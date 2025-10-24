Новини
Сергей Игнатов: Трябва да има оценка за дисциплина в училище

Сергей Игнатов: Трябва да има оценка за дисциплина в училище

24 Октомври, 2025

От 16 до 34-годишна възраст ние сме първенци по все още неработещи и неучещи

Сергей Игнатов: Трябва да има оценка за дисциплина в училище - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

„Специалистите трябва да вземат решение как да се прилагат оценките за дисциплина. Трябва да бъдем внимателни и да измислим как да се въведе. Откакто има училище в Древен Египет, има дисциплина“.

Това каза в предаването „Лице в лице“ по бТВ Сергей Игнатов, бивш министър на образованието.

Проф. Игнатов коментира и случаите на агресия между подрастващи в последните дни.

„Наблюдават се за последните години заради твърде либералния подход в отглеждане на децата ситуации, в които учителят нищо не може да им каже. Детето имитира своите родители и това, което наблюдаваме, основната болка е в състоянията на семействата. Тези деца или са лишени от любов, или от разбиране, или никой не говори с тях“, посочи още проф. Игнатов.

„От 16 до 34-годишна възраст ние сме първенци по все още неработещи и неучещи. Имаме държавническа безпътица. От една страна можем да кажем, че обществото е такова, но внушава ли главата някакъв друг тип поведение. В парламента се бият, на улицата имаме агресия на хора зад волана, има огромен брой от хора, които търсят начин да се докажат“, коментира още той.

По думите му на този фон политиците се държат по начин, който би се харесал на избирателите им.


  • 1 Сила

    3 2 Отговор
    Пак поведение ??!.... А баба ти Янка Тамплиерката ще ги посвещава ли в рицарство ....??! Побъркахте децата нещастници ....

    18:46 24.10.2025

  • 2 По времето на социализма

    3 1 Отговор
    имаше оценки за поведение и учителите бяха на най-висока почит.

    Детска престъпност почти нямаше.

    Имаше едно училище в с. Бойчиновци за малолетни престъпници и с там се превъзпитаваха мялолетните престъпници.

    Циганетата не се учеха отделно, т.е. не се сегрегираха, а се приобщаваха към целокупния български народ и получаваха добро образование.

    Днес, при "добрия" капитализъм, в полза на крадците, измамниците, лъжците, демагозите (демократите) и свръхбогатите, децата получават ОБЕЗОБРАЗЯВАНЕ и се превръщат от социалната буржоазна система в такива, които да убиват своите другарчета...

    18:50 24.10.2025

  • 3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 0 Отговор
    🤣🤣🤣🤣
    Ново, ново, ново....
    Ама, деца, теА откриха соца ❗
    Щото тогава ИМАШЕ❗
    НАПРЕД към.... миналото 🤣🤣🤣🤣

    18:53 24.10.2025

  • 4 ОБРАЗОВАНИЕТО В СОЦА

    1 0 Отговор
    Беше перфектно. Просто върнете старата система.

    18:59 24.10.2025

