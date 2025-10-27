Атанас Атанасов: БСП-ОЛ подкрепя увеличаването на данъците

През последните 15 години политика през бюджета се прави само в разходната част, крайно време е да обърнем внимание и на приходната. Затова „БСП-Обединена левица” се обявява за по-справедлива данъчна система. Ние, като лява партия, искаме да облагаме капитала, а не труда. Но с прогресивна данъчна система, ще се възстанови справедливостта – такава имат всички наши европейски партньори. Желанието на „БСП-Обединена левица” се да има промяна на данъците. Трябва да се помисли върху данък дивидент, върху корпоративния данък и др. Но като се премине към определена подоходна система, ще трябва да се пипне и на физическите лица. Трябва да има необлагаем минимум. Обсъжда се увеличението на здравните осигуровки. Това каза депутатът от „БСП-Обединена левица” Атанас Атанасов в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

В България ножицата между бедни и богати продължава да се разширява, допълни още Атанасов в подкрепа на идеята за увеличаване на данъците.

Възнагражденията на младите лекари ще бъдат гарантирани, заяви той. И допълни, че точно затова това ще се проведе и извънредно заседание на парламента във вторник. Намерен е вариант и въпросът ще бъде решен, заяви Атанасов.

„Докато БСП – Обединена левица е част от това управление, социалните плащания, ръстът на дохода на трудещите ще бъдат гарантирани. За социалната политика – държим швейцарското правило да бъде изпълнено в целия размер”, каза още депутатът.

Стабилността на управлението

„Преди 10 месеца бяхме минали 8 парламентарни избори, рискувахме държавата да загуби милиарди от Европа – по ПВУ и други програми, всички регулатори бяха с изтекъл срок, нямаше бюджет, социалните системи бяха на своя предел. Какво се случва сега – не само, че имаше бюджет, увеличиха се социалните плащания, пенсии, работни заплати, има много инвестиции, икономиката е в подем. Така че критикувайки управляващите, нека си дадем сметка къде щяхме да сме сега в момента, ако нямаше редовен кабинет. Да не говорим за динамиката на международните отношения”, каза още Атанас Атанасов.

„В санитарния кордон около Пеевски бяха залегнали няколко точки. Повечето бяха свързани с неучастието на „ДПС-Ново начало” в ръководството на парламента като зам.-председател и в комисиите на парламента. Една от точките беше закон на ПП-ДБ, с който те обещаваха, че ще се регулират нещата в съдебната система около главния прокурор. Сега видяхме, че този закон не е написан по правилния начин и не е постигната целта, около която се обединихме. Така че изискванията в този санитарен кордон са изпълнени”, каза още Атанасов.