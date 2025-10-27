Бик уби мъж в село Ракитница

Мъж на 72 години е загинал, след като е бил нападнат от бик в старозагорското село Ракитница. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора. Инцидентът е станал в съботния ден около 18:30 часа в стопански двор в населеното място.
За случилото се е подала сигнал съпругата на пострадалия мъж, която заявила, че животното е било отглеждано от тях.
Местопроизшествието е посетено от полицейски екип, а по случая е образувано досъдебно производство.
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 4 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 тиквенсониада
12:24 27.10.2025
2 Ами така е
12:25 27.10.2025
3 Абе
12:28 27.10.2025
4 хихи
Бикът може да откаже да даде показания срещу себе си? Не може да се защити и не може да си наеме адвокат. Навярно ще му назначат служебен.
Пък може и направо доживотен затвор.
Коментиран от #5
12:30 27.10.2025
5 тежък е живота
До коментар #4 от "хихи":не е лесно да си бик
12:35 27.10.2025
6 Никой не ме напада
Коментиран от #8
12:36 27.10.2025
7 оня с коня
12:36 27.10.2025
8 град КОЗЛОДУЙ
До коментар #6 от "Никой не ме напада":моля моля, по добре си вземете джиджимучици да гледате или киликанзерчета , също са безвредни
12:37 27.10.2025
9 Сила
12:50 27.10.2025
10 Мда, опасна работа, минавал съм покрай
стотни от секундата се превърна в стъклен.
Бик черен като Смъртта, държаха го за разплод и го отдаваха на други Ферми да оправя Кравите. Задните крака му бяха слабото място щото като вземе да ги оправя Кравите,😁 цялата 900 кг. тежест пада на задните крачоци 😁.
Биковете са непредвидими и за това много хър мър около тях не трябва да има иначе рискувате да сте история!
12:50 27.10.2025
11 Онзи
12:51 27.10.2025