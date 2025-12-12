Новини
Стоил Стоилов предлага технически промени в Изборния кодекс преди вота

12 Декември, 2025 19:24 814 10

Минималните изисквания към членовете на комисиите трябва да гарантират базова математическа грамотност

Стоил Стоилов предлага технически промени в Изборния кодекс преди вота - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След като правителството подаде оставка и страната се изправи пред нови предсрочни избори, темата за правилата на вота отново излезе на дневен ред. Президентът започва консултации с политическите сили в понеделник, а основният въпрос остава дали има време за промени в Изборния кодекс, които да гарантират честността на процеса.

"Наложително е вече да бяха приети промени. От сега нататък могат да се направят някои промени, които имат технически характер и не изискват голямо време за подготовка на изборна администрация", заяви изборният експерт Стоил Стоилов, цитиран от NOVA.

В предаването "Пресечна точка" Стоилов акцентира върху дългогодишния проблем с квалификацията на членовете на Секционните избирателни комисии (СИК). Той припомни, че идеята за въвеждане на образователен ценз датира още от 2016 година, но тогава е била отхвърлена от Правната комисия в парламента.

Според експерта, минималните изисквания към членовете на комисиите трябва да гарантират базова математическа грамотност.

"Образователният ценз ще реши част от проблема до такава степен, че да сме сигурни, че могат да събират и изваждат трицифрени числа и като ги събират и ги изваждат да знаят къде да ги запишат", подчерта Стоилов, цитиран от NOVA.

Стоилов коментира и напрежението около решението на Конституционния съд относно законността на последните избори. Той категорично опроверга ширещите се спекулации, че магистратите са обявили вота за "откраднат" или напълно фалшифициран.

"Противно на много послания, които чувам напоследък, че Конституционният съд бил казал, че изборите са откраднати, фалшифицирани и т.н., аз искам да кажа, че такова нещо няма", уточни експертът.

По думите му, съдът е извършил прецизен анализ на конкретните жалби и казуси, без да поставя под съмнение цялостната легитимност на изборния процес. Стоилов настоя за задълбочен преглед на всички съдебни решения по изборни дела от последните местни и парламентарни вотове, за да се идентифицират слабите места в системата.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Дърт даскал

    10 0 Отговор
    Огромен е броят на учениците от 11 и 12 клас, които НЕ МОГАТ ДА СЪБИРАТ И ИЗВАЖДАТ 3 и 4 цифрени числа дори с елка!

    Коментиран от #4, #6

    19:33 12.12.2025

  • 2 Последния Софиянец

    5 1 Отговор
    Гласуване по телефона.Спестяваме 500 млн и няма как да ходят по къщите да купуват гласове.

    19:35 12.12.2025

  • 3 Милен

    5 0 Отговор
    Малко е, трябва и избирателите да решат един психотест преди да си "пуснат" гласа, щом шофьори, жепейци и други го минават през няколко години не виждам защо и останалите избиратели да не могат да го направят преди да си изберат кой да ги "управлява".

    19:36 12.12.2025

  • 4 Последния Софиянец

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дърт даскал":

    При мен идват много ученици и не могат да си сметнат стотинките.Подават една шепа и викат:Вземи си колкото трябва.

    Коментиран от #5

    19:36 12.12.2025

  • 5 Милен

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Е па за какво им е да смятат, важното е да могат броят до 12, тъй или иначе ИИ ще работи вместо тях.

    19:39 12.12.2025

  • 6 Видьо Видев

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дърт даскал":

    Най-после, нещо за което настоявахме от години!


    Подпиши петицията!
    10 мерки за възстановяване нормалността в изборния процес

    19:48 12.12.2025

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    3 0 Отговор
    Жалко е, но дори за книжка за мотор се изисква образование, умения, полага се изпит и подлежиш на контрол за алкохол и наркотици❗
    За да станеш депутат нищо подобно не ти е нужно❗

    19:57 12.12.2025

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    3 0 Отговор
    По Добри Войников "Криворазбраната демокрация"-Демокрация води началото си от ДЕМОС, но демоСът не е включвал неграмотни, безимотни, чергари и още куп днешни демоНи❗

    20:02 12.12.2025

  • 9 Даката

    1 0 Отговор
    Да чуя мизерниците от ПП ДБ, за това как не трябвало да се броят "контролно" отрязъците от машините за гласуване, а така... на юнашко доверие, каквото кажат хакерите бутали софтуера в тяхна полза или който за колкото % си е платил...
    Хартиените бюлетини, отпечатани на специална хартия е единственият метод, който не може да бъде хакнат с флашка с вирус, нито имат нужда да бъдат проверявани за изходния код на софтуера, за да се види дали е бърникано в него, макар, че има хакери, които са магьосници и не оставят никакви следи и каква е гаранцията, че тези, които инспектират машините, за гласуване не са в схемата и няма да проверят единствено и само една читава машина, която са им отбелязали предварително по някакъв начин, че това е машината която трябва да инспектират и никоя друга.

    Докато нямаме електронно правителство, като в Естония, където се гласува с лична карта онлайн, хартиените бюлетини отпечатани на специална хартия са единственият читав вариант, за гласуване иначе Русия ще продължава да се меси, винаги го е правила... не бива да се позволява това.

    20:13 12.12.2025

  • 10 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    1 0 Отговор
    Е ХАЙДЕ БЕ,
    НЯМАЛО ФАЛШИФИЦИРАНИ ИБОРИ????
    НАЛИ ДАВАХА ЛЕЛИТЕ,ДЕТО ПОПЪЛВАХА ДОПЪЛНИТЕЛНО БЮЛЕТИНИТЕ.
    АБЕ ЗАЩО СЕ ОПИТВАТЕ ДА НИ ПРАВИТЕ НА БУНАЦИ?????

    20:14 12.12.2025

Новини по градове:
