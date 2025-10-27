Новини
Габриел Вълков: Ротацията на Киселова не е унижение за БСП

Габриел Вълков: Ротацията на Киселова не е унижение за БСП

27 Октомври, 2025 09:02

Изборът на Националния съвет на БСП вчера бе да одобри искането на ГЕРБ и ИТН за ротационен председател на НС – до 6 декември да е Наталия Киселова, след това една година да бъде Рая Назарян

Габриел Вълков: Ротацията на Киселова не е унижение за БСП - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Изборът на Националния съвет на БСП вчера бе да одобри искането на ГЕРБ и ИТН за ротационен председател на НС – до 6 декември да е Наталия Киселова, след това една година да бъде Рая Назарян, след това - кандидат на ИТН, а след това, защото е 4-годишен мандатът, отново да дойде Киселова. Това заяви пред БНТ Габриел Вълков от БСП.

Той не приема ротацията като унижение за БСП. Според него това решение е политическо, а не лично срещу Киселова.

За думите на Бойко Борисов по адрес на Киселова той коментира: „Не мисля, че през медиите трябваше да се говори каквото и да било, подобно говорене не трябва да бъде толерирано. Надявам се такива неща да не се повтарят.“

Припомни, че БСП настоява задължително да бъде записан ротационният принцип на поста председател на НС.

„Не мисля, че някой от нашите министри е на концесия. Големите корупционни скандали винаги са били в чужди министерства, не в тези на БСП. Всеки един министър на БСП има зам.-министри на ГЕРБ“, уточни Вълков.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кондарев

    38 0 Отговор
    Нищо не може да ви ужнижи,вие сте едн нищо.

    09:07 27.10.2025

  • 2 факт

    36 0 Отговор
    Вие сте готови на всичко, ГЕРБ и в г.....а да ви бъзикат пак ще си мълчите и ще сте съгласни, защото БСП е приключена. Сбогом любима!

    09:13 27.10.2025

  • 3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    30 1 Отговор
    Баба викаше:
    "Парцал лека не фаща!" - разбираше ги баба нещата😉❗

    09:16 27.10.2025

  • 4 Трол

    14 1 Отговор
    Ротация на Киселова с Назарян разчупва въображението и на най-разкрепостените мъже.

    09:17 27.10.2025

  • 5 шири

    12 4 Отговор
    Русия на колене няма как да я поставиш,защото има атомни оръжия. Ще предизвика ядренна война,ако продължават да я дразнят хамерикейшъните.

    09:24 27.10.2025

  • 6 Не е унижение

    12 1 Отговор
    Героизъм е!

    09:25 27.10.2025

  • 7 ФЕЙК

    17 0 Отговор
    Политиката на ръководството на шайката наричаща се БСП "СЪБУЙ ГАЩИ" не е унижение за тях защото клизмата им носи съответните дивиденти!

    09:26 27.10.2025

  • 8 Проверка на фактите

    15 0 Отговор
    Бащата на Гсбриел Вълков е известния автокрадец - Жоро Пясъка

    Коментиран от #11

    09:28 27.10.2025

  • 9 И Кисельовата

    18 0 Отговор
    ви и Райка не стават за НИЩО ! Позор след позор от жажда да власт ! А държавата в тинята и нямате път за излизане с тройката ви колективна , Умньо ! Оставка !

    09:32 27.10.2025

  • 10 нннн

    18 0 Отговор
    И БСП - Ново начало да целува ръка на Боко и Шиши ли не е унижение?
    Б.клyци!

    09:33 27.10.2025

  • 11 Изключителен

    12 0 Отговор

    До коментар #8 от "Проверка на фактите":

    престъпник и ДС продукт ! Та какъв да е сина ? В Парламента бъка от такива , затова и България е на този хал .

    09:36 27.10.2025

  • 12 ааа как ще е унижение

    14 0 Отговор
    просто сте в ролята на пасивния в груповия правителствен секс

    09:37 27.10.2025

  • 13 факуса

    15 0 Отговор
    вие сте унижение за народа

    09:39 27.10.2025

  • 14 Посетител

    15 0 Отговор
    Още един, плюл си в сурата... Нищожества...

    09:45 27.10.2025

  • 15 Цвете

    7 0 Отговор
    Колко е грозно да се разхождаш с " хлъзгави чехли, а дори " рисковано за здравето. 🙃 Сами си се набутахте в канавката, а теглич......няма.????! Следващият път сте пред или зад уличният екран. 😉🫣🤫🤔🫡🫡🫡🫡🫡🫡🫡🫡🫡😋

    10:02 27.10.2025

  • 16 Нищо подобно!

    7 0 Отговор
    Даже напротив! Огромно унижение е аз вас, жаялки нищожества от остатъчното "Позитано"! Неистовата ви жажда за власт ви изхвърли на бунището бе, нищожество Вълчев! Впрочем, защо гледаш така гузно? Там на бунището вече ви чакат сакатият Учиндолски чалгар, каруцарина с просташкия и мръсен език Хаджи Тошко Африкански и Балабана Джебчията, клептоман та дрънка! Пребърква джобовете на околните и каквото намери после го развява по телевизиите! И той е същото нищожедство като теб!

    10:29 27.10.2025

  • 17 Въпрос на

    8 0 Отговор
    Ако не е унижение, какво е тогава бе, юношо бледен? Със зъби и нокти сте се хванали за тая отвратителна власт, защото много добре разбирате, че сте до тука. БСП умря и то завинаги.

    10:29 27.10.2025

  • 18 Гей Веган

    1 0 Отговор
    Ротацията е като дефлорацията. За някого е унижение, за други- постижение, но във всеки случай - напрежение

    11:57 27.10.2025

  • 19 Спиди

    2 0 Отговор
    Боклук

    15:33 27.10.2025

  • 20 мишо

    0 0 Отговор
    Войнолюбиви хомосексуалисти

    21:49 28.10.2025

  • 21 Тодор

    0 0 Отговор
    Шамарчо, къде пък и ти разбираш от политика? Поредното мамино синче в БСП! Сложил костюми и много важен! Смешни сте! След изборите когато и да са те, ще Ви се наложи да поработите истинска работа!

    21:53 28.10.2025

