Божанов: Управляващите ги е страх най-много от честни и свободни избори

Божанов: Управляващите ги е страх най-много от честни и свободни избори

18 Декември, 2025 22:50 490 23

  • божидар божанов-
  • протест-
  • управляващи

Той заяви пред събралите се граждани, че управляващите са се отказали да вкарат за трети път бюджета, че Пеевски вече не е в кабинета на Тодор Живков и с пълно мнозинство в комисия е било гласувано да падне охраната му – „защото ги е страх от вас"

Божанов: Управляващите ги е страх най-много от честни и свободни избори - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Най-много ги е страх от честни и свободни избори, затова ще се борим за машинно гласуване и на следващите избори Пеевски трябва да остане едно електорално джудже. Това каза съпредседателят на „Демократична България“ Божидар Божанов от трибуната на протеста срещу управляващите в София.

Той заяви пред събралите се граждани, че управляващите са се отказали да вкарат за трети път бюджета, че Пеевски вече не е в кабинета на Тодор Живков и с пълно мнозинство в комисия е било гласувано да падне охраната му – „защото ги е страх от вас“.

От трибуната се изказа и председателят на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев.

След това с изпълнение на българския химн протестът приключи, като организаторите посочиха, че няма да има шествие. Движението на автомобили в района остава спряно.

По време на протеста беше отправен призив към хората да станат доброволци на евентуалните предсрочни избори следващата година, за да се гарантира честността на вота. Когато се споменаваха имената на председателя на ГЕРБ Бойко Борисов, на министъра на вътрешните работи в оставка Даниел Митов, на председателя на "Има такъв народ" Слави Трифонов и депутата от партията Тошко Йорданов протестиращи ги освиркваха.

Неколкократно събралите се пяха: "Когато па, когато па, когато падне Пеевски, не искам аз да съм отдолу, за да не падне върху мен". Същото се пя и за изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. В един момент хора се прегърнаха и скандираха: "Заедно ще победим", докато скачат.

Протестът от Съдебната палата за независимо правосъдие, организиран от инициатива "Правосъдие за всеки", се сля с протеста срещу управляващите.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    2 3 Отговор
    Честни избори може да има само с електронно гласуване по телефона

    Коментиран от #12

    22:50 18.12.2025

  • 2 Капитан Крийч

    3 3 Отговор
    Гнусни платени фашисти.

    22:52 18.12.2025

  • 3 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    2 1 Отговор
    ТОЗИ БЮДЖЕТ СИ ГО ЗА ВРЕ ТЕ ДЕТО СЛЪНЦЕ НЕ ОГРЯВА.
    ЖАЛ КИ МИ ЖИ ТУР КИ.

    22:53 18.12.2025

  • 4 Абе нещастник

    8 3 Отговор
    След ДПС и ГЕРБ, вие бяхте следващите лъжещи на избори. Боклуци лъжливи.

    Коментиран от #11

    22:55 18.12.2025

  • 5 Българин....

    2 1 Отговор
    Според Атанас Буров. Виден български банкер и политик от миналият век. Свободните и честни избори в България са нещо като Халеивата комета. Появява се веднъж на 100 години. Присветне. Намигне и след 100 пак!

    22:59 18.12.2025

  • 6 Така е Божанов

    3 2 Отговор
    Управляващите ги е страх най-много от честни и свободни избори щото ако са такива край с Атлантизма край с атлантиците! Но се чудя обаче Вас що не ви е страх? Вероятно щото 2 гр мозък в кратуните нямате и съвсем сте се замаяли покрай дечурлигите ...

    23:00 18.12.2025

  • 7 Хаха

    4 3 Отговор
    ППДБ си искат флашките и венецуелските машини, които се обслужват от тяхната фирма Сиела и това е.

    23:01 18.12.2025

  • 8 Доктор

    4 1 Отговор
    Соросоидни нищожества.

    23:01 18.12.2025

  • 9 Дрифт

    5 2 Отговор
    Ей корумпирано боклуче, вие променихте конструкцията а сега за честност говори. Само че ние помним, кокалите да ти потроша малко ти е.

    23:01 18.12.2025

  • 10 Нехис

    2 3 Отговор
    Другият нискочел, освен Свирчев, се появи! Не, драги - управляващите не ги е страх! Ако не правите ала-бала с Фигуранта, сте точно на под 10% вот, на четвърто място! А на Пеевски можете да му дишате праха, той има 250 000 избиратели, а ти колко имаш, нискочелий?

    23:02 18.12.2025

  • 11 АБСОЛЮТНО ВЯРНО И ТОЧНО КАЗАНО

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Абе нещастник":

    Продължаваме пееарастията .Дебилите.и ГЕРБЕРАСТИТЕ си прехвърлят топката един на друг! След това се обвиняват едни други!Народа лапа мухи и чака нещо да падне от небето!

    23:02 18.12.2025

  • 12 Нехис

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Колко си наивен! Знаеш ли колко лесно се хаква телефон?

    23:04 18.12.2025

  • 13 Абе Божанов,

    5 0 Отговор
    (Управляващите ги е страх най-много от честни и свободни избори) а кой го е страх да ви питам измамници от честни и свободни РЕФЕРЕНДУМИ ? А? Кажи бе гнидичко ?

    23:04 18.12.2025

  • 14 иван костов

    4 0 Отговор
    За управляващите знаем! Обвиняемият Божанов обаче е безстрашен! Докога ще се мотае това дело и Божанов ще е на свобода? Тези хора от ЛГБТ , недосегаеми ли са?

    23:05 18.12.2025

  • 15 ококор

    5 0 Отговор
    cлeд мaлкo aлaбaлa c кoдa нa мaшинитe и нa пpoлeт пп-дб-тaтa пaк cядaмe в cкyтa нa пeeвcки и щe пиeм мaзнo тypcкo кaфe зaeднo c бyци зa пo гoлям дял oт дeмoкpaтичнaтa бaницa! дa живee дeмoкpaциятa дpyгapи!

    Коментиран от #21

    23:06 18.12.2025

  • 16 предположение

    1 1 Отговор
    Може би греша, но ситуацията много ми прилича на тази от 1989 година -същите многобройни митинги, същата непримиримост, същата енергия и сплотеност у хората. Следвайки тази логика може да се предположи, че този път ще има лустрация, но тя ще засегне гербаджиите, които са били на важни постове. Колкото се отнася до Борисов и Пеевски направо не им завиждам - не лесно площадите да реват в един глас срещу тебе. Нека видим как ще се развият нещата в бъдеще.

    23:06 18.12.2025

  • 17 ?????

    4 0 Отговор
    Ха ха.
    Присмял се хърбел на щърбел.
    Да припомням ли за копираните флашки за да си ги имат?

    23:07 18.12.2025

  • 18 Подли червеи са! ....

    4 0 Отговор
    Това беше и целта на гнусните атлантици от всички възможни партии.Да влезем в 2026 година със Старият бюджет, хората не са важни и парите да отидат директно за НАТО, тенекии и Украйна..... Няма значение атлантиците от коя партия са, те са еднакво вредни. Те са истинският враг на хората. Запомнете и го разберете хора. Атлантик ли е, все е смет. Все е вреден и все нещо му хлопа в кратуната...

    23:09 18.12.2025

  • 19 Тъпи и маниполирани

    1 0 Отговор
    Ченгетата и патканите с пагони

    11Отговор

    Не им пука. Ама хич... Увеличението на техните заплати го извъртяха през министерско постановление а не през бюджета като на обикновенните граждани. Нали помните? За да бъдат отменени и върнати на старите равнища трябва ново министерско постановление. Пенсионерите пък традиционно са прецакани защото тяхната актуализация заради нищожеството Цонев и дясните бооклуци от ГЕРБ и ДБ-ПП от много години НЕ е от 1 януари като в нормалните държави а от 1 юли чак ...

    23:12 18.12.2025

  • 20 Хубаво, без бюджет, аре....

    2 0 Отговор
    Ама поне да решат тея пуяци да не се дава нито стотинка за НАТО и Украйна и еврозоната да се отложи до референдум. Поне малко морал за последно да демонстрират тея хора

    23:14 18.12.2025

  • 21 Българин..

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "ококор":

    И Бати Слави и Тошко африкански ще го играят СолТ@Ш@К! Има такива Нерези!

    23:15 18.12.2025

  • 22 Другите държави

    1 0 Отговор
    От края на август бюджетите си почнаха да обсъждат но у нас правителството дЖилезку и разните му там теменужки и кретенужки чакаха до последният момент. Да връщат парите от заплати. За 5 ст. работа реално не са свършили. Има обаче и печеливши. Тези които с години им бяха раздувани "даренията" от бюджета и би трябвало да бъдат орязани с новият бюджет. Пимпири, Перперикони, Псевдокултурници, ковидници, НПО-та, БНТ-та, БТА-та и т.н

    23:15 18.12.2025

  • 23 1111

    0 0 Отговор
    Щото са головодници!

    23:18 18.12.2025

