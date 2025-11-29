Новини
Пореден протест срещу промените в паркирането в София

29 Ноември, 2025 13:07 475 14

Жителите на район „Подуяне” отново излязоха на протест и блокираха движението на моста „Чавдар”. Те искат оставката на кмета на района Кристиян Христов, който по думите им е инициирал добавянето на „Подуяне” към реформите.

Пореден протест срещу промените в паркирането в София - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Недоволството срещу промените в паркирането в София продължава. Жителите на район „Подуяне” отново излязоха на протест и блокираха движението на моста „Чавдар”, съобщават от Нова телевизия. Те искат оставката на кмета на района Кристиян Христов, който по думите им е инициирал добавянето на „Подуяне” към реформите.

Недоволни граждани от кварталите „Хаджи Димитър” и „Сухата река” се обявиха срещу промените в паркирането, а именно поскъпването на цената за зоните и разширяването на обхвата им. Протестиращите са организирали подписка с въпроса „Съгласни ли сте да бъде въведена зона за платено паркиране на територията на район „Подуяне?”.

Преди няколко дни Административният съд спря поскъпването и разширяването на зоните за паркиране в София и обяви решението на общината като „нищожно”. От своя страна Столична община заяви, че ще обжалва. Предстои да стане ясно дали реформата в паркирането ще се въведе.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    1 6 Отговор
    Малка групичка провинциални чобани с анцузи ....след малко ще се мушнат на топло в некое квартално гаражче с наливняк ....

    Коментиран от #10

    13:13 29.11.2025

  • 2 Последния Софиянец

    2 2 Отговор
    В 15,15 в Софийския районен съд на Петте кьошета ще съдят хората които с коли вчера блокираха Парламента.Елате!

    Коментиран от #4

    13:13 29.11.2025

  • 3 Тия

    4 5 Отговор
    и те се изтъпанили , искат до Катедралата Александър Невски да паркира ?!

    13:14 29.11.2025

  • 4 Сила

    1 4 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Съда не работи в събота ...

    Коментиран от #6

    13:15 29.11.2025

  • 5 Ддд

    1 3 Отговор
    Няма да ревете, Терзиев вие си го избрахте.

    13:16 29.11.2025

  • 6 Последния Софиянец

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сила":

    За Делян Пеевски работи.

    13:16 29.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Сбъркана ра6ота

    2 0 Отговор
    Защо всеки път,когато има някакъв пр0тест,се 6л0кирват пътищата? Като някой не е доволен, да отива пред 06щина,парламент или съ0тветната институция, а не да ми 6л0кирват улици и маrucтрали и останалите хора да не могат да пътуват или да си вършат работата и да страдат 3аради пр0тестиращите

    13:21 29.11.2025

  • 10 Столичанин в повече

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    Я кажи,ти от кое село си родом,софиянецо?

    Коментиран от #12

    13:23 29.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Столичанин в повече":

    Ул Добруджа 2 ....а родом на Шейново , а ти ??!

    13:27 29.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 раз

    0 0 Отговор
    Как депутати ще бият Борисов,като Баце е тренирал карате и има степен в този спорт?!

    13:31 29.11.2025

