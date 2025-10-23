Новини
България »
Мъж заплаши с нож касиерка и обра магазин в "Студентски град"

23 Октомври, 2025 14:59 819 11

  • студентски град-
  • касиерка-
  • магазин

Заподозреният е задържан

Мъж заплаши с нож касиерка и обра магазин в "Студентски град" - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Софийска районна прокуратура обвини и задържа 38-годишен мъж, заплашил с нож касиерка и обрал магазин в "Студентски град".

Грабежът е извършен на 13 октомври малко след 5 часа сутринта. Мъжът принудил касиерката да му даде всички пари от касата и кутията на магазина, заплашвайки я с нож. Той размахал острието и ѝ казал: „Дай ми парите от касата и общите пари от кутията“. Открадната сума е в размер на 841 лв., съобщават от пресцентъра на държавното обвинение.

Законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 до 10 години за извършеното престъпление. С постановление на наблюдаващ прокурор обвиняемият задържан за срок до 72 часа.

Предстои прокурор да внесе искане в Софийски районен съд за вземане на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Свиквайте

    9 3 Отговор
    Но пък родната полиция ви пази

    Коментиран от #2

    15:04 23.10.2025

  • 2 таксиджия 🚖

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Свиквайте":

    Е нали са го задържали, кво искаш!? Във всеко магазинче за цигари по един полицай!?

    15:12 23.10.2025

  • 3 Цвете

    9 0 Отговор
    А ТЕЗИ, КОИТО ОТКРАДНАХА МИЛИАРДИ, КОЛКО ГОДИНИ ГИ ЧАКА????

    15:14 23.10.2025

  • 4 Обвини и задържа?

    3 0 Отговор
    Светославке, в три часа следобяд вече хората са на трето кафе, ма май ти не си си изпила първото? Как прокуратурата първо обвинява, пък после задържа лица, не ми е особено ясно?!?

    15:14 23.10.2025

  • 5 Мнение

    4 0 Отговор
    Кауфланд ни обира всеки ден все едно служителите на Кауфланд са някакви патриции и могат да лъжат хората като шиканират с намаления и подреждания на рафтовете.

    Коментиран от #6

    15:15 23.10.2025

  • 6 таксиджия 🚖

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Мнение":

    Така е! Уж намаление, а на касата на като маркирам няма намаление. И викам жената да го размаркира. Нема минават тия номера при мен.

    Коментиран от #7, #8

    15:27 23.10.2025

  • 7 отговор

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "таксиджия 🚖":

    напротив, видиш ли веднъж цената напечатана на касата ти казват, че хранителни продукти не можело да се връщат от една година. карат те да ставаш агресивен, но някой път като набият техен служител ще питат що така стана

    15:47 23.10.2025

  • 8 665

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "таксиджия 🚖":

    В билла знаеш ли колко съм се карал с лелките за такива шмекерии, уж неволни. Взимам ракия на промоция, на касата"ох грешка, колегите пропуснали" , на следващия ден гледам ракията пак стои на промоция, взимам я. На касата естествено друга цена, тоя път много изнервен - искам управител да дойде и набързо ми я маркираха на промо цената . Знайте си правата и ги пазете- обявена цена на каса са длъжни да я приемат без обяснения.

    15:51 23.10.2025

  • 9 Милко

    0 1 Отговор
    Ако си беше седял на село нямаше нужда да краде а да копа на нивата, като масата селчовци, като вас.

    Коментиран от #11

    15:59 23.10.2025

  • 10 истина ти казвам

    1 0 Отговор
    Е търгашите като ни обират всеки божи ден що не са арестувани????

    16:07 23.10.2025

  • 11 Ти да видиш

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Милко":

    Ох мама дробчето да му еде! На мама столичанчето!

    16:12 23.10.2025

Новини по градове:
