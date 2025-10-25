БСП откри младежка академия в Ямбол

Председателят на Младежко обединение в БСП и народен представител Габриел Вълков, заедно с народния представител от Ямбол Красимир Йорданов, дадоха официален старт на обучителната програма „Младежката академия – БСП Ямбол“. В инициативата се включват 20 млади социалисти – представители на МО в БСП областта. Обучението е тримодулно, организирано е по инициатива на народния представител Красимир Йорданов и БСП – Ямбол и ще се проведе в три отделни уикенда.
Председателят на Младежко обединение в БСП и Народен представител Габриел Вълков откри академията с думите:
„Подготовката на следващото поколение леви лидери е мой основен приоритет. Убеден съм, че можем да направим България едно по-справедливо място, в което всеки млад човек има равен старт в живота.“
„Младежката академия – БСП Ямбол“ цели да развие практически умения, организационна култура и модерни подходи към публичната политика. Основен акцент се поставя върху работата в местната и национална политика, равния старт в живота през балансирани регионални политики и отговорното лидерство.
Символичният домакин Красимир Йорданов, народен представител от Ямбол приветства младежите с думите:
„Скъпи младежи от област Ямбол, бъдещето е ваше. Моя лична кауза е всеки от вас да получи знанията и увереността да участва активно в обществените промени. Работим заедно от години и вярвам, че с конкретни действия ще променим Ямбол и България към по-добро.“
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И филиал
17:36 25.10.2025
2 Никси
17:37 25.10.2025
3 Всичкото сте за боклука
17:38 25.10.2025
4 си дзън
Коментиран от #7
17:43 25.10.2025
5 Весело
17:44 25.10.2025
6 Беден студент
Пълни глупости "другарю"...
Връстник съм на мамин Импексов. Той в щатите на издръжка на мамакрадла, а аз тук през нощта работя, за да си плащам ученето.
Старта - еднакъв , червено ко.....ле
Коментиран от #10
17:45 25.10.2025
7 Някой
До коментар #4 от "си дзън":Всеки бг комунист с еднопосочен билет до наказателна колония в Сибир. А още по-добре в мина Кулима да добива уран за ракетите на бензиностанцията на Путин.
17:47 25.10.2025
8 Знайко
17:49 25.10.2025
9 Красимир Петров
17:51 25.10.2025
10 Весело
До коментар #6 от "Беден студент":"Другари" дипломата дава силен старт в живота, само, ако е от милиционердкото училище, пример "другаря" Борисов. Който удпя да направи най-успешната партия клонинг на БКП.
17:54 25.10.2025
11 Питане
18:01 25.10.2025