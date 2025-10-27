Новини
Атанас Атанасов: БСП-ОЛ подкрепя увеличаването на данъците

27 Октомври, 2025 12:07 1 247 51

  • данъци-
  • бсп-ол-
  • здравни осигуровки

Депутатът заяви, че се обсъжда ръст на здравните осигуровки

През последните 15 години политика през бюджета се прави само в разходната част, крайно време е да обърнем внимание и на приходната. Затова „БСП-Обединена левица” се обявява за по-справедлива данъчна система. Ние, като лява партия, искаме да облагаме капитала, а не труда. Но с прогресивна данъчна система, ще се възстанови справедливостта – такава имат всички наши европейски партньори. Желанието на „БСП-Обединена левица” се да има промяна на данъците. Трябва да се помисли върху данък дивидент, върху корпоративния данък и др. Но като се премине към определена подоходна система, ще трябва да се пипне и на физическите лица. Трябва да има необлагаем минимум. Обсъжда се увеличението на здравните осигуровки. Това каза депутатът от „БСП-Обединена левица” Атанас Атанасов в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

В България ножицата между бедни и богати продължава да се разширява, допълни още Атанасов в подкрепа на идеята за увеличаване на данъците.

Възнагражденията на младите лекари ще бъдат гарантирани, заяви той. И допълни, че точно затова това ще се проведе и извънредно заседание на парламента във вторник. Намерен е вариант и въпросът ще бъде решен, заяви Атанасов.

„Докато БСП – Обединена левица е част от това управление, социалните плащания, ръстът на дохода на трудещите ще бъдат гарантирани. За социалната политика – държим швейцарското правило да бъде изпълнено в целия размер”, каза още депутатът.

Стабилността на управлението

„Преди 10 месеца бяхме минали 8 парламентарни избори, рискувахме държавата да загуби милиарди от Европа – по ПВУ и други програми, всички регулатори бяха с изтекъл срок, нямаше бюджет, социалните системи бяха на своя предел. Какво се случва сега – не само, че имаше бюджет, увеличиха се социалните плащания, пенсии, работни заплати, има много инвестиции, икономиката е в подем. Така че критикувайки управляващите, нека си дадем сметка къде щяхме да сме сега в момента, ако нямаше редовен кабинет. Да не говорим за динамиката на международните отношения”, каза още Атанас Атанасов.

„В санитарния кордон около Пеевски бяха залегнали няколко точки. Повечето бяха свързани с неучастието на „ДПС-Ново начало” в ръководството на парламента като зам.-председател и в комисиите на парламента. Една от точките беше закон на ПП-ДБ, с който те обещаваха, че ще се регулират нещата в съдебната система около главния прокурор. Сега видяхме, че този закон не е написан по правилния начин и не е постигната целта, около която се обединихме. Така че изискванията в този санитарен кордон са изпълнени”, каза още Атанасов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    45 2 Отговор
    Нали уж са социална партия?

    Коментиран от #5

    12:08 27.10.2025

  • 2 Кое увеличение,

    45 1 Отговор
    Онова, дето категорично нямаше да го има ли??? Долни лъжци до един!

    12:09 27.10.2025

  • 3 Тоя

    48 2 Отговор
    келеш и той взе да надскача сянката си !

    12:09 27.10.2025

  • 5 честен ционист

    29 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Социалистическите партии са за високи данъци, от къде иначе ще идват парите за социалните политики?

    12:11 27.10.2025

  • 7 Устата

    37 1 Отговор
    му на мляко още мирише , и то на хранилка за тоя де духа ! Данъци щяло да иска да се увеличават - хал хабер от нищо няма !

    Коментиран от #25, #44

    12:14 27.10.2025

  • 8 Георги Димитров

    34 1 Отговор
    Много , много , много болна партия...

    12:14 27.10.2025

  • 9 Крум

    33 1 Отговор
    Абе цървулчо,нали нямаше да пипате данъците за физ.лица. сега какво чуруликаш бе търгаш,или малко се изхвърлихте с парите за милиционерите военните и съдебната власт и сега търсите начини да съберете пари. Нали влязохме в клуба на богатите всичко беше ок ,като натамънихте инфлацията и дефицита. И сега лъжите ви трябва ние да ги плащаме. Теменужка и 2те човечета дето викат всичко е ок,от тях търсете парите и от насето фритюрника .

    12:16 27.10.2025

  • 10 Дориана

    24 0 Отговор
    А, ние подкрепяме провала и падението на предателската партия БСП ОЛ. На предстоящите Парламентарни избори падат на дъното.

    12:16 27.10.2025

  • 11 Иван С

    21 0 Отговор
    До къде стигна случая с русенския милиционер? Защо се мълчи? Замитат ли се следите? Как са децата? Министъра беше много словоохотлив в началото, а сега не казва нищо.

    12:19 27.10.2025

  • 12 Чуторан

    23 1 Отговор
    Боже, прибери си такива недоразумения като този!

    12:21 27.10.2025

  • 13 Данко Харсъзина

    23 1 Отговор
    Комунистите най обичат парите на другите.

    12:21 27.10.2025

  • 14 БСП ОЛигофрени

    21 0 Отговор
    Ето това е « социалната» партия!
    Това е партията на човекоубийците!
    Това е партията на издънките, продала се на мафията и целувайки ръка на човек, с ограничения в световен мащаб!
    Никога повече БСП.
    Който има чест и достойнство- вън от тая ОПГ!
    Борисов, взимай си Киселова. Тя умее да е послушна, а Рая си ползвай по предназначение!

    12:22 27.10.2025

  • 15 пешо

    20 0 Отговор
    само и само да са във властта и в скута ще седят

    12:22 27.10.2025

  • 16 Някой

    17 0 Отговор
    Това показва умственият капацитет на гласувалите заплати в МВР и подобни. За да си купят подкрепа за избори. И сега обсъждат 22% ДДС, че и всички да плащат още. Хората да плащат глупостта на управляващите.
    Показва и как лъжеха за еврозоната.
    Това сега е вашата заслуга. Кризите се създават изкуствено.

    Коментиран от #51

    12:23 27.10.2025

  • 17 пешо

    16 0 Отговор
    избори и тия да ги няма ПРОДАЖНИЦИ

    Коментиран от #29

    12:23 27.10.2025

  • 18 Само чук

    13 0 Отговор
    Ще ги оправи!

    Коментиран от #22

    12:27 27.10.2025

  • 19 Гражданин

    13 0 Отговор
    А аз се радвам ,че повече никога няма да стъпите в НС. , а ще се борите само за субсидия

    12:30 27.10.2025

  • 20 Абе

    6 0 Отговор
    А сте пипнали данъците, минавам изцело в сивиа сектор. Язе пари за въоръжаване не давам.

    12:33 27.10.2025

  • 21 Младежко дето щеше да раздаваш

    7 0 Отговор
    Какво ли не за млади семейства и голи обещания, вчера и днес направо "" се оля ""
    ЗА ТВОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ...
    НА ВСИЧКО ОТГОРЕ , ЩЕ НАПРАВИШ "" ПОКАЗНО "" НА МЛАДЕЖИТЕ ОТ ЯМБОЛ КАК ДА КРАДАТ ДОВЕРИЕ ...

    12:33 27.10.2025

  • 22 Абе

    8 0 Отговор

    До коментар #18 от "Само чук":

    И сърп може.

    12:34 27.10.2025

  • 23 Един

    11 0 Отговор
    Социалисти, които подкрепят увеличението на данъците...

    Абе младеж пъпчив и глупав! Те богатите данъци не плащат бе! Ако имаше барем един ден изкаран в реална работа в ряалния бизнес сигурно щеше да го знаеш! Данъците са за бедните!

    Тия не просто удариха дъното - тия копат тинята и я мятат по гърба си, а тя е от най-миризливите! Пълни отрепляци.

    12:34 27.10.2025

  • 24 хаха

    7 0 Отговор
    И какво ще е справедливото освен да се пречи на средната класа да съществува? При прогресивни данъци ще страдат тези с доходи 5-10000лв на месец като цяло. Те ще остават "справедливо" с близко до средната заплата след данъците и няма да имат капитал да правят бизнес или пари да инвестират. Големите и политиците са ясни- те отдавна имат схеми да не плащат и 10те % данък- офшорки, жилища и коли да им се водят "фирмени" и т.н.
    Прогресивните данъци НИКЪДЕ ПО СВЕТА не се е видяло да са ударили елита. Но пък навсякъде се е видяло как постепенно убиват средната класа и правят всички еднакво бедни. Пример- някой да си спомня 1980те и 1990те, когато данъците в Европа бяха ниски, как лекари и инженери имаха големи къщи, ходеха на почивки с яхти и т.н.? Сега същите някак си ходят на ол инклузив по-евтин и се чудят как да закърпят месеца, защото им се води заплата 10000, ама взимат 5-6000 нето при средна заплата около 3000. И после защо инвеститорите бягали от ЕС, фирми фалирали, цените били високи и скачали постоянно, безработицата расте... За цените само да уточня. Нека за по-лесно броим 100% услуга. Ако търсиш за нея 20лв, а данъците са 50%, то трябва да ти платят 20лв по 2 плюс ДДС или 48лв. 28лв ще отидат в държавата. За производство и търговия е подобно при определяне на надценки, разходи за труд, външни услуги. Или хората да работят за по 100лв заплати, за да е евтино, а държавата да лапа?

    12:39 27.10.2025

  • 25 хаха

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Устата":

    Тоя защо да не иска високи данъци? Да не би да ги плаща от собствения си джоб и труд? Ако данъците са 90%, то ще придърпа държавна поръчка не за 100000, а за 2-3 000 000 и ще е доволен. За него е важно държавата да има да пилее за щяло и нещяло и да я дои. Затова и НПО и лобизъм като цяло трябва да се забранят или следят изкъсо. Държавата финансира тези, които я източват, те плащат на партиите да имат пари за избори и съответно политиците само гледат как да доят овцете.

    12:42 27.10.2025

  • 26 Когато Увеличите !

    6 1 Отговор
    Когато Увеличите !

    Заплащането !

    На Всички !

    Тогава Можете !

    Да Вдигнете !

    И Данъците !

    12:43 27.10.2025

  • 27 Стършел

    9 0 Отговор
    ,,Последна песен ти пея Либе ле"!!! Винаги съм подозирал ,, комунделите" че са най-долнната шайка от Българомразци! Е сега вече стана ясно! И никакви оправдания не ще ги спасят!

    Коментиран от #33

    12:44 27.10.2025

  • 28 5354

    6 0 Отговор
    Няма по-мръсно животно от комуниста. Старите се продадоха на СССР, тия се продадоха на мафията.
    Една година не изкараха и следва повсеместно увеличаване на данъците. Тия просто вършат мръсната работа на Борисов и Пеевски, за да може БСП да поеме негатива, на двете главни мутри на територията. Тия сигурно ни мислят за идиоти. Явно са забравили 2013-а.

    12:49 27.10.2025

  • 29 хаха

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "пешо":

    Ако почнат да вдигат данъци, наистина при избори не само тези няма да ги има. Знаеш ли проблема в цялото? Народът ще гласува срещу тях, ще иска понижение на данъците, особено като масата я удари яко поскъпването с новите данъци. Но след 1.1.2026 няма да има измъкване. ЕЦБ ни разписва бюджета и държи парите. ЕС няма интерес да стоим с 10% ДОД и корпоративен и да се местят фирми към нас или да стоим просто като трън в очите как ниски данъци и поне досега спирачка за харчене от бюджета ни държат с нисък дефицит и можело и така. Е, ще спечели наистина дясна партия с идея да бутне повишените данъци. ЕЦБ просто ще спре кранчето, докато не се откаже от властта и не дойдат нови "справедливи избори" или ще е още по-груба с гръцкия сценарий- забрана за теглене на всички над пари за един хляб и битовите сметки до това народът да клекне и да каже на политиците да слушат Брюксел.
    Еврото затова и ни го натресоха. Без него няма как да ни налагат всичко. Поне нещата, дето видимо удрят джоба, българите не ги приемат и се бунят. С надянат хомот няма къде да мърдаме.

    12:50 27.10.2025

  • 30 Аз Си Искам !

    2 0 Отговор
    Аз Си Искам !

    Инвалидната Пенсия !

    И всички полагащи ми се добавки и помощни средства !

    А Не перверзната Дискриминация !

    На чл. 75 ,ал. 4, т. 1, т. 2 и т. 3 от Кодекса за социално осигуряване!

    Което е Една подигравка !

    Която не отчита степента увреждане !

    А се базира На финансов Показател който няма нищо Общо със Уврежданията на индивида !

    Което е 100 %-ова Дискриминация !

    Както и !.

    Буква „к“, от т.9 и т. 10 от 1 от Допълнителните разпоредби от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане (ППЗСП)!

    С Която се Отнема правото на Индивида с увреждания да получи Социално подпомагане за своите Нужди !

    Наравно с останалите Граждани на Република България !

    Което ако не е Феодално Предопределена Дискриминация !

    Аз Не Знам !

    Какво Е !

    12:53 27.10.2025

  • 31 Бизнесът трябва да бъде мачкан

    2 1 Отговор
    Много се разпищоли нещо..... Слава на пролетариата и наемният труд. Закон е нужен спешно поне 20 % от облагаемата печалба на фирмите и корпорациите преди данъци да се разпределя като 13,14,15,16,17 ....заплата

    12:54 27.10.2025

  • 32 Гарантирано

    7 1 Отговор
    Само в България може да видиш, караща Проше и взимаща "детски".

    Коментиран от #35

    12:55 27.10.2025

  • 33 Те Не са Българомразци !

    4 0 Отговор

    До коментар #27 от "Стършел":

    Те Не са Българомразци !

    Те Просто !

    Са Една Фашизирана Сган !

    Която !

    Обича Само Себе Си !

    Важното е Какво Ще Мушнат В Джоба !

    Независимо !

    За Чия Сметка !

    12:56 27.10.2025

  • 34 Т.КОЛЕВ

    3 0 Отговор
    МНОГО БОЛНИ МНОГО ИНВАЛИДИ НО МЕДИЦИ С ГОЛЕМИ ЗАПЛАТИ !?

    12:58 27.10.2025

  • 35 Ама ти така мислиш

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Гарантирано":

    В САЩ това е голям бизнес

    12:58 27.10.2025

  • 36 00014

    6 0 Отговор
    С удоволствие бих му размазал наглата муцуна. БКП мрази БСП.

    12:58 27.10.2025

  • 37 123456

    3 0 Отговор
    Идиътс, сър ! Закривайте !

    12:59 27.10.2025

  • 38 Това наглото

    7 0 Отговор
    самозабравилото се , не е ли син на Владимир Атанасов , министър на образованието при НДСВ ? Съдиха го , оправдаваха го...... Все до кокала и голямата хранилка !

    13:02 27.10.2025

  • 39 От къде намират тези ..леши

    8 0 Отговор
    Тоя дополанко през живота си не е изработил или създал нещо, едва ли е плащал осигуровки свои или на работници, но бил съгласен да вдига данъците. Партийци и чиновници от това живеят, от данъците на народа.

    13:02 27.10.2025

  • 40 Запитване

    8 0 Отговор
    Всички ли, които носят името Атанас Атанасов са такива олигофренчета?

    13:02 27.10.2025

  • 41 Другарю

    5 0 Отговор
    Ще видите вечи парламент през крив макарон

    13:04 27.10.2025

  • 42 Това е истината

    2 0 Отговор
    Закон е нужен спешно поне 20-25-30 % от облагаемата печалба на фирмите и корпорациите преди облагане с данъци да се разпределя задължително по закон като 13,14,15,16,17 и т.н заплата. И да се премахнат ваучерите естествено. Върху допълнителните заплати естествено и осигуровки ще се платят което е допълнителен бонус към системата. Елементарно е да се направи.

    13:06 27.10.2025

  • 43 КЛИЕНТЕЛИЗЪМ, та дрънка!

    2 0 Отговор
    Парите и личното благо и прогрес - над всичко!
    Жалки себелюбци и лъжци.
    Мила родна картинка на новия вид "клиентелизъм"!

    "Новият клиентелизъм включва организации (като партии) и
    отношенията патрон-клиент са вертикални и облагите са материални!

    Патронът контролира дадена политическа организация
    и използва публичните средства, например
    свързани с осигуряване на работни места,
    социални придобивки, пенсии и т.н., в полза на клиентите,
    които могат да бъдат организации от типа на други
    партии, професионални асоциации или етнически малцинства,
    които от своя страна отвръщат на услугите
    с политическа подкрепа и гласуване в полза на патрона!"
    Идете и се скрийте, СРАМ НИ Е ОТ ВАС младите подлоги!

    Коментиран от #49

    13:09 27.10.2025

  • 44 Не е мляко

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Устата":

    Друго е, с главичка и опшчица!

    13:09 27.10.2025

  • 45 Някой

    4 0 Отговор
    Ало менте социалистите.

    Накъде още ще вдигате здравната осигуровка, в мовента тя е 8%. 4% работник+4% работодател. Пък на всичко отгоре работницихе доплащат при джипито и в болницата.

    Не трябва да се вдига здравнана осигуровка, трабва да се намалят безобразните заплатите от по 50-100 хиляди месечно на директорите на болници и на счетовадителите им. Трябва да се премахне максималният осигуритилен праг, а не да се пжвищават осигуровките. И като се премахне сори трябва счда се навалят на 5%-6% здравните осигуровки

    13:09 27.10.2025

  • 46 Дика

    2 0 Отговор
    Ами като подкрепяте, плащайте ги, червени дебили.

    13:09 27.10.2025

  • 47 С еврозоната ни набутахте инфлация

    2 0 Отговор
    и всички обедняваме, въпреки "швейцарското правило" за пенсиите, което винаги върви след инфлацията и никога не помага за намаляване на инфлацията.

    Със старата стратегия за прогресивен подоходен данък, която сама по себе си е правилна, не можете да предпазите хората от бликащата от еврозоната инфлация и предстоящото ограбване на българите за сметка на богатите французи и другите фалирали нации в еврозоната, за които ще бъдем задължени да плащаме на солидарен принцип.

    Понеже сте изпечени предатели на социалистическата идея за социална справедливост и на българския народ, носите от девет кладенци вода, за да оправдаете своето социалдемократическо предателство. Понеже сте слуги на световния капитал и нямате никакви социалистически перспективи пред себе си, докато слугувате на капитала и служите за смазка на капитализма.

    Социалдемокрацията е катранник (смазката) за колата на капитализма, по думите на самия Димитър Благоев...

    13:11 27.10.2025

  • 49 Някой

    3 0 Отговор

    До коментар #43 от "КЛИЕНТЕЛИЗЪМ, та дрънка!":

    Смятам, че само, ако половината депутани ги избират мажоритарно ще вкараме над половината депутати в парламента, които да не са лакеи на партийните вождове. Сега вожда реди листите и казва кой, ще е депутат и кой не. И за това депутатите правят каквото каже вожса, а не каквото искат избирателите.

    13:14 27.10.2025

  • 50 ОЛ и Го в Рени

    1 0 Отговор
    Тези са леви, но в един друг смисъл, а на този му и личи!

    13:21 27.10.2025

  • 51 Кризите са присъщи на капитализма

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Някой":

    Изкуственото създаване на кризи в капиталистическата обществено-икономическа система е най-естествената за капитализма спекулация с надеждите и с парите на пчеличките - трудовите хора.

    При социализма нямаше никакъв данък добавена (принадена) стойност, с който при капитализма повторно се експлоатира трудовият човек, за сметка на петкратно раздутата администрация - тази на държавните и на общинските служители/вредители.
    Първият път от трудовия човек се одира една кожа в процеса на овеществяване на неговия труд в стока, чрез добавена (принадена) сройност в джоба на работодателя.
    Втори път се одира още една кожа от трудовия човек в магазина - чрез ДДС.

    Ама няма как, роби на капитала. Ще плащате, защото вие и бащите ви не защитихте социализма в Народна република България, а се оставихте да ви излъжат, като индианци за стъклени мъниста...

    13:25 27.10.2025

