Новини
България »
Желязков свиква работно съвещание за набелязване на мерки след наложените от САЩ санкции срещу Лукойл

Желязков свиква работно съвещание за набелязване на мерки след наложените от САЩ санкции срещу Лукойл

24 Октомври, 2025 08:04 450 17

  • росен желязков-
  • лукойл

На премиера ще бъде докладвана пълната информация по темата

Желязков свиква работно съвещание за набелязване на мерки след наложените от САЩ санкции срещу Лукойл - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министър-председателят Росен Желязков свиква работно съвещание във връзка с решението на САЩ да наложи санкции срещу Роснефт и Лукойл. На премиера ще бъде докладвана пълната информация по темата и ще бъдат набелязани мерки с оглед на новосъздалата се ситуация.

На работното съвещание доклади по темата ще бъдат представени от министрите на вътрешните работи Даниел Митов, на външните работи Георг Георгиев, на енергетиката Жечо Станков, на финансите Теменужка Петкова, на икономиката Петър Дилов, на правосъдието Георги Георгиев, както и ръководителите на службите у нас.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гориил

    5 0 Отговор
    Американските санкции обаче не се отнасят за европейските активи на Лукуойл. В момента тези санкции се прилагат само за американски компании.

    Коментиран от #4

    08:09 24.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 На Роско жената съм

    4 0 Отговор
    А на мен Роско ми наложи сексуални санкции - не ме е пипал от четири години ! Трябваше да сключа договори с независими доставчици ! Ох...... хайде че трябва да ми пълнят цистерната с нагнетен газ...

    08:10 24.10.2025

  • 4 койдазнай

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гориил":

    Аха, Тръмп е решил да накаже "Седемте сестри", но да пожали нашите мошенници, нали?

    Коментиран от #8

    08:11 24.10.2025

  • 5 Водомер

    3 0 Отговор
    И таксата ще бъде обсъдена

    08:12 24.10.2025

  • 6 щамов работник

    1 0 Отговор
    Желязния обков ще свиква с наложеното работно съвещание. Трябвало е забелязване на набелязването на мерки и теглилки след наложените ни от предателскитеСАЩ санкции срещу "Лукойл".

    08:13 24.10.2025

  • 7 препис

    3 0 Отговор
    За Водоизмерите ще ни насложи такса кривителството.

    08:14 24.10.2025

  • 8 Гориил

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "койдазнай":

    Русия се опитва да не се намесва и да не причинява вреда.България е свободна и демократична страна.Българският елит трябва да защитава интересите на своя народ преди всичко.

    Коментиран от #15

    08:19 24.10.2025

  • 9 Оп саа Радка Пиратка

    1 0 Отговор
    Харакири и музиката да свири...

    08:21 24.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 нолио

    0 0 Отговор
    Водопад, ще те гоним, усещаш ли??? Мръсен ГЕРБ негодник, само да се вдигнат цените за да се правиш на евро атлантик и ще увиснеш на водопада. Америка като иска да не купува руски нефт, техен проблем, ние ще си живеем като българи. Не сме гласували за америка а за България и ако не ти стиска се махаи иначе ще се наложи да ви изритаме. Слава на Господ Иисус Христос, пътя на българите не е пътя на американците.

    08:31 24.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 койдазнай

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Гориил":

    Русия не се намеся, докато руския елит може спокойно да краде от България, В случая, 25 години Лукой внася толкова акцизи и данъци, колкото те си решат. Щетата за България е за десетки милиарди. Ама Бойко много добре знае, че това не е за неговата глава, цъка си белота с Вальо и не се меси там, където много лесно може да си загуби главата.

    08:32 24.10.2025

  • 16 Перо

    1 0 Отговор
    Лукойл от много години прави банковите разплащания и плаща данъци, съгл. регистрацията си в Лихтенщайн! Желязков ли ще контролира как и къде отиват парите от швейцарските банки и офшорки? Законите в БГ се правят на лобистки принцип и защитава престъпните елементи, във вреда на държавата!

    08:32 24.10.2025

  • 17 ЕвроАтлантическа шаш и паника

    0 0 Отговор
    Атлантическите "парнери" ни забиват нож в гърба. При покачване на цените на горивата хората масово ще изметат евроатлантическата шайка от властта.
    Сега въпросът е - дали отново да угодят слугински на нашия "партньор", или запазят властта като го пренебрегнат..хахаха.

    08:34 24.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове