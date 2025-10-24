Новини
Пускат директни полети от София до Ню Йорк и Чикаго

24 Октомври, 2025 17:48 958 13

Свързаността на България се разширява и чрез нови линии и засилено присъствие на авиокомпаниите

Пускат директни полети от София до Ню Йорк и Чикаго - 1
Снимка: Архив
Венцислав Михайлов

Българският превозвач GullivAir е преминал успешно процедурите пред американските авиационни власти и подготвя старта на редовни полети до Ню Йорк и Чикаго през април 2026 година. Водят се преговори за слотове на летищата „Джон Ф. Кенеди“ и „О'Хеър“, които са на финален етап. Това съобщи вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов по време на националната дискусия „Туризъм и въздушна свързаност. Традиционни дестинации и нови пазари. Ключът за устойчив растеж“, цитиран от "Нова телевизия".

По думите му директните връзки със САЩ ще отворят нови пазари за българския туристически продукт, ще улеснят бизнес контактите и ще засилят културния обмен.

Паралелно с това въздушният трафик в страната продължава да расте. Караджов съобщи, че до края на тази година в София ще бъдат достигнати 8,4 милиона пътници.

За първите девет месеца на 2025 г. летище „Васил Левски“ – София е обслужило над 6,28 милиона пътници и повече от 51 хиляди самолето движения, което е ръст от 5% спрямо същия период на миналата година.

„Ръстът на пътниците в София е ясен знак за стабилното развитие на въздушния транспорт. Варна и Бургас също бележат рекордни резултати – над 1,5 милиона пътници във Варна и 1,8 милиона в Бургас. До края на септември през двете морски летища са преминали пътници, колкото през цялата 2024 година“, посочи вицепремиерът.

Свързаността на България се разширява и чрез нови линии и засилено присъствие на авиокомпаниите. Летище Пловдив открива международна линия до Милано тази неделя, а през ноември предстои и връзка с Братислава. Нови маршрути до Маракеш, Кишинев, Абу Даби и редица европейски градове допълват мрежата.


  • 1 Бойко Разбойко

    4 4 Отговор
    Има ли едно място на колесника?

    17:48 24.10.2025

  • 2 Кусур

    1 1 Отговор
    директни полети !

    Коментиран от #5

    17:49 24.10.2025

  • 3 Бай Ганьо

    2 0 Отговор
    До Чикаго и назад

    17:55 24.10.2025

  • 4 ГОСТ

    3 5 Отговор
    ДА СЕ ЧУДИ ЧОВЕК ЗАЩО МУ Е НА БЪЛГАРИНА ДИРЕКТНИ ПОЛЕТИ,КАТО В САЩ НЕ МОЖЕ ДА ВЛЕЗЕ БЕЗ ВИЗА.НИЩО,ЧЕ УРСУЛА И КАЯ НИ ОБЯСНЯВАТ КОЛКО ВЕЛИКИ ЕВРОПЕЙЦИ СМЕ!

    Коментиран от #7

    17:56 24.10.2025

  • 5 Директни, директни

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "Кусур":

    колко да са директни? Тая компания няма самолет, който да вземе цялото разстояние без презареждане.

    Коментиран от #8, #9

    17:56 24.10.2025

  • 6 Цената прави борбата

    7 3 Отговор
    Въпросът е на какви цени. Ако по нашенски обичай надуят цената, пак ще летя с други компании като СуизАир и Луфтханза. Патриотизмът е едно, но сиренето е с пари.

    18:08 24.10.2025

  • 7 праведен

    4 3 Отговор

    До коментар #4 от "ГОСТ":

    Блажени са вярващите за директни полети и безвизов режим до щатите.Те вече 35 години ви лъжат че ще паднат визите и някои все още чакат.Малко им са мексиканците за черната работа ами и столипеновски мексиканци да им пращаме.Хубавият живот в щатите беше от 1970 до 1995,след това се напълни с боклук отвсякъде и сега на власт са индийците.Цигания като в Лондон и Брюксел.

    18:15 24.10.2025

  • 8 бай Даньо

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Директни, директни":

    Не се кахъри за самолета. Самолетите се лизинговат от компаниите ако имат нужда от тях . Добра новина.

    18:22 24.10.2025

  • 9 Нека да пиша

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Директни, директни":

    Има а-330-200 ,интересувай се Ганчо.

    18:35 24.10.2025

  • 10 Хе!

    0 1 Отговор
    Звучи апетитно! Преди месец наше девойче след 2-3 месеца гостуване отлетя зя Чикаго! Първо отиде до София, от там до Истанбул и от Истанбул за Чикаго! Не знам защо от Хаскьой не отиде направо в Истанбул и дали сега като има директна линия, ще се възползва! Явно е намерили някой комшия и блъфира, че турските авиолинии са най комфортни!

    Коментиран от #12

    18:39 24.10.2025

  • 11 Карлсон Еър

    0 1 Отговор
    Много интересно название за авиокомпания.

    18:45 24.10.2025

  • 12 Нека да пиша

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Хе!":

    Те са най-конфортни ,най-големия авиопревозвач са те . Със 456 самолета.

    18:47 24.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
