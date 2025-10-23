Желязков: До 21 ноември трябва да се вземе генерално решение за рафинерията в Бургас

Това са първите санкции, които администрацията на президента Тръмп налага. Невъзможността Русия да спре войната и да спре убийствата кара както ЕС, така и администрацията на Белия дом да предприемат и този икономически подход с налагането на санкции, за да се спре финансирането на войната. Това коментира пред журналисти в Брюксел премиерът Росен Желязков, където участва в среща на върха на ЕС.
По отношение на България, Желязков поясни:
"Рафинерията "Лукойл" - Бургас е част от системата на "Лукойл" - Русия, защото се притежава косвено повече от 50% от руския "Лукойл", така че рафинерията попада в този санкционен режим. Имаме 1 месец, в който трябва да направим националното решение затова как да подходим като държава спрямо рафинерията, заедно със самата рафинерия и нейния мениджмънт."
Това не възпрепятства производството и доставката на петролни продукти, тъй като отдавна рафинерията не работи с руски петрол, уточни премиерът Желязков. Има достатъчно произведени горива и рафинерията трябва да продължи да работи, добави той. Уточни, че до 21 ноември трябва да се вземе генерално държавно решение за рафинерията "Лукойл" в Бургас.
"МВР и ДАНС са взели всички необходими мерки покрай рафинерията и "Росенец" за недопускане на саботажи, каза още Желязков.
Ако до 24-ти не бъде представен бюджета пред Брюксел, ще ни предложат те без политики, които иначе ние бихме заложили, така че още в рамките на тези дни Брюксел ще получи проекта на държавния бюджет за догодина, увери Желязков.
Няма разговори нито структурно, нито персонално, за участие на "ДПС - Ново начало" в изпълнителната власт, не се предвиждат и промени в правителството, поясни премиерът.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Реалност
За това перспективата за национализация на „Лукойл Нефтохим“ от Делян Пеевски: е по-голяма заплаха за националната сигурност отколкото управлението на рафинерията от Лукойл. Изходът е да се форсира смяна на собствеността и Пеевски да се държи надалеч. Което е невъзможно след вчерашната снимка. На всичко отгоре не активираха с подпис договорите за извънредни доставки на суров нефт от Репсол и БиПи и бакъп мениджерски екип, които правителството на Денков бе подготвило. Оставаше да ги подпишат, но не го направиха и сега ... сме увиснали отвсякъде. И Пеевски решава.
11:42 23.10.2025
2 Гост
Коментиран от #10
11:42 23.10.2025
3 Макиато
11:42 23.10.2025
4 Санкциите
11:45 23.10.2025
5 Даниел
Колко милиарди им уреди на Лукойл чрез монопола си в България??
11:50 23.10.2025
6 Данко Харсъзина
11:51 23.10.2025
7 Аман се каза от санкции, от глупости
Нефтохим Бургас е частна собственост с 93% от акциите!!
От Уикипедия
„Нефтохим“ е приватизиран на 12 октомври 1999 г.
от правителството на Иван Костов (1997 – 2001 г.),
когато руската корпоративна група „Лукойл“
купува 58 % от акциите на дружеството срещу 101 млн. щатски долара.
В началото на 2000 година Агенцията за чуждестранни инвестиции
обявява тази продажба за „Сделка на 1999 година“.
През 2005 г. „Лукойл“ изкупува дялове на миноритарни акционери
и към април контролира 93 % от дружеството
чрез дъщерната си компания „Лукойл Юръп Холдингс“.5
Дружеството се контролира от „Лукойл България“ (София).
12:00 23.10.2025
8 Иванчо I-ви
12:00 23.10.2025
9 ммммммм
12:20 23.10.2025
10 Така е, но
До коментар #2 от "Гост":неговият водопад и хотел ще оцелеят, само ако хариже рафинерията на Мазните и Дебели парчета, Тиквата и Пеевското плашило.
12:37 23.10.2025