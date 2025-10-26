Новини
Мариана Кукушева: Връщането на 20% ДДС за хляба е довело до покачването на цените

26 Октомври, 2025

Спекулативното поведение идва по-скоро от търговците

Мариана Кукушева: Връщането на 20% ДДС за хляба е довело до покачването на цените - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Цената на хляба у нас се е увеличила с повече от 20% за последната година. Това показват данните на Националния статистически институт, а информацията беше потвърдена и от председателя на Федерацията на хлебопроизводителите Мариана Кукушева в ефира на „Събуди се“ по NOVA.

По думите ѝ причината за поскъпването е връщането на стандартната ставка на ДДС върху хляба и брашното, която влезе в сила от 1 януари 2025 г.

„Така се доказа нашата теза, че нулевото ДДС върху хляба беше изцяло социална мярка в полза на потребителите. От нея не печелеха производителите, а хората. След като данъкът беше върнат, това веднага се отрази върху крайната цена“, обясни Кукушева.

„Очаквам общата сума от данъците, които браншът ще плати, да бъде изключително малка – в пъти по-малко от преди. Всеки хляб има своята официална евроравностойност, която се различава в зависимост от производителя“, коментира тя.

Кукушева припомни, че в Закона за въвеждане на еврото има текстове, свързани с контрол върху „неимоверното покачване на цените“, но уточни, че спекула от страна на производителите няма.

„Проблемът не е при нас. Спекулативното поведение идва по-скоро от търговците. Ние се борим за справедливи цени на хляба и за равнопоставеност на пазара“, допълни председателят на Федерацията.

Въпреки повишените цени, хлябът продължава да е сред най-често консумираните храни у нас. Според статистиката средно един българин изяжда около 69 килограма хляб и тестени изделия годишно.

Кукушева обаче се въздържа от конкретна прогноза за бъдещите цени: „Нямам прогноза с колко още може да се вдигне цената на хляба“.


  • 1 ще се вталите в кръста скоро

    6 3 Отговор
    хляба трябва да е със 50% ддс !

    много ядат тия българи бе само хляб ядат, то така не може, дебели са много

    13:30 26.10.2025

  • 2 Хлябът е вреден!

    6 2 Отговор
    Населението е неграмотно!

    13:31 26.10.2025

  • 3 Без ДДС ще паднат цените

    13 1 Отговор
    колкото паднаха в ресторантите, когато им направиха ДДС 9 % !
    Надай се жено на....

    13:33 26.10.2025

  • 4 Напълно

    5 1 Отговор
    очаквано. Не трябваше да им намалят ДДС то. Сега си прибраха тези 20 процента към печалбите обвинявайки правителството

    13:36 26.10.2025

  • 5 друга тема

    3 0 Отговор
    Цената на хляба у нас се е увеличила с повече от 20% за последната година. Увеличенията на храните казват на българите:"- Яжте си ушите!".

    13:39 26.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Все

    4 0 Отговор
    по-малко хляб и хлебни изделия се консумират. Сами по-възрастното население няма ще продължи да купува хляб. Обемите ще продължат да намалят, пазарът вече се свива драстично. Много ще излязат и от този бизнес.

    13:40 26.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 оня с коня

    2 0 Отговор
    ами нормално е да поскъпне хляба, все пак всичко поскъпва , така и хляба трябва да стане поне 2 евро=4лв сегашни пари но нали вече ще сме във евто значи 2 евро , кеф ти хляб , кеф ти питка

    13:41 26.10.2025

  • 10 Гост

    5 0 Отговор
    Един път го вдигате заради ддс-то, втори път го вдигате заради ддс-то, трети път го вдигате пак заради ддс-то. Сто пъти да го вдигнете все ще е заради ддс-то

    Коментиран от #14

    13:42 26.10.2025

  • 11 Верно ли

    5 1 Отговор
    А кое доведе за влошеното качество и плесенясването му на следващия ден!?

    13:44 26.10.2025

  • 12 Дънди Прешъс Металс Инк. | Рудник „Челоп

    6 3 Отговор
    щом можем да си подарим златната мина на канадците значи пари не ни трябват, ние българите сме над тия неща със парите

    13:44 26.10.2025

  • 13 Тези

    2 1 Отговор
    20% към печалбите няма да оправят сектора. Има поколенчески изменения във вкусовете и модите. Не само у нас. Навсякъде е така. Тестените изделия, захарта, газираните напитки и много други категории се свиват чувствително като обеми и е вече без значение дали цената им ще е ниска или висока. Пръсти търсенето намаля с галопиращи темпове

    13:44 26.10.2025

  • 14 оня с коня

    0 2 Отговор

    До коментар #10 от "Гост":

    че много ясно че ще го вдигат! като си беден недей да ядеш

    отивай да работиш недей клеча тука

    13:45 26.10.2025

  • 15 Много

    1 0 Отговор
    енергия се изразходва за производството на хляб, а енергията в ЕС е вече доста скъпа и е нерентабилно да се произвежда каквото и да е. Само с маркетинг и "made in Germany" няма как да се продължава. Ще се закриват енергоемки дейности на континента и ще мигрират в по-благоприятна бизнес среда. Иначе потреблението на хлебни изделия върви надолу от много години.

    13:50 26.10.2025

  • 16 Боруна Лом

    1 0 Отговор
    ЦИФРАТА НА ЦЕНАТА НА СТОКИТЕ Е СЪЩАТА ОТ ПРЕДИ ВРЕМЕ,НО ВЕЧЕ В ЕВРО!ЗА СЪЖАЛЕНИЕ!

    14:02 26.10.2025

  • 17 Даниел

    1 0 Отговор
    С премахването на ДДС за хляба облагодетелствани бяха само производителите ,а с връщане на ставката потърпевши са потребителите??
    Къде тази жена е видяла облага за обществото не става ясно?

    14:05 26.10.2025

  • 18 Българин...

    2 0 Отговор
    Ще дерат здраво кожите на народа!!

    14:07 26.10.2025

  • 19 Че на кого от

    0 0 Отговор
    Мафията му пука? Нали им е най-добре да уморят бедняците, какво ви учудва?

    14:16 26.10.2025

  • 20 Софийски селянин,

    1 0 Отговор
    А когато го нямаше ддсето хляба да не бил по евтин,търгаши и спекуланти..

    14:32 26.10.2025

