БСП прие ротацията на председателя на НС

Със 100 гласа "за", 2 "против" и трима въздържали се Националният съвет на Българската социалистическа партия прие ротационния принцип на председателството на Народното събрание между трите партии в коалицията. Това съобщи на брифинг след заседанието лидерът на БСП Атанас Зафиров, предаде NOVA.

"Настояваме той да бъде изрично заложен в споразумението за съвместно управление и да се прегледат описаните в него политики", заяви Зафиров.

"БСП остава последователна в усилията си за стабилност и защита на българските граждани", допълни лидерът на социалистите, цитиран от БНТ.

Решението беше подкрепено като израз на политическата отговорност и последователност в взетите ангажименти за стабилност в управлението и предвидимост в парламентарната работа.

Коалиционният съвет на БСП в Левски, проведен през тази седмица, също подкрепи с пълно единодушие решението за ротация и продължаване на участието на коалицията в съвместното управление на страната.

При обсъждането и приемането на бюджета за 2026 година БСП ще настоява за ръст на доходите на всички трудови хора, запазване на швейцарското правило за пенсионерите и подкрепа за младите семейства и децата.

"Ще поставим пред партньорите в съвместното управление виждането си за една по-справедлива данъчно-осигурителна система, която да облекчи работещите хора и семействата с ниски доходи, като същевременно гарантира устойчиви приходи за държавата", обявиха от БСП.

Националният съвет възложи на Комисията по финанси и икономика изработването на визия за данъчно-осигурителна реформа по мотото "справедливост, държавност, развитие".

Българската социалистическа партия очаква от правителството да предприеме всички необходими действия за недопускане на криза на пазара на горивата и за защита на националната сигурност без компромиси и натиск на външни интереси.

"С тези решения Българската социалистическа партия отстоява своята роля на гарант за социална справедlivост, стабилност и национална отговорност във управлението", завърши изявлението от брифинга.

Идеята за ротация беше предложена от ГЕРБ-СДС и "Има такъв народ" като механизъм за споделена отговорност в управлението. Ако се стигне до ротация, кандидатът на ГЕРБ за председател на Народното събрание ще бъде Рая Назарян, обявиха от мандатоносителя.