговор
    Перспективата Делян Пеевски да национализира Лукойл Нефтохим е най-големият кошмар. А санкциите на САЩ правят продажбата необратима. За това днес и утре ще видите Пеевски юбер алес - позиционира се да спечели при всички случаи - единият ако Лукойл продаде Лукойл България и Лукойл Нефтохим, затова е поправката Лукойл-ДАНС - Пеевски да бъде сигурен, че новият купувач ще отчита неговите интересите - на български ще си плаща. В другия, преработката намалява, което отваря ниша на внос на горива, където е силата на Пеевски - той контролира основните вносители на горива и митниците през Бургас и Варна.
    За това перспективата за национализация на „Лукойл Нефтохим“ от Делян Пеевски: е по-голяма заплаха за националната сигурност отколкото управлението на рафинерията от Лукойл. Изходът е да се форсира смяна на собствеността и Пеевски да се държи надалеч. Което е невъзможно след вчерашната снимка. На всичко отгоре не активираха с подпис договорите за извънредни доставки на суров нефт от Репсол и БиПи и бакъп мениджерски екип, които правителството на Денков бе подготвило. Оставаше да ги подпишат, но не го направиха и сега ... сме увиснали отвсякъде. И Пеевски решава.

    11:42 23.10.2025

  • 2 Гост

    4 2 Отговор
    Пак ли ни бутате хаяшиту в муцуните бе с информация, която интересува само мутри, схемаджии, далавераджии и, разбира се, политици???

    Коментиран от #10

    11:42 23.10.2025

  • 3 Макиато

    9 3 Отговор
    Когато геополитиката прилича повече на риалити шоу, отколкото на сериозна дипломация.

    11:42 23.10.2025

  • 4 Санкциите

    7 2 Отговор
    са срещу Русия и тия намериха начин да прилагат Лукойла в Бургас ! Имало гориво..... Трябвало да работи...... Собственикът - свой !

    11:45 23.10.2025

  • 5 Даниел

    3 1 Отговор
    Интересно как Борисов би отговорил на въпроса,защо горивата са по-евтини след,като Лукойл вече не преработва руски горива,а по думите на Борисов :по-скъпи?
    Колко милиарди им уреди на Лукойл чрез монопола си в България??

    11:50 23.10.2025

  • 6 Данко Харсъзина

    4 2 Отговор
    Лукойл е частна компания. Кво решение ще вземат тези михлюзи?

    11:51 23.10.2025

  • 7 Аман се каза от санкции, от глупости

    3 0 Отговор
    КАК НЕ СЕ УМОРИХА ОТ ТОРМОЗА НАД ЧОВЕЧЕСТВОТО?!
    Нефтохим Бургас е частна собственост с 93% от акциите!!
    От Уикипедия
    „Нефтохим“ е приватизиран на 12 октомври 1999 г.
    от правителството на Иван Костов (1997 – 2001 г.),
    когато руската корпоративна група „Лукойл“
    купува 58 % от акциите на дружеството срещу 101 млн. щатски долара.
    В началото на 2000 година Агенцията за чуждестранни инвестиции
    обявява тази продажба за „Сделка на 1999 година“.

    През 2005 г. „Лукойл“ изкупува дялове на миноритарни акционери
    и към април контролира 93 % от дружеството
    чрез дъщерната си компания „Лукойл Юръп Холдингс“.5
    Дружеството се контролира от „Лукойл България“ (София).

    12:00 23.10.2025

  • 8 Иванчо I-ви

    5 1 Отговор
    Лукоил нефтохим Бургас АД е собственост банка регистрирана в Холандия на Якуб Ротшилд.

    12:00 23.10.2025

  • 9 ммммммм

    2 0 Отговор
    някои от другия бряг биха искали да го изпапат....

    12:20 23.10.2025

  • 10 Така е, но

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    неговият водопад и хотел ще оцелеят, само ако хариже рафинерията на Мазните и Дебели парчета, Тиквата и Пеевското плашило.

    12:37 23.10.2025

