БСП прие ротацията на председателя на НС

Със 100 гласа "за", 2 "против" и трима въздържали се Националният съвет на Българската социалистическа партия прие ротационния принцип на председателството на Народното събрание между трите партии в коалицията. Това съобщи на брифинг след заседанието лидерът на БСП Атанас Зафиров, предаде NOVA.
"Настояваме той да бъде изрично заложен в споразумението за съвместно управление и да се прегледат описаните в него политики", заяви Зафиров.
"БСП остава последователна в усилията си за стабилност и защита на българските граждани", допълни лидерът на социалистите, цитиран от БНТ.
Решението беше подкрепено като израз на политическата отговорност и последователност в взетите ангажименти за стабилност в управлението и предвидимост в парламентарната работа.
Коалиционният съвет на БСП в Левски, проведен през тази седмица, също подкрепи с пълно единодушие решението за ротация и продължаване на участието на коалицията в съвместното управление на страната.
При обсъждането и приемането на бюджета за 2026 година БСП ще настоява за ръст на доходите на всички трудови хора, запазване на швейцарското правило за пенсионерите и подкрепа за младите семейства и децата.
"Ще поставим пред партньорите в съвместното управление виждането си за една по-справедлива данъчно-осигурителна система, която да облекчи работещите хора и семействата с ниски доходи, като същевременно гарантира устойчиви приходи за държавата", обявиха от БСП.
Националният съвет възложи на Комисията по финанси и икономика изработването на визия за данъчно-осигурителна реформа по мотото "справедливост, държавност, развитие".
Българската социалистическа партия очаква от правителството да предприеме всички необходими действия за недопускане на криза на пазара на горивата и за защита на националната сигурност без компромиси и натиск на външни интереси.
"С тези решения Българската социалистическа партия отстоява своята роля на гарант за социална справедlivост, стабилност и национална отговорност във управлението", завърши изявлението от брифинга.
Идеята за ротация беше предложена от ГЕРБ-СДС и "Има такъв народ" като механизъм за споделена отговорност в управлението. Ако се стигне до ротация, кандидатът на ГЕРБ за председател на Народното събрание ще бъде Рая Назарян, обявиха от мандатоносителя.
Всички в управлението вече са престъпници
10 Преди малко
В специалния доклад на Държавния департамент за руската дезинформация и пропагандната екосистема на Кремъл САЩ включи избирането на Радев и БСП по време на изборите през 2016 година у нас.Според доклада Леонид Решетников, пенсиониран генерал-лейтенант от Службата за външно разузнаване на Русия, се е намесил в президентските избори в България през 2016 г., точно когато Румен Радев подаде оставка като командир на Военновъздушните сили, а малко по-късно спечели президентския пост. Вдоклада на департамента се разказва още, че чрез БСП Решетников е опитал да разпространява фалшиви новини и да популяризира преувеличени данни от социологически проучвания.
Припомняме, че през юни 2016 година в Москва се проведе форум на управляващата партия „Единна Русия“, където присъстваха Николай Малинов и председателите на БСП и АБВ, Корнелия Нинова и Георги Първанов. Малко по-късно институтът на Решетников поръча социологическо изследване за предстоящите президентски избори в България, което има за цел да открие профила на бъдещия кандидат на БСП.Проучването се проведе от 1 до 15 юли през 2016 година, а резултатите показаха нарастваща подкрепа за Русия и спадаща за САЩ, ЕС и НАТО. 12% са се обявили за категорични русофили, а 25% за умерени. Две трети от анкетираните са казали, че „България трябва в максимална степен да възстанови и поддържа приятелски отношения с Русия“.
Накрая е оп
13 Преди малко
След спечелените от Радев избори, Леонид Решетников обяви, че наистина е обсъждал неговата кандидатура с лидерката на БСП Корнелия Нинова. В заверата е участвал и лидера на ГЕРБ Бойко Борисов който е поел ангажимент да издигне неизбираем кандидат в лицето на Цецка Цачева.
15 Майна
До коментар #10 от "Преди малко":Да..
Тръмп знае, че Радев работи за дълбоките( лондонсити )
Тръмп с Путин- партньори срещу лондонсити
23 БСП прие ротацията
за подмяната на вкиснатата
с друга калинка
и цирка продължава
с 240 хубавци от наивни избрани
27 само и само да не изпуснат кокала
До коментар #22 от "Посетител":кокала и чекмеджетата са за тиквови
стига им заплатките в парла ментата
а на следващите избори
вероятно са аут
Коментиран от #44
28 Така е, но
До коментар #21 от "Промяна":Крадливата Тиква Борисов е първенец по кражби и простотия.
29 „Бекъм”
До коментар #3 от "виктория":От този ракурс на фото графията
Все едно търкаля варел от лук ойл....
44 Посетител
До коментар #27 от "само и само да не изпуснат кокала":Така, както са тръгнали, следващото НС със сигурност ще го гледат по телевизията! Оная циганка или кадъна с боба (Гюлшен?)- забравих ѝ името - май ще излезе права: БСП повече няма да съществува.
51 ДАСКАЛ ГЕНЧО
ТОВА ВИ Е ПОСЛЕДНО УЧАСТИЕ В ПАРЛАМЕНТ.
СЕГА ОСТАВА ДА ВИ НАПРАВИ ДПС ПО ЕДИН СЮНЕТ А КОМУНИСТКИТЕ ДА ОБЛЕЧЕ В БУРКИ.
ПРЕДАТЕЛИ.
59 Никой
Как може Рая Назарян да сложат за Председател - че тя и без да си отвори устата си личи - че е объркана. Това прилича на упорство.
ГЕРБ не разбират ли - че се правят на някакви си там.
