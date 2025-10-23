Новини
България »
Всички градове »
Любомир Дацов за бюджета: Ако продължим в същия темп и същата посока, ще стане доста по-лошо

Любомир Дацов за бюджета: Ако продължим в същия темп и същата посока, ще стане доста по-лошо

23 Октомври, 2025 21:33 874 8

  • любомир дацов-
  • бюджет-
  • 2026-
  • темп-
  • по-лошо-
  • посока

“Много е сложен казусът с установяване на собствеността и обхвата на самата санкция, която е наложена от американското правителство. Смятам, че трябва да дадем малко време. Това е въпрос на юристи, които се занимават с международно право”, обясни още Дацов

Любомир Дацов за бюджета: Ако продължим в същия темп и същата посока, ще стане доста по-лошо - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Ако санкциите засягат рафинерията “Лукойл”, включително като форма на собственост, държавата трябва да влезе и временно да поеме управлението. Това каза Любомир Дацов от Фискалния съвет в "Интервюто в Новините на NOVA".

Санкциите върху най-големите руски петролни компании “Роснефт” и “Лукойл”, наложени днес от американския президент, засягат пряко и бургаската петролна рафинерия.

“Има въпрос на тълкуване дали българската рафинерия влиза в тези санкции или не. И няма как в рамките на деня ние да реагираме и да имаме абсолютно становище по този въпрос”, каза Дацов.

По думите му това е въпрос на обхват. “Рафинерията е българска фирма, тя е регистрирана тук. Собствеността е индиректна, защото дори собственикът се намира в Швейцария. Това е дружество, което е дъщерно на дъщерното на другата компания, която е в Австрия”.

“Много е сложен казусът с установяване на собствеността и обхвата на самата санкция, която е наложена от американското правителство. Смятам, че трябва да дадем малко време. Това е въпрос на юристи, които се занимават с международно право”, обясни той.

Според Дацов има две възможности, които могат да се случат. “Ако санкциите засягат рафинерията, включително като форма на собственост, а не защото доставя петрол, тогава държавата трябва да влезе и временно да поеме управлението. Иначе има голям риск за спиране на тази рафинерия”.

“По-добре е държавата, с всичките условности, които има тук, да се намеси, за да гарантира доставката на горива за страната. Макар, че със сигурност ние имаме резерви и поне първоначално това няма да бъде проблем”, отбеляза той.

Експертът коментира и бюджета за следващата година.

“Хората гласуват на база на политически програми и ангажименти, които те са поели. Политическите програми са обещанията и ангажиментите, които политиците трябва да направят. Нито един от тях, нито една политическа партия и това правителство няма мандат да вдигне данъците", коментира той.

Следователно според Дацов трябва да се оптимизира разходната часа. “В момента бюджетът е надхвърлил нормалния си размер. Не е наказание за един прекалено пълен човек, че трябва да свали килограми, за да бъде здрав. Не е лесно, но трябва да го направи”.

“Ако продължим в същия темп и същата посока, ще стане доста по-лошо. Хората би трябвало да подкрепят политиката, която е към стабилността, дори да има някои непопулярни действия, като забавяне на ръста на заплатите. Защото това е като основите на една къща - едва ли някой ще го е грижа дали керемидите или прозорците са измити, ако основите се пукат и се клатят”, смята той.

“Очаквам бюджетът да е с максимум 7% номинален ръст за следващата година спрямо това, с което ще финишира в края на 2025 и то, ако е в рамките на 3%. Иначе трябва да бъдат поне 2 или 3% максимално увеличение”, обясни Дацов.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хехе ГЕРБ победа

    10 1 Отговор
    Бойко | Българоубиец е осигурил внуците и мис Гaще, след него потоп.

    21:46 23.10.2025

  • 2 Весело

    6 1 Отговор
    Давайте фалирайге я отново държавата по-бързо да се приключва, че ми писна. Вече 50 години цял живот само кризи. Да ни купуват китайците, то си видя нито римляните, нито монголзите. нито османците, нито московците, нито фашистите, нито комунистите, нито европейците, нито американците можаха да ни оправят. Сега да пробваме с китайците.

    Коментиран от #5

    21:52 23.10.2025

  • 3 Предложение

    6 0 Отговор
    Да се изтегли нов дълг от 20 милиарда евро за 2026 година и нещата ще се успокоят.

    21:53 23.10.2025

  • 4 Хм...

    4 0 Отговор
    КОЙ наля милиарди в ББР и БЕХ? КОЙ ще усвоява тези парици?

    21:55 23.10.2025

  • 5 Гражданин на НРБ

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Весело":

    При китайците нема лабаво. Няма да дават да се краде. Кофти за наште евроатлантици.

    21:59 23.10.2025

  • 6 Един

    7 0 Отговор
    Този мръсник още ли плямпа? Нали беше много добър бюджета? Нали ни вкарваше в мечтаната от тоя сланинест продажник еврозона?! Сега що зее?

    22:02 23.10.2025

  • 7 Да де

    3 1 Отговор
    Да де,но днес Сената отказа да се наложат санкции на РФ ,спрямо тези компании.Но никъде ,никой не го публикува.Досещаш ли се защо Дацка? Защото техните компании свързани със шистовият нефт и газ,ще загубят стотици милиарди,веднага след старта на тези" санкции".Тръмп се опитва да извие ръцете на Путин, като разколебае двама от най могъщите членове на БРИКС - китаеца и индуса.Но се получава обратен ефект.Те не само че ще продължат доставките от Лукойл и други руски фирми ,свързани с добив и експорт на петрол,но увеличават с десетки проценти внос на петрол,а китаеца и на газ.А това удря директно по чичко долар.Жестоко! Защото рязко намалява неговото ползване от тях.Всичко преминаеа в разплащане с техните валути - юан ,рубла и рупия.Само с този акт,всеки спестява от превалутиране/ покупка на долари стотици милиони.Огромното предимство в БРИКС е,че разплащанията между всички членки са в нац.валута,или друга от кръга на съюза,но няма такси.Такси- нула.

    22:06 23.10.2025

  • 8 Моля, не му давайте

    1 0 Отговор
    по вече думата на този затлъстял мозък. Завинаги този образ ще бъде свързан с насилственото ни вкарване в еврозоната и от 01.01.2026 той ще изпита народния гняв.

    22:34 23.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол