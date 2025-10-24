Новини
България и Виетнам подписаха осем двустранни споразумения

24 Октомври, 2025 20:48 798 20

Подписването на документите е част от официалното посещение на То Лам в България

България и Виетнам подписаха осем двустранни споразумения - 1
Снимка: МТСП
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България и Виетнам подписаха осем двустранни документа за сътрудничество в различни области на церемония в Министерския съвет днес. На събитието присъстваха премиерът Росен Желязков и генералният секретар на Виетнамската комунистическа партия То Лам, които проведоха среща, последвана от разговор между двете пленарни делегации, съобщи БТА.

"Ще очертаем конкретните насоки за надграждане на връзките в широк кръг на приоритетни области – политическият диалог, икономиката, търговията, сигурността и отбраната, иновациите, информационните технологии, дигиталният преход, науката, образованието, културата, земеделието, здравеопазването, връзките между местните власти", отбеляза премиерът Желязков.

Министерството на отбраната на България и Виетнам подписаха Писмо за намерение за разширяване на военното сътрудничество. От българска страна документът беше подписан от Радостин Илиев, заместник-министър на отбраната, заедно с Фан Ван Занг, министър на отбраната на Виетнам.

Меморандум за разбирателство за сътрудничество в областта на киберсигурността и борбата с високотехнологичните и киберпрестъпления подписаха министърът на вътрешните работи Даниел Митов и неговият виетнамски колега Луонг Там Куанг, министър на обществената сигурност.

Министрите на външните работи на двете страни – Георг Георгиев и Ле Хоай Чунг, размениха Изменение и допълнение на Споразумението между правителството на България и правителството на Виетнам за взаимно освобождаване от изискванията за притежаване на визи на притежателите на дипломатически и служебни паспорти.

Меморандум за разбирателство за дигитално сътрудничество подписаха министърът на електронното управление Валентин Мундров и Нгуен Ман Хунг, министър на науката и технологиите на Виетнам.

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов и Чъонг Хай Лонг, заместник-министър на вътрешните работи на Виетнам, подписаха Меморандум за разбирателство за сътрудничество в областта на труда и социалните въпроси.

Анекс към Споразумението за научно сътрудничество между Виетнамската академия на науките и технологиите и Българската академия на науките за периода 2027-2029 г. подписаха проф. Емануел Мутафов, заместник-председател на БАН, и Чан Хонг Тхай, изпълнителен заместник-председател на ВАНТ.

Меморандум за разбирателство и приятелско сътрудничество между Областна администрация – Перник и Народния комитет на провинция Фу Тхо подписаха Людмил Веселинов, областен управител на Перник, и Чъонг Куок Хюи, партиен секретар на провинция Фу Тхо.

Подписването на документите е част от официалното посещение на То Лам в България, което се провежда в контекста на 75-ата годишнина от установяването на дипломатически отношения между двете страни. По-рано тази седмица България и Виетнам издигнаха двустранните си отношения на ниво стратегическо партньорство.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Временното явление ЕС

    9 5 Отговор
    Поне ще поизчистят малко улиците,
    че откак сме в тая демокрация много улични превъзходни кършат снаги 🦩🦩🦩🌈
    по пътищата....

    Коментиран от #20

    20:52 24.10.2025

  • 2 Един

    4 4 Отговор
    Ще изнасяме ли квартални миФки или ше ги каним на гастрологични походи да си ги консумират на място, че да се оттървем най-накрая от безумните глутници които тероризират кварталите?!!!

    20:53 24.10.2025

  • 3 Помак

    14 0 Отговор
    Страно ..България е завладяна от мафията ,Желязков е слуга на мафията и ни представя пред Виетнам и света

    20:59 24.10.2025

  • 4 Опааа

    8 1 Отговор
    Е как така ве? Това е лидер на КОМУНИСТИЧЕСКА партия! Ние нали сме против комунизЪма ве?!? 🤔😂

    Коментиран от #10

    21:04 24.10.2025

  • 5 Ганя Путинофила

    10 1 Отговор
    Върнете виетнамците!
    От Ганя не става и чеп за зеле!

    Коментиран от #9

    21:04 24.10.2025

  • 6 Яко ще строим

    11 0 Отговор
    Хотели с водопади!

    21:06 24.10.2025

  • 7 Виетнамец

    4 1 Отговор
    Ммм куци много хубаву куци вкусну куции

    21:07 24.10.2025

  • 8 Бойко Българоубиец

    5 1 Отговор
    Затова строим хотели с азиатски имена хехе ГЕРБ ПОБЕДА 😏

    21:08 24.10.2025

  • 9 Българин

    2 4 Отговор

    До коментар #5 от "Ганя Путинофила":

    Значи и от тебе чеп за зеле не става!

    21:09 24.10.2025

  • 10 Ха сега

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Опааа":

    Че, каква е разликата икономически между капитализма и комунизма?
    Политически е ясно, изгонихме вашити да дойдат нашти.
    Но, икономически няма никаква разлика 2+2=4

    21:09 24.10.2025

  • 11 Германец

    4 1 Отговор
    България се нуждае от повече виетнамци и по малко българи 😏

    21:10 24.10.2025

  • 12 Ивелин Михайлов

    6 2 Отговор
    КАПИТАЛЪТ НЯМА РОДИНА! КАПИТАЛИСТЪТ НЯМА НАРОД!

    21:10 24.10.2025

  • 13 Исторически парк

    6 0 Отговор
    Бунгария дори няма министерство на технологиите за разлика от развит Виетнам 😏

    21:12 24.10.2025

  • 14 Здрасти

    5 1 Отговор
    Хаха, ще вкарваме виетнамски лекари по заръка на Тошко афеикански

    21:16 24.10.2025

  • 15 Е няма

    3 4 Отговор
    по нелепо партвьорство. Пак нещо санкции ще заобикалят рашките.

    21:18 24.10.2025

  • 16 УдоМача

    4 1 Отговор
    Ще има ли отново виетнамски общежития? :) Какво ще дават за бау-бау? :D

    21:30 24.10.2025

  • 17 Факт

    4 1 Отговор
    Като гледам небостъргачите в Хо Ши Мин, предпочитам Ханой.

    21:31 24.10.2025

  • 18 Първанов

    0 0 Отговор
    нормални неща,връщат се жестове !! След като аз отказах да дам това което поиска Черепа в столицата на Виетнам !
    Румбата си е играч ,той ще е следващият премиер и ще Ви подреди добре заедно с неговият гуру Румен Петков и брат му Володя Цветанов

    21:52 24.10.2025

  • 19 Ха, Ха

    0 1 Отговор
    Будалите от Виетнам вероятно си микслят, че това е онази България дето на времето им помагаше да се развиват, а всъщност ние вече им дишаме прахта - от много демонкрация

    21:58 24.10.2025

  • 20 Много присто

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Временното явление ЕС":

    Ще пробваме да вкарваме в ЕС китайски стоки през Виетнам. Логично и печелившо начинание. Само дето се съмнявам, че стара капиталистипвска Европа ще се зарадва, такива като нас да търгуват под носа им, и да припечелват някое друго евро. Ще ни резнат крилцата, точно като се нагласим.

    22:00 24.10.2025

