Мариана Кукушева: Връщането на 20% ДДС за хляба е довело до покачването на цените

Цената на хляба у нас се е увеличила с повече от 20% за последната година. Това показват данните на Националния статистически институт, а информацията беше потвърдена и от председателя на Федерацията на хлебопроизводителите Мариана Кукушева в ефира на „Събуди се“ по NOVA.
По думите ѝ причината за поскъпването е връщането на стандартната ставка на ДДС върху хляба и брашното, която влезе в сила от 1 януари 2025 г.
„Така се доказа нашата теза, че нулевото ДДС върху хляба беше изцяло социална мярка в полза на потребителите. От нея не печелеха производителите, а хората. След като данъкът беше върнат, това веднага се отрази върху крайната цена“, обясни Кукушева.
„Очаквам общата сума от данъците, които браншът ще плати, да бъде изключително малка – в пъти по-малко от преди. Всеки хляб има своята официална евроравностойност, която се различава в зависимост от производителя“, коментира тя.
Кукушева припомни, че в Закона за въвеждане на еврото има текстове, свързани с контрол върху „неимоверното покачване на цените“, но уточни, че спекула от страна на производителите няма.
„Проблемът не е при нас. Спекулативното поведение идва по-скоро от търговците. Ние се борим за справедливи цени на хляба и за равнопоставеност на пазара“, допълни председателят на Федерацията.
Въпреки повишените цени, хлябът продължава да е сред най-често консумираните храни у нас. Според статистиката средно един българин изяжда около 69 килограма хляб и тестени изделия годишно.
Кукушева обаче се въздържа от конкретна прогноза за бъдещите цени: „Нямам прогноза с колко още може да се вдигне цената на хляба“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ще се вталите в кръста скоро
много ядат тия българи бе само хляб ядат, то така не може, дебели са много
13:30 26.10.2025
2 Хлябът е вреден!
13:31 26.10.2025
3 Без ДДС ще паднат цените
Надай се жено на....
13:33 26.10.2025
4 Напълно
13:36 26.10.2025
5 друга тема
13:39 26.10.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Все
13:40 26.10.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 оня с коня
13:41 26.10.2025
10 Гост
Коментиран от #14
13:42 26.10.2025
11 Верно ли
13:44 26.10.2025
12 Дънди Прешъс Металс Инк. | Рудник „Челоп
13:44 26.10.2025
13 Тези
13:44 26.10.2025
14 оня с коня
До коментар #10 от "Гост":че много ясно че ще го вдигат! като си беден недей да ядеш
отивай да работиш недей клеча тука
13:45 26.10.2025
15 Много
13:50 26.10.2025
16 Боруна Лом
14:02 26.10.2025
17 Даниел
Къде тази жена е видяла облага за обществото не става ясно?
14:05 26.10.2025
18 Българин...
14:07 26.10.2025
19 Че на кого от
14:16 26.10.2025
20 Софийски селянин,
14:32 26.10.2025