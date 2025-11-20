Новини
България »
Подписът пред търговец извън офиса или магазина му е като годеж

Подписът пред търговец извън офиса или магазина му е като годеж

20 Ноември, 2025 09:08 2 256 2

  • подпис-
  • търговец-
  • магазин

Потребителите имат право да се откажат до 14 дни

Подписът пред търговец извън офиса или магазина му е като годеж - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Служител на компания се свързва с вас и ви предлага сключване на нов или подновяване на действащ договор. При съгласие от ваша страна, ви го доставят на посочения адрес, но ако след полагане на подписа, пожелаете да се откажете в 14-дневния срок, ви спират с аргумента, че сте били посетени не от куриер, а от представител на търговеца. Това е сред най-новите и често срещани търговски прийоми, които нарушават правата на клиентите, предупреждават от “Ние, потребителите” в специален подкаст епизод.

“Този специфичен начин на сключване на договори може да обърка и дори да лиши от права потребителите, ако не са информирани и не внимават. Имаме т. нар. договор извън търговски обект, защото е подписан при едновременното присъствие на потребителя и представител на търговеца при посещение в дома, по време на пътуване и т.н. При него много хора си мислят, че след поставяне на подпис, са се обвързали завинаги. Законът обаче дава право на отказ до 14 дни.”, разяснява авторът и водещ на подкаста Габриела Руменова.

Важно е потребителите да знаят, че търговецът има задължението да им предостави пълна и ясна информация още преди сключването на договора – за себе си, за това какво точно купуват, за крайната цена, условията за плащане и доставка, но и за правото на отказ в 14-дневен срок и реда за упражняването му. Ако информацията за правото на отказ липсва, този срок се удължава на до една година и 14 дни.

“Законът ясно защитава вашите права в тази ситуация. Ако сте подписали договор чрез използването на такъв способ за продажба, имате 14 дни да се откажете от него, без да обяснявате причините си и без да дължите неустойки.”, казва Руменова. И подчертава, че правото важи, без значение дали договорът е подписан с представител на търговеца където и да било извън обектите му или е изпратен по куриер. Изключение са случаите, в които търговецът може да докаже, че при договор за стоки по индивидуални параметри отказът е дошъл, когато изработването им вече е започнало.

Как да упражните правото си на отказ до 14 дни от договор извън търговски обект?

Уведомете търговеца писмено – по имейл, с препоръчано писмо или на друг траен носител, за решението си да се откажете от договора. Важно е да го направите преди изтичането на 14-дневния срок. Запазете доказателства за изпращането на уведомлението – това е вашата гаранция, че сте упражнили правото си надлежно и в срок.

Търговецът е длъжен да ви върне всички суми, включително разходите за стандартната доставка, без забавяне и не по-късно от 14 дни след като е получил уведомлението ви. В случай че сте използвали някаква услуга през този период, той може да удържи част от сумата, съответстваща на ползваните услуги.

“Ако получите оферта по телефона или при индивидуален контакт с търговец извън офиса или магазина му, помнете – имате право да разгледате проекта на договор, включително у дома на спокойствие, и дори да решите да го подпишете, можете да се откажете от него в срок от 14 дни. Не позволявайте на никого да ви кара да се чувствате обвързани завинаги само защото сте подписали договор извън търговски обект. Ако търговецът не желае да приеме вашия отказ или ви заплашва с наказателни клаузи, това е нелоялна практика и може да подадете жалба. За такива случаи законът предвижда санкции от по няколко хиляди лева. Пазете документите, записвайте кореспонденцията и ако имате съмнение, потърсете правна помощ.”, обобщава Габриела Руменова.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 0001

    4 3 Отговор
    Казвайте ги тия работи по-рано!

    09:12 20.11.2025

  • 2 Абе

    4 0 Отговор
    Баш като годеж си е. Като го поемеш отзат и после отношенията стават сложни.

    10:21 20.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове