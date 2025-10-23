Новини
България »
Всички градове »
Проф. Пламен Панайотов: Не бива да се допуска държавата да бъде закрита поради бездействие на парламента

Проф. Пламен Панайотов: Не бива да се допуска държавата да бъде закрита поради бездействие на парламента

23 Октомври, 2025 19:26 383 5

  • пламен панайотов-
  • закриване-
  • държава-
  • бездействие-
  • парламент

"Предприемането на мярка задържане под стража следва да става след като е извървян ходът на предварителното производство и има вече убедителни доказателства. Едва тогава е оправдано да последва такова силно ограничаване на личните права и свободи на обвиняемото лице“, посочи още проф. Панайотов

Проф. Пламен Панайотов: Не бива да се допуска държавата да бъде закрита поради бездействие на парламента - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Вината за създалата се ситуация в областта на правораздаването е в парламента. Не намират политическа воля да излъчат своя политическа квота във Висшия съдебен съвет. Първата институция в държавата, която е призвана да отстоява интересите на гражданите, не желае да се придържа към конституционните разпоредби“.

Това каза в „Лице в лице“ по bTV проф. Пламен Панайотов, ръководител на катедра Наказателни науки в Софийския университет "Свети Климент Охридски".

„Не бива да се допуска държавата да бъде закрита поради бездействие на парламента. И.ф. главен прокурор е избран от прокурорската колегия през 2023 г. с условието, че ще бъде такъв, докато бъде избран главен прокурор за пълен мандат. Актът на прокурорската колегия не е оспорен пред ВАС и излиза, че положението е такова, каквото е“.

По думите му ако хората искат да протестират срещу определени институции, свързани с този казус, то те трябва да протестират пред парламента.

Делото „Коцев“

„За да се предприеме тази мярка е необходимо или да има опасност обвиняемият да се укрие, или да има опасност да извърши нови престъпления. Те се опасяват от второто, защото казват, че той продължава да изпълнява длъжността „кмет на Варна“ и би повлиял по незаконен начин на възможността да бъде проведено предварителното производство. В НПК е предвидена възможност ако прокуратурата има такива съмнения, да поиска временно отстраняване от длъжност на обвиняемия. Повече от 3 месеца обвиняемият е задържан под стража, защо не е поискана тази мярка?“, коментира още проф. Панайотов.

„Трудно ми е да дам обяснение защото по този въпрос няма мотиви, които да са достъпни на обществото. По такива дела със значим обществен интерес се наблюдават ситуации, които водят до съмнение, че принудителните мерки за неотклонение – задържане под стража и домашен арест, се използват като способи за събиране на доказателства. Това е пълен абсурд и не е предназначението им по закон. Трябва да се премисли внимателно дали уредбата на предприемането на тези мерки да не се промени и да бъдат предприемани само в изключителни случаи. Предприемането на мярка задържане под стража следва да става след като е извървян ходът на предварителното производство и има вече убедителни доказателства. Едва тогава е оправдано да последва такова силно ограничаване на личните права и свободи на обвиняемото лице“, посочи още проф. Пламен Панайотов.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЕЙ ПРОФЕСОРЕ

    3 0 Отговор
    То вече няма държава бе.

    Коментиран от #3

    19:32 23.10.2025

  • 2 ЧИЧО

    1 0 Отговор
    И тоя продажник се появи. С най много полицаи на глава от населенито сме, но имсме и най много нищо праврщи заплатаджии професори.

    19:41 23.10.2025

  • 3 Не е така

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "ЕЙ ПРОФЕСОРЕ":

    Държава има, но тя е собственост на двете Мазни и Охранени парчета, Тиквата Борисов и С.винкята Пеевски.

    19:47 23.10.2025

  • 4 Няма вече Държава България

    1 0 Отговор
    След като унищожиха Конституцията. Унищожиха Валутен Борд. Унишожиха Български лЪв. Унищожиха Референдумите. От 2020 Юрогария е Територия.
    Защо наричата Територията на Пеевски и Борисов Държава и марионетките им ПП, ДБ, СДС, ИТН, БКП представители на Държава, дошли на власт с 46% изборни нарушения, според КС в проверени 2000 секции.. На българите е отнет достъп до Правосъдие, Решение ВАС СИ незаконна, фалшива формула за Сградна инсталация.. На българите е отнет достъп до питейна вода, в Територията няма качествена питейна вода, включително в София и масово Безводие.. На българите е отнета земята, скоро и жилищата с 140% повишение данък сграда.
    Всеки Закон сътворен от ДПС и ГЕРБНН не струва хартията, на която е написан.

    19:49 23.10.2025

  • 5 Ганя Путинофила

    0 0 Отговор
    Днес Тиквата каза, защо е назначил негов човек за шеф на ДАНС?
    За да му пази гърба от продажбата на Камчия, разбира се!

    19:51 23.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол