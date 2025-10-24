Новини
България »
Не се знае кога и дали ще съборят незаконните постройки в "Елените"

Не се знае кога и дали ще съборят незаконните постройки в "Елените"

24 Октомври, 2025 13:45 459 4

  • елените-
  • незаконно строителство

Регионалният министър обясни, че тече срок за обжалване

Не се знае кога и дали ще съборят незаконните постройки в "Елените" - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

На място в Елените се уверих, че е извършено нещо безобразно. Това заяви регионалният министър Иван Иванов и допълни, че Актът за установяване на незаконен строеж на ДНСК е абсолютно безпристрастен, цитиран от бТВ.

По думите му са извършени всички дейности по установяване на нарушенията и в момента тече законовия срок за обжалване – 14-дневен. Едва след това може да бъде издадена заповед за събаряне, която може да бъде обжалвана.

Според него незаконните строежи в коритото на река Дращела трябва да бъдат премахнати.

„Предали сме всички необходими документи на прокуратурата, надявам се разследването да е обективно, бързо и да се установят всички длъжностни лица, които са позволили това незаконно строителство в коритото на реката“, каза Иванов.

Относно обезщетенията за собствениците на имоти, Иванов обясни, че те трябва да си търсят правата при инвеститорите, построили незаконните сгради.

„Това е изцяло частен имот – улици, водопроводи, канализации. Ако правителството реши в някакъв момент да предприеме действия по събаряне… Към днешна дата нямаме законови основания за извършване на подобни дейности там. Отпуснати са помощи и вода на живеещите в Елените“, каза още регионалният министър.

Той коментира, че ако наводнението се беше случило в активния туристически сезон, жертвите щяха да са в пъти повече.

Продължават проверките на ДНСК по Черноморието за строежи в корита на реки.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Единственото

    8 0 Отговор
    което се знае е , че държавата е в пълна катастрофа и се краде като за последно , дори чрез борчове .

    13:49 24.10.2025

  • 2 Как да не се знае

    3 0 Отговор
    Знае се. НИКОГА.

    13:54 24.10.2025

  • 3 Така де

    0 0 Отговор
    Единствено старозагорският кмет имаше смелостта да събори всички незаконни постройки в Стара Загора, някои от които дву и три етажни. На Елените никога няма да съборят постройка.

    14:00 24.10.2025

  • 4 Рускините от Елените

    2 0 Отговор
    Богатите рускини се редят на опашка пред Кметство Несебър за държавни помощи!
    Ще съдят държавата!
    Не искат да си ходят във великата матушка!

    14:01 24.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове