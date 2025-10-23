Новини
Костадинов за "Лукойл": Политически сили ще се опитат да откраднат този бизнес

23 Октомври, 2025 16:09 382 7

  • костадин костадинов-
  • лукойл

Но, когато български политици говорят по този начин, те дават ужасен сигнал на инвеститорите

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов изрази мнение, че американските санкции срещу руския петролен сектор няма да се отразят на работата на рафинерията в Бургас:

"Няма да се отрази по никакъв начин, защото тази компания работи с доставчици, които са извън дори от Европейския съюз и то работи вече няколко години от 2022 година, така че единственият начин, по който ще се отрази е, че политически сили между другото и от управляващите, и от така наречената опозиция, ще се опитат да използват тази ситуация, за да откраднат този бизнес. Но, когато български политици говорят по този начин, те дават ужасен сигнал на инвеститорите".


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Възраждане

    7 3 Отговор
    Единствената българска партия

    Коментиран от #6

    16:21 23.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 604

    1 0 Отговор
    само дет се говори по темата и цените ще растът...къ ганя ще остане назад.

    16:26 23.10.2025

  • 4 !!!?

    3 2 Отговор
    От кого ще го откраднат !?
    От кремълските терористи ли....!!!?

    16:27 23.10.2025

  • 5 Коко

    2 0 Отговор
    Ти няма ли да участваш

    16:28 23.10.2025

  • 6 Кирил

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Възраждане":

    Къде в Сибир ли?

    16:29 23.10.2025

  • 7 Иван Вазов

    0 0 Отговор
    Направо "пророческо" изказване! Откъде се пръкна тоя?

    16:34 23.10.2025

