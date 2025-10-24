Новини
ГЕРБ-СДС ще предложи отпадане на "такса водомер" от промените в законопроекта за водоснабдяването

24 Октомври, 2025 13:38 539 9

Парламентарната група ще предложи, когато има нарушено водоснабдяване или влошаване качеството на водата, гражданите да не заплащат нищо

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Такса водомер" не беше добре представена в комуникационен план. Това каза председателят на парламентарната комисия за регионално развитие Николай Нанков и уточни, че от ГЕРБ ще предложат промените в законопроекта за водоснабдяването да бъдат оттеглени.

Припомняме, че промените бяха приети на първо четене в началото на парламентарната седмица и предвиждаха цената на водата за домакинствата да се изчислява според два елемента - употребени кубични метри вода и достъп до услугите - т.нар. "такса водомер".

"Нашият ангажимент е между първо и второ четене тези текстове да бъдат оттеглени. Ще внесем подобно предложение. Те са насочени към онези български граждани, които са с повече от едно жилище. Това не касае всички собственици на домове, обитаеми целогодишно", поясни Нанков.

Според него ценообразуването в момента е крайно несправедливо. Предложението на ГЕРБ предвижда при до 10 куб. метра потребено количество тарифата да остане непроменена, а за над 10 куб. метра тя да бъде по-висока.

Като мотиви за оттегляне на предложението от ГЕРБ-СДС посочват няколко точки:

⇒ От МРРБ не обясниха добре темата и тя предизвика реакции и притеснения у гражданите.

⇒ Настоящото ценообразуване за водоснабдяване е крайно несправедливо и то не трябва да се формира на този принцип.

⇒ ПГ на ГЕРБ-СДС ще предложи, когато има нарушено водоснабдяване или влошаване качеството на водата, гражданите да не заплащат нищо.

⇒ Не трябва най-уязвимите социални групи да плащат същата цена за водоснабдяване, каквато хората, които пълнят басейните си с питейна вода.


  • 1 Не била

    12 0 Отговор
    добре "представена" такса водомер според инвентара на джипката , крадливия мазен селяндур с очилцата ! Сега ще я представяли добре....... Оставка !

    13:46 24.10.2025

  • 2 Бендида

    14 0 Отговор
    Според Нанков ценообразуването в момента е крайно несправедливо. Затова измислят такси -тъпни. Всеки е наясно, че плащаме огромните течове и кражби на вода, но Нанковците не желаят да мислят в тази посока.

    13:47 24.10.2025

  • 3 Качалин

    5 0 Отговор
    Ще отпадне ама пак ще има! С трици маймуни ловят! Като казват да отпадне, да отпадне изцяло безусловно! Тези които ползват повече вода си я плащат. Достатъчно висока и е цената! На всеки кубик вода ВиК печели близо пет лева!

    13:48 24.10.2025

  • 4 ООрана държава

    7 0 Отговор
    Абе гербарите вече сами си взимате интервюта и ги давате на платените телевизиики да ги излъчват и пак вие сте героите на деня

    13:49 24.10.2025

  • 5 Чочо

    3 0 Отговор
    Типично за "тиквениците -бойковчета".
    Ако мине,мине,ако не......казват,че: Ние се борим за справедливост.

    13:53 24.10.2025

  • 6 00014

    2 0 Отговор
    А БСП-то е послушно, и се навежда. "Социалната" партия.

    13:57 24.10.2025

  • 7 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    4 0 Отговор
    ТЕМАТА НЕ ПРЕДИЗВИКА ПРИТЕСНЕНИЯ,
    А ОЩЕ ПОВЕЧЕ Г!Н!Я!В И О!М!Р!З!А КЪМ ВАС!!!!

    14:00 24.10.2025

  • 8 ха ха

    0 0 Отговор
    такса водомер в общия кюп си е жива кражба от политиците , но в отделен фонд за строеж и поддръжка на язовири с ясен регламент нещата изглеждат по друг начин , пак ще бъдат откраднати чрез фирми за пре скъпо строителство но поне ще има нещо направено

    14:01 24.10.2025

  • 9 Защо бре

    0 0 Отговор
    Оставете таксата. Толкова готина диагноза е за българския депутатски дебилитет. Въведете и добрите стари практики от турско - данък изхабяване на зъбите. Ще ми ядат те, овце такива?

    14:03 24.10.2025

