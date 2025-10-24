Граничен полицай почина по време на служба

Граничен полицай, който е командирован от Петричко, за да пази държавната граница в Странджа, е открит мъртъв тази сутрин, съобщиха негови колеги.
48-годишният Николай Попов от петричкото село Първомай не се явил на смяна. Потърсен е на адреса си на ул. „Ал. Стамболийски“ в Средец, където други граничари се натъкнали на ужасна гледка – той бил с разбита глава на пода в спалнята си.
Въпреки шокиращата гледка, се оказало, че няма следи от насилие.
Николай, който тежал над 120 кг. е получил инсулт в съня си, превъртял се, паднал от леглото и си спукал главата, показа огледът на мястото на трагедията.
Тялото му е откарано към отделението по „Съдебна медицина“ за аутопсия, а близките му вече са уведомени, пише Флагман.
Колегите от ГПУ Средец описват Николай като страхотен колега и добър човек.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нека да пиша
Коментиран от #12
15:13 24.10.2025
2 И Киев е Руски
15:15 24.10.2025
3 танкист
15:15 24.10.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 По време на служба
Защо е това заглавие???...
15:16 24.10.2025
6 Ей умния
До коментар #4 от "селянина с кололото т. живката":Ако е 190-200 висок що да не е 120 кг.
Коментиран от #9
15:18 24.10.2025
7 Баш Батка
15:23 24.10.2025
8 Мнение
Коментиран от #11
15:25 24.10.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Ай, стига бе!
И на мен ми се случвало да падам, особено по командировки, като в хотела леглото е тясно, а аз спя на широко легло и до сега нищо не съм си чупила!
Мария, правиш ли разлика между разбита и спукана глава?
Ти кое би прдпочела? Азблично, ако падна предпочитам да спукам глава, а не да ми я разбият с чук, например!
15:27 24.10.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Селяка т. живката - агент Янко
15:33 24.10.2025