Новини
България »
Парламентът прие окончателно промените в Закона за конкуренцията

Парламентът прие окончателно промените в Закона за конкуренцията

23 Октомври, 2025 16:45 554 5

  • кзк-
  • даниел лорер-
  • телекомуникационни услуги

Прието бе КЗК да може да извършва проверки на място и по време на секторни анализи

Парламентът прие окончателно промените в Закона за конкуренцията - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Парламентът прие окончателно промените в Закона за конкуренцията, които разширяват правомощията на Комисия за защита на конкуренцията.

С промените се дава възможност при разследване, ако фирма признае участие в картел, да може да сключва споразумение, съобщава БНР.

Дава се и друга възможност на комисията да получава данни от доставчиците на телекомуникационни услуги.

Прието бе КЗК да може да извършва проверки на място и по време на секторни анализи, подобно на санкционните производства и да включва външни специалисти в екипите. Те обаче ще се извършват само след съдебно решение на административния съд в София област, който подлежи на инстанционен съдебен контрол пред Върховния административен съд. Прие се КЗК да може да прилага и глоба в размер на 10% от оборота на търговеца за предходната финансова година. По отношение на общата забрана за нелоялни практики по веригата на доставки на селскостопански и хранителни продукти се предвижда тримесечен срок от влизането в сила на този закон в полза на задължените лица. Опозицията изрази съмнения дали дефинициите като нелоялни практики са достатъчно ясни и дали няма риск от прекомерни правомощия към КЗК . Въпросите зададоха Мартин Димитров, Даниел Лорер и Явор Божанков от ПП-ДБ

"И се създава едно свръхправомощие на КЗК при секторен анализ да могат да отидат където желаят да влязат и да направят проверка на място, и отново може да доведе до крайно неприятни развития, могат да отидат в адресите на хората, които са управителни органи, могат да отидат навсякъде и това правомощие го има КЗК и трябва да го има, но то трябва да е в строго регламентирани случаи", коментира Мартин Димитров от ПП-ДБ.

"При първо четене нарекох този законопроект закон под прикритие. За съжаление той остава такъв и на второ четене. Това превръща КЗК в една истински силна бухалка", посочи Даниел Лорер.

"Целият бизнес в България утре може с великия секторен анализ да му влязат в офисите", допълни Явор Божанков.

"Аз ви уверявам за пореден път, че работата на Комисията за защита на конкуренцията с този законопроект първо ще влезе в европейските стандарти и норми по регламентите, които многократно бяха цитирани", категоричен е Александър Иванов от ГЕРБ.

В законопроекта се предвижда и изменението в Закона за електронните съобщения, като се създава възможност при необходимост да бъдат получени от КЗК данни от предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и услуги.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    5 0 Отговор
    Такъв контрол на държавата върху бизнеса нямаше и при бай Тошо .Мафията не търпи конкуренция.

    16:47 23.10.2025

  • 2 Майна

    2 0 Отговор
    Поздравявам ви!
    Сега вече ви е..м..
    Заслужавате си го
    За примирен роб- не жаля

    16:48 23.10.2025

  • 3 Дориана

    2 0 Отговор
    Сигурно и в този закон има някаква корупционна уловка, защото Борисов и Пеевски не работят за хората , а за собственото си политическо оцеляване, което е критично за Борисов.

    Коментиран от #4

    16:51 23.10.2025

  • 4 Майна

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Дориана":

    Толкова ли си , проста?
    Той е директен фашизъм
    Десо, Десо.., колкото и Ника да смениш , умствения ти багаж е същия

    17:03 23.10.2025

  • 5 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    1 0 Отговор
    А ЗАКОН ЗА КОРУПЦИЯТА КОГА??????

    17:24 23.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове