Костадинов за "Лукойл": Политически сили ще се опитат да откраднат този бизнес

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов изрази мнение, че американските санкции срещу руския петролен сектор няма да се отразят на работата на рафинерията в Бургас:

"Няма да се отрази по никакъв начин, защото тази компания работи с доставчици, които са извън дори от Европейския съюз и то работи вече няколко години от 2022 година, така че единственият начин, по който ще се отрази е, че политически сили между другото и от управляващите, и от така наречената опозиция, ще се опитат да използват тази ситуация, за да откраднат този бизнес. Но, когато български политици говорят по този начин, те дават ужасен сигнал на инвеститорите".