Важните новини във ФАКТИ на 23.10.2025 г.

Костадинов за "Лукойл": Политически сили ще се опитат да откраднат този бизнес

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов изрази мнение, че американските санкции срещу руския петролен сектор няма да се отразят на работата на рафинерията в Бургас:

Йордан Иванов, ПП-ДБ: Имаме огромни притеснения за бюджета, защото управляващите харчат с невиждани темпове

Управляващите заключиха възможността да дойде западен и модерен инвеститор за "Лукойл". Това стана с решението ДАНС и МС да одобряват продажбата на рафинерията. Това е същинска пречка пред истинските инвеститори, които могат да модернизират "Лукойл".

Проф. Пламен Панайотов: Не бива да се допуска държавата да бъде закрита поради бездействие на парламента

"Вината за създалата се ситуация в областта на правораздаването е в парламента. Не намират политическа воля да излъчат своя политическа квота във Висшия съдебен съвет. Първата институция в държавата, която е призвана да отстоява интересите на гражданите, не желае да се придържа към конституционните разпоредби“.

МО: При планирани парашутни скокове тежко е пострадал военнослужещ от Специалните сили

При изпълнение на планирани парашутни скокове днес, 23 октомври, е станал инцидент с военнослужещ от Съвместното командване на специалните операции. Това съобщават от Министерството на отбраната.

Д-р Гергана Николова: Предлагаме потребителската такса до Нова година да бъде 3,90 лв. От догодина да е около 5 лв.

„Потребителската такса е единственото нещо в здравеопазването, което повече от 13 години не е променяно“. Това заяви д-р Гергана Николова – член на Управителния съвет на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари (НСОПЛБ) в студиото на „Денят на живо“ по Nova News.

Проф. Александър Маринов: Ако Борисов трябва да избира между Радев и Пеевски, ще избере по-малкото зло – Радев

Очевидно президентът е в най-изгодна позиция от тримата – Румен Радев, Бойко Борисов и Делян Пеевски, защото не само противниците му не се справят с управлението, не само с политическите игри. Всичко, което правят те, е голяма глупост. Примерно, да му вземеш колите на администрацията – глупост, битово-селско хулиганство. И не бяха предвидили реакцията, а тя беше блестящо изпълнена.

Комисията по енергетика реши на второ четене: ДАНС и МС ще одобряват продажбата на "Лукойл"

Парламентарната Комисия по енергетика прие на второ четене промените в Закона за насърчаване на инвестициите, свързани с евентуалната сделка за продажба на бургаската рафинерия “Лукойл", предаде репортер на "Фокус".

Мотоциклетист се блъсна челно в бус и загина в Габровско

Катастрофа между мотоциклет и бус ограничава движението в едната лента по пътя Царева ливада-Дряново.

Бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов остава в ареста

Бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов остава в ареста, съобщи БНТ.

Парламентът прие окончателно промените в Закона за конкуренцията

Парламентът прие окончателно промените в Закона за конкуренцията, които разширяват правомощията на Комисия за защита на конкуренцията.

Евростат: 37% от българите се определят за бедни

През 2024 г. 17,4 на сто от населението на ЕС определя себе си за бедно, което е подобрение спрямо 19,1 на сто през 2023 г., отчита Евростат.

Румен Радев: Голямата задача пред правителството е да няма криза с горивата и да не се вдигат цените

„Неслучайно казах, че държавата не е игра на колички. След като не успяха да блокират дейността на президентската институция и аз благодаря за това на моите служители, сега ни поднасят данайски дарове (предателски дар, дар от неприятел-бел ред.), за да я компрометират“. Това каза президентът Радев за изявлението на Бойко Борисов, че ще помоли финансовия министър всички коли и шофьори, ползвани досега от държавния глава и администрацията му, да бъдат прехвърлени на Президентството.

Караджов: Железопътните депа в София, Пловдив и Горна Оряховица ще бъдат основните бази за поддръжка на новите влакове

Железопътните депа в София, Пловдив и Горна Оряховица ще бъдат основните бази за ежедневна поддръжка и съхранение на новите 60 мотрисни влака на „Шкода“ и „Алстом“, които се очаква да пристигнат в България през следващата година. Това заяви заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов по време на посещение в депата на БДЖ–Пътнически превози в Русе, Горна Оряховица и Мездра.

Делян Добрев успокои: Не се очакват сътресения на пазара на горива у нас заради американските санкции срещу "Лукойл"

Не се очакват сътресения на пазара на горива в България в резултат на наложените санкции от Съединените щати срещу "Лукойл". Това заяви председателят на парламентарната комисия по бюджет и финанси Делян Добрев пред журналисти след днешното заседание на комисията, предават от БТА.

Мъж е с тежки изгаряния след пожар в Бургас

Спасителна акция с въздушна линейка след пожар в частен дом в бургаския комплекс “Славейков” в ранния следобед. Обгорен мъж бе откаран с медицински хеликоптер към болнично заведение във Варна, съобщи Нова ТВ.

Радостин Василев: Очакваме цената на крайния потребител на горивата да се повиши

Действията на Доналд Тръмп засягат България в негативен план – и по отношение на националната сигурност, и по отношение на цените, каза лидерът на МЕЧ Радостин Василев:

Мъж заплаши с нож касиерка и обра магазин в "Студентски град"

Софийска районна прокуратура обвини и задържа 38-годишен мъж, заплашил с нож касиерка и обрал магазин в "Студентски град".

Започва годишният ремонт на шести блок на АЕЦ „Козлодуй”

Започва годишният ремонт на шести блок на АЕЦ "Козлодуй", който ще стартира на 25 октомври и ще продължи до началото на декември. Спирането на ядрената мощност е съгласувано с Централно диспечерско управление към „Електроенергиен системен оператор” ЕАД след предварително подадено заявление, уточни "Нова телевизия".

Столичният общински съвет прие актуализацията на бюджета

Столичният общински съвет прие актуализацията на бюджета с повече средства за ключови сектори. Предложението на кмета на София Васил Терзиев беше прието с 42 гласа "за", осем общински съветници гласуваха "против", а четирима се въздържаха, изброи БТА.

Кръвната проба на шофьора, убил Мартин край Челопеч, е положителна

Диана Русинова съобщи в личния си Фейсбук профил, че кръвната проба на водача, причинил катастрофата на пътя между Златица с. Челопеч, при която загина Мартин - е положителна!

Терзиев: До 31 октомври сметоизвозването в „Люлин“ и „Красно село“ ще е на 100%

Кметът на София Васил Терзиев представи днес пред Столичния общински съвет план за осигуряване на непрекъсваемост и устойчивост на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване в София.

БНБ: Няма риск за банковата система у нас след налагането на санкции от САЩ върху руски енергийни компании

Българската народна банка обяви, че в рамките на своите правомощия, извършва преглед и анализ на потенциалните последици спрямо банковата система в страната от прилагането на санкциите, наложени от САЩ спрямо руските енергийни компании „Роснефт“, „Лукойл“, техни дъщерни дружества, както и дружества, в които тези компании пряко или косвено притежават 50 и повече процента от капитала.

Задържаха мъж и жена, извършили строителни измами за над половин милион лева

След разследване в "Икономическа полиция" - Пловдив са задържани мъж и жена, извършили множество строителни измами. Специализираната операция е реализирана след събрани доказателства по водено досъдебно производство за извършена измама в особено големи размери.

Асен Василев: Кабинетът излъга младите лекари, искаме извънредно заседание на НС

Вчера станахме свидетели на поредната лъжа от управляващото мнозинство към младите медици. И трите законопроекта за увеличение на техните заплати бяха отхвърлени с аргумента, че били много скъпи – 1,7 млрд. според Министерството на здравеопазването, което - А) не предостави никакъв разчет, и Б) щели да го представят по време на бюджетната процедура. Ще прочета едно писмо от Министерството на финансите до г-н Ангелов, който вчера излъга цялата комисия: "Предвид високата степен на ангажираност на този етап не определяме представители от страна на Министерството на финансите, които да подпомогнат работата на комисията". С действащата нормативна уредба Министерството на финансите казва, че те разчети нямат и няма да правят нищо за увеличението на заплатите в проектозакона за бюджета на здравната каса. Това каза пред журналисти в кулоарите на парламента председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев, предаде Novini.bg.

Божидар Божанов: Настояваме да бъдат възстановени отнетите журналистически акредитации в парламента

Няма информация защо парламентарни репортери са останали без акредитации за достъп до сградата на Народното събрание. Това заяви в кулоарите на парламента съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов.