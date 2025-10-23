Желязков: До 21 ноември трябва да се вземе генерално решение за рафинерията в Бургас

Това са първите санкции, които администрацията на президента Тръмп налага. Невъзможността Русия да спре войната и да спре убийствата кара както ЕС, така и администрацията на Белия дом да предприемат и този икономически подход с налагането на санкции, за да се спре финансирането на войната. Това коментира пред журналисти в Брюксел премиерът Росен Желязков, където участва в среща на върха на ЕС.

По отношение на България, Желязков поясни:

"Рафинерията "Лукойл" - Бургас е част от системата на "Лукойл" - Русия, защото се притежава косвено повече от 50% от руския "Лукойл", така че рафинерията попада в този санкционен режим. Имаме 1 месец, в който трябва да направим националното решение затова как да подходим като държава спрямо рафинерията, заедно със самата рафинерия и нейния мениджмънт."

Това не възпрепятства производството и доставката на петролни продукти, тъй като отдавна рафинерията не работи с руски петрол, уточни премиерът Желязков. Има достатъчно произведени горива и рафинерията трябва да продължи да работи, добави той. Уточни, че до 21 ноември трябва да се вземе генерално държавно решение за рафинерията "Лукойл" в Бургас.

"МВР и ДАНС са взели всички необходими мерки покрай рафинерията и "Росенец" за недопускане на саботажи, каза още Желязков.

Ако до 24-ти не бъде представен бюджета пред Брюксел, ще ни предложат те без политики, които иначе ние бихме заложили, така че още в рамките на тези дни Брюксел ще получи проекта на държавния бюджет за догодина, увери Желязков.

Няма разговори нито структурно, нито персонално, за участие на "ДПС - Ново начало" в изпълнителната власт, не се предвиждат и промени в правителството, поясни премиерът.