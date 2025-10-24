Сергей Игнатов: Трябва да има оценка за дисциплина в училище

„Специалистите трябва да вземат решение как да се прилагат оценките за дисциплина. Трябва да бъдем внимателни и да измислим как да се въведе. Откакто има училище в Древен Египет, има дисциплина“.

Това каза в предаването „Лице в лице“ по бТВ Сергей Игнатов, бивш министър на образованието.

Проф. Игнатов коментира и случаите на агресия между подрастващи в последните дни.

„Наблюдават се за последните години заради твърде либералния подход в отглеждане на децата ситуации, в които учителят нищо не може да им каже. Детето имитира своите родители и това, което наблюдаваме, основната болка е в състоянията на семействата. Тези деца или са лишени от любов, или от разбиране, или никой не говори с тях“, посочи още проф. Игнатов.

„От 16 до 34-годишна възраст ние сме първенци по все още неработещи и неучещи. Имаме държавническа безпътица. От една страна можем да кажем, че обществото е такова, но внушава ли главата някакъв друг тип поведение. В парламента се бият, на улицата имаме агресия на хора зад волана, има огромен брой от хора, които търсят начин да се докажат“, коментира още той.

По думите му на този фон политиците се държат по начин, който би се харесал на избирателите им.