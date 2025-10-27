Новини
Бик уби мъж в село Ракитница

Бик уби мъж в село Ракитница

27 Октомври, 2025 12:22

За случилото се е подала сигнал съпругата на пострадалия мъж, която заявила, че животното е било отглеждано от тях

Бик уби мъж в село Ракитница - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мъж на 72 години е загинал, след като е бил нападнат от бик в старозагорското село Ракитница. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора. Инцидентът е станал в съботния ден около 18:30 часа в стопански двор в населеното място.

За случилото се е подала сигнал съпругата на пострадалия мъж, която заявила, че животното е било отглеждано от тях.

Местопроизшествието е посетено от полицейски екип, а по случая е образувано досъдебно производство.


Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 4 гласа.
