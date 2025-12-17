Лек автомобил и моторист се удариха на кръстовището пред УНСС. Вследствие на сблъсъка 52-годишният моторист е с политравма. Транспортиран е за лечение във ВМА.

Това става ясно от съобщение в социалните медии.

Движението в района е затруднено. Спрени са и автобусите на градския транспорт.

От СДВР съобщиха, че са получили сигнал за инцидента. На място са изпратени екипи на Спешна помощ и на полицията, съобщава Нова телевизия.