Новини
България »
Мартин Димитров: Борисов дължи отговор кои са кръговете и кръгчетата на министерствата на концесиите

Мартин Димитров: Борисов дължи отговор кои са кръговете и кръгчетата на министерствата на концесиите

27 Октомври, 2025 08:49 746 10

  • мартин димитров-
  • бойко борисов-
  • бюджет

Правителството взема по 500 млн. лв. заеми всяка седмица, това не се е случвало никога в историята на България

Мартин Димитров: Борисов дължи отговор кои са кръговете и кръгчетата на министерствата на концесиите - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тук все едно нищо не се случи, след като Бойко Борисов каза, че министерства са на концесии и на кръгове хора. Борисов дължи отговор кои са кръговете и кръгчетата на министерствата на концесиите. Това заяви пред БТВ Мартин Димитров от групата на ПП-ДБ.

"Правителството взема по 500 млн. лв. заеми всяка седмица, това не се е случвало никога в историята на България."

"Еврозоната е изключително добра стъпка за България. В еврозоната има от най-успешните държави до не толкова успешни. Вие виждали ли сте мерки от правителството за овладяване на дефицита в бюджета - това е като НЛО", каза той.

Според него правителството може да мечтае само от 2% дефицит в бюджета.

Димитров заяви, че ще се вдигат данъци в преходен период и се обоснова с "опита за вкарване на такса водомер" през изминалата седмица.

Депутатът каза, че трябва да има осигуряване на горива за края на март и началото на зимата през следващата година.

"Трябва много сериозна проверка за налични горива до края на сегашната година. Представителят на държавата в "Лукойл" трябва да напише доклад и заедно с него, министрите на икономиката, енергетиката и финансите трябва да представят план за действие още през настоящата седмица."


България
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Германия е Проклятието на България

    3 4 Отговор
    Германия е Проклятието на България и Европа. Халоуин е, Да Окачим Черепите на Славяномраз Пета Колона на Софийските Улици. Слава на Русия. Край на Войната в Украйна. Две Световни Войни с Германия, Две Национални Катастрофи за България. Никога Вече!

    08:58 27.10.2025

  • 2 малтин димитлоф аутиста

    7 2 Отговор
    от всичко лазбилам

    09:04 27.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Мнение

    5 5 Отговор
    Борисов ще отговаря в Следствието за свинщините през тези 15 години, които върнаха България много назад, но когато г-н Пеевски реши. За предателствата и за престъпленията на Борисов ще се занимава новият главен прокурор още следващата седмица. Важното е да видим кои ще са в ОПГ Борисов, предполагам алигбегова, Манев, томето, мозъка, севди, мевди и прочие

    09:05 27.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Сръбският завод на "Газпром"

    3 3 Отговор
    Затваря ! От утре бензиностанциите в България и Румъния спират работа. Недостиг на горива неминуемо ще има и цената ще се вдигне значително . По важното е обаче че бензиностанциите в България затварят

    09:08 27.10.2025

  • 7 Мечтата да сме като братушките

    1 2 Отговор
    Как се промениха цените на горивата на бензиностанциите в Москва от 7 до 13 октомври:

    АИ-92: +0,44%, от 60,40 до 60,67 рубли;

    АИ-95: +0,4%, от 66,65 до 66,92 рубли;

    AI-100: +0,6%, от 88,11 до 88,64 рубли;

    Дизелово гориво: +0,52%, от 71,80 до 72,18 рубли.

    09:11 27.10.2025

  • 8 А бе

    3 1 Отговор
    Отказах се от глас за демократичните сили,когато в тях се появиха хора като Мартин Димитров и Трайчо Трайков .Меки Марии,хър-мър,тън-мън...Не можеш да разбереш можеш ли да разчиташ на тях,страхливи и податливи на натиск! И сега като чираци на наглите шарлатани нямат сурат пред тях! Забравиха как чинно седяха със забити погледи в земята пред Борисов!

    09:21 27.10.2025

  • 9 име

    0 0 Отговор
    Мартинчо, хвани няква работа, свърши нещо да плащаш данъци, че киевската хунта иска минимум 5 милиарда евро на месец, най-добре 10, че да имат повечко имоти да си накупят у щатско.

    09:36 27.10.2025

  • 10 1234

    0 0 Отговор
    и кой са тез успешните в зоната бе малтинчо,всичкото богаташ е в дългове,и ся идва цървул ганчо и оправя баланса на задлъжнялата ецб дет от две години е на загуба10тина милиарда

    09:44 27.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове