Желязков: България полага максимални усилия за защита на външните граници на ЕС и борбата с каналджийството

„България полага максимални усилия за осигуряване на стабилна защита на външните граници и за противодействие на незаконните дейности на мрежите за трафик и каналджийство.“ Това заяви министър-председателят Росен Желязков по време на участието си в среща на високо равнище, посветена на темата за миграцията, организирана от министър-председателя на Италия Джорджа Мелони и министър-председателя на Дания Мете Фредериксен. Разговорът се състоя преди днешното заседание на Европейския съвет и събра европейски лидери за обсъждане на общите предизвикателства, свързани с управлението на миграционните процеси, защитата на външните граници на ЕС и задълбочаването на партньорството с трети държави.
Министър-председателят изтъкна, че връщанията на нелегални мигранти са ключов елемент от ефективното управление на миграционните процеси, като България подкрепя създаването на обща европейска система за връщане, основана на ЗАДЪЛЖИТЕЛНО взаимно признаване на решенията за връщане. Премиерът отбеляза активизирането на комуникацията с трети държави, които представляват миграционен риск, и приветства продължаването на ангажимента на Европейската комисия и агенциите на ЕС в този диалог.
Като добър пример в тази насока премиерът посочи съвместното писмо относно доброволните и принудителни връщания в Афганистан, подписано от 20 министри на вътрешните работи на държавите членки на ЕС, включително България. По думите му инициативата ще допринесе за по-координиран и ефективен общоевропейски отговор на предизвикателствата, свързани с връщанията.
Росен Желязков приветства и продължаващата работа на ЕС по усъвършенстване на правилата, свързани с концепцията за „сигурна трета държава“ и списъка на „държави на произход, считани за сигурни“, като увери, че България остава конструктивен и надежден партньор в предстоящите дискусии.
Премиерът Желязков подчерта подкрепата на страната ни за иновативни решения в областта на миграцията, включително създаването на европейска правна рамка за центрове за връщане, в съответствие с международното право и с СПАЗВАНЕ НА основните права на човека.
В заключение министър-председателят Желязков изтъкна, че трайното решение на миграционните предизвикателства изисква устойчиво развитие в държавите на произход и транзит, като следващата Многогодишна финансова рамка на ЕС трябва да осигури достатъчно ресурси за гъвкаво финансиране в тази посока.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тоя
13:07 23.10.2025
2 Путин
13:07 23.10.2025
3 Реалност
За това перспективата за национализация на „Лукойл Нефтохим“ от Делян Пеевски: е по-голяма заплаха за националната сигурност отколкото управлението на рафинерията от Лукойл. Изходът е да се форсира смяна на собствеността и Пеевски да се държи надалеч. Което е невъзможно след вчерашната снимка. На всичко отгоре не активираха с подпис договорите за извънредни доставки на суров нефт от Репсол и БиПи и бакъп мениджерски екип, които правителството на Денков бе подготвило. Оставаше да ги подпишат, но не го направиха и сега ... сме увиснали отвсякъде. И Пеевски решава.
13:08 23.10.2025
4 Жилязко Пума-ков
13:09 23.10.2025
5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Коментиран от #19
13:09 23.10.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
13:10 23.10.2025
8 Чуторан
Коментиран от #10, #11
13:10 23.10.2025
9 Мерц
13:12 23.10.2025
10 боко-буда
До коментар #8 от "Чуторан":Да ама Бъчи я изритаха от посланическия стол в Израел.
13:13 23.10.2025
11 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #8 от "Чуторан":Дали Хаяши е негова собственост или бъл.Х.арят е подставен сламен човек,
както е подставен уж за ръководител на държавата🤔
13:13 23.10.2025
12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
. .... ЕВРОПАТА ЩЕ ГО ГЪТНЕ ДО КОЛЕДА
13:15 23.10.2025
13 Каква борба с
13:17 23.10.2025
14 Полага максимални усилия
13:17 23.10.2025
15 В Европа има вече над 50 милиона мигрант
13:19 23.10.2025
16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ИМА БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВЕН ЛИЦЕНЗ ВАЛИДЕН ДО 2028 ГОДИНА ЗА ТЪРГОВИЯ С ОРЪЖИЯ :)
13:21 23.10.2025
17 Гост
13:21 23.10.2025
18 Немезида
Коментиран от #20
13:22 23.10.2025
19 Гост
До коментар #5 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Хаяшитата ли? Хаха
13:27 23.10.2025
20 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #18 от "Немезида":ПРАВ СИ ... НЯМА ТАКАВА ДЪРЖАВА В КОЯТО
ХРИСТО СТОИЧКОВ ДА ИМА ФИРМА С ЛЕЙТЕНАНТ НА МАДЖО :)
13:29 23.10.2025
21 Кво каналджийство бре примат неадекватен
Абе примати в парламента. Скоро нито парламент , нито МС ще има ....От 9,30 ч. сутринта се изпращат писма от обслужващите банки на нефтохимици и ред други хора по веригата.... ще стане страшно. Правителството да вземе отношение по темата какво следва а не да си наляга парцалите. Санкциите на САЩ вече удариха Бургас и бензиностанциите. Преводи няма да има и всичко удря кипенците
13:32 23.10.2025
22 Калоян
Няма проблем с връщането на мигранти у нас ,стига да има ,,гъвкаво финансиране"
13:33 23.10.2025
23 Кво каналджийство бре примат неадекватен
да заявят, че мразят атлантизма и ционизма . Това е истината хора . И да си отговорят на въпроса, кое налага да "работим" с Украйна ? Общи ценности ли с тези нацисти имаме? Паметник на Хитлер и Бандера ли ще правим? Малцинствата си ли ще избиваме или от избирателни права ще ги лишаваме? Кое ни е общото със тези хора? А със гнусните ционисти в Израел? Грам даже общи ценности нямаме. Нито със Украйна нито пък със нацистки Израел
13:34 23.10.2025
24 И къде ще ни ги
13:36 23.10.2025
25 България се разпада
13:38 23.10.2025
26 Кво каналджийство бре примат неадекватен
13:40 23.10.2025
27 Европейски
13:41 23.10.2025
28 ГМ Димитров
13:42 23.10.2025
29 така е
13:45 23.10.2025
30 каналджия
14:17 23.10.2025
31 Нямате право да ме ни триете
14:17 23.10.2025