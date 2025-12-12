Тежка катастрофа на "Цариградско шосе"

Тежка катастрофа е станала на "Цариградско шосе" в София тази нощ, съобщи БНТ.
Две коли са се сблъскали.
Двама души са пострадали тежко и са в болница.
Причините за инцидента се изясняват.
12 Декември, 2025 08:00 1 628 13
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Първа най-вероятна версия
08:05 12.12.2025
2 Дзън-дзън
Мантинелите, разбира се!
Коментиран от #13
08:12 12.12.2025
3 тортиля
08:13 12.12.2025
4 в кратце
08:16 12.12.2025
5 @@@
Тъпи и нагли шопи, с Его по-голямо от тях.
Коментиран от #8
08:17 12.12.2025
6 въпросче
08:21 12.12.2025
7 Жан Клод ( с двата ножа)
08:31 12.12.2025
8 АГАТ а Кристи
До коментар #5 от "@@@":Прованса се предоди в шоплук
Коментиран от #10
08:41 12.12.2025
9 ИВАН
08:42 12.12.2025
10 АГАТ а Кристи
До коментар #8 от "АГАТ а Кристи":.... прероди....
08:45 12.12.2025
11 Ван Дал
08:54 12.12.2025
12 разбор
09:33 12.12.2025
13 Сю-жив-зян
До коментар #2 от "Дзън-дзън":И средната скорост.
09:35 12.12.2025