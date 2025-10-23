Новини
България »
Желязков: България полага максимални усилия за защита на външните граници на ЕС и борбата с каналджийството

23 Октомври, 2025 13:05 683 31

Министър-председателят изтъкна, че връщанията на нелегални мигранти са ключов елемент от ефективното управление на миграционните процеси

„България полага максимални усилия за осигуряване на стабилна защита на външните граници и за противодействие на незаконните дейности на мрежите за трафик и каналджийство.“ Това заяви министър-председателят Росен Желязков по време на участието си в среща на високо равнище, посветена на темата за миграцията, организирана от министър-председателя на Италия Джорджа Мелони и министър-председателя на Дания Мете Фредериксен. Разговорът се състоя преди днешното заседание на Европейския съвет и събра европейски лидери за обсъждане на общите предизвикателства, свързани с управлението на миграционните процеси, защитата на външните граници на ЕС и задълбочаването на партньорството с трети държави.

Министър-председателят изтъкна, че връщанията на нелегални мигранти са ключов елемент от ефективното управление на миграционните процеси, като България подкрепя създаването на обща европейска система за връщане, основана на ЗАДЪЛЖИТЕЛНО взаимно признаване на решенията за връщане. Премиерът отбеляза активизирането на комуникацията с трети държави, които представляват миграционен риск, и приветства продължаването на ангажимента на Европейската комисия и агенциите на ЕС в този диалог.

Като добър пример в тази насока премиерът посочи съвместното писмо относно доброволните и принудителни връщания в Афганистан, подписано от 20 министри на вътрешните работи на държавите членки на ЕС, включително България. По думите му инициативата ще допринесе за по-координиран и ефективен общоевропейски отговор на предизвикателствата, свързани с връщанията.

Росен Желязков приветства и продължаващата работа на ЕС по усъвършенстване на правилата, свързани с концепцията за „сигурна трета държава“ и списъка на „държави на произход, считани за сигурни“, като увери, че България остава конструктивен и надежден партньор в предстоящите дискусии.

Премиерът Желязков подчерта подкрепата на страната ни за иновативни решения в областта на миграцията, включително създаването на европейска правна рамка за центрове за връщане, в съответствие с международното право и с СПАЗВАНЕ НА основните права на човека.

В заключение министър-председателят Желязков изтъкна, че трайното решение на миграционните предизвикателства изисква устойчиво развитие в държавите на произход и транзит, като следващата Многогодишна финансова рамка на ЕС трябва да осигури достатъчно ресурси за гъвкаво финансиране в тази посока.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тоя

    16 0 Отговор
    лъжите и далаверите ги няма за нищо ! Хората никъде не пасат трева !

    13:07 23.10.2025

  • 2 Путин

    15 0 Отговор
    Кви са тези дебели с 3 гънки вратове на снимката?Туршия?

    13:07 23.10.2025

  • 3 Реалност

    9 1 Отговор
    Перспективата Делян Пеевски да национализира Лукойл Нефтохим е най-големият кошмар. А санкциите на САЩ правят продажбата необратима. За това днес и утре ще видите Пеевски юбер алес - позиционира се да спечели при всички случаи - единият ако Лукойл продаде Лукойл България и Лукойл Нефтохим, затова е поправката Лукойл-ДАНС - Пеевски да бъде сигурен, че новият купувач ще отчита неговите интересите - на български ще си плаща. В другия, преработката намалява, което отваря ниша на внос на горива, където е силата на Пеевски - той контролира основните вносители на горива и митниците през Бургас и Варна.
    За това перспективата за национализация на „Лукойл Нефтохим“ от Делян Пеевски: е по-голяма заплаха за националната сигурност отколкото управлението на рафинерията от Лукойл. Изходът е да се форсира смяна на собствеността и Пеевски да се държи надалеч. Което е невъзможно след вчерашната снимка. На всичко отгоре не активираха с подпис договорите за извънредни доставки на суров нефт от Репсол и БиПи и бакъп мениджерски екип, които правителството на Денков бе подготвило. Оставаше да ги подпишат, но не го направиха и сега ... сме увиснали отвсякъде. И Пеевски решава.

    13:08 23.10.2025

  • 4 Жилязко Пума-ков

    13 0 Отговор
    Затова е толкова бял, чак розов. Пума-к.

    13:09 23.10.2025

  • 5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    14 0 Отговор
    И строим хотели с водопади❗

    Коментиран от #19

    13:09 23.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    9 0 Отговор
    бъл.Х.ар🥸

    13:10 23.10.2025

  • 8 Чуторан

    10 0 Отговор
    Джилязко не става и за домоуправител, Буци го напеави министър-председател? Виж, Хаяшито е друга работа. Там Джилязко ги движи нещата в правилната посока. Защо ли?

    Коментиран от #10, #11

    13:10 23.10.2025

  • 9 Мерц

    9 0 Отговор
    го гледа с поглед " Не на мен тия !" .

    13:12 23.10.2025

  • 10 боко-буда

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "Чуторан":

    Да ама Бъчи я изритаха от посланическия стол в Израел.

    13:13 23.10.2025

  • 11 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "Чуторан":

    Дали Хаяши е негова собственост или бъл.Х.арят е подставен сламен човек,
    както е подставен уж за ръководител на държавата🤔

    13:13 23.10.2025

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 0 Отговор
    ДАКЕЛА РОСКО Е ПЪТНИК
    . .... ЕВРОПАТА ЩЕ ГО ГЪТНЕ ДО КОЛЕДА

    13:15 23.10.2025

  • 13 Каква борба с

    8 0 Отговор
    каналджийството води България кат най-главния каналджия Нидал Алгафари е на свобода и раздава акъл пред мисирките ?

    13:17 23.10.2025

  • 14 Полага максимални усилия

    6 0 Отговор
    като презастроява деретата на реките, които се вливат в черно.море и влачи азиатци за персонал по курортите.

    13:17 23.10.2025

  • 15 В Европа има вече над 50 милиона мигрант

    5 0 Отговор
    ...тоя тръгнал глупости да говори .....тия нищожествата губят парите и времето на европейците и цената ще е живота и имуществото на европейците

    13:19 23.10.2025

  • 16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 1 Отговор
    В ДЪРЖАВА В НАТО И ЕС, ИРАКСКИ ИСЛЯМИСТ
    ИМА БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВЕН ЛИЦЕНЗ ВАЛИДЕН ДО 2028 ГОДИНА ЗА ТЪРГОВИЯ С ОРЪЖИЯ :)

    13:21 23.10.2025

  • 17 Гост

    5 0 Отговор
    Хаяшииии, стига лъга. Лъжата за нищо я нямаш

    13:21 23.10.2025

  • 18 Немезида

    5 0 Отговор
    Стига сме драскали по форумите. Дайте да се съберем на 08 ноември, денят на Арх.Михсил и да изринем тази гмеж от парламента. Те погребват България! Да им дадем точно това, което заслужават. Справедливост!

    Коментиран от #20

    13:22 23.10.2025

  • 19 Гост

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Хаяшитата ли? Хаха

    13:27 23.10.2025

  • 20 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 0 Отговор

    До коментар #18 от "Немезида":

    ПРАВ СИ ... НЯМА ТАКАВА ДЪРЖАВА В КОЯТО
    ХРИСТО СТОИЧКОВ ДА ИМА ФИРМА С ЛЕЙТЕНАНТ НА МАДЖО :)

    13:29 23.10.2025

  • 21 Кво каналджийство бре примат неадекватен

    4 0 Отговор
    Санкциите на САЩ ....."заплахата за санкции срещу банки" е заплаха срещу вас и вашите пари. Това не ви ли е ясно ? Включително и за България и българите. .... Няма и да разберете даже защо банковите ви акаунти са изчезнали и няма да има и кой отговор да ви даде даже ...Ще ви кажат в най добрият случай "питайте ЕЦБ" ...Като нищо може в Бургас нефтохимиците и ред други да се събудят без банкови сметки даже ...От сутринта в Бургас нефтохимиците не може заплати и осигуровки да им се превеждат. И това е само началото. Погром ще има..
    Абе примати в парламента. Скоро нито парламент , нито МС ще има ....От 9,30 ч. сутринта се изпращат писма от обслужващите банки на нефтохимици и ред други хора по веригата.... ще стане страшно. Правителството да вземе отношение по темата какво следва а не да си наляга парцалите. Санкциите на САЩ вече удариха Бургас и бензиностанциите. Преводи няма да има и всичко удря кипенците

    13:32 23.10.2025

  • 22 Калоян

    3 0 Отговор
    Господин Водопадов приветства всяко решение.Сутрин приветства,вечер отново,в случай,че някое решение е останало неприветствано.
    Няма проблем с връщането на мигранти у нас ,стига да има ,,гъвкаво финансиране"

    13:33 23.10.2025

  • 23 Кво каналджийство бре примат неадекватен

    3 0 Отговор
    Колко неадекватен трябва да си верно да отидеш в САЩ, в ООН и мощно да се изцепиш че "България считала Държавата Израел за ключов стратегически партньор с отлични взаимоотношения ...." и подкрепяла геноцида ? А? И тези хора още България управляват.... Българите трябва ясно
    да заявят, че мразят атлантизма и ционизма . Това е истината хора . И да си отговорят на въпроса, кое налага да "работим" с Украйна ? Общи ценности ли с тези нацисти имаме? Паметник на Хитлер и Бандера ли ще правим? Малцинствата си ли ще избиваме или от избирателни права ще ги лишаваме? Кое ни е общото със тези хора? А със гнусните ционисти в Израел? Грам даже общи ценности нямаме. Нито със Украйна нито пък със нацистки Израел

    13:34 23.10.2025

  • 24 И къде ще ни ги

    5 0 Отговор
    връщат нелегални мигранти ? В България ли ?

    13:36 23.10.2025

  • 25 България се разпада

    6 1 Отговор
    А тоя неадекватник мааа гащи по Европа и дрънка простотии за пореден път

    13:38 23.10.2025

  • 26 Кво каналджийство бре примат неадекватен

    5 0 Отговор
    Няма ли да видим някаква остра реакция на американските санкции срещу България от теб бе нищожество ? А?

    13:40 23.10.2025

  • 27 Европейски

    6 0 Отговор
    Бойко Методиев Борисов има три хиляди страници досие на контрабандист, представено от нашите партньори и скрити покрито от нашите служби. Методиев Борисов е предизвикал разпит на Меркел в качеството й на бундесканцлер пред БНД след внос на компрометирани медицински консумативи, лично препоръчани от лицето Методиев. Баварски депутат от хсс е свързван с банков билет от 500 евро, показан в чекмеджето на лицето Методиев. Р.Ердоган е оставил показания на турското разузнаване, че лицето Методиев упражнява контрабанда на турско българската граница. Испанската прокуратура е осъдила любовницата и сина на Борисов. Румънският град Яши и неговият затвор са приготвили килия за Методиев

    13:41 23.10.2025

  • 28 ГМ Димитров

    4 1 Отговор
    Дай му на Сламен афери с хотели и прокурори.

    13:42 23.10.2025

  • 29 така е

    0 0 Отговор
    Като външна българската граница се пази от граничари от целия ЕС.

    13:45 23.10.2025

  • 30 каналджия

    2 0 Отговор
    5000 евро на глава , как се строи хотел с водопад

    14:17 23.10.2025

  • 31 Нямате право да ме ни триете

    2 0 Отговор
    Ние сме ви касичката. Е да наша сигурно не такава като от шиш ТУП и сие. Като гледам какво пишат други какви обиди и речник имат(и със право) аз съм божа кравичка. Много сте нагли.

    14:17 23.10.2025

