Мъж заплаши с нож касиерка и обра магазин в "Студентски град"

Софийска районна прокуратура обвини и задържа 38-годишен мъж, заплашил с нож касиерка и обрал магазин в "Студентски град".
Грабежът е извършен на 13 октомври малко след 5 часа сутринта. Мъжът принудил касиерката да му даде всички пари от касата и кутията на магазина, заплашвайки я с нож. Той размахал острието и ѝ казал: „Дай ми парите от касата и общите пари от кутията“. Открадната сума е в размер на 841 лв., съобщават от пресцентъра на държавното обвинение.
Законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 до 10 години за извършеното престъпление. С постановление на наблюдаващ прокурор обвиняемият задържан за срок до 72 часа.
Предстои прокурор да внесе искане в Софийски районен съд за вземане на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“.
1 Свиквайте
Коментиран от #2
15:04 23.10.2025
2 таксиджия 🚖
До коментар #1 от "Свиквайте":Е нали са го задържали, кво искаш!? Във всеко магазинче за цигари по един полицай!?
15:12 23.10.2025
3 Цвете
15:14 23.10.2025
4 Обвини и задържа?
15:14 23.10.2025
5 Мнение
Коментиран от #6
15:15 23.10.2025
6 таксиджия 🚖
До коментар #5 от "Мнение":Така е! Уж намаление, а на касата на като маркирам няма намаление. И викам жената да го размаркира. Нема минават тия номера при мен.
Коментиран от #7, #8
15:27 23.10.2025
7 отговор
До коментар #6 от "таксиджия 🚖":напротив, видиш ли веднъж цената напечатана на касата ти казват, че хранителни продукти не можело да се връщат от една година. карат те да ставаш агресивен, но някой път като набият техен служител ще питат що така стана
15:47 23.10.2025
8 665
До коментар #6 от "таксиджия 🚖":В билла знаеш ли колко съм се карал с лелките за такива шмекерии, уж неволни. Взимам ракия на промоция, на касата"ох грешка, колегите пропуснали" , на следващия ден гледам ракията пак стои на промоция, взимам я. На касата естествено друга цена, тоя път много изнервен - искам управител да дойде и набързо ми я маркираха на промо цената . Знайте си правата и ги пазете- обявена цена на каса са длъжни да я приемат без обяснения.
15:51 23.10.2025
9 Милко
Коментиран от #11
15:59 23.10.2025
10 истина ти казвам
16:07 23.10.2025
11 Ти да видиш
До коментар #9 от "Милко":Ох мама дробчето да му еде! На мама столичанчето!
16:12 23.10.2025