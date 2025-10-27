Габриел Вълков: Ротацията на Киселова не е унижение за БСП

Изборът на Националния съвет на БСП вчера бе да одобри искането на ГЕРБ и ИТН за ротационен председател на НС – до 6 декември да е Наталия Киселова, след това една година да бъде Рая Назарян, след това - кандидат на ИТН, а след това, защото е 4-годишен мандатът, отново да дойде Киселова. Това заяви пред БНТ Габриел Вълков от БСП.
Той не приема ротацията като унижение за БСП. Според него това решение е политическо, а не лично срещу Киселова.
За думите на Бойко Борисов по адрес на Киселова той коментира: „Не мисля, че през медиите трябваше да се говори каквото и да било, подобно говорене не трябва да бъде толерирано. Надявам се такива неща да не се повтарят.“
Припомни, че БСП настоява задължително да бъде записан ротационният принцип на поста председател на НС.
„Не мисля, че някой от нашите министри е на концесия. Големите корупционни скандали винаги са били в чужди министерства, не в тези на БСП. Всеки един министър на БСП има зам.-министри на ГЕРБ“, уточни Вълков.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кондарев
09:07 27.10.2025
2 факт
09:13 27.10.2025
3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
"Парцал лека не фаща!" - разбираше ги баба нещата😉❗
09:16 27.10.2025
4 Трол
09:17 27.10.2025
5 шири
09:24 27.10.2025
6 Не е унижение
09:25 27.10.2025
7 ФЕЙК
09:26 27.10.2025
8 Проверка на фактите
Коментиран от #11
09:28 27.10.2025
9 И Кисельовата
09:32 27.10.2025
10 нннн
Б.клyци!
09:33 27.10.2025
11 Изключителен
До коментар #8 от "Проверка на фактите":престъпник и ДС продукт ! Та какъв да е сина ? В Парламента бъка от такива , затова и България е на този хал .
09:36 27.10.2025
12 ааа как ще е унижение
09:37 27.10.2025
13 факуса
09:39 27.10.2025
14 Посетител
09:45 27.10.2025
15 Цвете
10:02 27.10.2025
16 Нищо подобно!
10:29 27.10.2025
17 Въпрос на
10:29 27.10.2025
18 Гей Веган
11:57 27.10.2025
19 Спиди
15:33 27.10.2025
20 мишо
21:49 28.10.2025
21 Тодор
21:53 28.10.2025