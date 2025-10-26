Новини
България »
БСП прие ротацията на председателя на НС

БСП прие ротацията на председателя на НС

26 Октомври, 2025 16:40 1 329 64

  • бсп-
  • ротация-
  • председател-
  • парламент

БСП остава последователна в усилията си за стабилност и защита на българските граждани

БСП прие ротацията на председателя на НС - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Със 100 гласа "за", 2 "против" и трима въздържали се Националният съвет на Българската социалистическа партия прие ротационния принцип на председателството на Народното събрание между трите партии в коалицията. Това съобщи на брифинг след заседанието лидерът на БСП Атанас Зафиров, предаде NOVA.

"Настояваме той да бъде изрично заложен в споразумението за съвместно управление и да се прегледат описаните в него политики", заяви Зафиров.

"БСП остава последователна в усилията си за стабилност и защита на българските граждани", допълни лидерът на социалистите, цитиран от БНТ.

Решението беше подкрепено като израз на политическата отговорност и последователност в взетите ангажименти за стабилност в управлението и предвидимост в парламентарната работа.

Коалиционният съвет на БСП в Левски, проведен през тази седмица, също подкрепи с пълно единодушие решението за ротация и продължаване на участието на коалицията в съвместното управление на страната.

При обсъждането и приемането на бюджета за 2026 година БСП ще настоява за ръст на доходите на всички трудови хора, запазване на швейцарското правило за пенсионерите и подкрепа за младите семейства и децата.

"Ще поставим пред партньорите в съвместното управление виждането си за една по-справедлива данъчно-осигурителна система, която да облекчи работещите хора и семействата с ниски доходи, като същевременно гарантира устойчиви приходи за държавата", обявиха от БСП.

Националният съвет възложи на Комисията по финанси и икономика изработването на визия за данъчно-осигурителна реформа по мотото "справедливост, държавност, развитие".

Българската социалистическа партия очаква от правителството да предприеме всички необходими действия за недопускане на криза на пазара на горивата и за защита на националната сигурност без компромиси и натиск на външни интереси.

"С тези решения Българската социалистическа партия отстоява своята роля на гарант за социална справедlivост, стабилност и национална отговорност във управлението", завърши изявлението от брифинга.

Идеята за ротация беше предложена от ГЕРБ-СДС и "Има такъв народ" като механизъм за споделена отговорност в управлението. Ако се стигне до ротация, кандидатът на ГЕРБ за председател на Народното събрание ще бъде Рая Назарян, обявиха от мандатоносителя.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Майна

    26 16 Отговор
    Слушайте
    Всички в управлението вече са престъпници
    Идва Нова Епоха
    Възраждане за България
    С Възраждане!

    16:44 26.10.2025

  • 3 виктория

    56 4 Отговор
    флинстоун пак се огъзи на тиквата!!!

    Коментиран от #29

    16:44 26.10.2025

  • 4 Последния Софиянец

    52 4 Отговор
    Свалиха гащички пред Шиши.

    16:44 26.10.2025

  • 5 Кака Кури

    54 2 Отговор
    Край с БСП

    16:44 26.10.2025

  • 6 Лост

    53 1 Отговор
    БСП пое ротацията.Още колко неща ще поеме,за да е във властта.

    16:45 26.10.2025

  • 7 Делю Хайдутин

    42 1 Отговор
    Уж всички бяха против а само двама храбреци.

    16:46 26.10.2025

  • 8 КАТО ЗА ПОСЛЕДНО

    52 1 Отговор
    ТРЪТЛЕСТИЯ Е ГОТОВ НА ВСИЧКО,.....ВЛАСТ ДА ИМА.

    16:46 26.10.2025

  • 9 Додо

    45 2 Отговор
    Помияри...и то от най-гнусните

    16:48 26.10.2025

  • 10 Преди малко

    5 31 Отговор
    Чудовищен удар от САЩ по Румен Радев! Това ли ще е края му? И ще има ли импийчмънт?

    В специалния доклад на Държавния департамент за руската дезинформация и пропагандната екосистема на Кремъл САЩ включи избирането на Радев и БСП по време на изборите през 2016 година у нас.Според доклада Леонид Решетников, пенсиониран генерал-лейтенант от Службата за външно разузнаване на Русия, се е намесил в президентските избори в България през 2016 г., точно когато Румен Радев подаде оставка като командир на Военновъздушните сили, а малко по-късно спечели президентския пост. Вдоклада на департамента се разказва още, че чрез БСП Решетников е опитал да разпространява фалшиви новини и да популяризира преувеличени данни от социологически проучвания.

    Припомняме, че през юни 2016 година в Москва се проведе форум на управляващата партия „Единна Русия“, където присъстваха Николай Малинов и председателите на БСП и АБВ, Корнелия Нинова и Георги Първанов. Малко по-късно институтът на Решетников поръча социологическо изследване за предстоящите президентски избори в България, което има за цел да открие профила на бъдещия кандидат на БСП.Проучването се проведе от 1 до 15 юли през 2016 година, а резултатите показаха нарастваща подкрепа за Русия и спадаща за САЩ, ЕС и НАТО. 12% са се обявили за категорични русофили, а 25% за умерени. Две трети от анкетираните са казали, че „България трябва в максимална степен да възстанови и поддържа приятелски отношения с Русия“.


    Накрая е оп

    Коментиран от #15

    16:48 26.10.2025

  • 11 Ами

    25 1 Отговор
    Тая ШИЯ (на снимката) не е от туршия!

    16:50 26.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Преди малко

    3 14 Отговор
    Накрая е описан профилът на „печелившия кандидат на БСП: По-скоро мъж. Не по-възрастен от 60 години, с успешна кариера, но не интелектуалец. Некорумпиран. Да е демонстрирал кураж и да отстоява по-голям суверенитет в рамките на ЕС и НАТО.Две седмици след приключване на изследването, на 1 август, ген. Румен Радев подава оставка като командир на Военновъздушните сили. Само няколко дни по-късно БСП и АБВ вече говорят за него като за кандидат-президент. Румен Радев отговаря на всички препоръки в поръчаното от Решетников изследване.


    След спечелените от Радев избори, Леонид Решетников обяви, че наистина е обсъждал неговата кандидатура с лидерката на БСП Корнелия Нинова. В заверата е участвал и лидера на ГЕРБ Бойко Борисов който е поел ангажимент да издигне неизбираем кандидат в лицето на Цецка Цачева.

    16:50 26.10.2025

  • 14 Гост

    24 2 Отговор
    Всичко ще приемат тия мазни кафеджии. Няма достатъчно измислени обиди за тия отпадъци

    16:50 26.10.2025

  • 15 Майна

    5 5 Отговор

    До коментар #10 от "Преди малко":

    Да..
    Тръмп знае, че Радев работи за дълбоките( лондонсити )
    Тръмп с Путин- партньори срещу лондонсити

    16:51 26.10.2025

  • 16 НАННС АППАУУННННН

    4 2 Отговор
    КФИ С АТИАИИА СИ ГА НииИ ВЕЕЕ> оЛЕЛЕ МАИКО.... СХА ПОФФЪРНАНАНАН

    16:51 26.10.2025

  • 17 Завирко

    19 1 Отговор
    върти голямото "Д" като на пилон . Има ли далавера - там е !

    16:52 26.10.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 БСП престана да

    13 0 Отговор
    Съществува днес

    16:57 26.10.2025

  • 21 Промяна

    8 5 Отговор
    БСП ПАТРИОТИ РОДОЛЮБЦИ НА ПОДЧИНЕНИЕ НА БОРИСОВ ЛИДЕРА НА БЪЛГАРИЯ 20 ГОДИНИ

    Коментиран от #28

    16:59 26.10.2025

  • 22 Посетител

    24 2 Отговор
    Боже, какво падение... Плюха си по всякакъв начин на сурата, само и само да не изпуснат кокала... Гнус...

    Коментиран от #27

    16:59 26.10.2025

  • 23 БСП прие ротацията

    21 2 Отговор
    демек клекна
    за подмяната на вкиснатата
    с друга калинка

    и цирка продължава
    с 240 хубавци от наивни избрани

    17:00 26.10.2025

  • 24 Тома

    18 2 Отговор
    Бесепето умря ма.Вече ако иска тиквата ще му разтворят бузите и ще го целуват само да са във властта.

    17:01 26.10.2025

  • 25 продажници

    16 1 Отговор
    За да са във властта някои са съгласни на стари години да им направят сюнет.Държат се като удавник за сламка.Това им е последното участие в управлението ако продължават така да сервилничат.А защо тази тема изведнъж изплува на дневен ред?Как българите ще приемат една Рая Назарян да им е премиер?Коя е Рая и кой я бута към върха?

    17:02 26.10.2025

  • 26 БСП е част от ротиращата се мафия

    24 1 Отговор
    БСП отива в канала на историята

    17:03 26.10.2025

  • 27 само и само да не изпуснат кокала

    15 1 Отговор

    До коментар #22 от "Посетител":

    кокала и чекмеджетата са за тиквови
    стига им заплатките в парла ментата
    а на следващите избори
    вероятно са аут

    Коментиран от #44

    17:04 26.10.2025

  • 28 Така е, но

    14 2 Отговор

    До коментар #21 от "Промяна":

    Крадливата Тиква Борисов е първенец по кражби и простотия.

    17:05 26.10.2025

  • 29 „Бекъм”

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "виктория":

    От този ракурс на фото графията
    Все едно търкаля варел от лук ойл....

    17:06 26.10.2025

  • 30 И сега

    12 0 Отговор
    какво ? Райка и Кисельова ще ги менкат ли тия другари ? Ми то ни едната става за Председател , нито другата ! А за фалш , злоба , зависимости и продажност да не говорим ! Лудост неземна !

    17:07 26.10.2025

  • 31 Няма край позора им на БСП-ОЛ

    10 0 Отговор
    В името на продължаването на участието на коалицията са готови на абсолютно всичко даже шопара на снимката да седне в скута на Шиши .....

    17:12 26.10.2025

  • 32 Ъхъъъъъ....

    9 0 Отговор
    Настояваме да бъде изрично заложено в споразумението за съвместно управление че сме готови гащи да свалим.....категорично да бъде изрично заложено в споразумението.... Ей, няма верно подобни нищожества....няма ...

    17:14 26.10.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Това БСП

    10 0 Отговор
    И ръководството му е готово на всякакви идиотщини!!!

    17:20 26.10.2025

  • 35 БСП последен полъх

    8 0 Отговор
    Тия са големи продажници

    17:20 26.10.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Рутка Тутуруткова

    7 0 Отговор
    Ей, за дребни парици - дребни душици. Абе, вие нямате грам достойнство!

    17:22 26.10.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Оглозгана мръъъъша

    6 1 Отговор
    Позор за лявото, позор за България

    Коментиран от #57

    17:23 26.10.2025

  • 41 Клек без изтласкване

    8 1 Отговор
    Червения хемороид се пръсна от натягане

    17:26 26.10.2025

  • 42 Чакайте вие от тези предатели

    6 1 Отговор
    изработване на визия за данъчно-осигурителна реформа по мотото "справедливост, държавност, развитие"...... Гнус ме е да ги коментирам

    17:26 26.10.2025

  • 43 БСП

    6 1 Отговор
    ще приеме всичко на света, иначе в канализацията...

    17:27 26.10.2025

  • 44 Посетител

    4 1 Отговор

    До коментар #27 от "само и само да не изпуснат кокала":

    Така, както са тръгнали, следващото НС със сигурност ще го гледат по телевизията! Оная циганка или кадъна с боба (Гюлшен?)- забравих ѝ името - май ще излезе права: БСП повече няма да съществува.

    17:27 26.10.2025

  • 45 Пеевски

    4 1 Отговор
    Пак ги наведох

    17:27 26.10.2025

  • 46 Никога тези подли хора

    6 1 Отговор
    Не са публикували това прословутото "споразумение за съвместно управление" ...точка по точка, ангажименти и политики! Никога .... Защо ли? А?

    17:29 26.10.2025

  • 47 ГОСТ

    5 1 Отговор
    тия не направо се закопаха а сложиха и кръста.

    17:30 26.10.2025

  • 48 Гражданин

    5 1 Отговор
    Вероятно БСП ще остане само с тези 100 члена или най-много с техните семейства. Тези хора гледат само собствения си интерес, свързани са в схемата на корумпираните и нямат друг изход. Жалка гмеж! Истинските социалисти ще ги прокълнат да си живеят в блатото, това ще бъде тяхното щастие.

    17:31 26.10.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Зафиров

    3 0 Отговор
    къде е тръгнал с този барабан?

    17:38 26.10.2025

  • 51 ДАСКАЛ ГЕНЧО

    2 1 Отговор
    ЗАЩО ПРЕДАДОХТЕ ХОРАТА??????
    ТОВА ВИ Е ПОСЛЕДНО УЧАСТИЕ В ПАРЛАМЕНТ.
    СЕГА ОСТАВА ДА ВИ НАПРАВИ ДПС ПО ЕДИН СЮНЕТ А КОМУНИСТКИТЕ ДА ОБЛЕЧЕ В БУРКИ.
    ПРЕДАТЕЛИ.

    17:38 26.10.2025

  • 52 Смешни жалки нищожества

    1 1 Отговор
    И председател на Народното събрание ще бъде Рая Назарян и естествено в домовата книга ....но не това е важното, бюджета е важното където ясно ще се види що за псевдо лява партия е БСП-ОЛ

    17:39 26.10.2025

  • 53 Изборджиите

    2 0 Отговор
    с пръст в.....

    17:39 26.10.2025

  • 54 Метресата от Барселона

    0 1 Отговор
    Каква пародия на "ръководство" на БСП, всички - начело с шефа Зафиров, наведени в позиция партер на Пеевски и Борисов, само и само да запазят постовете си във властта, са готови да приемат всичко! Отвратително падение на "столетницата", която при следващите избори даже няма да влезе в парламента, а после съвсем ще изчезне като партия. Такава съдбата заслужават всички ренегати и корумпирани политици, които доведоха България до върха на абсурда!

    17:39 26.10.2025

  • 55 Чакайте вие тези подли хора

    2 1 Отговор
    прословутото "споразумение за съвместно управление" ...точка по точка, ангажименти и политики да публикуват.....Чакайте..

    17:41 26.10.2025

  • 56 Парламента

    1 0 Отговор
    да се изчисти с 10% бариера!

    17:41 26.10.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Бесепар

    1 2 Отговор
    С Нинова бяхме в трета глуха!Сега сме в управлението!Открихме и академия за кадри !

    17:44 26.10.2025

  • 59 Никой

    2 0 Отговор
    Ако излезат от политиката - няма да си намерят работа. Това е истината. Затова ще се въртят.

    Как може Рая Назарян да сложат за Председател - че тя и без да си отвори устата си личи - че е объркана. Това прилича на упорство.

    ГЕРБ не разбират ли - че се правят на някакви си там.

    17:45 26.10.2025

  • 60 Бибитко от Банкя

    0 0 Отговор
    България се управлява от д...бели, т...пи и крадл...ви хора! Командири са им Деб...лия Ч...чко и Деб...лото М...мче!

    17:47 26.10.2025

  • 61 абпфк

    1 0 Отговор
    Шиши уби ДПС, на път е и БКП да ликвидира . Велик е !

    17:47 26.10.2025

  • 62 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Браво бсп, навеждането напред спомага за отпускане на халката

    17:49 26.10.2025

  • 63 БСП - НН

    0 0 Отговор
    В името на вимето приемаме всичко. Червена линия - КОКАЛА. На него само не посягйте!

    17:49 26.10.2025

  • 64 абпфк

    0 0 Отговор
    Гну сните седесари и жълтопаветници за 30 години не постигнаха и десета от това , което дебелият направи за 3 години хаха

    17:51 26.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове