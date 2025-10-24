Нападнаха шофьор с лютив спрей и тейзър в Софийско

Шофьор нападна друг водач в Софийско, съобщиха от полицията.
На 23 октомври водач на товарен автомобил подал сигнал за скандал и сбиване между него и шофьор на автомобил - в района на село Скравена.
Той е обяснил, че по време на движение, двамата водачи са се засекли, като това е довело до спиране и конфликт помежду им, при който водачът на колата е употребил физическа сила, лютив спрей и тейзър спрямо него.
При извършената проверка в автомобила са открити два електрически тейзъра, предадени с протокол за доброволно предаване.
Водачът на колата и неговият спътник са задържани. Действията по разследването продължават под наблюдението на прокуратурата.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Дедо
12:20 24.10.2025
3 д е б и л и т е
12:23 24.10.2025
4 Хе!
Коментиран от #6
12:28 24.10.2025
5 Емигрант
Коментиран от #17, #21
12:28 24.10.2025
6 Ти свидетел ли беше
До коментар #4 от "Хе!":на инцидента и с обикновен метър ли измери разстоянието или с дигитален ? Сто процента съм сигурен, че мутрата с тейзъра е виновен ! Мисирките да публикуват марката на автомобила и всичко ще се изясни !
Коментиран от #8
12:33 24.10.2025
7 Емигрант
Коментиран от #12, #16
12:37 24.10.2025
8 Хе!
До коментар #6 от "Ти свидетел ли беше":Не само свидетел, но и участник! Полицаите ме разбраха, ти не щеш! Дори много леко му се размина! Вие ако нямате глоби за превишена скорост, бягайки от такива, всички останали имат! Такива спазват дистанция само като видят бухалката на задното стъкло и карат плътно вдясно, само когато насреща им се зададе нещо като Краз!
Коментиран от #11
12:40 24.10.2025
9 на българите
12:42 24.10.2025
10 Интересно
12:45 24.10.2025
11 Лъжеш бе, все
До коментар #8 от "Хе!":едно аз да кажа че съм участник ! Лъжеш яко ! Ти си оня тук чалгар който е на "всяка тенджера похлупак" !
12:52 24.10.2025
12 Водно оръдие
До коментар #7 от "Емигрант":Дори малокалибрен пистолет е по-безопасен от електрошока, ако не се стреля сватбарската.
12:55 24.10.2025
13 Гошо
Дъното на дъното
13:04 24.10.2025
14 Шмтки
13:14 24.10.2025
15 ООрана държава
13:14 24.10.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Нормално
13:54 24.10.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 АГАТ а Кристи
Аз УСПЯХ в България и не съм емигрант като теб
На няколко твой коментари съм слагал "+", но на такъв първе нюшки коментар - 100 пъти - "-" !
14:02 24.10.2025
21 БОЦ - ко
До коментар #5 от "Емигрант":Емигрант, емигрант,
ТУК ПРОФЕСОР, там стажант !
14:03 24.10.2025