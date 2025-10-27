Атанас Атанасов: БСП-ОЛ подкрепя увеличаването на данъците

През последните 15 години политика през бюджета се прави само в разходната част, крайно време е да обърнем внимание и на приходната. Затова „БСП-Обединена левица” се обявява за по-справедлива данъчна система. Ние, като лява партия, искаме да облагаме капитала, а не труда. Но с прогресивна данъчна система, ще се възстанови справедливостта – такава имат всички наши европейски партньори. Желанието на „БСП-Обединена левица” се да има промяна на данъците. Трябва да се помисли върху данък дивидент, върху корпоративния данък и др. Но като се премине към определена подоходна система, ще трябва да се пипне и на физическите лица. Трябва да има необлагаем минимум. Обсъжда се увеличението на здравните осигуровки. Това каза депутатът от „БСП-Обединена левица” Атанас Атанасов в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.
В България ножицата между бедни и богати продължава да се разширява, допълни още Атанасов в подкрепа на идеята за увеличаване на данъците.
Възнагражденията на младите лекари ще бъдат гарантирани, заяви той. И допълни, че точно затова това ще се проведе и извънредно заседание на парламента във вторник. Намерен е вариант и въпросът ще бъде решен, заяви Атанасов.
„Докато БСП – Обединена левица е част от това управление, социалните плащания, ръстът на дохода на трудещите ще бъдат гарантирани. За социалната политика – държим швейцарското правило да бъде изпълнено в целия размер”, каза още депутатът.
Стабилността на управлението
„Преди 10 месеца бяхме минали 8 парламентарни избори, рискувахме държавата да загуби милиарди от Европа – по ПВУ и други програми, всички регулатори бяха с изтекъл срок, нямаше бюджет, социалните системи бяха на своя предел. Какво се случва сега – не само, че имаше бюджет, увеличиха се социалните плащания, пенсии, работни заплати, има много инвестиции, икономиката е в подем. Така че критикувайки управляващите, нека си дадем сметка къде щяхме да сме сега в момента, ако нямаше редовен кабинет. Да не говорим за динамиката на международните отношения”, каза още Атанас Атанасов.
„В санитарния кордон около Пеевски бяха залегнали няколко точки. Повечето бяха свързани с неучастието на „ДПС-Ново начало” в ръководството на парламента като зам.-председател и в комисиите на парламента. Една от точките беше закон на ПП-ДБ, с който те обещаваха, че ще се регулират нещата в съдебната система около главния прокурор. Сега видяхме, че този закон не е написан по правилния начин и не е постигната целта, около която се обединихме. Така че изискванията в този санитарен кордон са изпълнени”, каза още Атанасов.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #5
12:08 27.10.2025
2 Кое увеличение,
12:09 27.10.2025
3 Тоя
12:09 27.10.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 честен ционист
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Социалистическите партии са за високи данъци, от къде иначе ще идват парите за социалните политики?
12:11 27.10.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Устата
Коментиран от #25, #44
12:14 27.10.2025
8 Георги Димитров
12:14 27.10.2025
9 Крум
12:16 27.10.2025
10 Дориана
12:16 27.10.2025
11 Иван С
12:19 27.10.2025
12 Чуторан
12:21 27.10.2025
13 Данко Харсъзина
12:21 27.10.2025
14 БСП ОЛигофрени
Това е партията на човекоубийците!
Това е партията на издънките, продала се на мафията и целувайки ръка на човек, с ограничения в световен мащаб!
Никога повече БСП.
Който има чест и достойнство- вън от тая ОПГ!
Борисов, взимай си Киселова. Тя умее да е послушна, а Рая си ползвай по предназначение!
12:22 27.10.2025
15 пешо
12:22 27.10.2025
16 Някой
Показва и как лъжеха за еврозоната.
Това сега е вашата заслуга. Кризите се създават изкуствено.
Коментиран от #51
12:23 27.10.2025
17 пешо
Коментиран от #29
12:23 27.10.2025
18 Само чук
Коментиран от #22
12:27 27.10.2025
19 Гражданин
12:30 27.10.2025
20 Абе
12:33 27.10.2025
21 Младежко дето щеше да раздаваш
ЗА ТВОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ...
НА ВСИЧКО ОТГОРЕ , ЩЕ НАПРАВИШ "" ПОКАЗНО "" НА МЛАДЕЖИТЕ ОТ ЯМБОЛ КАК ДА КРАДАТ ДОВЕРИЕ ...
12:33 27.10.2025
22 Абе
До коментар #18 от "Само чук":И сърп може.
12:34 27.10.2025
23 Един
Абе младеж пъпчив и глупав! Те богатите данъци не плащат бе! Ако имаше барем един ден изкаран в реална работа в ряалния бизнес сигурно щеше да го знаеш! Данъците са за бедните!
Тия не просто удариха дъното - тия копат тинята и я мятат по гърба си, а тя е от най-миризливите! Пълни отрепляци.
12:34 27.10.2025
24 хаха
Прогресивните данъци НИКЪДЕ ПО СВЕТА не се е видяло да са ударили елита. Но пък навсякъде се е видяло как постепенно убиват средната класа и правят всички еднакво бедни. Пример- някой да си спомня 1980те и 1990те, когато данъците в Европа бяха ниски, как лекари и инженери имаха големи къщи, ходеха на почивки с яхти и т.н.? Сега същите някак си ходят на ол инклузив по-евтин и се чудят как да закърпят месеца, защото им се води заплата 10000, ама взимат 5-6000 нето при средна заплата около 3000. И после защо инвеститорите бягали от ЕС, фирми фалирали, цените били високи и скачали постоянно, безработицата расте... За цените само да уточня. Нека за по-лесно броим 100% услуга. Ако търсиш за нея 20лв, а данъците са 50%, то трябва да ти платят 20лв по 2 плюс ДДС или 48лв. 28лв ще отидат в държавата. За производство и търговия е подобно при определяне на надценки, разходи за труд, външни услуги. Или хората да работят за по 100лв заплати, за да е евтино, а държавата да лапа?
12:39 27.10.2025
25 хаха
До коментар #7 от "Устата":Тоя защо да не иска високи данъци? Да не би да ги плаща от собствения си джоб и труд? Ако данъците са 90%, то ще придърпа държавна поръчка не за 100000, а за 2-3 000 000 и ще е доволен. За него е важно държавата да има да пилее за щяло и нещяло и да я дои. Затова и НПО и лобизъм като цяло трябва да се забранят или следят изкъсо. Държавата финансира тези, които я източват, те плащат на партиите да имат пари за избори и съответно политиците само гледат как да доят овцете.
12:42 27.10.2025
26 Когато Увеличите !
Заплащането !
На Всички !
Тогава Можете !
Да Вдигнете !
И Данъците !
12:43 27.10.2025
27 Стършел
Коментиран от #33
12:44 27.10.2025
28 5354
Една година не изкараха и следва повсеместно увеличаване на данъците. Тия просто вършат мръсната работа на Борисов и Пеевски, за да може БСП да поеме негатива, на двете главни мутри на територията. Тия сигурно ни мислят за идиоти. Явно са забравили 2013-а.
12:49 27.10.2025
29 хаха
До коментар #17 от "пешо":Ако почнат да вдигат данъци, наистина при избори не само тези няма да ги има. Знаеш ли проблема в цялото? Народът ще гласува срещу тях, ще иска понижение на данъците, особено като масата я удари яко поскъпването с новите данъци. Но след 1.1.2026 няма да има измъкване. ЕЦБ ни разписва бюджета и държи парите. ЕС няма интерес да стоим с 10% ДОД и корпоративен и да се местят фирми към нас или да стоим просто като трън в очите как ниски данъци и поне досега спирачка за харчене от бюджета ни държат с нисък дефицит и можело и така. Е, ще спечели наистина дясна партия с идея да бутне повишените данъци. ЕЦБ просто ще спре кранчето, докато не се откаже от властта и не дойдат нови "справедливи избори" или ще е още по-груба с гръцкия сценарий- забрана за теглене на всички над пари за един хляб и битовите сметки до това народът да клекне и да каже на политиците да слушат Брюксел.
Еврото затова и ни го натресоха. Без него няма как да ни налагат всичко. Поне нещата, дето видимо удрят джоба, българите не ги приемат и се бунят. С надянат хомот няма къде да мърдаме.
12:50 27.10.2025
30 Аз Си Искам !
Инвалидната Пенсия !
И всички полагащи ми се добавки и помощни средства !
А Не перверзната Дискриминация !
На чл. 75 ,ал. 4, т. 1, т. 2 и т. 3 от Кодекса за социално осигуряване!
Което е Една подигравка !
Която не отчита степента увреждане !
А се базира На финансов Показател който няма нищо Общо със Уврежданията на индивида !
Което е 100 %-ова Дискриминация !
Както и !.
Буква „к“, от т.9 и т. 10 от 1 от Допълнителните разпоредби от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане (ППЗСП)!
С Която се Отнема правото на Индивида с увреждания да получи Социално подпомагане за своите Нужди !
Наравно с останалите Граждани на Република България !
Което ако не е Феодално Предопределена Дискриминация !
Аз Не Знам !
Какво Е !
12:53 27.10.2025
31 Бизнесът трябва да бъде мачкан
12:54 27.10.2025
32 Гарантирано
Коментиран от #35
12:55 27.10.2025
33 Те Не са Българомразци !
До коментар #27 от "Стършел":Те Не са Българомразци !
Те Просто !
Са Една Фашизирана Сган !
Която !
Обича Само Себе Си !
Важното е Какво Ще Мушнат В Джоба !
Независимо !
За Чия Сметка !
12:56 27.10.2025
34 Т.КОЛЕВ
12:58 27.10.2025
35 Ама ти така мислиш
До коментар #32 от "Гарантирано":В САЩ това е голям бизнес
12:58 27.10.2025
36 00014
12:58 27.10.2025
37 123456
12:59 27.10.2025
38 Това наглото
13:02 27.10.2025
39 От къде намират тези ..леши
13:02 27.10.2025
40 Запитване
13:02 27.10.2025
41 Другарю
13:04 27.10.2025
42 Това е истината
13:06 27.10.2025
43 КЛИЕНТЕЛИЗЪМ, та дрънка!
Жалки себелюбци и лъжци.
Мила родна картинка на новия вид "клиентелизъм"!
"Новият клиентелизъм включва организации (като партии) и
отношенията патрон-клиент са вертикални и облагите са материални!
Патронът контролира дадена политическа организация
и използва публичните средства, например
свързани с осигуряване на работни места,
социални придобивки, пенсии и т.н., в полза на клиентите,
които могат да бъдат организации от типа на други
партии, професионални асоциации или етнически малцинства,
които от своя страна отвръщат на услугите
с политическа подкрепа и гласуване в полза на патрона!"
Идете и се скрийте, СРАМ НИ Е ОТ ВАС младите подлоги!
Коментиран от #49
13:09 27.10.2025
44 Не е мляко
До коментар #7 от "Устата":Друго е, с главичка и опшчица!
13:09 27.10.2025
45 Някой
Накъде още ще вдигате здравната осигуровка, в мовента тя е 8%. 4% работник+4% работодател. Пък на всичко отгоре работницихе доплащат при джипито и в болницата.
Не трябва да се вдига здравнана осигуровка, трабва да се намалят безобразните заплатите от по 50-100 хиляди месечно на директорите на болници и на счетовадителите им. Трябва да се премахне максималният осигуритилен праг, а не да се пжвищават осигуровките. И като се премахне сори трябва счда се навалят на 5%-6% здравните осигуровки
13:09 27.10.2025
46 Дика
13:09 27.10.2025
47 С еврозоната ни набутахте инфлация
Със старата стратегия за прогресивен подоходен данък, която сама по себе си е правилна, не можете да предпазите хората от бликащата от еврозоната инфлация и предстоящото ограбване на българите за сметка на богатите французи и другите фалирали нации в еврозоната, за които ще бъдем задължени да плащаме на солидарен принцип.
Понеже сте изпечени предатели на социалистическата идея за социална справедливост и на българския народ, носите от девет кладенци вода, за да оправдаете своето социалдемократическо предателство. Понеже сте слуги на световния капитал и нямате никакви социалистически перспективи пред себе си, докато слугувате на капитала и служите за смазка на капитализма.
Социалдемокрацията е катранник (смазката) за колата на капитализма, по думите на самия Димитър Благоев...
13:11 27.10.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Някой
До коментар #43 от "КЛИЕНТЕЛИЗЪМ, та дрънка!":Смятам, че само, ако половината депутани ги избират мажоритарно ще вкараме над половината депутати в парламента, които да не са лакеи на партийните вождове. Сега вожда реди листите и казва кой, ще е депутат и кой не. И за това депутатите правят каквото каже вожса, а не каквото искат избирателите.
13:14 27.10.2025
50 ОЛ и Го в Рени
13:21 27.10.2025
51 Кризите са присъщи на капитализма
До коментар #16 от "Някой":Изкуственото създаване на кризи в капиталистическата обществено-икономическа система е най-естествената за капитализма спекулация с надеждите и с парите на пчеличките - трудовите хора.
При социализма нямаше никакъв данък добавена (принадена) стойност, с който при капитализма повторно се експлоатира трудовият човек, за сметка на петкратно раздутата администрация - тази на държавните и на общинските служители/вредители.
Първият път от трудовия човек се одира една кожа в процеса на овеществяване на неговия труд в стока, чрез добавена (принадена) сройност в джоба на работодателя.
Втори път се одира още една кожа от трудовия човек в магазина - чрез ДДС.
Ама няма как, роби на капитала. Ще плащате, защото вие и бащите ви не защитихте социализма в Народна република България, а се оставихте да ви излъжат, като индианци за стъклени мъниста...
13:25 27.10.2025