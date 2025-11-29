Пореден протест срещу промените в паркирането в София

Недоволството срещу промените в паркирането в София продължава. Жителите на район „Подуяне” отново излязоха на протест и блокираха движението на моста „Чавдар”, съобщават от Нова телевизия. Те искат оставката на кмета на района Кристиян Христов, който по думите им е инициирал добавянето на „Подуяне” към реформите.
Недоволни граждани от кварталите „Хаджи Димитър” и „Сухата река” се обявиха срещу промените в паркирането, а именно поскъпването на цената за зоните и разширяването на обхвата им. Протестиращите са организирали подписка с въпроса „Съгласни ли сте да бъде въведена зона за платено паркиране на територията на район „Подуяне?”.
Преди няколко дни Административният съд спря поскъпването и разширяването на зоните за паркиране в София и обяви решението на общината като „нищожно”. От своя страна Столична община заяви, че ще обжалва. Предстои да стане ясно дали реформата в паркирането ще се въведе.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сила
Коментиран от #10
13:13 29.11.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #4
13:13 29.11.2025
3 Тия
13:14 29.11.2025
4 Сила
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Съда не работи в събота ...
Коментиран от #6
13:15 29.11.2025
5 Ддд
13:16 29.11.2025
6 Последния Софиянец
До коментар #4 от "Сила":За Делян Пеевски работи.
13:16 29.11.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Сбъркана ра6ота
13:21 29.11.2025
10 Столичанин в повече
До коментар #1 от "Сила":Я кажи,ти от кое село си родом,софиянецо?
Коментиран от #12
13:23 29.11.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Сила
До коментар #10 от "Столичанин в повече":Ул Добруджа 2 ....а родом на Шейново , а ти ??!
13:27 29.11.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 раз
13:31 29.11.2025