Държавата въвежда нови мерки срещу браковете и раждането в детска възраст

Социалното министерство - с нови мерки срещу браковете в детска възраст и раждането сред непълнолетни. Това е част от кампанията на Държавната агенция за закрила на детето срещу насилието сред подрастващи, съобщи Нова ТВ.

Очаква се министър Борислав Гуцанов и експерти от различните социални институции да изнесат официални данни за броя на ражданията сред малолетни и непълнолетни, както и за това в кои области явлението, известно още като „деца раждат деца“, се е превърнало в постоянна тенденция. Ще се дискутират и връзките между насилието между деца и тези явления, за да се обсъди как да се намали агресията в тази възраст.

Министърът представя стряскаща статистика, според която 2 837 деца са родили деца за последната година. За последните 10 години броят им е 33 159. Той определя това като "ключово важен" и "сериозен проблем".

Борислав Гуцанов прави връзка между този социален феномен и скорошни тежки престъпления, като посочва, че извършителите често са израснали в бедност и са продукт на ранни раждания. Според него това води до липса на образование и здравеопазване и превръща тези деца в "потенциално опасни за себе си и за обществото".

