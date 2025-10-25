Горива ще има до Нова година, а след това?

Въпреки уверенията на властта, че горивата в България са осигурени до края на годината, експерти предупреждават за сериозен риск от 1 януари 2026 година. Според анализатори ситуацията далеч не е спокойна, тъй като новите американски санкции срещу руски енергийни компании могат да блокират работата на рафинерията "ЛукойлНефтохим" в Бургас и да поставят на изпитание енергийната независимост на страната.

Притесненията възникнаха веднага след въвеждането на последния пакет санкции от САЩ.

Според журналиста Нина Спасова се губи ценно време за решаване на казуса със собствеността на рафинерията.

"Ситуацията не е успокоителна, особено след изявлението на правителството, че имаме горива до Нова година. Не знам защо губим толкова време, успяхме да се справим с част от проблема - рафинерията да преработва чужд петрол, а не руски. Защо не сменихме собствеността - ако не се случи, въпросителната е много голяма", коментира тя, предаде Bulgaria ON AIR.

Основният проблем идва от решението на Министерството на финансите на САЩ. Бившият заместник-външен министър Милен Керемедчиев обясни, че на всички американски граждани е забранено да извършват финансови операции със санкционираните компании.

"Всички неамерикански лица, които извършват финансови операции с тези дружества, ще бъдат поставени под вторични санкции от САЩ", заяви Керемедчиев. Той допълни, че едва ли ще се намери банка, която би рискувала да попадне под ударите на американските власти, което реално блокира финансовото обслужване на "Лукойл".

Наред с международните санкции, България не е решила и вътрешните си проблеми с монопола на пазара на горива. Според политолога Георги Киряков, решението ДАНС да се произнася при евентуална продажба на рафинерията е закъсняло.

"Проблемът около "Лукойл" брадясва още от приватизацията на "Нефтохим". От една страна заради това, че остана монополист на българския пазар, съвсем умишлено правителства след правителства не направиха така, че да създадат конкурентна среда в търговията с горива в България... Второ - остава и проблемът с така наречените "данъчни складове", където могат да се съхраняват големи количества", подчерта Киряков.

Въпреки монополното положение, политологът доц. Стойчо Стойчев изрази умерен оптимизъм, че пазарът може сам да намери изход.

"Ще се намерят пазарни решения и на този проблем. Макар че голяма част от пазара принадлежи на тази компания, ние все пак сме в рамките на Европейския съюз и съществуват механизми, които да не доведат до дефицит. Разбира се, това вероятно ще се отрази на цените, но ще се намерят алтернативи", допълни доц. Стойчев.