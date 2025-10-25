Новини
Георги Харизанов: Разрив между Пеевски и Борисов е "мокър сън" за много хора

25 Октомври, 2025 15:12

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Политическият анализатор Георги Харизанов заяви, че разрив между Делян Пеевски и Бойко Борисов е "мокър сън" за много политици, включително за президента Румен Радев. Коментарите бяха направени по време на участието му в предаването "Седмицата на Дарик", където той анализира актуалните политически теми от изминалата седмица.

"Няма разбирателство и постигнати договорки между партиите в управлението ГЕРБ, ИТН и БСП за смяна на министри. Не изключвам като вероятност да е имало разговори. До преформатиране в смисъла на кадрови промени не се стигна за сега", заяви Георги Харизанов.

Според анализатора, Борисов е постигнал целта си да върне политическата инициатива и да утвърди лидерството си. "Борисов искаше да си върне инициативата и успя. Той е централна тема на разговорите за политика и той си е изпълнил целта", подчерта Харизанов.

Той изрази мнение, че българската политика се е отклонила към прекалено "ляв" курс: "Хората, които плащат сметката на държавата, изпаднаха от сметката на държавата – това е дясното. Парите трябва да останат в хората и те да решават какво да правят с тези пари", коментира Георги Харизанов.

В анализа си Харизанов засегна сложните взаимоотношения между водещите политически фигури: "Разривът между Борисов и Пеевски съм наясно, че е мокър сън на много политици и партии, които не могат да се справят с ГЕРБ и ДПС-Ново начало при избори, а най-вече на президента Румен Радев. Той еднолично ще притежава цялата власт в държавата, ако не работи законодателната власт".

Харизанов смята, че последните изявления на Борисов са постигнали целта си да затвърдят неговата позиция като водещ политически фактор. "Ако трябва да изведем събитие, то е, че Борисов си върна инициативата пред публиката, не че някога я е губил. Борисов е център на събитието и коментарите", анализира той.

В интервюто си политическият анализатор отправи остри критики към президента Румен Радев. "Отговорността за договора „Боташ" носи президентът Румен Радев и неговите служебни министри", заяви Георги Харизанов, добавяйки, че заради този договор страната губи значителни средства всеки ден.

Той също така подчерта, че президентът се опитва да се представи като обикновен човек, което според него не е подходящо за държавния глава: "За съжаление, Румен Радев изглежда на моменти като човек от народа. Извън нелепите народняшки фотографии по потник на двора, президент на държава не трябва да се снима така".


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Гошее

    23 0 Отговор
    Мокър сън е Пеевски да обязди Борисов. Пари бих дал да гледам.

    Коментиран от #13

    15:17 25.10.2025

  • 4 Яяя

    28 1 Отговор
    "Къде са тръбите?" Това трябва да пита всеки журналист, щом зърне някъде тази особа с излъчване и държание на квартална мутра.

    Коментиран от #11

    15:17 25.10.2025

  • 5 РумРадев

    26 1 Отговор
    По-голям срам за държавата не е имало Боко и Шиши във властта!

    Коментиран от #18

    15:19 25.10.2025

  • 6 кажи за кои бръмбари дърдорещи некадърни

    4 0 Отговор
    Разрив между Пеевски и Борисов е "мокър сън" за много хора

    15:19 25.10.2025

  • 7 побърканяк

    26 1 Отговор
    Тиквата е в поза партер, кога и какво ще се случи зависи от прасето, а не от тиквата.

    15:19 25.10.2025

  • 8 доки

    23 1 Отговор
    Разрив между господар и слугата му от Банкя е невъзможен, прав си герберстка наложнице.

    15:20 25.10.2025

  • 9 Наивник на средна възраст

    14 1 Отговор
    Мене ако обидя,или не някой ме триете,забранявате коментар,а давате трибуна на професионален агитьор на заплата при мафията??? За известно време ни бе спестено това недостойно присъствие,Галъп се оказа,че не е Галъп....та се скриха малкао със своите дирижирани прогнози и скверни за истината изказвания.....но е ето пак са тук,а Харизанов,да прощава,освен,че е про.ивен на вид е в пъти толкова повече със своите пристрастия ,подплатени с "много ум и доводи железни",миришещи на пари и пок.арена същност.... Единият обект на престой в железният хотел на Прага,другият - агент Ма.нитскии - кого възхвалявате???? а конетарите на този индивид и агенцията Галъп са европейски компроментирани..... защо пак ги тирижирате,поради какъв интерес???

    15:27 25.10.2025

  • 10 Харизанов престъпнико демократичен

    17 1 Отговор
    Трогателно предан си към господарите ти!
    Ти, като какъв участваш в сънищата на онзи някои, та знаеш, че са мокри. Оооо, да! Нали окраде тръбите за напояване, предполагам с образователна цел. Спец по мокрите сънища и кеш сухата пара!

    15:36 25.10.2025

  • 11 Новак

    13 1 Отговор

    До коментар #4 от "Яяя":

    "Къде са тръбите?"
    Половину продал, половину - дарил.
    Где денги?
    Дарил!

    15:39 25.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 пешо

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "Гошее":

    той вече го е яздил

    15:41 25.10.2025

  • 14 Стига!

    10 1 Отговор
    Стига сте ни показвали грозната, нагла и просташка физиономия на този доказан престъпник! Викат му Жоро Тръбата! Този наглец, този негодник е гробокопачът на българското земеделие! Не го забравяйте, българи! Този мерзавец открадна стотици километри тръби за напояване и съсипа хиляди производители на земеделски култури! Този мерзавец извърши чудовищно престъпление! Беше арестуван и обвинен! Да, ама се намеси мутрата от СИК, престъпник от подземния свят, магистрален бандит и слуга на братя маргиин, и спаси Жоро Тръбата от затвор! Недоволни земеделци го бяха причакали и го пребиха, та за малко да се пресели в отвъдното! Да, ама язък! Язък! Че защо не удряхте по-силно бе, момчета? За благодарност сега нищожеството Жоро тръбата не спира да възхвалява мутрата от СИК, да му се подмазва, да му лиже з.....а и да пълзи като червей в краката му! Стига сте показвали този престъпник, защото е отврат! Стига!

    15:42 25.10.2025

  • 15 !!!

    8 1 Отговор
    Ега ти просташката мутра на този банкянски теляк! Че то научено само да лиже и да пълзи, какво друго да очакваш от подобно нищожество, което Боко банкянската тиква спаси от затвор?

    15:46 25.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Жоро "тръбата"😄😄😄

    6 1 Отговор
    А твоят мокър сън бяха тръбите на Напоителни системи ЕАД.

    15:52 25.10.2025

  • 18 Пак ви излъгаха!

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "РумРадев":

    Това е планът на Хаяско за България - "диктатура на шунките и зарзаватите" или "3-ти март".
    И в давата случая ТОЙ печели! Който има акъл ще гласува за "Непокорна България", която не се покланя нито на джуджета, нито на фесове!

    Коментиран от #19, #20

    15:58 25.10.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 толкова му е акъла

    4 0 Отговор

    До коментар #18 от "Пак ви излъгаха!":

    Джуджето и то сложи фес, заради някаква патка по трико!

    16:00 25.10.2025

  • 21 Кажи честно ... 🤣

    5 0 Отговор
    Харизанката вика, че семейството е здраво скрепено с северно-азиатски русияански ценности . 🤣🤣🤣
    А са мръднали, а са паднали от балкона. За баце чайче, че той завалийката няма балкон в зайчарника . 🤣

    16:02 25.10.2025

  • 22 Шайката Гуци-Буци-ЗеленЧорап

    1 1 Отговор
    Колкото и да се пънете, няма как да скриете, че най-големите PR-и на фатмака са Шиши и Тиквата.
    Разиграват грузинския сценарий.

    16:06 25.10.2025

  • 23 Тръбичката

    4 0 Отговор
    Е много компетентен! Да не забрави че Пеевски изяде Доган, ред е на Борисов! Доган раздаваше порциите 30 години и си замина безславно! А ваши кадри вече са при Пеевски скоро и ти ще пееш под негов тон това е гарантирано! Като те познаваме какъв си за един часовник разпродаде тръбите на язовира в Перник!

    16:06 25.10.2025

  • 24 Ей, Жоро Тръбата!

    4 0 Отговор
    Какъв "разрив", какви пет лева бе, брато?! Че ти съвсем се увлече в лизането на банкянски и Дебелянови з.....и! Тук става дума за чиста проба подчинение, сервилност и унизителен служинаж от страна на Боко банкянската тиква от СИК към неговия господар и началник - уродливото 190 - килограмово туловище Пеевски! А това е много по-страшно от разрив бе, Жоро Тръбата, много! Разрив мутрата от СИК никога няма да допусне, защото Прасето така здраво го държи за топките, че не може да мръдне!

    16:08 25.10.2025

  • 25 Въпрос

    4 0 Отговор
    Харизане, тези двамата шишковци ожениха ли се, че говориш за "мокри сънища"? КОЙ е булйата и КОЙ младоженеца след като са се взели?

    16:09 25.10.2025

  • 26 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    0 0 Отговор
    Жалко, че само го ступаха тоя крадец. А трябваше да бъде убит.

    16:12 25.10.2025

  • 27 Казуар

    0 0 Отговор
    Гербер Харизанов, Бойко и Пеевски са от един дол дренки. А ти упорито защитавай Бойко защото без него и без диплома не ти е цветущо положението.

    16:13 25.10.2025

