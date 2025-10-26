68 дни до еврото: Хората най-много се оплакват от цените на услугите

68 дни до момента, в който ще заменим левовете с евро. Дни, в които един от най-задаваните въпроси е - какво става с цените.
"Към момента не можем да кажем, че имаме притеснение по отношение на наблюдаван ръст на цели браншове, сектори. Има изменения нагоре в цените, но те са предимно за отделни продукти - сезонни продукти, за които е нормално да се промени цената", смята председателят на Комисията за защита на потребителите Александър Колячев.
"За спекула не мога да говоря. Когато имаме тревожно увеличение на цената, тогава трябва да се направи детайлен анализ. Когато не може да се открие отговор защо тази цена е толкова увеличена, тогава се правят санкции", заяви Колячев.
Според него сайтът "Колко струва" работи напълни функционално. Идеята на сайта е да има достъпност и прозрачност на цените.
"Хората най-много се оплакват в момента от услугите, например - фризьорски услуги, ключарски услуги, до колкото имаме информация от жалби". Според Колячев има как бързо да се установи дали има спекула на повишаване на цените на услугите или те са спрямо икономически ръст на цените на определени продукти, необходими за тази услуга.
"Ако цената на една услуга при превалутирането се закръгли в полза на повишаване на цената, това е грешка, за която трябва да се сигнализира", заяви експертът.
Той призова да се изпращат сигнали на национална линия - 070011122, специално мобилно приложение. Според закона за въвеждане на еврото не би трябвало да се променят цените при въвеждане на еврото, ако няма промяна на определени икономически фактори, които са разходоопределящи.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #5, #6, #16
11:29 26.10.2025
2 Сталин
11:31 26.10.2025
3 Последния Софиянец
Коментиран от #7, #11, #29, #33
11:32 26.10.2025
4 Честито ЕВРО
11:32 26.10.2025
5 Сталин
До коментар #1 от "Пич":В България няма умни хора ,само тикви и прасета дето плюскат по цял ден и вечно на почивки по света
Коментиран от #8
11:33 26.10.2025
6 Сърдит капейко
До коментар #1 от "Пич":Щото не са на площада а са по вилите или вкущи пред тв на ракийка и салата и гневно пийват и хапват
11:34 26.10.2025
7 Сталин
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Това което управляващите не ви казват за МВФ е че ви готвят голяма изненада,изненадата на века,миналата седмица управляващата коалиция и финансово министерство са дискутирали за въвеждане на нов данък,съвсем нов данък- Данък Наследство ,както е в Германия, Англия и Европа,плана който е дискутиран е че имоти на стойност над 100 000 наследниците ще трябва да плащат данък на наследствения имот ,това включва къща,апартамент ,земя ,акции и други финансови активи.Това означава че много от наследници на имоти трябва да ипотекират за да може да платят данъка ,тепърва ще се уточнява процента ,но може да стигне 40% както е в Англия и така постепенно ще ви отнемат имотите който не може да плати.Също Световната банка е препоръчала на правителството за да попълнят хазната и да могат да плащат стотиците милиарди заеми които Тиквата и Прасето теглиха и много от тези пари откраднаха да въведат Задължителна застраховка на имот както е в САЩ ,това може да достигне до 10 000 на година може и повече за големи и скъпи имоти и който не може да плати ,имота може да бъде запориран и отнет в полза на държавата.Така че чичо ви Клаус Шваб от WEF ви каза за Agenda 2030 - Няма да притежавате нищо,но ще бъдете щастливи ,кое не вие е ясно.
P.S.Гласувайте пак за Тиквата и Прасето и ПП(Прости Пvтки) да останете без имоти
Коментиран от #19, #20, #21, #27, #41, #45
11:34 26.10.2025
8 не думаи
До коментар #5 от "Сталин":а ниагара тъпак ли я сътвори
11:37 26.10.2025
9 Дупничанин
11:38 26.10.2025
10 Ивелин Михайлов
Коментиран от #17
11:39 26.10.2025
11 В Турция кеша е на почит
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Даже е по евтино , ако се плаща в брой. Но там няма ЕСЕС.
Коментиран от #18
11:39 26.10.2025
12 Икономист
11:40 26.10.2025
13 ас404
11:41 26.10.2025
14 Архивите остават
11:43 26.10.2025
15 Пепи Волгата
11:47 26.10.2025
16 Укрозеле
До коментар #1 от "Пич":Защото най-тъпите се мислят за най-умни. Колкото по-тъп, толкова по нагъл и с по-високо самочувствие и винаги другите са му виновни.
11:48 26.10.2025
17 Соц носталгик
До коментар #10 от "Ивелин Михайлов":Безплатни протести няма дойде лошоя капитализъм! Ще протестирам срещу еврото срещу 50 евро на ден 🤩🤡🍌
Коментиран от #28
11:49 26.10.2025
18 Предложение
До коментар #11 от "В Турция кеша е на почит":Бегалдо еднопосочен при резаните фесове !!!
11:51 26.10.2025
20 Мъж 100%
До коментар #7 от "Сталин":Някой дето се е писал "Сталин" да не ми говори за "п р o c т и п y т k и", защото си е нагло лицемерие.
11:53 26.10.2025
21 Истината за Сталин
До коментар #7 от "Сталин":При комунизма нищо не притежавахме и национализацията беше извършена по нареждане на Сталин. По негова заповед беше избит и много български народ, включително комунисти.
Прасетата и Тиквите са стари комунистически родове, които ги докара на власт Сталин.
Въобще злините в България започват със Сталин, ПП-ко!
Коментиран от #23
11:58 26.10.2025
22 Русенец
Вафлата, която предната седмица купувах за 69 ст, днес е 89 ст.ю
Та, за какво гарантирала държавата, при въвеждане на еврото, че не разбрах?
11:58 26.10.2025
23 Русенец
До коментар #21 от "Истината за Сталин":Прав си, но прасетата и тиквите нямат нищо общо с определението за комунисти. Те са си чиста проба тоталитарни диктатори, пребоядисващи се според случая.
Коментиран от #34
12:00 26.10.2025
24 Някой
Вече веднъж съм прехивял смяна на парите. Не ме плаши скока на цените, плаши ме че няколко месилеца ще трябва да смятам в две валути. Някъде април 2026 г. ще свикна и проблемите ще са зад гърба ми.
А от 2000 г до сега съм преживял различни нива инфлация на българския лев от 2%-3% годишно, до 50% годишно. Общо с натрупване над 300% инфлация/обезценяване/ на лева за 25 години.
Инфлацията е гадно нещо, но не зависи от мен. Откакто през 1997 г. въведохме Волутният борд не зависи и от българските управляващи. Зависи от управляващите света, тай-вече от цените на петрол, газ, дтомана, алуминий, електричество ... Които се определят от САЩ,Саудитска Арабия и Русия.
Коментиран от #25, #26
12:01 26.10.2025
25 Уточнение
До коментар #24 от "Някой":А мен ме плаши, че редовно ми грабят и обират банда изроди!
А ние мълчим и търпим!
12:05 26.10.2025
26 даскал
До коментар #24 от "Някой":А мен ме плаши, че човек, който се страхува от смятането и има такава граматика, има право да гласува.
12:08 26.10.2025
27 Чичо Гошо
До коментар #7 от "Сталин":Това го пишеш от няколко месеца насам.Смени поне "миналата седмица"!
То е ясно,че си платен бот,ама поне да си заслужиш заплатата...
12:08 26.10.2025
28 и ЗА ЕДИН два
До коментар #17 от "Соц носталгик":БАНАНА ЩЕ СКАЧАШ ---малко те е СРАМ но БАНАНА си е БАНАН
12:13 26.10.2025
29 Някой
До коментар #3 от "Последния Софиянец":"В Гърция ще плащат само с карти.Скоро и у нас." Това могат да го наложат и при плащане в драхми и при плащане в лева, и при плащане в рубри, не е виновно еврото. Не го правят парите, правят го политиците и банкерите.
Не съм много запознат какво стана в Китай, Япония, но там май контрола върху хората е допи още по-мракобесев отколкото в ЕС и САЩ.
Добре дошли в концлагера на Цифровите пари! По-точно на ДИГИТАЛНАТА РЕВОЛЮЦИЯ.
Мен лично много повече ме притеснява това, което става с автомобилите. Махнаха педала на съединителя и ръчната спипачка. На път са да махнат ДВГ двигателя, огледалата, педала на спирачката, кормилото ... Скоро ще сме само пътници в личните си автомобили. То целта е обикновените хора да нямат лични автомобили. Целта е тотален контрол. През телефона знаят къде се намираш всеки един момент, подслушване те, снимат те. А чрез контрол на автомобилите ще можеш да ходиш само където ти позволят. Сбогом свобода, Добре дошли в ДИГИТОЛНИЯТ КОНЦЛАГЕР на ИТ и БАНКИТЕ. Причината не е еврото причината са политици, банкери, ноднационални корпорации
Коментиран от #36
12:20 26.10.2025
30 Още малко
Коментиран от #43
12:20 26.10.2025
31 Мнение
Тук край нас можеш да се подстрижеш и за 6 лв., но в Германия най-евтината такава услуга е 15 евро ( ≈ 30 лв.)
Коментиран от #35, #37, #50
12:22 26.10.2025
32 Майк Алън Патън
Какво стана ? Колко наказани и глобени има ? Какъв е резултата от това ....напъване да вършат нещо ?
12:25 26.10.2025
33 Така е! Прав си!
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Да, твърдението, че в Гърция всички плащания трябва да се извършват безналично, е вярно от 1 април 2024 г. Според новото законодателство, всички търговци, включително малки магазини, таксита и улични търговци, са задължени да предлагат възможност за безналично плащане. Тези, които не спазват изискванията, могат да бъдат санкционирани с високи глоби.
12:25 26.10.2025
34 Истината за Сталин
До коментар #23 от "Русенец":Ако Онзи строй се беше запазил сега тиквите и прасетата щяха да са висши комунистически функционери.
Комунистическата идея е била опорочена още ат Ленин най-късно.
12:25 26.10.2025
35 Бейхан
До коментар #31 от "Мнение":Луд ли си ти? В нашто махала бръснем за 30 лв.
За 6 лв в коя овцеферма се подстригваш?
Коментиран от #38
12:26 26.10.2025
36 Истината
До коментар #29 от "Някой":А в Китай всичко се плаща чрез мобилни приложения и QR кодове!!Платформи като Alipay и WeChat Pay са широко използвани за ежедневни транзакции, включително за плащания на улицата, в магазини и дори за дарения в храмове. Въпреки това, наскоро беше съобщено за инцидент, при който човек е заменил официален QR код за дарения с личен, открадвайки над 30 000 юана.
12:27 26.10.2025
37 свиреп ОХЛЮВ
До коментар #31 от "Мнение":Къде е това "до нас" и за 6 лева ? В Банкя ли ?
Коментиран от #39
12:27 26.10.2025
38 Мнение
До коментар #35 от "Бейхан":Там ходят пенсионери, фризьорката също е пенсионерка. Аз не ходя там, а майка ми, която е на 80 г. И не се подигравай, хората на 80 г. нямат 30 лв. за подстрижка!!
12:28 26.10.2025
39 София не е България.
До коментар #37 от "свиреп ОХЛЮВ":В провинцията.
Коментиран от #42
12:29 26.10.2025
40 райберЪТ
Майтап бе , хора , тези неща нямат стойност. Неизмерима е !
Коментиран от #47
12:30 26.10.2025
41 Знайко
До коментар #7 от "Сталин":Аз помня, Борисов каза, че простите Пvтки са в ГЕРБ. Каза ПРО... СТА КЪРДЖАЛИЙСКА Пvтка - ПКП . Помня, че се коментираше, че освен това ПКП на раменете си имала ПРАЗНА ПОЦИНКОВАНА КОФА.
12:30 26.10.2025
42 Смях и Сеир
До коментар #39 от "София не е България.":В П0лски Тръмбеш ли ? Там може , да !
Коментиран от #44
12:31 26.10.2025
43 Наблюдател
До коментар #30 от "Още малко":България изостава в прехода към безналични плащания в сравнение с някои други европейски и азиатски държави..В България мобилните плащания се увеличават, но все още не са толкова разпространени, както в страните с висока цифровизация. С приемането на еврото през 2026 г. се очаква ускоряване на прехода към безналични плащания, тъй като много европейски държави вече са внедрили ефективни системи за цифрови плащания.
12:33 26.10.2025
44 Хахаха
До коментар #42 от "Смях и Сеир":Ами не в Полски Тръмбеш, където и да е това. А в голям български град.
Коментиран от #46
12:34 26.10.2025
46 В името на ВИМЕТО
До коментар #44 от "Хахаха":В голям български град ! 6 лева ! И не в Полски Тръмбеш , който не го знаеш ??????
12:38 26.10.2025
47 Знайко
До коментар #40 от "райберЪТ":Къщата в Барселота заедно с бутика/магазина/ струвала 5 млн евро. А в чекмеджето сметнаха, че е имало около 600 000 евро, общо пачките и кюлчетата. Днес ценана на златото е двойна, днешната оценка на чекмеджето е 1 млн. евро.
Нассопо вожда на ИТН си поръчал брониран Мерседес S класа за 1 млн. евро, чака да му го доставят.
Явно някои вождове имат доста чекмеджета с пачки.
Вожда на Ново Начало декларирал милиони в КЕШ.
12:38 26.10.2025
48 Пьотр Волгин
Коментиран от #51
12:40 26.10.2025
49 Мдааааа...
Правила в периода на двойно обращение
Чл. 25. (1) В периода на двойно обращение при получено плащане в брой в левове или в евро търговецът връща остатъка изцяло в евро. Когато търговецът няма достатъчна моментна наличност да върне остатъка изцяло в евро, връща остатъка изцяло в левове.
(2) В периода на двойно обращение търговецът може да не приема повече от 50 броя монети в левове, включително стотинки, при една трансакция.
(3) В периода на двойно обращение при рекламация на стока или услуга, когато потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената от него сума, търговецът връща платената сума изцяло в евро. Когато търговецът няма достатъчна моментна наличност да върне платената сума в брой в евро, връща платената сума изцяло в левове.
(4) От датата на въвеждане на еврото в Република България при извършване от търговци на операции в брой с автомати, устройства и системи на самообслужване, включително без електрическо захранване, се използва само евро.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2025 г.) При връщане на остатъка по ал. 1 в евро или на платената сума по ал. 3 в евро търговецът предоставя устно информация относно паричната стойност на остатъка или платената сума в левове, при поискване от потребителя.
От това излиза, че може цял месец да си търкаляме лева, без нито едно евро да се върне, защото търговец
12:44 26.10.2025
50 Някой
До коментар #31 от "Мнение":В София преди седмица по спешност влязох в случаен фризьорски салон поискаха ми 30 лева за подстригване. Ужасен излетях с 200 км/ч и отидох при мойта си фризьорски, която ми взе само 15 лева.
Мисля да взема да изкарам курс за фризьор и да престанат да съм джипи лекар. От 1 януари 26 ще трябва да преглеждам по 6 пациенти за да печелят колкото печели фризьорка от един клиент.
12:46 26.10.2025
52 Нашето семейство и сега е в Еврозоната.
Нищо няма да се промени за нас, освен че България влиза 100 % в ЕС, което е мечтата на поколения българи.
12:53 26.10.2025