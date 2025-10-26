Новини
България
Асен Василев: Горивата може да поскъпнат временно

26 Октомври, 2025 19:45

  • асен василев-
  • горива-
  • бензин-
  • дизел-
  • цени

България е изправена пред риск за непрекъснатостта на доставките на горива, ако казусът с "Лукойл" не бъде решен до 21 ноември

Асен Василев: Горивата може да поскъпнат временно - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Възможно е временно поскъпване на горивата за месец-два при пренареждането на пазарите след санкциите срещу руските петролни компании. Това заяви вчера в Сливен председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев пред журналисти.

Според него България е изправена пред риск за непрекъснатостта на доставките на горива, ако казусът с "Лукойл" не бъде решен до 21 ноември. По думите му санкциите срещу "Роснефт" и "Лукойл" вече са довели до поскъпване на петрола на световните пазари, което може да се отрази на горивата у нас.

"При всяко такова голямо разместване на пазарите има поне за месец-два повишение, докато се наместят нещата", коментира той.

По-притеснителното според Василев е, че в България трябва да се гарантира реалната наличност на горива и сигурността на доставките. В момента тече проверка на държавния резерв и складовете.

Той припомни, че през 2023 година при подобни сътресения са били подготвени договори за алтернативни доставки без руски петрол.

"Държавата трябва да има план. Най-голямата складова база е на Лукойл – това е най-сериозният риск. Ако не се случи продажба на неруски собственик, може да се стигне до проблеми със захранването", подчерта Василев.

Той посочи като позитив, че пристанището вече е държавно и може да обслужва доставчици, които не са свързани с "Лукойл".

Лидерът на ПП коментира още теми от икономическия дневен ред. Според него е напълно възможно държавният бюджет за 2025 година да остане в рамките на 3% дефицит, ако не се допуска "пълнене на касички" чрез излишно финансиране на държавни предприятия и холдинги.

Той настоя за пренасочване на средства към заплатите на младите лекари и здравните специалисти, като припомни предстоящото извънредно заседание на парламента във вторник по тази тема.

Относно въвеждането на еврото Василев бе категоричен, че "процесът е абсолютно необратим" след решението на Европейския парламент от 8 юли, независимо от състоянието на бюджета тази и следващата година.

Лидерът на ПП потвърди, че резолюцията на АЛДЕ за политическите арести в България е била приета единодушно. Той съобщи, че е предложено да се извикат външните министри на страните от ЕС и българските посланици за разговори по темата, както и да се спрат плащания по Плана за възстановяване и устойчивост към правосъдната система, докато "не се пуснат политическите затворници".

Василев коментира и подготвяните промени в такса "битови отпадъци". Той предупреди, че страната е на ръба на сериозна санкционна процедура от ЕС заради забавеното прилагане на принципа "замърсителят плаща".

Според него липсата на актуален регистър на населението допълнително затруднява общините. Народният представител Татяна Султанова добави, че кметовете са отговорни за честното въвеждане на принципа, за да не бъдат противопоставяни гражданите и бизнесът.

Асен Василев бе на посещение в Сливен по покана на активисти и симпатизанти на партията по повод празника на града – Димитровден.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    13 2 Отговор
    Дай Боже бензин по 15лв/литър, че големи задръствания бе.

    19:59 26.10.2025

  • 2 Тома

    20 1 Отговор
    Което е поскъпнало в България цената никога не пада.

    20:00 26.10.2025

  • 3 Мечо ПУХ

    13 1 Отговор
    Този път теслата ще е голяма

    Коментиран от #7

    20:00 26.10.2025

  • 4 Хохо Бохо

    11 1 Отговор
    Ще поскъпнат много и не временно, а за дълго. Ма си много неумен за да го проумееш

    20:01 26.10.2025

  • 5 Да,бе

    12 1 Отговор
    Временно,временно,а бе колко пък да е временно!Ако бяхме избили майките ви продажни навремето каква държава щяхме да имаме...Ама никога не е късно,пък и да е късно е удовлетворяващо ..

    20:02 26.10.2025

  • 6 Няма такъв филм

    11 0 Отговор
    временно поскъпване. Веднъж поскъпнал , продължаващ непрекъснато да поскъпва.

    20:02 26.10.2025

  • 7 Хохо Бохо

    13 0 Отговор

    До коментар #3 от "Мечо ПУХ":

    Този път ще падат правителства. Ама яко ще падат. И затворници от политиците ще има. Шайка безродници и предатели служещи на чужди държави, които ние хрантутим

    20:03 26.10.2025

  • 8 Промяна

    11 0 Отговор
    ШАЙКАТА ДОНОСНИЦИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ И ОТ ТЕЗИ ДОНОСИ СА МИЛИОНЕРИ И НАЙ ВАЖНОТО БЕЗНАКАЗАНИ СА ТЕЗИ НАЦИОНАЛНИ ПРЕДАТЕЛИ

    20:03 26.10.2025

  • 9 Горски

    13 0 Отговор
    Какво стана с пазарната икономика ?!
    Какво стана да се купува там където е най-евтино ?!
    Прецакахте всичко крадено толкова години. Кой си мислиш, че ще излъжеш? Никой вече не ти/ви вярва.

    20:05 26.10.2025

  • 10 Чечен

    8 1 Отговор
    да. временно. за 20 години временно е. зависи от гледната точка.

    20:06 26.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ха ха

    6 0 Отговор
    и тия се мъчат да докопат големо парче от тортата , само идиотите не разбраха че санкциите срещу русия унищожават европа

    20:15 26.10.2025

  • 14 Тити

    5 0 Отговор
    От 30 години гледаме временно поскъпване. Нали сещате ако се вдигнат горивата ще се вдигнат всички храни и услуги. Тази рафинерия трябваше да бъде продадена още в началото на войната и нямаше да има такива проблеми.

    Коментиран от #16, #19

    20:23 26.10.2025

  • 15 Временно

    5 0 Отговор
    Само за няколко години.

    20:29 26.10.2025

  • 16 оня с питон.я

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Тити":

    Давай направо да режеме нефтохима на скрап и няма да го мислиме. Ше викнеме Кюмура, той е наясно как се праи ликвидация.

    20:30 26.10.2025

  • 17 Ааа

    6 0 Отговор
    А може ли тоя и подобните му майцепродавци да влезнат в панделата "временно"... Докато падне цената на бензина...

    20:32 26.10.2025

  • 18 Шаран БГ

    3 0 Отговор
    Прав е човекът! Ще поскъпнат за кратко време.......до следващото увеличение !!

    20:36 26.10.2025

  • 19 РЕАЛИСТ

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "Тити":

    В руските социални мрежи отдавна искат от Путин , да затвори тази рафинерия в Бургас, щото дава дизел на украинската армия. Желанието им този път ще се осъществи.

    20:36 26.10.2025

  • 20 Ами сега?

    0 2 Отговор
    Е то е ясно, че ще поскъпнат ако се наложи да внасяме, но кой проспа ясно видимата перспектива за усложнения заради обвързаности с Русия или техни проксита? Или за българскте политици е по важно докато Кремъл плаща под масата и има какво да делят. не по равно разбира се, а по братски: 1 на теб, 1 на мен, 1+1 или 2 на теб и 1+2 на мен, 2+1 или 3 на теб, 2+3 на мен и т. н...

    20:47 26.10.2025

  • 21 Кеефф

    1 0 Отговор
    Ах как лъже Кокорана.... Пристанището е на Лукойл, помпи, тръби, резервоари, ограда..... Държавен е въздуха пред пирса!!!

    20:57 26.10.2025

  • 22 Този кокор каза същото за газта

    0 0 Отговор
    а тя за три години по-скъп на 70% в рамките на Европейския съюз и доведе до срив на икономиката във федералната република който повлече и останалите икономики. Наистина някой вярва ли на този индивид

    21:03 26.10.2025

