Тол камерите следят за скоростта в нови шест отсечки във Велико Търново, Габрово и Русе

Още шест отсечки от републиканската пътна мрежа са сертифицирани за секционен контрол за измерване на средна скорост на движение, след като преминаха задължителната първоначална проверка от Българския институт по метрология.

С тях общият брой става 48, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Новите отсечки са по път I-3, път I-4 и път I-5 и са на територията на областите Велико Търново, Габрово и Русе.

Списъкът с всички сертифицирани отсечки е публикуван на интернет страницата на Националното тол управление в секция „Въпроси и отговори“.

Данните се актуализират за всяка нова отсечка, преминала задължителната първоначална проверка. Той съдържа информация за пътя, началната и крайната точка на участъка, както и връзка към карта с точното му местоположение.

Всички сертифицирани до момента от Българския институт по метрология отсечки са:

Чрез камери в началото и в края на всеки участък се отчита времето, за което превозното средство изминава разстоянието, и се изчислява средната му скорост.

Ако тя е по-висока от максимално допустимата според Закона за движението по пътищата, се регистрира и данните се предоставят от Националното тол управление на Министерството на вътрешните работи, което налага съответните санкции. НТУ и МВР работят съвместно за прилагането на ефективен контрол в подкрепа на пътната безопасност.

Прилагането на секционен контрол за измерване на средната скорост на движение по определени участъци от републиканската пътна мрежа започна от 00:00 ч. на 7 септември.

Национално тол управление има техническа готовност за включване на 126 отсечки от републиканската пътна мрежа с обща дължина около 1200 км.

900 бяха нарушителите само за първите часове, откакто тол камерите започнаха да засичат средната скорост, посочи БНТ.

В първия ден след въвеждането рекордьорът, който е, се е движил с 222 км/ч. Той е минал с тази скорост покрай отбивката за Ихтиман. За това нарушение законът предвижда глоба от 850 лв.

Продължават ремонтите от 1-ви до 8-и километър и от 23-ти до 30-и километър на магистрала „Хемус“. С цел облекчаване на трафика там се въвежда реверсивно движение.

До края на деня пускат движението по АМ „Тракия“ в участъка от 24-ти до 33-ти километър, както и между 90-и и 98-и километър. Там ремонтните дейности продължиха повече от месец.

На АМ „Хемус“ за сметка на това започна ремонт, който ще продължат и следващия месец – в района на 20-и км, където движението ще се осъществява двупосочно в едното платно на движение.

Разрешава се шофирането в аварийното лентата в участъците с временна организация на движението.