Пускат директни полети от София до Ню Йорк и Чикаго

Българският превозвач GullivAir е преминал успешно процедурите пред американските авиационни власти и подготвя старта на редовни полети до Ню Йорк и Чикаго през април 2026 година. Водят се преговори за слотове на летищата „Джон Ф. Кенеди“ и „О'Хеър“, които са на финален етап. Това съобщи вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов по време на националната дискусия „Туризъм и въздушна свързаност. Традиционни дестинации и нови пазари. Ключът за устойчив растеж“, цитиран от "Нова телевизия".
По думите му директните връзки със САЩ ще отворят нови пазари за българския туристически продукт, ще улеснят бизнес контактите и ще засилят културния обмен.
Паралелно с това въздушният трафик в страната продължава да расте. Караджов съобщи, че до края на тази година в София ще бъдат достигнати 8,4 милиона пътници.
За първите девет месеца на 2025 г. летище „Васил Левски“ – София е обслужило над 6,28 милиона пътници и повече от 51 хиляди самолето движения, което е ръст от 5% спрямо същия период на миналата година.
„Ръстът на пътниците в София е ясен знак за стабилното развитие на въздушния транспорт. Варна и Бургас също бележат рекордни резултати – над 1,5 милиона пътници във Варна и 1,8 милиона в Бургас. До края на септември през двете морски летища са преминали пътници, колкото през цялата 2024 година“, посочи вицепремиерът.
Свързаността на България се разширява и чрез нови линии и засилено присъствие на авиокомпаниите. Летище Пловдив открива международна линия до Милано тази неделя, а през ноември предстои и връзка с Братислава. Нови маршрути до Маракеш, Кишинев, Абу Даби и редица европейски градове допълват мрежата.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бойко Разбойко
17:48 24.10.2025
2 Кусур
Коментиран от #5
17:49 24.10.2025
3 Бай Ганьо
17:55 24.10.2025
4 ГОСТ
Коментиран от #7
17:56 24.10.2025
5 Директни, директни
До коментар #2 от "Кусур":колко да са директни? Тая компания няма самолет, който да вземе цялото разстояние без презареждане.
Коментиран от #8, #9
17:56 24.10.2025
6 Цената прави борбата
18:08 24.10.2025
7 праведен
До коментар #4 от "ГОСТ":Блажени са вярващите за директни полети и безвизов режим до щатите.Те вече 35 години ви лъжат че ще паднат визите и някои все още чакат.Малко им са мексиканците за черната работа ами и столипеновски мексиканци да им пращаме.Хубавият живот в щатите беше от 1970 до 1995,след това се напълни с боклук отвсякъде и сега на власт са индийците.Цигания като в Лондон и Брюксел.
18:15 24.10.2025
8 бай Даньо
До коментар #5 от "Директни, директни":Не се кахъри за самолета. Самолетите се лизинговат от компаниите ако имат нужда от тях . Добра новина.
18:22 24.10.2025
9 Нека да пиша
До коментар #5 от "Директни, директни":Има а-330-200 ,интересувай се Ганчо.
18:35 24.10.2025
10 Хе!
Коментиран от #12
18:39 24.10.2025
11 Карлсон Еър
18:45 24.10.2025
12 Нека да пиша
До коментар #10 от "Хе!":Те са най-конфортни ,най-големия авиопревозвач са те . Със 456 самолета.
18:47 24.10.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.