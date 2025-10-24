Граничен полицай почина по време на служба

Граничен полицай, който е командирован от Петричко, за да пази държавната граница в Странджа, е открит мъртъв тази сутрин, съобщиха негови колеги.

48-годишният Николай Попов от петричкото село Първомай не се явил на смяна. Потърсен е на адреса си на ул. „Ал. Стамболийски“ в Средец, където други граничари се натъкнали на ужасна гледка – той бил с разбита глава на пода в спалнята си.

Въпреки шокиращата гледка, се оказало, че няма следи от насилие.

Николай, който тежал над 120 кг. е получил инсулт в съня си, превъртял се, паднал от леглото и си спукал главата, показа огледът на мястото на трагедията.

Тялото му е откарано към отделението по „Съдебна медицина“ за аутопсия, а близките му вече са уведомени, пише Флагман.

Колегите от ГПУ Средец описват Николай като страхотен колега и добър човек.