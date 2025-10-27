Мартин Димитров: Борисов дължи отговор кои са кръговете и кръгчетата на министерствата на концесиите

Тук все едно нищо не се случи, след като Бойко Борисов каза, че министерства са на концесии и на кръгове хора. Борисов дължи отговор кои са кръговете и кръгчетата на министерствата на концесиите. Това заяви пред БТВ Мартин Димитров от групата на ПП-ДБ.

"Правителството взема по 500 млн. лв. заеми всяка седмица, това не се е случвало никога в историята на България."

"Еврозоната е изключително добра стъпка за България. В еврозоната има от най-успешните държави до не толкова успешни. Вие виждали ли сте мерки от правителството за овладяване на дефицита в бюджета - това е като НЛО", каза той.

Според него правителството може да мечтае само от 2% дефицит в бюджета.

Димитров заяви, че ще се вдигат данъци в преходен период и се обоснова с "опита за вкарване на такса водомер" през изминалата седмица.

Депутатът каза, че трябва да има осигуряване на горива за края на март и началото на зимата през следващата година.

"Трябва много сериозна проверка за налични горива до края на сегашната година. Представителят на държавата в "Лукойл" трябва да напише доклад и заедно с него, министрите на икономиката, енергетиката и финансите трябва да представят план за действие още през настоящата седмица."