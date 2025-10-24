България и Виетнам подписаха осем двустранни споразумения

България и Виетнам подписаха осем двустранни документа за сътрудничество в различни области на церемония в Министерския съвет днес. На събитието присъстваха премиерът Росен Желязков и генералният секретар на Виетнамската комунистическа партия То Лам, които проведоха среща, последвана от разговор между двете пленарни делегации, съобщи БТА.
"Ще очертаем конкретните насоки за надграждане на връзките в широк кръг на приоритетни области – политическият диалог, икономиката, търговията, сигурността и отбраната, иновациите, информационните технологии, дигиталният преход, науката, образованието, културата, земеделието, здравеопазването, връзките между местните власти", отбеляза премиерът Желязков.
Министерството на отбраната на България и Виетнам подписаха Писмо за намерение за разширяване на военното сътрудничество. От българска страна документът беше подписан от Радостин Илиев, заместник-министър на отбраната, заедно с Фан Ван Занг, министър на отбраната на Виетнам.
Меморандум за разбирателство за сътрудничество в областта на киберсигурността и борбата с високотехнологичните и киберпрестъпления подписаха министърът на вътрешните работи Даниел Митов и неговият виетнамски колега Луонг Там Куанг, министър на обществената сигурност.
Министрите на външните работи на двете страни – Георг Георгиев и Ле Хоай Чунг, размениха Изменение и допълнение на Споразумението между правителството на България и правителството на Виетнам за взаимно освобождаване от изискванията за притежаване на визи на притежателите на дипломатически и служебни паспорти.
Меморандум за разбирателство за дигитално сътрудничество подписаха министърът на електронното управление Валентин Мундров и Нгуен Ман Хунг, министър на науката и технологиите на Виетнам.
Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов и Чъонг Хай Лонг, заместник-министър на вътрешните работи на Виетнам, подписаха Меморандум за разбирателство за сътрудничество в областта на труда и социалните въпроси.
Анекс към Споразумението за научно сътрудничество между Виетнамската академия на науките и технологиите и Българската академия на науките за периода 2027-2029 г. подписаха проф. Емануел Мутафов, заместник-председател на БАН, и Чан Хонг Тхай, изпълнителен заместник-председател на ВАНТ.
Меморандум за разбирателство и приятелско сътрудничество между Областна администрация – Перник и Народния комитет на провинция Фу Тхо подписаха Людмил Веселинов, областен управител на Перник, и Чъонг Куок Хюи, партиен секретар на провинция Фу Тхо.
Подписването на документите е част от официалното посещение на То Лам в България, което се провежда в контекста на 75-ата годишнина от установяването на дипломатически отношения между двете страни. По-рано тази седмица България и Виетнам издигнаха двустранните си отношения на ниво стратегическо партньорство.
