Държавата въвежда нови мерки срещу браковете и раждането в детска възраст

27 Октомври, 2025 10:59 1 116 24

Имат ли връзка те с агресията между непълнолетни

Държавата въвежда нови мерки срещу браковете и раждането в детска възраст - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Социалното министерство - с нови мерки срещу браковете в детска възраст и раждането сред непълнолетни. Това е част от кампанията на Държавната агенция за закрила на детето срещу насилието сред подрастващи, съобщи Нова ТВ.

Очаква се министър Борислав Гуцанов и експерти от различните социални институции да изнесат официални данни за броя на ражданията сред малолетни и непълнолетни, както и за това в кои области явлението, известно още като „деца раждат деца“, се е превърнало в постоянна тенденция. Ще се дискутират и връзките между насилието между деца и тези явления, за да се обсъди как да се намали агресията в тази възраст.

Министърът представя стряскаща статистика, според която 2 837 деца са родили деца за последната година. За последните 10 години броят им е 33 159. Той определя това като "ключово важен" и "сериозен проблем".

Борислав Гуцанов прави връзка между този социален феномен и скорошни тежки престъпления, като посочва, че извършителите често са израснали в бедност и са продукт на ранни раждания. Според него това води до липса на образование и здравеопазване и превръща тези деца в "потенциално опасни за себе си и за обществото".

Въпреки че отлага детайлите за по-късно, той заявява, че минималната работна заплата ще бъде в законовите рамки, пенсиите ще се осъвременят по "швейцарското правило" и няма да има орязани социални придобивки. Уверява, че се работи и за увеличение на парите за майчинство за първо, второ и трето дете.


България
  • 1 Ами

    4 2 Отговор
    Сега? Аз съм много сексуален и дори докато пиша тук често съм силнонадървен!

    Коментиран от #5

    11:03 27.10.2025

  • 2 Опааа

    25 1 Отговор
    Разкарайте команчите от територията и проблема е решен!

    11:07 27.10.2025

  • 3 Сила

    14 0 Отговор
    Какви мерки , спират безплатните памперси и пюре на младоженците ....??!

    11:09 27.10.2025

  • 4 604

    9 0 Отговор
    А ся де...демек те не съ забранени....тъй ли ве?

    11:09 27.10.2025

  • 5 604

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ами":

    Ми удари си една ве ко си тръгнъл да разправяш...на никой не му пукъ къв си що си...ся серре ли ти съ?

    11:11 27.10.2025

  • 6 Даниел

    16 1 Отговор
    Нали и в момента има действащ закон срещу педофилията,въпроса е защо масово докторите установили бременност при малолетни не информират полицията моментално?
    Не е нормално да не можеш да четеш и пишеш ,но да ставаш родител на 13-14 години!

    11:13 27.10.2025

  • 7 Мерките са

    6 0 Отговор
    "да изнесат официални данни за броя на ражданията сред малолетни и непълнолетни" , както и "Ще се дискутират и връзките между насилието между деца и тези явления"

    11:14 27.10.2025

  • 8 Един

    12 0 Отговор
    Единствената мярка е кастрация! Гарантиран ефект!

    Коментиран от #12, #15

    11:15 27.10.2025

  • 9 Айде

    3 1 Отговор
    Кога ще научите, че държавата е понятие и не може да бъде подлог!?

    11:17 27.10.2025

  • 10 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    12 0 Отговор
    АМИ ЗАДЪЛЖЕТЕ ГИ ТЕЗИ ДА ХОДЯТ НА УЧИЛИЩЕ!
    ЩОТО КАТО НЕ УЧАТ САМО СЕ ВЪЗПРОИЗВЕЖДАТ И ТО ПО МНОГО.
    А ВСИЧКО НИЕ ИМ ПЛАЩАМЕ.
    ЗА ПЕНСИИ ПАРИ НЯМА ,АМА ЗА НЕГРАМОТНИ НЕУЧЕЩИ И НЕРАБОТЕЦИ ЦИГАНИ ИМА.

    11:24 27.10.2025

  • 11 Обективен

    9 0 Отговор
    Деца раждат деца за да има пари за родителите им ,за ракия и цигари.

    Коментиран от #17

    11:25 27.10.2025

  • 12 И мобилизация върши работа

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Един":

    , а на фронта утилизация.

    11:27 27.10.2025

  • 13 матей

    10 0 Отговор
    Ами спазвайте законите бе! Какво ви говори едно бременно дете, ами , че е жертва на педофилия! В пандиза бе , министъре! " таткото " в пандиза, бащата на "таткото", с също в пандиза! Аборт на бременното, лечение, психотерапия, безплатно! Отнемане от родителите и в държавен пансион! Закони има, депутати няма и съдебна система! Всички сте плюнки!

    11:27 27.10.2025

  • 14 Баш химик

    5 1 Отговор
    Бойко явно наистина изпуска юздите, щом и по електората му удрят, Мерките трябва да включват и максимален брой чавета, след второто - вазектомия! Крайно време е да спрем да хрантутим този тумор!

    11:28 27.10.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Перо

    3 0 Отговор
    Този социален министър от червената буржоазия стимулира раждаемостта на мургавелите!

    11:30 27.10.2025

  • 17 Парите са основно

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Обективен":

    от ТЕЛК и от НПО-та.

    11:30 27.10.2025

  • 18 ИВАН

    2 0 Отговор
    С половинчати мерки няма да се оправят нещата, приоритет на държавата трябва да е белия човек, той е по трудолюбив, интелигентен, съвестен .... той е нужен на държавата.

    11:31 27.10.2025

  • 19 дядо йоцо гледа

    3 0 Отговор
    срамота деца да раждаг деца защо не се спазва закона

    11:33 27.10.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Муххаммед

    2 0 Отговор
    Инката,никакви мерки не го ловят.Гетото,махалата,е друг свят.Сега и в Германия започват да се усещат къв ги чака.Ще го разберат по трудния начин.

    11:42 27.10.2025

  • 22 Кит

    2 0 Отговор
    Гуцана да погледне себе си.....и той е заченат от 14 г. СИгАНКА.....

    11:43 27.10.2025

  • 23 Всяка

    1 0 Отговор
    ...бременна под 16 год трябва да се издири педофила и вкаран за поне пет год, а бременността прекратена....дори и да е опасно за следващо забременяване и да видиш, че нещата рязко ще намалеят на 90% , но като няма реакция, те си праскат

    11:43 27.10.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

