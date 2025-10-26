Новини
България »
68 дни до еврото: Хората най-много се оплакват от цените на услугите

68 дни до еврото: Хората най-много се оплакват от цените на услугите

26 Октомври, 2025 11:27 877 52

  • евро-
  • еврозона-
  • поскъпване

Сайтът "Колко струва" работи напълни функционално. Идеята на сайта е да има достъпност и прозрачност на цените

68 дни до еврото: Хората най-много се оплакват от цените на услугите - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

68 дни до момента, в който ще заменим левовете с евро. Дни, в които един от най-задаваните въпроси е - какво става с цените.

"Към момента не можем да кажем, че имаме притеснение по отношение на наблюдаван ръст на цели браншове, сектори. Има изменения нагоре в цените, но те са предимно за отделни продукти - сезонни продукти, за които е нормално да се промени цената", смята председателят на Комисията за защита на потребителите Александър Колячев.

"За спекула не мога да говоря. Когато имаме тревожно увеличение на цената, тогава трябва да се направи детайлен анализ. Когато не може да се открие отговор защо тази цена е толкова увеличена, тогава се правят санкции", заяви Колячев.

Според него сайтът "Колко струва" работи напълни функционално. Идеята на сайта е да има достъпност и прозрачност на цените.

"Хората най-много се оплакват в момента от услугите, например - фризьорски услуги, ключарски услуги, до колкото имаме информация от жалби". Според Колячев има как бързо да се установи дали има спекула на повишаване на цените на услугите или те са спрямо икономически ръст на цените на определени продукти, необходими за тази услуга.

"Ако цената на една услуга при превалутирането се закръгли в полза на повишаване на цената, това е грешка, за която трябва да се сигнализира", заяви експертът.

Той призова да се изпращат сигнали на национална линия - 070011122, специално мобилно приложение. Според закона за въвеждане на еврото не би трябвало да се променят цените при въвеждане на еврото, ако няма промяна на определени икономически фактори, които са разходоопределящи.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    19 0 Отговор
    Паветниците дремят от тъпотия , но защо дремят умните хора...?!

    Коментиран от #5, #6, #16

    11:29 26.10.2025

  • 2 Сталин

    25 3 Отговор
    След нова година още 50 % инфлация и 50 милиарда от държавния валутен резерв изчезва в черната дупка на ЕЦБ и България ще трябва да плаща стотиците трилиони задължения на другите калпазани в Европа,-чака ви прекрасно бъдеще и голямо щастие

    11:31 26.10.2025

  • 3 Последния Софиянец

    20 4 Отговор
    В Гърция ще глобяват за плащане в брой и ще освобождават от данъци за плащане с карта.Туристите ще плащат само с карти.Скоро и у нас.Добре дошли в концлагера на Цифровото евро!

    Коментиран от #7, #11, #29, #33

    11:32 26.10.2025

  • 4 Честито ЕВРО

    5 16 Отговор
    Очаква се да има много гневни другари к00пейки които след въвеждане на еврото гневно да....започнат да го ползват вместо да заминат при любимите рубли

    11:32 26.10.2025

  • 5 Сталин

    22 2 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    В България няма умни хора ,само тикви и прасета дето плюскат по цял ден и вечно на почивки по света

    Коментиран от #8

    11:33 26.10.2025

  • 6 Сърдит капейко

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Щото не са на площада а са по вилите или вкущи пред тв на ракийка и салата и гневно пийват и хапват

    11:34 26.10.2025

  • 7 Сталин

    20 3 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Това което управляващите не ви казват за МВФ е че ви готвят голяма изненада,изненадата на века,миналата седмица управляващата коалиция и финансово министерство са дискутирали за въвеждане на нов данък,съвсем нов данък- Данък Наследство ,както е в Германия, Англия и Европа,плана който е дискутиран е че имоти на стойност над 100 000 наследниците ще трябва да плащат данък на наследствения имот ,това включва къща,апартамент ,земя ,акции и други финансови активи.Това означава че много от наследници на имоти трябва да ипотекират за да може да платят данъка ,тепърва ще се уточнява процента ,но може да стигне 40% както е в Англия и така постепенно ще ви отнемат имотите който не може да плати.Също Световната банка е препоръчала на правителството за да попълнят хазната и да могат да плащат стотиците милиарди заеми които Тиквата и Прасето теглиха и много от тези пари откраднаха да въведат Задължителна застраховка на имот както е в САЩ ,това може да достигне до 10 000 на година може и повече за големи и скъпи имоти и който не може да плати ,имота може да бъде запориран и отнет в полза на държавата.Така че чичо ви Клаус Шваб от WEF ви каза за Agenda 2030 - Няма да притежавате нищо,но ще бъдете щастливи ,кое не вие е ясно.
    P.S.Гласувайте пак за Тиквата и Прасето и ПП(Прости Пvтки) да останете без имоти

    Коментиран от #19, #20, #21, #27, #41, #45

    11:34 26.10.2025

  • 8 не думаи

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Сталин":

    а ниагара тъпак ли я сътвори

    11:37 26.10.2025

  • 9 Дупничанин

    16 0 Отговор
    Не, бе, клоун, мани ги услугите! Цените на ХРАНИТЕ ги притесняват хората! Защото парите не им стигат за храна, смотльо! Гиди манипулатори долни!

    11:38 26.10.2025

  • 10 Ивелин Михайлов

    13 3 Отговор
    68 дни до падане на България под еврог ейско робство!

    Коментиран от #17

    11:39 26.10.2025

  • 11 В Турция кеша е на почит

    13 3 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Даже е по евтино , ако се плаща в брой. Но там няма ЕСЕС.

    Коментиран от #18

    11:39 26.10.2025

  • 12 Икономист

    6 2 Отговор
    Хората превалутират левчетата в злато.. днеска ходих пак в тавекс да купувам и ми викат утре,че за днес изчерпали наличните количества 🤯

    11:40 26.10.2025

  • 13 ас404

    12 1 Отговор
    негодник нямало тревожно увеличение на цените

    11:41 26.10.2025

  • 14 Архивите остават

    9 1 Отговор
    Налагате нещо, за което всеки участвал в решението и рекламата, ще бъде обесен!

    11:43 26.10.2025

  • 15 Пепи Волгата

    2 3 Отговор
    Ще продължа да взимам евраците и от догодина и още по гневно ще ги харча из брюкселските петзвездни ресторанти и молове

    11:47 26.10.2025

  • 16 Укрозеле

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Защото най-тъпите се мислят за най-умни. Колкото по-тъп, толкова по нагъл и с по-високо самочувствие и винаги другите са му виновни.

    11:48 26.10.2025

  • 17 Соц носталгик

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "Ивелин Михайлов":

    Безплатни протести няма дойде лошоя капитализъм! Ще протестирам срещу еврото срещу 50 евро на ден 🤩🤡🍌

    Коментиран от #28

    11:49 26.10.2025

  • 18 Предложение

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "В Турция кеша е на почит":

    Бегалдо еднопосочен при резаните фесове !!!

    11:51 26.10.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Мъж 100%

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "Сталин":

    Някой дето се е писал "Сталин" да не ми говори за "п р o c т и п y т k и", защото си е нагло лицемерие.

    11:53 26.10.2025

  • 21 Истината за Сталин

    6 4 Отговор

    До коментар #7 от "Сталин":

    При комунизма нищо не притежавахме и национализацията беше извършена по нареждане на Сталин. По негова заповед беше избит и много български народ, включително комунисти.
    Прасетата и Тиквите са стари комунистически родове, които ги докара на власт Сталин.

    Въобще злините в България започват със Сталин, ПП-ко!

    Коментиран от #23

    11:58 26.10.2025

  • 22 Русенец

    7 1 Отговор
    Стрък праз довчера беше 1,20 на тарабата, днес е 3 лв.
    Вафлата, която предната седмица купувах за 69 ст, днес е 89 ст.ю
    Та, за какво гарантирала държавата, при въвеждане на еврото, че не разбрах?

    11:58 26.10.2025

  • 23 Русенец

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "Истината за Сталин":

    Прав си, но прасетата и тиквите нямат нищо общо с определението за комунисти. Те са си чиста проба тоталитарни диктатори, пребоядисващи се според случая.

    Коментиран от #34

    12:00 26.10.2025

  • 24 Някой

    3 1 Отговор
    Аз съм на 50+, по времето на комунизма преживях вдигане цената на захарта, на капачките за буркани... После през 1990-те преживях многократни медти вдигания на цените, преживял съм 100 000% инфлация. В началото на 1997 г преживях да работя цял месец за една пица с бира в пицария. Добре, че семейстното ми имаше буркани със зимнина и спестени $1000. Така оцеляхме при краха на правителството на БСП с премиер Жан Виденов.

    Вече веднъж съм прехивял смяна на парите. Не ме плаши скока на цените, плаши ме че няколко месилеца ще трябва да смятам в две валути. Някъде април 2026 г. ще свикна и проблемите ще са зад гърба ми.

    А от 2000 г до сега съм преживял различни нива инфлация на българския лев от 2%-3% годишно, до 50% годишно. Общо с натрупване над 300% инфлация/обезценяване/ на лева за 25 години.

    Инфлацията е гадно нещо, но не зависи от мен. Откакто през 1997 г. въведохме Волутният борд не зависи и от българските управляващи. Зависи от управляващите света, тай-вече от цените на петрол, газ, дтомана, алуминий, електричество ... Които се определят от САЩ,Саудитска Арабия и Русия.

    Коментиран от #25, #26

    12:01 26.10.2025

  • 25 Уточнение

    4 0 Отговор

    До коментар #24 от "Някой":

    А мен ме плаши, че редовно ми грабят и обират банда изроди!
    А ние мълчим и търпим!

    12:05 26.10.2025

  • 26 даскал

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Някой":

    А мен ме плаши, че човек, който се страхува от смятането и има такава граматика, има право да гласува.

    12:08 26.10.2025

  • 27 Чичо Гошо

    0 2 Отговор

    До коментар #7 от "Сталин":

    Това го пишеш от няколко месеца насам.Смени поне "миналата седмица"!
    То е ясно,че си платен бот,ама поне да си заслужиш заплатата...

    12:08 26.10.2025

  • 28 и ЗА ЕДИН два

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Соц носталгик":

    БАНАНА ЩЕ СКАЧАШ ---малко те е СРАМ но БАНАНА си е БАНАН

    12:13 26.10.2025

  • 29 Някой

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    "В Гърция ще плащат само с карти.Скоро и у нас." Това могат да го наложат и при плащане в драхми и при плащане в лева, и при плащане в рубри, не е виновно еврото. Не го правят парите, правят го политиците и банкерите.
    Не съм много запознат какво стана в Китай, Япония, но там май контрола върху хората е допи още по-мракобесев отколкото в ЕС и САЩ.

    Добре дошли в концлагера на Цифровите пари! По-точно на ДИГИТАЛНАТА РЕВОЛЮЦИЯ.

    Мен лично много повече ме притеснява това, което става с автомобилите. Махнаха педала на съединителя и ръчната спипачка. На път са да махнат ДВГ двигателя, огледалата, педала на спирачката, кормилото ... Скоро ще сме само пътници в личните си автомобили. То целта е обикновените хора да нямат лични автомобили. Целта е тотален контрол. През телефона знаят къде се намираш всеки един момент, подслушване те, снимат те. А чрез контрол на автомобилите ще можеш да ходиш само където ти позволят. Сбогом свобода, Добре дошли в ДИГИТОЛНИЯТ КОНЦЛАГЕР на ИТ и БАНКИТЕ. Причината не е еврото причината са политици, банкери, ноднационални корпорации

    Коментиран от #36

    12:20 26.10.2025

  • 30 Още малко

    4 3 Отговор
    и България завършва пълната си интеграция в ЕС!

    Коментиран от #43

    12:20 26.10.2025

  • 31 Мнение

    4 6 Отговор
    Услугите в България са с изключително ниски цини. Нормално е да се вдигнат.
    Тук край нас можеш да се подстрижеш и за 6 лв., но в Германия най-евтината такава услуга е 15 евро ( ≈ 30 лв.)

    Коментиран от #35, #37, #50

    12:22 26.10.2025

  • 32 Майк Алън Патън

    5 1 Отговор
    Нали УЖ държавата щеше да следи , внимава и санкционира за НЕЧЕСТНИ действия с цените ?
    Какво стана ? Колко наказани и глобени има ? Какъв е резултата от това ....напъване да вършат нещо ?

    12:25 26.10.2025

  • 33 Така е! Прав си!

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Да, твърдението, че в Гърция всички плащания трябва да се извършват безналично, е вярно от 1 април 2024 г. Според новото законодателство, всички търговци, включително малки магазини, таксита и улични търговци, са задължени да предлагат възможност за безналично плащане. Тези, които не спазват изискванията, могат да бъдат санкционирани с високи глоби.

    12:25 26.10.2025

  • 34 Истината за Сталин

    1 3 Отговор

    До коментар #23 от "Русенец":

    Ако Онзи строй се беше запазил сега тиквите и прасетата щяха да са висши комунистически функционери.
    Комунистическата идея е била опорочена още ат Ленин най-късно.

    12:25 26.10.2025

  • 35 Бейхан

    3 4 Отговор

    До коментар #31 от "Мнение":

    Луд ли си ти? В нашто махала бръснем за 30 лв.
    За 6 лв в коя овцеферма се подстригваш?

    Коментиран от #38

    12:26 26.10.2025

  • 36 Истината

    2 1 Отговор

    До коментар #29 от "Някой":

    А в Китай всичко се плаща чрез мобилни приложения и QR кодове!!Платформи като Alipay и WeChat Pay са широко използвани за ежедневни транзакции, включително за плащания на улицата, в магазини и дори за дарения в храмове. Въпреки това, наскоро беше съобщено за инцидент, при който човек е заменил официален QR код за дарения с личен, открадвайки над 30 000 юана.

    12:27 26.10.2025

  • 37 свиреп ОХЛЮВ

    1 2 Отговор

    До коментар #31 от "Мнение":

    Къде е това "до нас" и за 6 лева ? В Банкя ли ?

    Коментиран от #39

    12:27 26.10.2025

  • 38 Мнение

    3 0 Отговор

    До коментар #35 от "Бейхан":

    Там ходят пенсионери, фризьорката също е пенсионерка. Аз не ходя там, а майка ми, която е на 80 г. И не се подигравай, хората на 80 г. нямат 30 лв. за подстрижка!!

    12:28 26.10.2025

  • 39 София не е България.

    3 0 Отговор

    До коментар #37 от "свиреп ОХЛЮВ":

    В провинцията.

    Коментиран от #42

    12:29 26.10.2025

  • 40 райберЪТ

    2 1 Отговор
    В този сайт пише ли колко струва 1 чекмедже с кюлчета или 1 къща с двор в Барселона ?
    Майтап бе , хора , тези неща нямат стойност. Неизмерима е !

    Коментиран от #47

    12:30 26.10.2025

  • 41 Знайко

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Сталин":

    Аз помня, Борисов каза, че простите Пvтки са в ГЕРБ. Каза ПРО... СТА КЪРДЖАЛИЙСКА Пvтка - ПКП . Помня, че се коментираше, че освен това ПКП на раменете си имала ПРАЗНА ПОЦИНКОВАНА КОФА.

    12:30 26.10.2025

  • 42 Смях и Сеир

    0 3 Отговор

    До коментар #39 от "София не е България.":

    В П0лски Тръмбеш ли ? Там може , да !

    Коментиран от #44

    12:31 26.10.2025

  • 43 Наблюдател

    3 0 Отговор

    До коментар #30 от "Още малко":

    България изостава в прехода към безналични плащания в сравнение с някои други европейски и азиатски държави..В България мобилните плащания се увеличават, но все още не са толкова разпространени, както в страните с висока цифровизация. С приемането на еврото през 2026 г. се очаква ускоряване на прехода към безналични плащания, тъй като много европейски държави вече са внедрили ефективни системи за цифрови плащания.

    12:33 26.10.2025

  • 44 Хахаха

    3 0 Отговор

    До коментар #42 от "Смях и Сеир":

    Ами не в Полски Тръмбеш, където и да е това. А в голям български град.

    Коментиран от #46

    12:34 26.10.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 В името на ВИМЕТО

    0 2 Отговор

    До коментар #44 от "Хахаха":

    В голям български град ! 6 лева ! И не в Полски Тръмбеш , който не го знаеш ??????

    12:38 26.10.2025

  • 47 Знайко

    2 1 Отговор

    До коментар #40 от "райберЪТ":

    Къщата в Барселота заедно с бутика/магазина/ струвала 5 млн евро. А в чекмеджето сметнаха, че е имало около 600 000 евро, общо пачките и кюлчетата. Днес ценана на златото е двойна, днешната оценка на чекмеджето е 1 млн. евро.
    Нассопо вожда на ИТН си поръчал брониран Мерседес S класа за 1 млн. евро, чака да му го доставят.


    Явно някои вождове имат доста чекмеджета с пачки.
    Вожда на Ново Начало декларирал милиони в КЕШ.

    12:38 26.10.2025

  • 48 Пьотр Волгин

    1 1 Отговор
    Аз изобщо не съм притеснен от еврото.....

    Коментиран от #51

    12:40 26.10.2025

  • 49 Мдааааа...

    0 0 Отговор
    Между другото някой чел ли е подробно Закона за въвеждане на еврото в Република България? Ще цитирам само един член:

    Правила в периода на двойно обращение

    Чл. 25. (1) В периода на двойно обращение при получено плащане в брой в левове или в евро търговецът връща остатъка изцяло в евро. Когато търговецът няма достатъчна моментна наличност да върне остатъка изцяло в евро, връща остатъка изцяло в левове.
    (2) В периода на двойно обращение търговецът може да не приема повече от 50 броя монети в левове, включително стотинки, при една трансакция.
    (3) В периода на двойно обращение при рекламация на стока или услуга, когато потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената от него сума, търговецът връща платената сума изцяло в евро. Когато търговецът няма достатъчна моментна наличност да върне платената сума в брой в евро, връща платената сума изцяло в левове.
    (4) От датата на въвеждане на еврото в Република България при извършване от търговци на операции в брой с автомати, устройства и системи на самообслужване, включително без електрическо захранване, се използва само евро.
    (5) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2025 г.) При връщане на остатъка по ал. 1 в евро или на платената сума по ал. 3 в евро търговецът предоставя устно информация относно паричната стойност на остатъка или платената сума в левове, при поискване от потребителя.

    От това излиза, че може цял месец да си търкаляме лева, без нито едно евро да се върне, защото търговец

    12:44 26.10.2025

  • 50 Някой

    2 1 Отговор

    До коментар #31 от "Мнение":

    В София преди седмица по спешност влязох в случаен фризьорски салон поискаха ми 30 лева за подстригване. Ужасен излетях с 200 км/ч и отидох при мойта си фризьорски, която ми взе само 15 лева.

    Мисля да взема да изкарам курс за фризьор и да престанат да съм джипи лекар. От 1 януари 26 ще трябва да преглеждам по 6 пациенти за да печелят колкото печели фризьорка от един клиент.

    12:46 26.10.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Нашето семейство и сега е в Еврозоната.

    1 0 Отговор
    Но догодина влизаме и официално!

    Нищо няма да се промени за нас, освен че България влиза 100 % в ЕС, което е мечтата на поколения българи.

    12:53 26.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове