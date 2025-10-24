Новини
“Да, България” със сигнал до американското правителство

"Да, България" със сигнал до американското правителство

24 Октомври, 2025 14:51 3 673 82

  • делян пеевски-
  • магнитски

Пеевски нарушава санкциите по “Магнитски”

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

“Да, България” подаде сигнал до службата OFAC в САЩ, която, като част от американското финансово министерство, отговаря за прилагането на санкционните режими. Сигналът касае наличието на банкови сметки и трансфери на значителни финансови средства (вкл. в щатски долари) от Делян Пеевски през българска банка.

Съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев е убеден, че операциите са в нарушение на санкциите на САЩ срещу Пеевски по глобалния закон "Магнитски". Според Божидар Божанов, както е правилно да се прилагат санкциите спрямо Лукойл, така следва да се прилагат и спрямо санкционирани физически лица.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 От село

    78 4 Отговор
    Коледа идва скоро.

    Коментиран от #29

    14:55 24.10.2025

  • 2 Сандо

    68 15 Отговор
    В демократичния буркан паяците започват да се самоизяждат.

    14:55 24.10.2025

  • 3 Чавдар

    25 13 Отговор
    Българските комунисти сме против.

    Коментиран от #32, #67

    14:55 24.10.2025

  • 4 Сатана Z

    44 4 Отговор
    в Козяк няма никой,нито посланник,нито писар.

    Има крава-пие мляко.Що е то?
    Голямото Д

    14:56 24.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Хипотетично

    32 36 Отговор
    Действието на закона "Магнитски" е на американска територия и няма юридическо действие в Европа, но натегачите на "посолството" не са достатъчно компетентни, освен само това да се натягат (меко казано).

    Коментиран от #22, #57, #59, #60

    14:59 24.10.2025

  • 7 На снимката е убиеца на България

    62 5 Отговор
    и българските граждани

    14:59 24.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 604

    23 20 Отговор
    А не биле доносници....пхахахя

    15:00 24.10.2025

  • 10 Анатолий

    9 25 Отговор
    Затвор за НРБ и СССР.

    Перестройката е КГБ измама, за манипулиране на Запада.

    15:01 24.10.2025

  • 11 Че то

    34 4 Отговор
    Че то от колко години е санкциониран тия ся ли разбраха и се сетиха хвхсхсха

    15:01 24.10.2025

  • 12 Мръмп

    12 8 Отговор
    Боли мъ .!. Амъ сорос че гуЛапа...а покръй негу е ДБ!

    15:02 24.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Стига бе,

    36 3 Отговор
    Не е възможно Делян да нарушава закона! Той никогаш не го е правил. Щото явно в БГ той е закона, ама дали в УСА е така?

    15:02 24.10.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Трол

    25 3 Отговор
    Горкичкият г-н Пеевски, изказаха го на батко.

    15:03 24.10.2025

  • 17 ?????

    29 6 Отговор
    Ха ха.
    Аз пък ще кажа на батко да те набие.
    Пеевски ми е дълбоко антипатичен, но и ДА-българите са от същата стока.
    Горката България, защо Господ ни наказва с такива политици.

    Коментиран от #80

    15:03 24.10.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Оня с коня

    14 15 Отговор
    Тъпият И.Мирчев и хал хабер си няма че "Магнитски" действа единствено в Щатите и за някои Банки по Света свързани с тях,които са "капка в море".

    15:04 24.10.2025

  • 20 А сигнал срещу Тиквата, кога?

    17 13 Отговор
    Че хариза на путин Камчия?

    Коментиран от #39

    15:04 24.10.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Ами умнико, той за това има

    22 2 Отговор

    До коментар #6 от "Хипотетично":

    Забрана да влиза в САЩ? А без подкрепата на тази страна, няма как да си развивате мутренската наглост.
    Даже и те не искат да го подкрепят!

    Коментиран от #36

    15:05 24.10.2025

  • 23 Нямаме US посланик

    23 4 Отговор
    вече 7 месеца!
    Тромп май е намислил да бие на племето дузпата!

    Коментиран от #37

    15:06 24.10.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Цвете

    26 5 Отговор
    ПРАВИЛНО. КОЙТО НОЖ ВАДИ ОТ НОЖ УМИРА.ПОВЕЧЕ НЯМА ДА МУ ЦЕПАТ БАСМАТА.ДОСТАТЪЧНО СЕ НАИГРА С БЪЛГАРИТЕ. ОСКОТЯХА И ОБЕДНЯХА ОТ ТОЗИ САМОЗАБРАВИЛ СЕ ТИП. 🐖🐖🐖😠🤡😠😠

    15:08 24.10.2025

  • 26 Като триеш

    23 3 Отговор
    Не можешьда изтриеш позора на тоя «.красавец»
    Давал встчко от себе си за хората, а се скри като лалугер от животновъдите!
    Аномалия човешка!

    Коментиран от #58

    15:08 24.10.2025

  • 27 ДУБАЕЦО и РЕЗАНИА оТ БАНКАИ

    7 3 Отговор
    с ф и нИУУУУ смЪрТАТАТ идеее.. ПомиРИСВАСХ ЛИ АА.> ГРУХХХ ГрИХХХ.> ГРухх гРуХХХ.. КВИИИИКККК

    15:08 24.10.2025

  • 28 ТОЧНО ТАКА...!

    15 3 Отговор
    Поне веднъж да ми харесате!

    15:09 24.10.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Гост

    4 2 Отговор
    За треперииии дидиии фалитааа. Трепни, трепниии

    15:10 24.10.2025

  • 31 Зипо

    19 3 Отговор
    Не случайно ШиШи е персонанонграта в Турция!

    15:11 24.10.2025

  • 32 Щом си от тях,поне...

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Чавдар":

    ...си пиши с гордост ,,Комунисти",с голямо ,,К"...,а не мишкувай,с това мижаво и малко ,,к"......!

    Коментиран от #48

    15:11 24.10.2025

  • 33 Р Г В

    7 3 Отговор
    Г-н Мирчев добре ще е да направите предложение на следващо заседание на Парламента депутатските кресла на ДПС-НН. да са обозначени в горната хоризонтална част на облегалката за дамите с емблема шалв..... а за мъж...... с поту... Това ще е тест дали ще съберете кворум и кои са истински българи родолюбци а не слуги на чужди интереси.

    15:12 24.10.2025

  • 34 Доносниците

    6 13 Отговор
    се опитват по всякакъв начин да играят срещу Господин Пеевски

    Коментиран от #40, #47, #54, #56, #71, #79

    15:12 24.10.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Хипотетично

    5 2 Отговор

    До коментар #22 от "Ами умнико, той за това има":

    Дописката сигнал от ДА България до "посолството" е за въвеждане на санкции срещу неназована българска банка с еднаква тежест, както санкциите срещу руския Лукойл. Пеевски е повод за сигнала, а санкцията - сам прецени.

    15:15 24.10.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Я пак

    4 1 Отговор

    До коментар #20 от "А сигнал срещу Тиквата, кога?":

    Спомни си кой го хариза и недей да сипеш къжи

    15:18 24.10.2025

  • 40 Аууу,

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "Доносниците":

    "господин"??? По-точно apaшор. С главно А.

    15:18 24.10.2025

  • 41 И Киев е Руски

    5 1 Отговор
    Нищо ново не казват НЕ България.Хамериканците това го знаят но толупа е послушен и за тях това е изгодно

    Коментиран от #43, #62

    15:19 24.10.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Правен аспект

    7 2 Отговор
    • Ако Пеевски наистина извършва финансови трансакции в нарушение на санкциите „Магнитски“, това е нарушение на американското законодателство, което може да има реални последици за банки и трансакции, свързани с щатски долари.
    • За да има санкции или наказания, OFAC трябва да проучи случая, да потвърди нарушенията и да предприеме действия — например блокиране на сметки или глобални финансови ограничения.

    15:20 24.10.2025

  • 45 А стига , бе !

    6 4 Отговор
    Тея наистина ли не разбират , че тоя дето разби банката на Южен поток (КТБ) , и се готви да разбие Лукойл , е персона на ЦиРейУ ?.

    Коментиран от #46

    15:21 24.10.2025

  • 46 А стига , бе !

    5 2 Отговор

    До коментар #45 от "А стига , бе !":

    Тея наистина ли не разбират , че тоя дето разби банката на Южен поток (КТБ) , и се готви да разбие Лукойл , е персона на ЦиРейУ ?.

    15:21 24.10.2025

  • 47 Прави разлика!!

    9 2 Отговор

    До коментар #34 от "Доносниците":

    Когато има престъпление, не е донос, а сигнал!!

    15:21 24.10.2025

  • 48 Чавдар

    0 3 Отговор

    До коментар #32 от "Щом си от тях,поне...":

    Харесваш ли НРБ?

    15:21 24.10.2025

  • 49 Международен ефект

    6 2 Отговор
    Подаването на сигнал до OFAC е стандартна международна практика за граждански организации или политически партии, които искат прилагане на санкции.
    Дори без директен ефект, това изпраща сигнал към българските власти за международните стандарти на прозрачност и противодействие на корупцията.

    15:22 24.10.2025

  • 50 Дудов

    4 4 Отговор
    Кучетата си лаят, но керванът си върви.То пък едни кучета....като кервана....

    15:23 24.10.2025

  • 51 Истината

    7 2 Отговор
    Ако сигналът бъде приет и проверен от OFAC, може да има сериозни последствия за Пеевски и за банките, които извършват транзакции с него!!!!

    От политическа гледна точка, сигналът е и начин на опозицията да покаже, че се бори срещу корупцията и злоупотребите!!!

    15:23 24.10.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Механик

    9 1 Отговор
    "“Да, България” със сигнал до американското правителство"
    Сега ясно ли ви е кой кого командва??? Маските май падат.
    А защо се оплакаха на руското правителство? Зер Дебелан руснаците го бяха били в Дубай. Даже се носеха слухове, че са му правили още по-нприлични работи.

    15:24 24.10.2025

  • 54 Не е донос, а сиигнал за престъпление!!

    4 1 Отговор

    До коментар #34 от "Доносниците":

    Не, това не е „донос“ в смисъла на закона или международната практика.
    Това е официален сигнал до компетентен орган (OFAC) с цел прилагане на санкции.
    Определянето на СИГНАЛА, като „донос“ е лично твоя емоционална и политическа атака, а не факт!

    Коментиран от #75

    15:27 24.10.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Парадокс БГ

    3 1 Отговор

    До коментар #34 от "Доносниците":

    Да, България“ подаде сигнал до американската служба OFAC.
    • Това е официална процедура в международното право, която цели прилагане на санкции и прозрачност на финансовите операции.
    • С други думи, това не е нелегален донос, а законно подаване на информация до компетентен орган.

    Коментиран от #70

    15:29 24.10.2025

  • 57 Не си прав!

    3 3 Отговор

    До коментар #6 от "Хипотетично":

    Законът „Магнитски“ има ефект извън САЩ
    • Факт: Законът „Магнитски“ е американски, но той забранява на санкционираните лица и техните финансови операции да използват ЩАТСКИ ДОЛАРИ и американски банки.
    • Защо е важно: Дори ако физическото лице е в България, всяка трансакция в ДОЛАРИ, всяко взаимодействие с международна банка, която използва ДОЛАРИ, попада под юрисдикцията на САЩ.
    • Следователно „няма юридическо действие в Европа“ е ЛЪЖА, защото последствията за международните финансови операции могат да засегнат лица и банки извън САЩ.

    Коментиран от #61

    15:32 24.10.2025

  • 58 И защо има охрана

    3 1 Отговор

    До коментар #26 от "Като триеш":

    В НС? И то пищовлии?
    И Боко с охрана!
    Ама таман Борисов знае как уни Карамански! Ачи, личната му охрана🤪

    15:32 24.10.2025

  • 59 OFAC е компетентен орган

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "Хипотетично":

    • Изказването „натегачите на посолството не са компетентни“ е емоционално и без доказателство.
    • Факт: OFAC е специализирана служба към Министерството на финансите на САЩ с голям опит в санкционни режими. Тя контролира и прилага санкциите „Магнитски“ по цял свят.
    • Следователно квалификацията им не подлежи на оспорване – това не е „натягане“, а официална международна практика.

    15:33 24.10.2025

  • 60 Фактите говорят:

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Хипотетично":

    Законът „Магнитски“ е американски, но има реално МЕЖДУНАРОДНО въздействие, защото блокира финансови операции в ДОЛАРИ и през МЕЖДУНАРОДНИ банки. OFAC е компетентен орган, а действията му са стандартна практика за прилагане на санкции срещу КОРУПЦИЯ и злоупотреби с права!!!!

    15:34 24.10.2025

  • 61 Анонимен

    2 1 Отговор

    До коментар #57 от "Не си прав!":

    Доносници от дълбоката държава действат с пълна сила срещу България още от 80 години насам и благодарение на тези доноси са милионери

    15:35 24.10.2025

  • 62 Лилава джука

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "И Киев е Руски":

    Този коментар нарушава правилата на нашата евро сбирнщайн общност и е редно да се премахне.Ваш кокорчо

    15:35 24.10.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Промяна

    1 1 Отговор
    Жалките Мирчеви напъни и онзи пърхестия и няколкото покрай шарлатани лежат и получават лъжат и получават саботират и получават и са си безнаказани Кой гласува за тези саботажници

    15:36 24.10.2025

  • 66 фен

    1 1 Отговор
    доста е стоял иваило в скута на делян и е пил мазно кафе с ицата просто киро кокорестия божанков денката и сега му е мъчно за това и иска отново да пие кафе с компанията но късно е иваило либе за китка

    15:37 24.10.2025

  • 67 Адаш,

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "Чавдар":

    От мен - "+" !

    15:38 24.10.2025

  • 68 Уса

    2 1 Отговор
    Всички продажни отрепки скочиха срещу Пеевски...Започват съмненията у мен,че не Пеевски е най голямото зло.Тиквата е откраднал близо 5 милиарда евро а Пеевски има блокирани 2 милиарда.На тиквата не са блокирани,защо..?

    15:38 24.10.2025

  • 69 Комсомолец

    3 2 Отговор
    Другарко,другарко....ама той преписва и не си е изрязал ноктите

    15:39 24.10.2025

  • 70 Промяна

    1 3 Отговор

    До коментар #56 от "Парадокс БГ":

    Доноси от същите в ЕК доноси от същите в САЩ доноси от същите от 5 години насам срещу България националната предателка Надежда гласува открито ТЕЗИ доносници са милионери от саботажите срещу България

    15:39 24.10.2025

  • 71 Прави разлика!

    2 2 Отговор

    До коментар #34 от "Доносниците":

    Прави разликата между „донос“ и „сигнал“.
    Доносът е таен без доказателства и в нарушение на закона.
    Пример: Съсед подава тайно писмо до властите, че друг съсед „прави лоши неща“, без доказателства и само за да му навреди.
    Сигнал е официално подадено уведомление до компетентен орган за потенциално нарушение или нередност.
    Следва официална процедура (писмено уведомление, регистриране на сигнал, възможност за проверка).
    Подлежи на проверка и доказване от институцията.
    Пример: Политическа партия подава сигнал до OFAC за потенциално нарушение на санкции, с доказателства и в рамките на закона.

    15:39 24.10.2025

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Караджата

    2 2 Отговор
    Доносникът е най подлото същество.

    15:39 24.10.2025

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Промяна

    2 1 Отговор

    До коментар #54 от "Не е донос, а сиигнал за престъпление!!":

    Доноси е от вредните мирчеви и пърхолясовите шарлатани доноси е саботаж е

    15:41 24.10.2025

  • 76 Рамбо

    1 1 Отговор
    Кретените от дай България не разбраха ли, че не всеки има пудел касичка, да му мъкне пачките.

    15:41 24.10.2025

  • 77 Стършели

    1 1 Отговор
    Божидар Божанов, зависта е голям стимул. А да черрниш България е безсъвестно!
    Абърни се към прокуратурата ако имаш доказателства!

    15:41 24.10.2025

  • 78 овчи мозъци

    0 1 Отговор
    Не че магнитски ми е симпатичен но дб са наистина зелени в българската политика ,т. е са функционално юридечески правни неграмотни Донал трръмпи пеевмски са близнаци в грабежа на държавата си и единия и другия са милиардери за сметка на държавата си .Така че донал тръмп и американското правителство ще възхвалят пеевски за това че той е един от американските милиардери какъвто е и тръмп за сметка на собствените си данъкоплаци и собствените им власти ,които ги държат в ръцете си .Така че дб да пият една студена вода заради политическата си недалновидност .

    15:41 24.10.2025

  • 79 Радул

    1 2 Отговор

    До коментар #34 от "Доносниците":

    Донос е когато Пламенка лъже, че кмета на Варна Благомир Коцев й искал рушвет...
    Това би попадало в разбирането за донос според традиционната употреба на термина:

    Целта е да се навреди на конкретно лице (кмета на Варна).

    Липсват доказателства, а информацията е фалшива или изкривена.

    Често е подадена тайно или задкулисно, за да се създаде проблем за обекта на обвинението.

    С други думи, това не е легален сигнал, който органите да проверят, а злонамерена клевета, маскирана като „информация“.

    Сигнал до OFAC е официален и проверяем, докато доносът е тайно и фалшиво обвинение с цел лична вреда. Нищо общо помежду им.

    Коментиран от #81

    15:43 24.10.2025

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Промяна

    0 0 Отговор

    До коментар #79 от "Радул":

    Доноси от същите в ЕК доноси от същите в САЩ доноси от същите от 5 години насам срещу България националната предателка Надежда гласува открито ТЕЗИ доносници са милионери от саботажите срещу България

    15:44 24.10.2025

  • 82 Никой

    0 0 Отговор
    Този Пеевски е много неприятен човек. Ама негова си работа - агресивен е много - то не се крещи така.

    Едва ли е приятен и като работодател - сигурно тормози хората около себе си.

    15:44 24.10.2025

