Назарян: Насилието над и между деца не трябва да има място в нашия живот

Назарян: Насилието над и между деца не трябва да има място в нашия живот

20 Ноември, 2025 23:00 952 24

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Насилието над деца и между деца не трябва да има място в нашия живот и всички сме единни в противопоставянето си на това явление, каза председателят на Народното събрание Рая Назарян по повод осветяването на историческата сграда на българския парламент в синьо за кампанията срещу насилието над и между деца „Бъди смел, бъди добър“. Това съобщиха от пресцентъра на Народното събрание.

Назарян отбеляза, че подкрепата на законодателната институция за инициативата е израз на съпричастност към търсенето на решения за справяне с този болезнен за обществото проблем.

Тя посочи, че само общите усилия могат да осигурят една по-спокойна и сигурна среда, която да стимулира децата да развиват своите възможности и да ги изгражда като пълноценни и хармонични личности. Включването на парламента в инициативата цели да популяризира кампанията „Бъди смел, бъди добър“ и да повиши информираността и чувствителността на обществото по проблемите на децата, заяви още председателят на парламента.

В цялата страна днес емблематични сгради бяха осветени в синьо и озвучени от специално създадено аудиопослание срещу насилието над и между деца. Инициативата е част от Националната кампания на Държавната агенция за закрила на детето „Бъди смел, бъди добър“ и отбелязва 36 години от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето.


България
  • 1 Нерез

    22 2 Отговор
    Шъврънтия разпорена.

    Коментиран от #4

    23:06 20.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 А насилието над мъжете?

    20 1 Отговор

    До коментар #1 от "Нерез":

    Мъжът ти защо избяга от тебе?

    23:07 20.11.2025

  • 5 ООрана държава

    18 1 Отговор
    Ъъъ седя, седя, каза нищо и продължи да седи. Такива сте ги възпитали, по ваше управление са се пръкнали тия брейнлес поколението

    23:09 20.11.2025

  • 6 фондер

    21 1 Отговор
    То и платените жрици нямат място в парламента, ама си там.

    23:10 20.11.2025

  • 7 Коментиращ

    18 2 Отговор
    Киселова доказано наруши закона за референдумите, а Рая на Делян говори за насилието над и между деца (нищо, че някои пичлемета от скука бият хора по улиците и в моловете)?!

    Един брониран автобус за извозване на управляващите, ама не до къщите им, а до ЦСЗ!!!
    Брониран не срещу народната "любов", а за да не могат управляващите престъпници да избягат от него!

    23:20 20.11.2025

  • 8 Тая ме кефи

    6 5 Отговор
    Колко е умна!

    Коментиран от #9

    23:25 20.11.2025

  • 9 Назарян

    1 3 Отговор

    До коментар #8 от "Тая ме кефи":

    Да не искаш ти да си умен?

    23:32 20.11.2025

  • 10 Тъно

    20 1 Отговор
    От устата на тази само глупости сме чували.

    23:32 20.11.2025

  • 11 Гръч

    9 3 Отговор
    Защо,нали е демокрация рай за педфили и престъпници

    23:40 20.11.2025

  • 12 Горски

    16 1 Отговор
    Как да се работи ли? Ми, много е просто. Макаренко го е измислил отдавна, има и издадени трудове. Ако се възстанови военната служба Всичко ще се оправи. Да се върнат ТВУ-тата, доста общашка работа има за вършене в тая държава. Връщане на законите преди 1989г и милицията преди 1989г. Нали идеята беше да има прости и първосигнални млади хора, ето ги.

    23:42 20.11.2025

  • 13 Деца ли? Това е

    2 1 Отговор
    БУНТОВНИЧЕСКО ПОВЕДЕНИЕ, наказуемо със СМЪРТ!", написа републиканският президент в публикация в Truth Social.

    Коментиран от #15

    00:15 21.11.2025

  • 14 Поредните глупости

    8 1 Отговор
    Националната кампания на Държавната агенция за закрила на детето „Бъди смел, бъди добър“ ..... то така става нали с фенерчета.

    00:17 21.11.2025

  • 15 Успокой се!

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Деца ли? Това е":

    Утре ще се окаже, че са му изхакали профила.

    00:20 21.11.2025

  • 16 Които

    6 1 Отговор
    Са насилници над невинни хора,които им опонират са насилници и над деца.Насилниците и тираните дерибеи ще си останат във вашите шайки мафиотски.Те направиха обществото агресивно и подклаждат и упражняват агресията да показват превъзходство.Бсндитите раждат бандити.

    00:21 21.11.2025

  • 17 Тая бездетка

    11 1 Отговор
    Не може да свири по тънката струна за децата.
    Да ходи да я изкъпят арменката, че сама не може да си я изпере

    02:31 21.11.2025

  • 18 Между карачките

    6 2 Отговор
    Плофдивска мстия

    02:53 21.11.2025

  • 19 Шпек

    5 2 Отговор
    Га я ба в яловицата!

    02:54 21.11.2025

  • 20 Мата Хари на тиквата

    7 1 Отговор
    Жалка и смешна кифла

    07:27 21.11.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 ние виждаме всичко

    0 0 Отговор
    Насилието е заложено в сегашния режим.А пожеланията са за балъците..

    10:43 21.11.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 кариера и опъвания

    1 0 Отговор
    чепоизтисквачката на Бою..

    10:53 21.11.2025

