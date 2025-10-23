МО: При планирани парашутни скокове тежко е пострадал военнослужещ от Специалните сили

При изпълнение на планирани парашутни скокове днес, 23 октомври, е станал инцидент с военнослужещ от Съвместното командване на специалните операции. Това съобщават от Министерството на отбраната.

Пострадалият – младши сержант М.М., незабавно е транспортиран с военен хеликоптер в болница, където се извършват необходимите медицински изследвания за установяване на здравословното състояние. За инцидента са уведомени неговите близки.