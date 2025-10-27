Станислав Стоянов: Влизаме в еврозоната в най-лошия възможен момент

„Влизането на България в еврозоната става в изключително лош момент - с нестабилна икономическа среда, подвеждащи статистически данни и политически натиск.“, заяви в радиопредаване евродепутатът, ръководител на делегацията на „Възраждане“ в Европейския парламент, председател на европейската партия "Европа на суверенните нации" и зам.-председател на едноименната парламентарна група - Станислав Стоянов. По думите му той е сезирал Съда на ЕС заради съмнения в манипулации на инфлацията и бюджетния дефицит, представени от българските институции.

Стоянов определи еврозоната като „много нестабилна“, посочвайки, че Франция е на ръба на фалит, Белгия е свръхзадлъжняла, а Европейският съюз обмисля нови колективни заеми „за финансиране на войната срещу Русия“.

„Евентуалното отпадане на правото на вето на всяка държава членка ще бъде пагубно за България.“, предупреди евродепутатът, давайки пример с възможността страната ни да загуби думата си при бъдещо решение за присъединяването на Република Северна Македония. По думите му се правят опити промяната да се въведе „през задната врата“, чрез преходни разпоредби, вместо чрез промяна на целия Договор за ЕС.

Станислав Стоянов критикува двойния аршин на европейските институции. Той припомни, че евродепутатите от „Обнови Европа“ са реагирали остро на ареста на варненския кмет, но са мълчали, когато бяха задържани български граждани, протестиращи срещу въвеждането на еврото в България, в продължение на 33 дни.

По отношение на новата финансова рамка на ЕС за периода 2028-2034 г. Стоянов изрази тревога, че се предвижда намаляване на субсидиите за земеделците с 20%. „Секторът е на крачка от сериозно недоволство. Финансирането се орязва, за да се пренасочат средства към инструменти за превъоръжаване. Все още има време за преговори, но тревогите са напълно основателни.“, подчерта той.

Стоянов ще продължи визитата си в България като посети Стара Загора на 27 октомври и Пловдив на 28 октомври. В Града на тепетата, той ще се срещне с медиите на пресконференция от 9:30 ч. в залата на х-л "Тримонциум". Посещението му ще продължи с работни срещи и с отворена среща с граждани. Тя ще се състои от 18:30 ч. на същото място.