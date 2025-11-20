Назарян: Насилието над и между деца не трябва да има място в нашия живот

Насилието над деца и между деца не трябва да има място в нашия живот и всички сме единни в противопоставянето си на това явление, каза председателят на Народното събрание Рая Назарян по повод осветяването на историческата сграда на българския парламент в синьо за кампанията срещу насилието над и между деца „Бъди смел, бъди добър“. Това съобщиха от пресцентъра на Народното събрание.
Назарян отбеляза, че подкрепата на законодателната институция за инициативата е израз на съпричастност към търсенето на решения за справяне с този болезнен за обществото проблем.
Тя посочи, че само общите усилия могат да осигурят една по-спокойна и сигурна среда, която да стимулира децата да развиват своите възможности и да ги изгражда като пълноценни и хармонични личности. Включването на парламента в инициативата цели да популяризира кампанията „Бъди смел, бъди добър“ и да повиши информираността и чувствителността на обществото по проблемите на децата, заяви още председателят на парламента.
В цялата страна днес емблематични сгради бяха осветени в синьо и озвучени от специално създадено аудиопослание срещу насилието над и между деца. Инициативата е част от Националната кампания на Държавната агенция за закрила на детето „Бъди смел, бъди добър“ и отбелязва 36 години от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нерез
Коментиран от #4
23:06 20.11.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 А насилието над мъжете?
До коментар #1 от "Нерез":Мъжът ти защо избяга от тебе?
23:07 20.11.2025
5 ООрана държава
23:09 20.11.2025
6 фондер
23:10 20.11.2025
7 Коментиращ
Един брониран автобус за извозване на управляващите, ама не до къщите им, а до ЦСЗ!!!
Брониран не срещу народната "любов", а за да не могат управляващите престъпници да избягат от него!
23:20 20.11.2025
8 Тая ме кефи
Коментиран от #9
23:25 20.11.2025
9 Назарян
До коментар #8 от "Тая ме кефи":Да не искаш ти да си умен?
23:32 20.11.2025
10 Тъно
23:32 20.11.2025
11 Гръч
23:40 20.11.2025
12 Горски
23:42 20.11.2025
13 Деца ли? Това е
Коментиран от #15
00:15 21.11.2025
14 Поредните глупости
00:17 21.11.2025
15 Успокой се!
До коментар #13 от "Деца ли? Това е":Утре ще се окаже, че са му изхакали профила.
00:20 21.11.2025
16 Които
00:21 21.11.2025
17 Тая бездетка
Да ходи да я изкъпят арменката, че сама не може да си я изпере
02:31 21.11.2025
18 Между карачките
02:53 21.11.2025
19 Шпек
02:54 21.11.2025
20 Мата Хари на тиквата
07:27 21.11.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 ние виждаме всичко
10:43 21.11.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 кариера и опъвания
10:53 21.11.2025