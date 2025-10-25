Георги Харизанов: Разрив между Пеевски и Борисов е "мокър сън" за много хора

Политическият анализатор Георги Харизанов заяви, че разрив между Делян Пеевски и Бойко Борисов е "мокър сън" за много политици, включително за президента Румен Радев. Коментарите бяха направени по време на участието му в предаването "Седмицата на Дарик", където той анализира актуалните политически теми от изминалата седмица.
"Няма разбирателство и постигнати договорки между партиите в управлението ГЕРБ, ИТН и БСП за смяна на министри. Не изключвам като вероятност да е имало разговори. До преформатиране в смисъла на кадрови промени не се стигна за сега", заяви Георги Харизанов.
Според анализатора, Борисов е постигнал целта си да върне политическата инициатива и да утвърди лидерството си. "Борисов искаше да си върне инициативата и успя. Той е централна тема на разговорите за политика и той си е изпълнил целта", подчерта Харизанов.
Той изрази мнение, че българската политика се е отклонила към прекалено "ляв" курс: "Хората, които плащат сметката на държавата, изпаднаха от сметката на държавата – това е дясното. Парите трябва да останат в хората и те да решават какво да правят с тези пари", коментира Георги Харизанов.
В анализа си Харизанов засегна сложните взаимоотношения между водещите политически фигури: "Разривът между Борисов и Пеевски съм наясно, че е мокър сън на много политици и партии, които не могат да се справят с ГЕРБ и ДПС-Ново начало при избори, а най-вече на президента Румен Радев. Той еднолично ще притежава цялата власт в държавата, ако не работи законодателната власт".
Харизанов смята, че последните изявления на Борисов са постигнали целта си да затвърдят неговата позиция като водещ политически фактор. "Ако трябва да изведем събитие, то е, че Борисов си върна инициативата пред публиката, не че някога я е губил. Борисов е център на събитието и коментарите", анализира той.
В интервюто си политическият анализатор отправи остри критики към президента Румен Радев. "Отговорността за договора „Боташ" носи президентът Румен Радев и неговите служебни министри", заяви Георги Харизанов, добавяйки, че заради този договор страната губи значителни средства всеки ден.
Той също така подчерта, че президентът се опитва да се представи като обикновен човек, което според него не е подходящо за държавния глава: "За съжаление, Румен Радев изглежда на моменти като човек от народа. Извън нелепите народняшки фотографии по потник на двора, президент на държава не трябва да се снима така".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Гошее
Коментиран от #13
15:17 25.10.2025
4 Яяя
Коментиран от #11
15:17 25.10.2025
5 РумРадев
Коментиран от #18
15:19 25.10.2025
6 кажи за кои бръмбари дърдорещи некадърни
15:19 25.10.2025
7 побърканяк
15:19 25.10.2025
8 доки
15:20 25.10.2025
9 Наивник на средна възраст
15:27 25.10.2025
10 Харизанов престъпнико демократичен
Ти, като какъв участваш в сънищата на онзи някои, та знаеш, че са мокри. Оооо, да! Нали окраде тръбите за напояване, предполагам с образователна цел. Спец по мокрите сънища и кеш сухата пара!
15:36 25.10.2025
11 Новак
До коментар #4 от "Яяя":"Къде са тръбите?"
Половину продал, половину - дарил.
Где денги?
Дарил!
15:39 25.10.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 пешо
До коментар #3 от "Гошее":той вече го е яздил
15:41 25.10.2025
14 Стига!
15:42 25.10.2025
15 !!!
15:46 25.10.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Жоро "тръбата"😄😄😄
15:52 25.10.2025
18 Пак ви излъгаха!
До коментар #5 от "РумРадев":Това е планът на Хаяско за България - "диктатура на шунките и зарзаватите" или "3-ти март".
И в давата случая ТОЙ печели! Който има акъл ще гласува за "Непокорна България", която не се покланя нито на джуджета, нито на фесове!
Коментиран от #19, #20
15:58 25.10.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 толкова му е акъла
До коментар #18 от "Пак ви излъгаха!":Джуджето и то сложи фес, заради някаква патка по трико!
16:00 25.10.2025
21 Кажи честно ... 🤣
А са мръднали, а са паднали от балкона. За баце чайче, че той завалийката няма балкон в зайчарника . 🤣
16:02 25.10.2025
22 Шайката Гуци-Буци-ЗеленЧорап
Разиграват грузинския сценарий.
16:06 25.10.2025
23 Тръбичката
16:06 25.10.2025
24 Ей, Жоро Тръбата!
16:08 25.10.2025
25 Въпрос
16:09 25.10.2025
26 Димитър Иванков - Митко Талисмана
16:12 25.10.2025
27 Казуар
16:13 25.10.2025