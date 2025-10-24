Новини
България »
Нападнаха шофьор с лютив спрей и тейзър в Софийско

Нападнаха шофьор с лютив спрей и тейзър в Софийско

24 Октомври, 2025 12:18 1 873 21

  • нападение-
  • шофьори-
  • скравена

Водачът на колата и неговият спътник са задържани

Нападнаха шофьор с лютив спрей и тейзър в Софийско - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Шофьор нападна друг водач в Софийско, съобщиха от полицията.

На 23 октомври водач на товарен автомобил подал сигнал за скандал и сбиване между него и шофьор на автомобил - в района на село Скравена.

Той е обяснил, че по време на движение, двамата водачи са се засекли, като това е довело до спиране и конфликт помежду им, при който водачът на колата е употребил физическа сила, лютив спрей и тейзър спрямо него.

При извършената проверка в автомобила са открити два електрически тейзъра, предадени с протокол за доброволно предаване.

Водачът на колата и неговият спътник са задържани. Действията по разследването продължават под наблюдението на прокуратурата.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Дедо

    15 1 Отговор
    Изтрепаха се....

    12:20 24.10.2025

  • 3 д е б и л и т е

    12 0 Отговор
    се трепят от тъпотия...

    12:23 24.10.2025

  • 4 Хе!

    18 3 Отговор
    Кара на 2 метра зад автомобила на хората и като му скочат се оплаква! Дано да са го ошамарили порядачно! Народната полиция тогава да се бе намесила, а не да се крие с уреда засичаш скорост в крайпътната растителност, да яде банички, пие кафета и чака ,,сигнал"!

    Коментиран от #6

    12:28 24.10.2025

  • 5 Емигрант

    19 1 Отговор
    В България свободно ли се продават тези уж безопасни тейзъри ? В САЩ за периода 2001 - 2008 г. са отчетени 334 смъртни случая след употребата му ! И както винаги се случва в тази овча кошара - България, когато бъде умъртвен човек с това оръжие ще се задейства СЛЕД ТОВА тази порочна и вредна система на управление в кошарата !

    Коментиран от #17, #21

    12:28 24.10.2025

  • 6 Ти свидетел ли беше

    20 2 Отговор

    До коментар #4 от "Хе!":

    на инцидента и с обикновен метър ли измери разстоянието или с дигитален ? Сто процента съм сигурен, че мутрата с тейзъра е виновен ! Мисирките да публикуват марката на автомобила и всичко ще се изясни !

    Коментиран от #8

    12:33 24.10.2025

  • 7 Емигрант

    16 1 Отговор
    Когато се използва тейзър и има смъртен случай това е умишлено убийство по мъчителен начин ! Знаетте ли го това в кошарата ?

    Коментиран от #12, #16

    12:37 24.10.2025

  • 8 Хе!

    10 4 Отговор

    До коментар #6 от "Ти свидетел ли беше":

    Не само свидетел, но и участник! Полицаите ме разбраха, ти не щеш! Дори много леко му се размина! Вие ако нямате глоби за превишена скорост, бягайки от такива, всички останали имат! Такива спазват дистанция само като видят бухалката на задното стъкло и карат плътно вдясно, само когато насреща им се зададе нещо като Краз!

    Коментиран от #11

    12:40 24.10.2025

  • 9 на българите

    11 1 Отговор
    трябва да се забрани да ползват превозни средства поради умствени дефицити!!!

    12:42 24.10.2025

  • 10 Интересно

    7 0 Отговор
    Къде се продават тейзъри?

    12:45 24.10.2025

  • 11 Лъжеш бе, все

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "Хе!":

    едно аз да кажа че съм участник ! Лъжеш яко ! Ти си оня тук чалгар който е на "всяка тенджера похлупак" !

    12:52 24.10.2025

  • 12 Водно оръдие

    5 2 Отговор

    До коментар #7 от "Емигрант":

    Дори малокалибрен пистолет е по-безопасен от електрошока, ако не се стреля сватбарската.

    12:55 24.10.2025

  • 13 Гошо

    7 2 Отговор
    Агресивните кучаци булгарски пътуват въоръжени
    Дъното на дъното

    13:04 24.10.2025

  • 14 Шмтки

    2 0 Отговор
    Водачът на колата се е насал от страх и е извадил спрея. Уж спират, а заека драска от вътре

    13:14 24.10.2025

  • 15 ООрана държава

    5 0 Отговор
    Абе герп, с автомати ли трябва да се запретваме преди да се качим по колите че да сме в безопасност?

    13:14 24.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Нормално

    0 0 Отговор
    Идиоти управляват, идиотска държава, идиотски нрави.

    13:54 24.10.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 АГАТ а Кристи

    0 0 Отговор
    Кога стана калайджия, кога си на черни дирНИКа. Стой си там, слугувай, мий чиниите и не се прави на Господ. "Аз и вие". Кой си те бе, су Льо ? Човек ако е успял, не афишира по този начин.
    Аз УСПЯХ в България и не съм емигрант като теб
    На няколко твой коментари съм слагал "+", но на такъв първе нюшки коментар - 100 пъти - "-" !

    14:02 24.10.2025

  • 21 БОЦ - ко

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Емигрант":

    Емигрант, емигрант,
    ТУК ПРОФЕСОР, там стажант !

    14:03 24.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове