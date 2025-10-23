Новини
МО: При планирани парашутни скокове тежко е пострадал военнослужещ от Специалните сили

23 Октомври, 2025 18:41

МО: При планирани парашутни скокове тежко е пострадал военнослужещ от Специалните сили - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

При изпълнение на планирани парашутни скокове днес, 23 октомври, е станал инцидент с военнослужещ от Съвместното командване на специалните операции. Това съобщават от Министерството на отбраната.

Пострадалият – младши сержант М.М., незабавно е транспортиран с военен хеликоптер в болница, където се извършват необходимите медицински изследвания за установяване на здравословното състояние. За инцидента са уведомени неговите близки.


България
  • 1 на е номер 1

    4 1 Отговор
    отзад напред

    Коментиран от #3

    18:50 23.10.2025

  • 2 Майна

    12 6 Отговор
    Загубихме летци!
    Загубваме българи заради НАТО!
    Докога?!

    18:51 23.10.2025

  • 3 ба ба ба

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "на е номер 1":

    ба ба ба

    18:51 23.10.2025

  • 4 Ген Мутафчийски

    4 1 Отговор
    Приземил се в село Коиловци

    18:53 23.10.2025

  • 5 седерастите

    10 2 Отговор
    нарязаха всичкото ни сериозно въоръжение...... скачайте сега за здраве с парашути

    18:54 23.10.2025

  • 6 Качалин

    3 0 Отговор
    Винаги трябва да се скача с парашут! И ако си сънувал, че вуйна ти казва да не скачаш - не скачай днес!

    19:00 23.10.2025

  • 7 Такава е професията

    12 5 Отговор
    Да беше станал работник в някои цех.
    Все пак е първа категория труд , 20 заплати, ранно пенсиониране.
    За селскостопанските производители които умират на полето от инсулти и инфаркти лятно време на 45градуса никой не пише статии и неги говори по телевизията , или строителните работници , или другите работещи в държавата.
    Да не би техния труд да е по-маловажен.

    19:07 23.10.2025

  • 8 антивоенен

    7 3 Отговор
    вземете се скрийте най-насетне. не ми е за вас, за мен ми е, да ви плащам заплатите и нищонеправенето цял живот военна

    Коментиран от #14

    19:09 23.10.2025

  • 9 А ЗаВиров

    7 4 Отговор
    къде се е заврял ! Милиони струва на българските данъкоплатци това нагло , алчно , лъжливо и вредно същество ! Скачало ли е някога с парашут ? Едва ли ! Страхливец безроден , силен на далавери , измами и удобни приказки , които биха му били в полза ! Оставка!

    19:09 23.10.2025

  • 10 Мюмю

    4 2 Отговор
    Военен и полицай са цял живот такива. След пенсиониране и вицове да разказват, пак са по такъв начин - с военни и полицейски виждания.

    19:11 23.10.2025

  • 11 така е

    3 1 Отговор
    Спец-чикилеваков.....

    19:14 23.10.2025

  • 12 редник

    7 0 Отговор
    За съжаление, случват се произшествия - в повечето случаи след поредица от грешки...

    19:14 23.10.2025

  • 13 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    3 0 Отговор
    Случайно "скоковете" да са провеждани в Покровск?

    19:19 23.10.2025

  • 14 Потенциални

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "антивоенен":

    убийци !

    19:22 23.10.2025

  • 15 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    0 0 Отговор
    С УП-9 ли са скачали ?
    От какъв самолет?

    19:28 23.10.2025

  • 16 az СВО Победа 80

    4 1 Отговор
    Защо ли не съм изненадан???

    От самодейна "армия" друго не може да се очаква....

    19:38 23.10.2025

  • 17 Амадор

    3 0 Отговор
    Бързо оздравяване на момчето,а вие тик стига сте плюли!

    19:39 23.10.2025

