Петър Стоянович за смяната на времето: В 15:25 ч. вече е тъмно и ми иде да пусна едно въже на тавана

Петър Стоянович за смяната на времето: В 15:25 ч. вече е тъмно и ми иде да пусна едно въже на тавана

25 Октомври, 2025 12:52 1 560 34

Най-голямата мечта на един човек трябва да бъде малко след Гергьовден да отиде на море и малко преди Димитровден да се върне от морето

Петър Стоянович за смяната на времето: В 15:25 ч. вече е тъмно и ми иде да пусна едно въже на тавана - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

„Питам се защо, освен по навик и невъзможност да се постигне някакъв вид съгласие за промяната, тази крайна отживелица продължава да ни тормози. Тя е като трън в петата – не може да се затичаш като хората.“

Това каза в „Тази събота“ по бТВ проф. Петър Стоянович във връзка с предстоящата смяна на времето тази нощ и преминаването към зимното часово време.

„Всеки път, когато се смени това време, в 15:25 ч. вече е тъмно и ми иде да пусна едно въже на тавана и да свърши всичко. То не е живот това“, посочи той.

„Поне да се избере едното от двете времена и да се свърши. Реалистично е да се избере астрономическото. Същевременно ние като южняци за нас е по-изгодно да е лятното“, коментира Стоянович.

Относно предстоящия Димитровден, който отбелязваме на 26 октомври, историкът се пошегува, че „най-голямата мечта на един човек трябва да бъде малко след Гергьовден да отиде на море и малко преди Димитровден да се върне от морето“.

„Днешните българи са много далеч от това разбиране за важността на общото пред кефа на личното. Днес, ако питат един български новобранец – защо човек трябва да умре за отечеството си, той ще отговори – защо трябва да умираме за отечеството? Преди сто години прадядо му щеше да пита – кажете къде да умра, не дали“, коментира проф. Петър Стоянович.

„В навечерието на този Димитровден се сещам за една много интересна жена със спомена за това минало и това е Димитрина Ковачева. Тя е жената, в която се влюбва военното аташе на Турция Мустафа Кемал Ататюрк. Покрай един празник се сещаме за хора. Ако можем да го правим по-често – да свързваме небесното и земното, с емоционалното и разумното", коментира историкът.

"В навечерието на Димитровден да си спомним, че винаги в живота човек е веднъж чорбаджия, веднъж ратай. И двете роли трябва да ги играе еднакво добре", допълни той.


Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 18 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 грерг

    12 4 Отговор
    кво каза?

    Коментиран от #13

    12:57 25.10.2025

  • 2 Хората които работят земеделие и

    27 7 Отговор
    Животновъдство не могат да отидат на море .Учителите ходят и държавните служители и културтрегерите те друга работа нямат.

    Коментиран от #8, #28

    12:59 25.10.2025

  • 3 КОЛЬО ПАРЪМА

    20 5 Отговор
    Две си пусни за по сигурно

    13:00 25.10.2025

  • 4 Хората които работят земеделие и

    11 4 Отговор
    Животновъдство не могат да отидат на море .Учителите ходят и държавните служители и културтрегерите те друга работа нямат.

    Коментиран от #14

    13:02 25.10.2025

  • 6 Чудесно!

    21 3 Отговор
    Върви да си пуснеш въжето и не ни занимавай със себе си!
    Вземи и онова добиче, което се мисли за неповторимо и несменяемо!

    Коментиран от #10

    13:03 25.10.2025

  • 7 Бибитко от Банкя

    21 4 Отговор
    Еврокомисията отдавна реши всяка държава да решава самостоятелно дали да сменя времето или не. Но в България понеже няма държавници, а слуги, които винаги чакат изрични указания от Брюксел, ще продължава абсолютно необоснованата и вредна за здравето смяна на времето. Дебелият Чичко и Дебелото Момче обаче пак си правят пас.

    Коментиран от #25

    13:04 25.10.2025

  • 8 Твърде комунистическо

    8 7 Отговор

    До коментар #2 от "Хората които работят земеделие и":

    изказване. А партийните секретари ходят ли на море?

    13:04 25.10.2025

  • 9 Така е

    11 3 Отговор
    Смяната на времето е измислена от комуниста Бенджамин Франклин, изобразен на краварската банкнота от сто долара

    13:05 25.10.2025

  • 10 Кое е това несменяемото

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Чудесно!":

    Брат му ли.

    13:07 25.10.2025

  • 11 майстор

    6 2 Отговор
    В 17:25 ч. вече е тъмно и ми се спи. А трябва да сготвим ястия за вечерята с моята беба.

    13:07 25.10.2025

  • 12 Питане

    1 2 Отговор
    "НА", или ОТ ???

    13:08 25.10.2025

  • 13 Това не е мнение

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "грерг":

    Обидно е. Трябва да се премахне.

    13:09 25.10.2025

  • 14 Зърнарите ходят на море

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "Хората които работят земеделие и":

    и още как. Тъкмо да разработят двигателя на поредното ново "Бентли".

    Коментиран от #33

    13:11 25.10.2025

  • 15 Амиии

    6 1 Отговор
    кво чакаш, действай.

    13:13 25.10.2025

  • 16 Този

    8 0 Отговор
    Най-дразнещи са пребоядисаните комундрели. Дразни как се престарават в нагаждането. Дано го пусне това въже.

    13:15 25.10.2025

  • 17 Георгиев

    4 7 Отговор
    Браво за статията! Чета форума: много не са разбрали текста на статията и казаното от Стоянович. Все пак 35 години промиване на мозъците е дало резултат. Вижда се.

    Коментиран от #21, #29

    13:16 25.10.2025

  • 18 Смяната

    7 6 Отговор
    на времето си работи много добре, да не кажем отлично. Зимното, астрономическо може да бъде съкратено с един до два месеца и пак да си имаме дълъг ден. Лятното часово време е по- подходящо за нашите географски ширини. Смяната пречи само на физически нездрави хора, но човек като не е здрав му пречи всичко.
    Бъдете здрави

    13:18 25.10.2025

  • 19 Абе

    12 3 Отговор
    Психически здравите хора нямат никакъв проблем със смяната на времето.

    Коментиран от #32

    13:20 25.10.2025

  • 20 Хохо Бохо

    9 0 Отговор
    Ми кво чакаш? Пускай въжето и ни отърви от себе си

    13:22 25.10.2025

  • 21 Петър

    7 1 Отговор

    До коментар #17 от "Георгиев":

    Човек трябва да бъде постоянен във вижданията си и да ги отстоява. Нещото стоянович е сменяло възгледите си по-често от промяната на времето. Младото войниче е наемник, обучено от подобните на стояновичи предатели, затова и то ще ги предаде когато дойде трудното, което вече бързо идва.

    13:23 25.10.2025

  • 22 Ми пусни го

    7 0 Отговор
    Ще ни освободиш да ти слушаме простотиите. Кой му дава думата не разбирам, много ограничен човечец.

    13:26 25.10.2025

  • 23 Пускай въжето и действай

    8 1 Отговор
    Всяка година кой ли не яха по два пъти темата за смяната на времето. Аз лично драма не виждам.

    13:26 25.10.2025

  • 24 Браво

    8 2 Отговор
    Господинът да се не плаши, скоро братушките ще му свършат работата с въжето. Да не се напряга.

    13:27 25.10.2025

  • 25 Мнение

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "Бибитко от Банкя":

    От Москва чакат, не от Брюксел. Дай да сме честни.

    13:28 25.10.2025

  • 26 ами пускай въжето,

    7 1 Отговор
    какво чакаш
    ..

    13:29 25.10.2025

  • 27 Съвет

    11 0 Отговор
    Този индивид да послуша вътрешния си глас и да си пусне въжето. Поне няма да е във вреда на околните.

    13:29 25.10.2025

  • 30 До автора

    6 0 Отговор
    В. Михайлов, статията е един бъ ркоч. Копнато оттук- оттам и на всичкото отгоре т р иете.

    13:38 25.10.2025

  • 32 Умните хора обаче имат проблем

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Абе":

    Защото смяната на времето е безполезно и безсмислено деяние.

    14:07 25.10.2025

  • 33 Аз говоря за земеделците и животновъдите

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Зърнарите ходят на море":

    Не говоря за арендатори зърнари и колаци.

    14:10 25.10.2025

  • 34 Съседа отгоре

    2 0 Отговор
    Комшу, да помогна. Да ти го спусна аз... С готова примка да е, нали?

    14:11 25.10.2025

