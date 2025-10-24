Новини
Еврокомисарят по енергетиката пристига у нас на 28 октомври

Еврокомисарят по енергетиката пристига у нас на 28 октомври

24 Октомври, 2025 22:37

Дан Йоргенсен ще инспектира Вертикалния газов коридор, който трябва да свърже Гърция, България, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова

Еврокомисарят по енергетиката пристига у нас на 28 октомври - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен пристига на визита у нас. Той ще посети страната ни на 28 октомври, съобщава БНР, позовавайки се на Европейската комисия.

Йоргенсен ще инспектира Вертикалния газов коридор, който трябва да свърже Гърция, България, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова. Заедно с енергийните министри от тези страни комисарят ще посети съоръженията в процес на изграждане.

Освен това ще бъдат дискутирани значението на повишаването на енергийната сигурност и диверсифицирането на доставките на газ в Централна и Югоизточна Европа.

Преди да посети България еврокомисарят ще бъде на визита и в Румъния.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Да бе

    3 0 Отговор
    Какво прави Украйна в този списък? Докога ще ги хрантутим?

    22:41 24.10.2025

  • 2 Голямо ПРЪЦ

    2 0 Отговор
    Каза той

    22:42 24.10.2025

  • 3 Джей ди ван

    2 0 Отговор
    МУГО ТУРА ВУСТЪТЪ

    22:43 24.10.2025

  • 4 Фен

    1 0 Отговор
    Спряха ни АЕЦ, сега ще ни спрат и газа, и нефта. Защото сме атлантици.

    22:55 24.10.2025

  • 5 Гориил

    1 1 Отговор
    Той идва да спре Балкански поток. Всички очакваха това, но правителството е пасивно и безпомощно.

    22:56 24.10.2025

  • 6 Ами

    2 0 Отговор
    Идват на ни кажат, че освен пари и оръжия ще трябва да даваме ток и газ.
    Но пък поне ще имаме да вземаме :)

    22:58 24.10.2025

  • 7 Комисари, еврочеката, евнквдета

    1 0 Отговор
    Ако някой вярва, че някой от тези европалячовци, ще донесе добри вести за България, е болен оптимист. Това са лоши вестоносци, които в едни по-древни времена е било прието да се екзекутират. Не е лошо да се върне тази традиция и ще се диша по-спокойно.

    23:03 24.10.2025

