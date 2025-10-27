Държавата въвежда нови мерки срещу браковете и раждането в детска възраст

Социалното министерство - с нови мерки срещу браковете в детска възраст и раждането сред непълнолетни. Това е част от кампанията на Държавната агенция за закрила на детето срещу насилието сред подрастващи, съобщи Нова ТВ.
Очаква се министър Борислав Гуцанов и експерти от различните социални институции да изнесат официални данни за броя на ражданията сред малолетни и непълнолетни, както и за това в кои области явлението, известно още като „деца раждат деца“, се е превърнало в постоянна тенденция. Ще се дискутират и връзките между насилието между деца и тези явления, за да се обсъди как да се намали агресията в тази възраст.
Министърът представя стряскаща статистика, според която 2 837 деца са родили деца за последната година. За последните 10 години броят им е 33 159. Той определя това като "ключово важен" и "сериозен проблем".
Борислав Гуцанов прави връзка между този социален феномен и скорошни тежки престъпления, като посочва, че извършителите често са израснали в бедност и са продукт на ранни раждания. Според него това води до липса на образование и здравеопазване и превръща тези деца в "потенциално опасни за себе си и за обществото".
Въпреки че отлага детайлите за по-късно, той заявява, че минималната работна заплата ще бъде в законовите рамки, пенсиите ще се осъвременят по "швейцарското правило" и няма да има орязани социални придобивки. Уверява, че се работи и за увеличение на парите за майчинство за първо, второ и трето дете.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
До коментар #1 от "Ами":Ми удари си една ве ко си тръгнъл да разправяш...на никой не му пукъ къв си що си...ся серре ли ти съ?
Не е нормално да не можеш да четеш и пишеш ,но да ставаш родител на 13-14 години!
10 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ЩОТО КАТО НЕ УЧАТ САМО СЕ ВЪЗПРОИЗВЕЖДАТ И ТО ПО МНОГО.
А ВСИЧКО НИЕ ИМ ПЛАЩАМЕ.
ЗА ПЕНСИИ ПАРИ НЯМА ,АМА ЗА НЕГРАМОТНИ НЕУЧЕЩИ И НЕРАБОТЕЦИ ЦИГАНИ ИМА.
12 И мобилизация върши работа
До коментар #8 от "Един":, а на фронта утилизация.
17 Парите са основно
До коментар #11 от "Обективен":от ТЕЛК и от НПО-та.
