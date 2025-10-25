Петър Стоянович за смяната на времето: В 15:25 ч. вече е тъмно и ми иде да пусна едно въже на тавана

„Питам се защо, освен по навик и невъзможност да се постигне някакъв вид съгласие за промяната, тази крайна отживелица продължава да ни тормози. Тя е като трън в петата – не може да се затичаш като хората.“
Това каза в „Тази събота“ по бТВ проф. Петър Стоянович във връзка с предстоящата смяна на времето тази нощ и преминаването към зимното часово време.
„Всеки път, когато се смени това време, в 15:25 ч. вече е тъмно и ми иде да пусна едно въже на тавана и да свърши всичко. То не е живот това“, посочи той.
„Поне да се избере едното от двете времена и да се свърши. Реалистично е да се избере астрономическото. Същевременно ние като южняци за нас е по-изгодно да е лятното“, коментира Стоянович.
Относно предстоящия Димитровден, който отбелязваме на 26 октомври, историкът се пошегува, че „най-голямата мечта на един човек трябва да бъде малко след Гергьовден да отиде на море и малко преди Димитровден да се върне от морето“.
„Днешните българи са много далеч от това разбиране за важността на общото пред кефа на личното. Днес, ако питат един български новобранец – защо човек трябва да умре за отечеството си, той ще отговори – защо трябва да умираме за отечеството? Преди сто години прадядо му щеше да пита – кажете къде да умра, не дали“, коментира проф. Петър Стоянович.
„В навечерието на този Димитровден се сещам за една много интересна жена със спомена за това минало и това е Димитрина Ковачева. Тя е жената, в която се влюбва военното аташе на Турция Мустафа Кемал Ататюрк. Покрай един празник се сещаме за хора. Ако можем да го правим по-често – да свързваме небесното и земното, с емоционалното и разумното", коментира историкът.
"В навечерието на Димитровден да си спомним, че винаги в живота човек е веднъж чорбаджия, веднъж ратай. И двете роли трябва да ги играе еднакво добре", допълни той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 грерг
Коментиран от #13
12:57 25.10.2025
2 Хората които работят земеделие и
Коментиран от #8, #28
12:59 25.10.2025
3 КОЛЬО ПАРЪМА
13:00 25.10.2025
4 Хората които работят земеделие и
Коментиран от #14
13:02 25.10.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Чудесно!
Вземи и онова добиче, което се мисли за неповторимо и несменяемо!
Коментиран от #10
13:03 25.10.2025
7 Бибитко от Банкя
Коментиран от #25
13:04 25.10.2025
8 Твърде комунистическо
До коментар #2 от "Хората които работят земеделие и":изказване. А партийните секретари ходят ли на море?
13:04 25.10.2025
9 Така е
13:05 25.10.2025
10 Кое е това несменяемото
До коментар #6 от "Чудесно!":Брат му ли.
13:07 25.10.2025
11 майстор
13:07 25.10.2025
12 Питане
13:08 25.10.2025
13 Това не е мнение
До коментар #1 от "грерг":Обидно е. Трябва да се премахне.
13:09 25.10.2025
14 Зърнарите ходят на море
До коментар #4 от "Хората които работят земеделие и":и още как. Тъкмо да разработят двигателя на поредното ново "Бентли".
Коментиран от #33
13:11 25.10.2025
15 Амиии
13:13 25.10.2025
16 Този
13:15 25.10.2025
17 Георгиев
Коментиран от #21, #29
13:16 25.10.2025
18 Смяната
Бъдете здрави
13:18 25.10.2025
19 Абе
Коментиран от #32
13:20 25.10.2025
20 Хохо Бохо
13:22 25.10.2025
21 Петър
До коментар #17 от "Георгиев":Човек трябва да бъде постоянен във вижданията си и да ги отстоява. Нещото стоянович е сменяло възгледите си по-често от промяната на времето. Младото войниче е наемник, обучено от подобните на стояновичи предатели, затова и то ще ги предаде когато дойде трудното, което вече бързо идва.
13:23 25.10.2025
22 Ми пусни го
13:26 25.10.2025
23 Пускай въжето и действай
13:26 25.10.2025
24 Браво
13:27 25.10.2025
25 Мнение
До коментар #7 от "Бибитко от Банкя":От Москва чакат, не от Брюксел. Дай да сме честни.
13:28 25.10.2025
26 ами пускай въжето,
..
13:29 25.10.2025
27 Съвет
13:29 25.10.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 До автора
13:38 25.10.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Умните хора обаче имат проблем
До коментар #19 от "Абе":Защото смяната на времето е безполезно и безсмислено деяние.
14:07 25.10.2025
33 Аз говоря за земеделците и животновъдите
До коментар #14 от "Зърнарите ходят на море":Не говоря за арендатори зърнари и колаци.
14:10 25.10.2025
34 Съседа отгоре
14:11 25.10.2025