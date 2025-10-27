Новини
Юрий Асланов: Стабилността на правителството може да изглежда отстрани добре, но е привидно

27 Октомври, 2025 13:06 539 4

  • юрий асланов-
  • стабилност-
  • правителство-
  • привидна

"Не може да има плюс за БСП при ротацията на председателя на парламента. Без значение какво решиха на пленума си, БСП няма да поправят основната си грешка: че изобщо приеха участие в сегашната управляваща коалиция", коментира социологът

Юрий Асланов: Стабилността на правителството може да изглежда отстрани добре, но е привидно - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Не може да има плюс за БСП при ротацията на председателя на парламента. Без значение какво решиха на пленума си, БСП няма да поправят основната си грешка: че изобщо приеха участие в сегашната управляваща коалиция. От гледна точка на принципите и на идейната ориентация на тая партия, цената, която плащат и ще платят, в крайна сметка е много тежка. Затова няма никакво значение какво решават относно ротацията, а и въобще не е чак толкова важно от гледна точка на трупащите се проблеми пред политиката на страната кой точно ще е председател на Народното събрание". Това каза в предаването "Метроном" на Радио "Фокус" социологът Юрий Асланов.

"БСП има много богат опит в участието си в подобни управляващи формати и ръководството на тази партия би трябвало да я наясно, че това никога не е свършвало добре. Цената, която е плащала и ще плати и сега, винаги е много тежка.“

По думите му стабилността на правителството може да изглежда отстрани добре, но тя е привидна. Вълнението и очакванията на обществото според него са свързани по-скоро с проблеми с по-битов характер, а не толкова интересите на партийните елити. "Тежката бюджетна ситуация, която се очертава пред държавата, в съчетание с очакваните проблеми при прехода към преминаване към еврото от началото на следващата година, това формира едно високо обществено напрежение, което е извън дневния ред на политиците,“ каза той и добави, че това разминаване в дневния ред между хората и политиците няма да доведе до нищо добро.

Социологът добави още, че се очаква една много трудна в икономическо и социално отношение година, което "на фона на увеличаващите се международни предизвикателства, геополитически и т.н., страхувам се, че животът на българите ще стане по-тежък. И това няма как да не се отрази на отношението към властта, което и без това не е особено ласкаво“.

Според Асланов основната политическа интрига през последните седмици е изместена от Борисов-Радев към Борисов-Пеевски, предизвикано от загубата на доверие между дългогодишните партньори. "Извън повърхността има някакви причини да зрее потенциален конфликт между тях в бъдеще време,“ смята той, като според анализатора това дава малко време и спокойствие на президента Радев, който е силният трети играч. "Той очевидно изчаква времето си, не бърза с някакви решения да се появи пряко на политическия терен. Според мен може и да не се случи изобщо, въпреки множеството пророчества и гадания, които обикалят публичното пространство. Но ако се случи, това ще го постави в силна позиция спрямо другите двама, които ще бъдат принудени да воюват на два фронта – помежду си и с него, а той досега издържа на обединения фронт от страна на двамата.“


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дориана

    1 1 Отговор
    Много ясно, провала на кабинета Желязков е заложен и това ще се случи. От тях зависи колко по- надолу ще паднат. БСП ОЛ падат на дъното и ще бъдат изпреварени дори от МЕЧ и Величие, ИТН излизат от Парламента , а ГЕРБ/ СДС се сриват надолу под 20 %.

    Коментиран от #4

    13:11 27.10.2025

  • 2 Юрка

    1 0 Отговор
    На нас не ни требе жокер! Ние това сиьго знаем!

    13:13 27.10.2025

  • 3 Ироничен

    1 0 Отговор
    Бутни го и ще ни убедиш!

    13:28 27.10.2025

  • 4 Ироничен

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дориана":

    И кой вдига резултата? Не си споменала ППДБ, значи тези са "твоите".
    И те няма да го вдигнат.

    13:31 27.10.2025

