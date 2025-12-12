Новини
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе"

12 Декември, 2025 08:00

Има пострадали

Светослава Ингилизова

Тежка катастрофа е станала на "Цариградско шосе" в София тази нощ, съобщи БНТ.

Две коли са се сблъскали.

Двама души са пострадали тежко и са в болница.

Причините за инцидента се изясняват.


  • 1 Първа най-вероятна версия

    11 0 Отговор
    БМВ с друсан(и) или пиян(и) келеши(и) и чалга до дупка!

    08:05 12.12.2025

  • 2 Дзън-дзън

    4 0 Отговор
    Е, причините...
    Мантинелите, разбира се!

    Коментиран от #13

    08:12 12.12.2025

  • 3 тортиля

    1 0 Отговор
    Любапъйтна.

    08:13 12.12.2025

  • 4 в кратце

    2 0 Отговор
    Сблъсквайте си ръцете,като се видите с някой,а не колите!

    08:16 12.12.2025

  • 5 @@@

    13 1 Отговор
    Причините за инцидента са:
    Тъпи и нагли шопи, с Его по-голямо от тях.

    Коментиран от #8

    08:17 12.12.2025

  • 6 въпросче

    1 0 Отговор
    А на "Виенско шосе" има ли ката строфи? А?

    08:21 12.12.2025

  • 7 Жан Клод ( с двата ножа)

    0 0 Отговор
    Задръстването е по тежко!

    08:31 12.12.2025

  • 8 АГАТ а Кристи

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "@@@":

    Прованса се предоди в шоплук

    Коментиран от #10

    08:41 12.12.2025

  • 9 ИВАН

    4 1 Отговор
    Когато прогнилата капиталистическа система те мачка от всякъде, колата е единственото убежище с малко свобода, където хората си избиват комплексите от претърпените унижения.

    08:42 12.12.2025

  • 10 АГАТ а Кристи

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "АГАТ а Кристи":

    .... прероди....

    08:45 12.12.2025

  • 11 Ван Дал

    0 0 Отговор
    Челастрето е станало в 4 сутринта. За да се омлатят така е било необхидимо високо спортно майсторство. Поне единия от пилотите е фучал с повече от 80 км.

    08:54 12.12.2025

  • 12 разбор

    1 0 Отговор
    Добре де,нали има колани,въздушни възглавници.Защо са тежко пострадали?

    09:33 12.12.2025

  • 13 Сю-жив-зян

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Дзън-дзън":

    И средната скорост.

    09:35 12.12.2025

