Бик уби мъж в село Ракитница

Мъж на 72 години е загинал, след като е бил нападнат от бик в старозагорското село Ракитница. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора. Инцидентът е станал в съботния ден около 18:30 часа в стопански двор в населеното място.

За случилото се е подала сигнал съпругата на пострадалия мъж, която заявила, че животното е било отглеждано от тях.

Местопроизшествието е посетено от полицейски екип, а по случая е образувано досъдебно производство.