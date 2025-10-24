"“Да, България” със сигнал до американското правителство"

“Да, България” подаде сигнал до службата OFAC в САЩ, която, като част от американското финансово министерство, отговаря за прилагането на санкционните режими. Сигналът касае наличието на банкови сметки и трансфери на значителни финансови средства (вкл. в щатски долари) от Делян Пеевски през българска банка.

Съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев е убеден, че операциите са в нарушение на санкциите на САЩ срещу Пеевски по глобалния закон "Магнитски". Според Божидар Божанов, както е правилно да се прилагат санкциите спрямо Лукойл, така следва да се прилагат и спрямо санкционирани физически лица.