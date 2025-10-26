Мариана Кукушева: Връщането на 20% ДДС за хляба е довело до покачването на цените

Цената на хляба у нас се е увеличила с повече от 20% за последната година. Това показват данните на Националния статистически институт, а информацията беше потвърдена и от председателя на Федерацията на хлебопроизводителите Мариана Кукушева в ефира на „Събуди се“ по NOVA.

По думите ѝ причината за поскъпването е връщането на стандартната ставка на ДДС върху хляба и брашното, която влезе в сила от 1 януари 2025 г.

„Така се доказа нашата теза, че нулевото ДДС върху хляба беше изцяло социална мярка в полза на потребителите. От нея не печелеха производителите, а хората. След като данъкът беше върнат, това веднага се отрази върху крайната цена“, обясни Кукушева.

„Очаквам общата сума от данъците, които браншът ще плати, да бъде изключително малка – в пъти по-малко от преди. Всеки хляб има своята официална евроравностойност, която се различава в зависимост от производителя“, коментира тя.

Кукушева припомни, че в Закона за въвеждане на еврото има текстове, свързани с контрол върху „неимоверното покачване на цените“, но уточни, че спекула от страна на производителите няма.

„Проблемът не е при нас. Спекулативното поведение идва по-скоро от търговците. Ние се борим за справедливи цени на хляба и за равнопоставеност на пазара“, допълни председателят на Федерацията.

Въпреки повишените цени, хлябът продължава да е сред най-често консумираните храни у нас. Според статистиката средно един българин изяжда около 69 килограма хляб и тестени изделия годишно.

Кукушева обаче се въздържа от конкретна прогноза за бъдещите цени: „Нямам прогноза с колко още може да се вдигне цената на хляба“.