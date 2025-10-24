"“Да, България” със сигнал до американското правителство"

“Да, България” подаде сигнал до службата OFAC в САЩ, която, като част от американското финансово министерство, отговаря за прилагането на санкционните режими. Сигналът касае наличието на банкови сметки и трансфери на значителни финансови средства (вкл. в щатски долари) от Делян Пеевски през българска банка.
Съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев е убеден, че операциите са в нарушение на санкциите на САЩ срещу Пеевски по глобалния закон "Магнитски". Според Божидар Божанов, както е правилно да се прилагат санкциите спрямо Лукойл, така следва да се прилагат и спрямо санкционирани физически лица.
1 От село
Коментиран от #29
14:55 24.10.2025
2 Сандо
14:55 24.10.2025
3 Чавдар
Коментиран от #32, #67
14:55 24.10.2025
4 Сатана Z
Има крава-пие мляко.Що е то?
Голямото Д
14:56 24.10.2025
6 Хипотетично
Коментиран от #22, #57, #59, #60
14:59 24.10.2025
7 На снимката е убиеца на България
14:59 24.10.2025
9 604
15:00 24.10.2025
10 Анатолий
Перестройката е КГБ измама, за манипулиране на Запада.
15:01 24.10.2025
11 Че то
15:01 24.10.2025
12 Мръмп
15:02 24.10.2025
14 Стига бе,
15:02 24.10.2025
16 Трол
15:03 24.10.2025
17 ?????
Аз пък ще кажа на батко да те набие.
Пеевски ми е дълбоко антипатичен, но и ДА-българите са от същата стока.
Горката България, защо Господ ни наказва с такива политици.
Коментиран от #80
15:03 24.10.2025
19 Оня с коня
15:04 24.10.2025
20 А сигнал срещу Тиквата, кога?
Коментиран от #39
15:04 24.10.2025
22 Ами умнико, той за това има
До коментар #6 от "Хипотетично":Забрана да влиза в САЩ? А без подкрепата на тази страна, няма как да си развивате мутренската наглост.
Даже и те не искат да го подкрепят!
Коментиран от #36
15:05 24.10.2025
23 Нямаме US посланик
Тромп май е намислил да бие на племето дузпата!
Коментиран от #37
15:06 24.10.2025
25 Цвете
15:08 24.10.2025
26 Като триеш
Давал встчко от себе си за хората, а се скри като лалугер от животновъдите!
Аномалия човешка!
Коментиран от #58
15:08 24.10.2025
27 ДУБАЕЦО и РЕЗАНИА оТ БАНКАИ
15:08 24.10.2025
28 ТОЧНО ТАКА...!
15:09 24.10.2025
30 Гост
15:10 24.10.2025
31 Зипо
15:11 24.10.2025
32 Щом си от тях,поне...
До коментар #3 от "Чавдар":...си пиши с гордост ,,Комунисти",с голямо ,,К"...,а не мишкувай,с това мижаво и малко ,,к"......!
Коментиран от #48
15:11 24.10.2025
33 Р Г В
15:12 24.10.2025
34 Доносниците
Коментиран от #40, #47, #54, #56, #71, #79
15:12 24.10.2025
36 Хипотетично
До коментар #22 от "Ами умнико, той за това има":Дописката сигнал от ДА България до "посолството" е за въвеждане на санкции срещу неназована българска банка с еднаква тежест, както санкциите срещу руския Лукойл. Пеевски е повод за сигнала, а санкцията - сам прецени.
15:15 24.10.2025
39 Я пак
До коментар #20 от "А сигнал срещу Тиквата, кога?":Спомни си кой го хариза и недей да сипеш къжи
15:18 24.10.2025
40 Аууу,
До коментар #34 от "Доносниците":"господин"??? По-точно apaшор. С главно А.
15:18 24.10.2025
41 И Киев е Руски
Коментиран от #43, #62
15:19 24.10.2025
44 Правен аспект
• За да има санкции или наказания, OFAC трябва да проучи случая, да потвърди нарушенията и да предприеме действия — например блокиране на сметки или глобални финансови ограничения.
15:20 24.10.2025
45 А стига , бе !
Коментиран от #46
15:21 24.10.2025
46 А стига , бе !
До коментар #45 от "А стига , бе !":Тея наистина ли не разбират , че тоя дето разби банката на Южен поток (КТБ) , и се готви да разбие Лукойл , е персона на ЦиРейУ ?.
15:21 24.10.2025
47 Прави разлика!!
До коментар #34 от "Доносниците":Когато има престъпление, не е донос, а сигнал!!
15:21 24.10.2025
48 Чавдар
До коментар #32 от "Щом си от тях,поне...":Харесваш ли НРБ?
15:21 24.10.2025
49 Международен ефект
Дори без директен ефект, това изпраща сигнал към българските власти за международните стандарти на прозрачност и противодействие на корупцията.
15:22 24.10.2025
50 Дудов
15:23 24.10.2025
51 Истината
От политическа гледна точка, сигналът е и начин на опозицията да покаже, че се бори срещу корупцията и злоупотребите!!!
15:23 24.10.2025
53 Механик
Сега ясно ли ви е кой кого командва??? Маските май падат.
А защо се оплакаха на руското правителство? Зер Дебелан руснаците го бяха били в Дубай. Даже се носеха слухове, че са му правили още по-нприлични работи.
15:24 24.10.2025
54 Не е донос, а сиигнал за престъпление!!
До коментар #34 от "Доносниците":Не, това не е „донос“ в смисъла на закона или международната практика.
Това е официален сигнал до компетентен орган (OFAC) с цел прилагане на санкции.
Определянето на СИГНАЛА, като „донос“ е лично твоя емоционална и политическа атака, а не факт!
Коментиран от #75
15:27 24.10.2025
56 Парадокс БГ
До коментар #34 от "Доносниците":Да, България“ подаде сигнал до американската служба OFAC.
• Това е официална процедура в международното право, която цели прилагане на санкции и прозрачност на финансовите операции.
• С други думи, това не е нелегален донос, а законно подаване на информация до компетентен орган.
Коментиран от #70
15:29 24.10.2025
57 Не си прав!
До коментар #6 от "Хипотетично":Законът „Магнитски“ има ефект извън САЩ
• Факт: Законът „Магнитски“ е американски, но той забранява на санкционираните лица и техните финансови операции да използват ЩАТСКИ ДОЛАРИ и американски банки.
• Защо е важно: Дори ако физическото лице е в България, всяка трансакция в ДОЛАРИ, всяко взаимодействие с международна банка, която използва ДОЛАРИ, попада под юрисдикцията на САЩ.
• Следователно „няма юридическо действие в Европа“ е ЛЪЖА, защото последствията за международните финансови операции могат да засегнат лица и банки извън САЩ.
Коментиран от #61
15:32 24.10.2025
58 И защо има охрана
До коментар #26 от "Като триеш":В НС? И то пищовлии?
И Боко с охрана!
Ама таман Борисов знае как уни Карамански! Ачи, личната му охрана🤪
15:32 24.10.2025
59 OFAC е компетентен орган
До коментар #6 от "Хипотетично":• Изказването „натегачите на посолството не са компетентни“ е емоционално и без доказателство.
• Факт: OFAC е специализирана служба към Министерството на финансите на САЩ с голям опит в санкционни режими. Тя контролира и прилага санкциите „Магнитски“ по цял свят.
• Следователно квалификацията им не подлежи на оспорване – това не е „натягане“, а официална международна практика.
15:33 24.10.2025
60 Фактите говорят:
До коментар #6 от "Хипотетично":Законът „Магнитски“ е американски, но има реално МЕЖДУНАРОДНО въздействие, защото блокира финансови операции в ДОЛАРИ и през МЕЖДУНАРОДНИ банки. OFAC е компетентен орган, а действията му са стандартна практика за прилагане на санкции срещу КОРУПЦИЯ и злоупотреби с права!!!!
15:34 24.10.2025
61 Анонимен
До коментар #57 от "Не си прав!":Доносници от дълбоката държава действат с пълна сила срещу България още от 80 години насам и благодарение на тези доноси са милионери
15:35 24.10.2025
62 Лилава джука
До коментар #41 от "И Киев е Руски":Този коментар нарушава правилата на нашата евро сбирнщайн общност и е редно да се премахне.Ваш кокорчо
15:35 24.10.2025
65 Промяна
15:36 24.10.2025
66 фен
15:37 24.10.2025
67 Адаш,
До коментар #3 от "Чавдар":От мен - "+" !
15:38 24.10.2025
68 Уса
15:38 24.10.2025
69 Комсомолец
15:39 24.10.2025
70 Промяна
До коментар #56 от "Парадокс БГ":Доноси от същите в ЕК доноси от същите в САЩ доноси от същите от 5 години насам срещу България националната предателка Надежда гласува открито ТЕЗИ доносници са милионери от саботажите срещу България
15:39 24.10.2025
71 Прави разлика!
До коментар #34 от "Доносниците":Прави разликата между „донос“ и „сигнал“.
Доносът е таен без доказателства и в нарушение на закона.
Пример: Съсед подава тайно писмо до властите, че друг съсед „прави лоши неща“, без доказателства и само за да му навреди.
Сигнал е официално подадено уведомление до компетентен орган за потенциално нарушение или нередност.
Следва официална процедура (писмено уведомление, регистриране на сигнал, възможност за проверка).
Подлежи на проверка и доказване от институцията.
Пример: Политическа партия подава сигнал до OFAC за потенциално нарушение на санкции, с доказателства и в рамките на закона.
15:39 24.10.2025
73 Караджата
15:39 24.10.2025
75 Промяна
До коментар #54 от "Не е донос, а сиигнал за престъпление!!":Доноси е от вредните мирчеви и пърхолясовите шарлатани доноси е саботаж е
15:41 24.10.2025
76 Рамбо
15:41 24.10.2025
77 Стършели
Абърни се към прокуратурата ако имаш доказателства!
15:41 24.10.2025
78 овчи мозъци
15:41 24.10.2025
79 Радул
До коментар #34 от "Доносниците":Донос е когато Пламенка лъже, че кмета на Варна Благомир Коцев й искал рушвет...
Това би попадало в разбирането за донос според традиционната употреба на термина:
Целта е да се навреди на конкретно лице (кмета на Варна).
Липсват доказателства, а информацията е фалшива или изкривена.
Често е подадена тайно или задкулисно, за да се създаде проблем за обекта на обвинението.
С други думи, това не е легален сигнал, който органите да проверят, а злонамерена клевета, маскирана като „информация“.
Сигнал до OFAC е официален и проверяем, докато доносът е тайно и фалшиво обвинение с цел лична вреда. Нищо общо помежду им.
Коментиран от #81
15:43 24.10.2025
81 Промяна
До коментар #79 от "Радул":Доноси от същите в ЕК доноси от същите в САЩ доноси от същите от 5 години насам срещу България националната предателка Надежда гласува открито ТЕЗИ доносници са милионери от саботажите срещу България
15:44 24.10.2025
82 Никой
Едва ли е приятен и като работодател - сигурно тормози хората около себе си.
15:44 24.10.2025