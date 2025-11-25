Новини
Владимир Перев след нападението: Подозирам, че беше инсценирана провокация

Владимир Перев след нападението: Подозирам, че беше инсценирана провокация

25 Ноември, 2025 08:34 1 318 15

МВнР категорично осъди "поредния акт на насилие от омраза срещу българин в Република Северна Македония"

Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

След като журналистът Владимир Перев съобщи, че е бил нападнат в северномакедонската столица Скопие, в ефира на "Здравей, България" той изказа предположение, че е било умишлена провокация. 80-годишният българин разказа, че инцидентът е станал в магазин, докато чакал на опашка, мъж го е ударил в лицето и му е счупил очилата.

"Счупено ми беше стъклото на очилата, нападателят искаше да ми ги свали от главата, имаше и опит да бъда ударен. Беше упражнена вербална агресия от напълно непознат. Мъжът каза "ще ви стреляме българите, заминавайте си за България" и призова да не споменаваме и да не се идентифицираме с македонците, изказа думи на много примитивно ниво. Нападателят беше около 40-годишен, по-тежък от мен, но аз опитах да окажа съпротива. Тогава той започна да говори, че съм го нападнал и съм проявил агресия срещу него. Затова аз се усъмних, че е поръчка или инсценирано деяние, провокация. Да намерят кой е и да го заведат в националната телевизия, светът да разбере какво мислят северномакедонците и каква е политиката им", призова Перев.

МВнР категорично осъди "поредния акт на насилие от омраза срещу българин в Република Северна Македония".

"Външното министерство опитва да разреши проблема между двете страни. Омразата вече се вижда във всяка крачка, в заведения, на улиците, случаите на агресия са много. България трябва да се пребори, да намери решение и да направи програма за действие в бъдеще", смята Перев.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Факт

    9 1 Отговор
    Познато. Хора, които не си и си виждал или ако си виждал не си разменял и дума, сякаш знаят всичко за теб, до степен да те мразят. Явно има подстрекател, скрит в храстите!

    08:39 25.11.2025

  • 3 Болни мозъци

    14 1 Отговор
    Тези животни не ни смятат за хора.

    08:45 25.11.2025

  • 4 Щом има глупци да настояват

    9 3 Отговор
    българите в Македония?

    Заради едно парче земя във Вардарска Македония България губи Беломорието в крайна сметка и Добруджа?
    Проклета да е Македония и българите които след столетие национални катастрофи все още настояват за българи в Македония!

    Българска Македония е Германски капан за мишки на Балканите, тип Украйна.
    Славянската кръв е евтина в Украйна и на Балканите за Велика Германия.

    08:51 25.11.2025

  • 5 Да попитам все пак

    3 7 Отговор
    Дали има "случайно" съвпадение между тази пиянска свада в Скопие и дискусиите за БГ-бюджет-2026 в БГ-парламент?! Да не би в новия бюджет да са съкратени парите за "борците за българщината в РС Македония" и по тоя начин да се лишат от сладко бюджетно препитание сумати патриотарстващи функционери, пропагандисти и партийци в Б-ия?!

    08:54 25.11.2025

  • 6 Данко Харсъзина

    9 0 Отговор
    Проклета да е Македония и проклети да са всички македони. Прадядо ми и двамата му братя загиват в боевете в Македония. Заради македонските чукари губим Беломорието и Добруджа. 300 000 жертви отиват напразно. Дори всички македонци да вземат по един лист и да напишат, че са БЪЛГАРИ, Македония не бива да бъде допускана до ЕС, а още по малко присъединявана към България. Тази дива и проста сган не ни трябва. Диваци и простотия в България си имаме достатъчно и без македоните.

    09:05 25.11.2025

  • 7 Простотията няма граници!

    4 0 Отговор
    Тя не признава националности, морални задръжки,религии, етноси, култури, локации.Тя е само ПРОСТОТИЯ. И което прави впечатление е, че тя доста често се среща в Северна Македония! Вчера нападнали един 80 годишен човек, най-вероятно защото нападателят не е бил на неговото умствено и интелектуално ниво и не би могъл с доводи и думи да го обори в спор и е решил, че юмруците са нещо, което ще го направи победител.В случая той е слабия, не е г-н Перев! И между другото г-н Перев се е нагледал на такива провокации, гонения от властите, обиди и закани и това не е за пръв път!. "Вчера" друг един "интелектуалец", уж музикант, литератор подпали един клуб, вандалски акт само защото бил Български и носел името на изтъкнат жител на Македония - Ванче Михайлов!."Вдугиден" пък друг един "титан" на "интелигентността" и "мисълта" на име Миленко Неделковски строши с чук паметника на загиналите Български войници и офицери на връх Каймакчалан, нещо което в цивилизованите страни наричат вандалски акт, а извършителят влиза в затвора! И така бавно и полека голяма част от жителите на тази страна се лумпенизират.По-умните вероятно си задават въпроса защо не строшиха очилата и не насиниха окото на някой албанец, турчин, циганин, влах или всеки от т.н. народности в Северна Македония, сред които някак странно отсъстват Българите.Такъв е резултатът от вече вековното промиване на мозъци там от страна на Сърбия, от издевателствата на УДБА, КОС, от лишаването от работа, от лишаването от чов

    09:08 25.11.2025

  • 8 Простотията няма граници-продължение

    2 0 Отговор
    По-умните вероятно си задават въпроса защо не строшиха очилата и не насиниха окото на някой албанец, турчин, циганин, влах или всеки от т.н. народности в Северна Македония, сред които някак странно отсъстват Българите.Такъв е резултатът от вече вековното промиване на мозъци там от страна на Сърбия, от издевателствата на УДБА, КОС, от лишаването от работа, от лишаването от човешки права.Поради това, с такива прояви, с такова ръководство и с такива лумпени НИКОГА Северна Македония няма да бъде приета в ЕС, каквито и неизпълними обещания да дават Мицкоски и с-е!

    09:11 25.11.2025

  • 9 Политиката

    2 0 Отговор
    До къде може да доведат Народа политици ?
    Ето ви го резултата !
    Преди 40 - 50 години тия изцепки в Македония ги нямаше ! Там българите бяха братя ! Не го казваха на глас но по отношението, спомените, рознините които имат "во Бугариа", по всичко си личеше.
    Тогава.ги нямаше "бугарите" фашисти и т.н. !
    За 50 години обаче "създадоха" "държава", която няма нищо общо с "бугарите" ! И всичко пак диктувано от външни сили !
    Разделяй и владей ! Отнясъде трябва да ви е познато ! Ама къдата памет и преклонените глави са вече ежедневие !
    Всички живи и здрави !

    09:14 25.11.2025

  • 10 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор
    Заради Македония стотици хиляди жени отглеждат сами децата си. Дядо не помни баща си. Бил е малък когато прадядо ми загива в Македония. Прабаба ми сама е отгледала три малки деца. Не стига това, ами дядо две години също служи в Македония. В Гевгелия. Като за капак аз бях граничар по границата с Македония.
    Проклета да е Македония и всички македони. Хаир да не видят нито те, нито децата им, нито внуците и правнуците. Кьорави да тръгнат, като войниците на Самуил.
    Да ходят при сърбите, на Луната или където си поискат. Само да ни се махнат от главите.

    Коментиран от #13, #14

    09:19 25.11.2025

  • 11 ФИЛИП ГЕОРГИЕВ

    2 1 Отговор
    ГЛЕДАЙТЕ УКРАЙНА И МИСЛЕТЕ ЗА С. МАКЕДОНИЯ.
    СЪЩИЯ ПРОЕКТ НА АНГЛОСАКСОНЦИТЕ. С
    МАКЕДОНИЯ Е АНТИБЪЛГАРСКИ ПРОЕКТ. 😡

    09:36 25.11.2025

  • 12 ФИЛИП ГЕОРГИЕВ

    2 1 Отговор
    ГЛЕДАЙТЕ УКРАЙНА И МИСЛЕТЕ ЗА С. МАКЕДОНИЯ.
    СЪЩИЯ ПРОЕКТ НА АНГЛОСАКСОНЦИТЕ. С
    МАКЕДОНИЯ Е АНТИБЪЛГАРСКИ ПРОЕКТ. 😡

    09:37 25.11.2025

  • 13 Къде, Симитли?

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Данко Харсъзина":

    Гюешево?😁
    Трябва да отбележа че Гранични Войски бяха единствената про активна част от БНА.
    Днешните Гранични могат само да мечтаят за Гранични Войски от времето на Соца.

    09:39 25.11.2025

  • 15 Тракия Балкан

    1 0 Отговор
    Ето още едно в нашата мелница. Журналист свобода на словото българин= Няма ЕС да го пуснат на всички в европарламента. Споко Макетата скоро ще бъдат предимно албанци. Без Македония мога. И без това само проблеми с тия воеводи неблагодарни

    09:45 25.11.2025

