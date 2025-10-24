Новини
Граничен полицай почина по време на служба

Граничен полицай почина по време на служба

24 Октомври, 2025 15:10 926 14

  • загинал-
  • граничен полицай-
  • странджа

Николай, който тежал над 120 кг. е получил инсулт в съня си, превъртял се, паднал от леглото и си спукал главата, показа огледа на мястото на трагедията

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Граничен полицай, който е командирован от Петричко, за да пази държавната граница в Странджа, е открит мъртъв тази сутрин, съобщиха негови колеги.

48-годишният Николай Попов от петричкото село Първомай не се явил на смяна. Потърсен е на адреса си на ул. „Ал. Стамболийски“ в Средец, където други граничари се натъкнали на ужасна гледка – той бил с разбита глава на пода в спалнята си.

Въпреки шокиращата гледка, се оказало, че няма следи от насилие.

Николай, който тежал над 120 кг. е получил инсулт в съня си, превъртял се, паднал от леглото и си спукал главата, показа огледът на мястото на трагедията.

Тялото му е откарано към отделението по „Съдебна медицина“ за аутопсия, а близките му вече са уведомени, пише Флагман.

Колегите от ГПУ Средец описват Николай като страхотен колега и добър човек.


България
  • 1 Нека да пиша

    11 8 Отговор
    Такива ни са всички полицаи, шопари.

    Коментиран от #12

    15:13 24.10.2025

  • 2 И Киев е Руски

    9 1 Отговор
    Човека в България става добър и страхотен чак когато почине.Мир на праха му

    15:15 24.10.2025

  • 3 танкист

    9 0 Отговор
    Лека му пръст на човека!

    15:15 24.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 По време на служба

    11 2 Отговор
    Нали е бил в почивния се ден/нощ/
    Защо е това заглавие???...

    15:16 24.10.2025

  • 6 Ей умния

    7 4 Отговор

    До коментар #4 от "селянина с кололото т. живката":

    Ако е 190-200 висок що да не е 120 кг.

    Коментиран от #9

    15:18 24.10.2025

  • 7 Баш Батка

    2 0 Отговор
    Да и имам прекопираната статия неграмотно преписана. МарчИ козитИ тъ зоват.

    15:23 24.10.2025

  • 8 Мнение

    5 1 Отговор
    Не бива полицаите да са с наднормено тегло. Как ще гони престъпници, мигранти с тази физика? Първо, да не ги назначават, а ако не се подържат да ги освобождават.

    Коментиран от #11

    15:25 24.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ай, стига бе!

    3 0 Отговор
    Това легло колко е високо?
    И на мен ми се случвало да падам, особено по командировки, като в хотела леглото е тясно, а аз спя на широко легло и до сега нищо не съм си чупила!
    Мария, правиш ли разлика между разбита и спукана глава?
    Ти кое би прдпочела? Азблично, ако падна предпочитам да спукам глава, а не да ми я разбият с чук, например!

    15:27 24.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Селяка т. живката - агент Янко

    2 0 Отговор
    важното е, че ми видя коментара :D айде, у лево, мой хомо (не)приятелю!

    15:33 24.10.2025

