Новини
България »
Горива ще има до Нова година, а след това?

Горива ще има до Нова година, а след това?

25 Октомври, 2025 15:28 757 17

  • лукойл-
  • горива-
  • санкции срещу русия-
  • роснефт

Притесненията възникнаха веднага след въвеждането на последния пакет санкции от САЩ

Горива ще има до Нова година, а след това? - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Въпреки уверенията на властта, че горивата в България са осигурени до края на годината, експерти предупреждават за сериозен риск от 1 януари 2026 година. Според анализатори ситуацията далеч не е спокойна, тъй като новите американски санкции срещу руски енергийни компании могат да блокират работата на рафинерията "ЛукойлНефтохим" в Бургас и да поставят на изпитание енергийната независимост на страната.

Притесненията възникнаха веднага след въвеждането на последния пакет санкции от САЩ.

Според журналиста Нина Спасова се губи ценно време за решаване на казуса със собствеността на рафинерията.

"Ситуацията не е успокоителна, особено след изявлението на правителството, че имаме горива до Нова година. Не знам защо губим толкова време, успяхме да се справим с част от проблема - рафинерията да преработва чужд петрол, а не руски. Защо не сменихме собствеността - ако не се случи, въпросителната е много голяма", коментира тя, предаде Bulgaria ON AIR.

Основният проблем идва от решението на Министерството на финансите на САЩ. Бившият заместник-външен министър Милен Керемедчиев обясни, че на всички американски граждани е забранено да извършват финансови операции със санкционираните компании.

"Всички неамерикански лица, които извършват финансови операции с тези дружества, ще бъдат поставени под вторични санкции от САЩ", заяви Керемедчиев. Той допълни, че едва ли ще се намери банка, която би рискувала да попадне под ударите на американските власти, което реално блокира финансовото обслужване на "Лукойл".

Наред с международните санкции, България не е решила и вътрешните си проблеми с монопола на пазара на горива. Според политолога Георги Киряков, решението ДАНС да се произнася при евентуална продажба на рафинерията е закъсняло.

"Проблемът около "Лукойл" брадясва още от приватизацията на "Нефтохим". От една страна заради това, че остана монополист на българския пазар, съвсем умишлено правителства след правителства не направиха така, че да създадат конкурентна среда в търговията с горива в България... Второ - остава и проблемът с така наречените "данъчни складове", където могат да се съхраняват големи количества", подчерта Киряков.

Въпреки монополното положение, политологът доц. Стойчо Стойчев изрази умерен оптимизъм, че пазарът може сам да намери изход.

"Ще се намерят пазарни решения и на този проблем. Макар че голяма част от пазара принадлежи на тази компания, ние все пак сме в рамките на Европейския съюз и съществуват механизми, които да не доведат до дефицит. Разбира се, това вероятно ще се отрази на цените, но ще се намерят алтернативи", допълни доц. Стойчев.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    9 2 Отговор
    след това ще караме колело хаха

    15:30 25.10.2025

  • 2 1488

    9 2 Отговор
    след това бг става руска и пак ще има

    15:31 25.10.2025

  • 3 Наблюдател

    8 0 Отговор
    Горива ще има винаги но каква ще е цената?

    15:38 25.10.2025

  • 4 Горски

    12 0 Отговор
    Държавата България трябва да си гледа личния интерес , а не да се държи като пудел на олигофрените, които и да са те . Ама явно няма силни личности в България, които да могат и да искат да отстояват интересите само и единствено на България.

    15:42 25.10.2025

  • 5 глоги

    4 1 Отговор
    Според журналистКАТА Нина Спасова

    15:42 25.10.2025

  • 6 шопо с търнокопо

    13 2 Отговор
    Объркали сте се нещо, по-долу пишете "Санкциите удариха тежко Русия " , пък сега ние се чудим какво ще правим от януари?

    15:42 25.10.2025

  • 7 майстор

    7 2 Отговор
    Горива ще има до Нова година,после ще се ходи пеш.

    15:43 25.10.2025

  • 8 Демяк ни подготвят дърво от 1 януари

    11 1 Отговор
    € и евтин бенДзин от 7лв. за 1л.
    Браво на хамириканските и европейските тротинетки ша караме на тоГ и ще станем евроджендърляци с изпържени топки.

    15:45 25.10.2025

  • 9 Мутата

    14 0 Отговор
    Духайте супата. Еврозоната ще оправи работата.

    15:45 25.10.2025

  • 10 след това

    14 1 Отговор
    ще има бой и бити политици начело с магнигните свине и тикви

    15:46 25.10.2025

  • 11 Петър Славов

    6 1 Отговор
    Само няма да се плашите!Национализация за една нощ и бензин ще има да се удавите

    15:55 25.10.2025

  • 12 Цървул

    5 1 Отговор
    След това затваряне на завода и за скрап .

    16:02 25.10.2025

  • 13 Да сменим собствеността

    5 1 Отговор
    Двете прасета веднага да я купуват за без пари!

    16:04 25.10.2025

  • 14 афвадв

    5 1 Отговор
    След това - превозните ви средства ще вървят на вода . И слама .

    16:04 25.10.2025

  • 15 След това

    0 0 Отговор
    Руснаците са го измислили:

    16:14 25.10.2025

  • 16 От 1 Януари

    1 0 Отговор
    Ще ставаме зелени. Търсенето за колелета, коне и каруци ще се увеличи драстично. Колко европейско

    16:17 25.10.2025

  • 17 ГРОБ = дЪпЪсЪ

    0 0 Отговор
    Горива ще има до Нова година, а след това ЩЕ ПИТАТЕ ТОЗИ ОТ БАНКЯ ЗА КОГОТО СТЕ ГЛАСУВАЛИ.

    16:21 25.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове