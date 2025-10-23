Божидар Божанов: Настояваме да бъдат възстановени отнетите журналистически акредитации в парламента

Няма информация защо парламентарни репортери са останали без акредитации за достъп до сградата на Народното събрание. Това заяви в кулоарите на парламента съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов.

“Настояваме отнетите журналистически акредитации за парламента да бъдат възстановени, за да може всеки репортер да задава неудобни въпроси на управляващи и опозиция”, категоричен бе Божанов.

Колегата му Ивайло Мирчев допълни, че в рамките на председателския съвет в Народното събрание ПП-ДБ отново ще предложи репортери и журналисти да имат достъп до цялата сграда на парламента.

“За комфорта на голямото “Д” и на пенсионера от Банкя не се допускат журналисти до бившия етаж на Тодор Живков, където днес се е настанил Пеевски. Единствено ние от ПП-ДБ неколкократно сме предлагали на председателски съвет това да се промени”, подчерта Мирчев. Той припомни и за отнетата акредитация на репортера Боби Ваклинов непосредствено след интервю с Делян Пеевски в старата сграда на Народното събрание.

“Без да искам да давам излишни съвети, но ако дойде време, в което репортерите са единни, на политиците ще може да се задават всякакви въпроси. Ако при неудобен въпрос от репортер политикът просто си врътне голямото Д и си тръгне, останалите подкрепят колегата си, то тогава ще имаме сериозен напредък в това отношение”, заключи Мирчев.