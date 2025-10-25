БСП откри младежка академия в Ямбол

Председателят на Младежко обединение в БСП и народен представител Габриел Вълков, заедно с народния представител от Ямбол Красимир Йорданов, дадоха официален старт на обучителната програма „Младежката академия – БСП Ямбол“. В инициативата се включват 20 млади социалисти – представители на МО в БСП областта. Обучението е тримодулно, организирано е по инициатива на народния представител Красимир Йорданов и БСП – Ямбол и ще се проведе в три отделни уикенда.

Председателят на Младежко обединение в БСП и Народен представител Габриел Вълков откри академията с думите:

„Подготовката на следващото поколение леви лидери е мой основен приоритет. Убеден съм, че можем да направим България едно по-справедливо място, в което всеки млад човек има равен старт в живота.“

„Младежката академия – БСП Ямбол“ цели да развие практически умения, организационна култура и модерни подходи към публичната политика. Основен акцент се поставя върху работата в местната и национална политика, равния старт в живота през балансирани регионални политики и отговорното лидерство.

Символичният домакин Красимир Йорданов, народен представител от Ямбол приветства младежите с думите:

„Скъпи младежи от област Ямбол, бъдещето е ваше. Моя лична кауза е всеки от вас да получи знанията и увереността да участва активно в обществените промени. Работим заедно от години и вярвам, че с конкретни действия ще променим Ямбол и България към по-добро.“