Лек автомобил и моторист се удариха на кръстовището пред УНСС. Вследствие на сблъсъка 52-годишният моторист е с политравма. Транспортиран е за лечение във ВМА.
Това става ясно от съобщение в социалните медии.
Движението в района е затруднено. Спрени са и автобусите на градския транспорт.
От СДВР съобщиха, че са получили сигнал за инцидента. На място са изпратени екипи на Спешна помощ и на полицията, съобщава Нова телевизия.
