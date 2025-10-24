Еврокомисарят по енергетиката пристига у нас на 28 октомври

Еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен пристига на визита у нас. Той ще посети страната ни на 28 октомври, съобщава БНР, позовавайки се на Европейската комисия.

Йоргенсен ще инспектира Вертикалния газов коридор, който трябва да свърже Гърция, България, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова. Заедно с енергийните министри от тези страни комисарят ще посети съоръженията в процес на изграждане.

Освен това ще бъдат дискутирани значението на повишаването на енергийната сигурност и диверсифицирането на доставките на газ в Централна и Югоизточна Европа.

Преди да посети България еврокомисарят ще бъде на визита и в Румъния.