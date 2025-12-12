Стоил Стоилов предлага технически промени в Изборния кодекс преди вота

След като правителството подаде оставка и страната се изправи пред нови предсрочни избори, темата за правилата на вота отново излезе на дневен ред. Президентът започва консултации с политическите сили в понеделник, а основният въпрос остава дали има време за промени в Изборния кодекс, които да гарантират честността на процеса.

"Наложително е вече да бяха приети промени. От сега нататък могат да се направят някои промени, които имат технически характер и не изискват голямо време за подготовка на изборна администрация", заяви изборният експерт Стоил Стоилов, цитиран от NOVA.

В предаването "Пресечна точка" Стоилов акцентира върху дългогодишния проблем с квалификацията на членовете на Секционните избирателни комисии (СИК). Той припомни, че идеята за въвеждане на образователен ценз датира още от 2016 година, но тогава е била отхвърлена от Правната комисия в парламента.

Според експерта, минималните изисквания към членовете на комисиите трябва да гарантират базова математическа грамотност.

"Образователният ценз ще реши част от проблема до такава степен, че да сме сигурни, че могат да събират и изваждат трицифрени числа и като ги събират и ги изваждат да знаят къде да ги запишат", подчерта Стоилов, цитиран от NOVA.

Стоилов коментира и напрежението около решението на Конституционния съд относно законността на последните избори. Той категорично опроверга ширещите се спекулации, че магистратите са обявили вота за "откраднат" или напълно фалшифициран.

"Противно на много послания, които чувам напоследък, че Конституционният съд бил казал, че изборите са откраднати, фалшифицирани и т.н., аз искам да кажа, че такова нещо няма", уточни експертът.

По думите му, съдът е извършил прецизен анализ на конкретните жалби и казуси, без да поставя под съмнение цялостната легитимност на изборния процес. Стоилов настоя за задълбочен преглед на всички съдебни решения по изборни дела от последните местни и парламентарни вотове, за да се идентифицират слабите места в системата.