Желязков свиква работно съвещание за набелязване на мерки след наложените от САЩ санкции срещу Лукойл

Министър-председателят Росен Желязков свиква работно съвещание във връзка с решението на САЩ да наложи санкции срещу Роснефт и Лукойл. На премиера ще бъде докладвана пълната информация по темата и ще бъдат набелязани мерки с оглед на новосъздалата се ситуация.
На работното съвещание доклади по темата ще бъдат представени от министрите на вътрешните работи Даниел Митов, на външните работи Георг Георгиев, на енергетиката Жечо Станков, на финансите Теменужка Петкова, на икономиката Петър Дилов, на правосъдието Георги Георгиев, както и ръководителите на службите у нас.
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гориил
Коментиран от #4
08:09 24.10.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 На Роско жената съм
08:10 24.10.2025
4 койдазнай
До коментар #1 от "Гориил":Аха, Тръмп е решил да накаже "Седемте сестри", но да пожали нашите мошенници, нали?
Коментиран от #8
08:11 24.10.2025
5 Водомер
08:12 24.10.2025
6 щамов работник
08:13 24.10.2025
7 препис
08:14 24.10.2025
8 Гориил
До коментар #4 от "койдазнай":Русия се опитва да не се намесва и да не причинява вреда.България е свободна и демократична страна.Българският елит трябва да защитава интересите на своя народ преди всичко.
Коментиран от #15
08:19 24.10.2025
9 Оп саа Радка Пиратка
08:21 24.10.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 нолио
08:31 24.10.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 койдазнай
До коментар #8 от "Гориил":Русия не се намеся, докато руския елит може спокойно да краде от България, В случая, 25 години Лукой внася толкова акцизи и данъци, колкото те си решат. Щетата за България е за десетки милиарди. Ама Бойко много добре знае, че това не е за неговата глава, цъка си белота с Вальо и не се меси там, където много лесно може да си загуби главата.
08:32 24.10.2025
16 Перо
08:32 24.10.2025
17 ЕвроАтлантическа шаш и паника
Сега въпросът е - дали отново да угодят слугински на нашия "партньор", или запазят властта като го пренебрегнат..хахаха.
08:34 24.10.2025