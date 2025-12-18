Божанов: Управляващите ги е страх най-много от честни и свободни избори

Най-много ги е страх от честни и свободни избори, затова ще се борим за машинно гласуване и на следващите избори Пеевски трябва да остане едно електорално джудже. Това каза съпредседателят на „Демократична България“ Божидар Божанов от трибуната на протеста срещу управляващите в София.
Той заяви пред събралите се граждани, че управляващите са се отказали да вкарат за трети път бюджета, че Пеевски вече не е в кабинета на Тодор Живков и с пълно мнозинство в комисия е било гласувано да падне охраната му – „защото ги е страх от вас“.
От трибуната се изказа и председателят на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев.
След това с изпълнение на българския химн протестът приключи, като организаторите посочиха, че няма да има шествие. Движението на автомобили в района остава спряно.
По време на протеста беше отправен призив към хората да станат доброволци на евентуалните предсрочни избори следващата година, за да се гарантира честността на вота. Когато се споменаваха имената на председателя на ГЕРБ Бойко Борисов, на министъра на вътрешните работи в оставка Даниел Митов, на председателя на "Има такъв народ" Слави Трифонов и депутата от партията Тошко Йорданов протестиращи ги освиркваха.
Неколкократно събралите се пяха: "Когато па, когато па, когато падне Пеевски, не искам аз да съм отдолу, за да не падне върху мен". Същото се пя и за изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. В един момент хора се прегърнаха и скандираха: "Заедно ще победим", докато скачат.
Протестът от Съдебната палата за независимо правосъдие, организиран от инициатива "Правосъдие за всеки", се сля с протеста срещу управляващите.
