Владимир Перев след нападението: Подозирам, че беше инсценирана провокация

След като журналистът Владимир Перев съобщи, че е бил нападнат в северномакедонската столица Скопие, в ефира на "Здравей, България" той изказа предположение, че е било умишлена провокация. 80-годишният българин разказа, че инцидентът е станал в магазин, докато чакал на опашка, мъж го е ударил в лицето и му е счупил очилата.
"Счупено ми беше стъклото на очилата, нападателят искаше да ми ги свали от главата, имаше и опит да бъда ударен. Беше упражнена вербална агресия от напълно непознат. Мъжът каза "ще ви стреляме българите, заминавайте си за България" и призова да не споменаваме и да не се идентифицираме с македонците, изказа думи на много примитивно ниво. Нападателят беше около 40-годишен, по-тежък от мен, но аз опитах да окажа съпротива. Тогава той започна да говори, че съм го нападнал и съм проявил агресия срещу него. Затова аз се усъмних, че е поръчка или инсценирано деяние, провокация. Да намерят кой е и да го заведат в националната телевизия, светът да разбере какво мислят северномакедонците и каква е политиката им", призова Перев.
МВнР категорично осъди "поредния акт на насилие от омраза срещу българин в Република Северна Македония".
"Външното министерство опитва да разреши проблема между двете страни. Омразата вече се вижда във всяка крачка, в заведения, на улиците, случаите на агресия са много. България трябва да се пребори, да намери решение и да направи програма за действие в бъдеще", смята Перев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факт
08:39 25.11.2025
3 Болни мозъци
08:45 25.11.2025
4 Щом има глупци да настояват
Заради едно парче земя във Вардарска Македония България губи Беломорието в крайна сметка и Добруджа?
Проклета да е Македония и българите които след столетие национални катастрофи все още настояват за българи в Македония!
Българска Македония е Германски капан за мишки на Балканите, тип Украйна.
Славянската кръв е евтина в Украйна и на Балканите за Велика Германия.
08:51 25.11.2025
5 Да попитам все пак
08:54 25.11.2025
6 Данко Харсъзина
09:05 25.11.2025
7 Простотията няма граници!
09:08 25.11.2025
8 Простотията няма граници-продължение
09:11 25.11.2025
9 Политиката
Ето ви го резултата !
Преди 40 - 50 години тия изцепки в Македония ги нямаше ! Там българите бяха братя ! Не го казваха на глас но по отношението, спомените, рознините които имат "во Бугариа", по всичко си личеше.
Тогава.ги нямаше "бугарите" фашисти и т.н. !
За 50 години обаче "създадоха" "държава", която няма нищо общо с "бугарите" ! И всичко пак диктувано от външни сили !
Разделяй и владей ! Отнясъде трябва да ви е познато ! Ама къдата памет и преклонените глави са вече ежедневие !
Всички живи и здрави !
09:14 25.11.2025
10 Данко Харсъзина
Проклета да е Македония и всички македони. Хаир да не видят нито те, нито децата им, нито внуците и правнуците. Кьорави да тръгнат, като войниците на Самуил.
Да ходят при сърбите, на Луната или където си поискат. Само да ни се махнат от главите.
Коментиран от #13, #14
09:19 25.11.2025
11 ФИЛИП ГЕОРГИЕВ
СЪЩИЯ ПРОЕКТ НА АНГЛОСАКСОНЦИТЕ. С
МАКЕДОНИЯ Е АНТИБЪЛГАРСКИ ПРОЕКТ. 😡
09:36 25.11.2025
12 ФИЛИП ГЕОРГИЕВ
СЪЩИЯ ПРОЕКТ НА АНГЛОСАКСОНЦИТЕ. С
09:37 25.11.2025
13 Къде, Симитли?
До коментар #10 от "Данко Харсъзина":Гюешево?😁
Трябва да отбележа че Гранични Войски бяха единствената про активна част от БНА.
Днешните Гранични могат само да мечтаят за Гранични Войски от времето на Соца.
09:39 25.11.2025
15 Тракия Балкан
09:45 25.11.2025