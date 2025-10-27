Новини
От 1 декември се разширява зоната с ограничен достъп на замърсяващи коли в София

27 Октомври, 2025 13:45

Ограничението ще е за „Малкия ринг“, обхващащ почти цялата Синя зона

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От 1 декември се разширява частта от София, в която ще бъде забранен достъпът на най-замърсяващите коли. Ограничението ще бъде в сила до 28 февруари догодина, заяви заместник-кметът по екология на столицата, съобщи бТВ.

От 1 декември в София влизат в сила ограниченията за движение на коли от I и II екогрупа.

Ограничението ще е за „Малкия ринг“, обхващащ почти цялата Синя зона.
От същата дата важи и ограничението за коли от I екогрупа за т.н. „Голям ринг“, който обхожда Зелената зона на града.

Сред най-засегнатите райони са централните, североизточните и северозападните части.

Общината продължава да работи за подмяна на отоплителните уреди и засаждането подходящи дървета и храсти, които да спомогнат за подобряване качеството на въздуха.

„Тази година за най-замърсяващата категория ще важи забраната и за големия ринг. Други усилия, които полагаме, е да се намали замърсяването от строителни дейности“, каза Надежда Бобчева, зам.-кмет на Столична община.

„Замърсяването на въздуха се нарежда на второ място сред причините за заболяванията“, заяви доц. Ангел Джамбов, съавтор на изследване на тема въздуха в София.

Какви са другите мерки?

програмата за подмяна на стари отоплителни уреди на твърдо гориво с по-екологични алтернативи;

засаждането на нови дървета и храсти, които подпомагат улавянето на праховите частици;

въвеждането на по-строг контрол върху строителните площадки и транспорта на строителни материали.

Замърсяването – сериозен здравен риск

По данни на последно изследване на Медицинския университет в Пловдив и Столична община, замърсяването на въздуха се нарежда на второ място сред причините за хронични заболявания в столицата – след сърдечно-съдовите.

Какво предстои

Новите правила ще бъдат придружени с информационна кампания и специален онлайн инструмент, чрез който собствениците на автомобили ще могат да проверят в коя екогрупа попада техният автомобил и дали има право на достъп в зоните с ограничение.

От общината апелират шофьорите да използват градски транспорт, споделени пътувания или алтернативни форми на придвижване като велосипеди и електрически тротинетки.

Целта на мерките:

Да се намалят пиковете на замърсяване през зимата и София да се приближи към стандартите за чист въздух на Европейския съюз.

Ограниченията ще важат от 1 декември 2025 г. до 28 февруари 2026 г.

След този срок Столична община ще направи анализ на ефекта и ще реши дали да разшири зоните и през следващия отоплителен сезон.


  • 1 Хипотетично

    19 0 Отговор
    Депутатите не бива да дишат въздуха, който дишат столичаните от районите извън обръча около триъгълника на властта.

    13:50 27.10.2025

  • 2 Сегрегация и дискриминация

    13 2 Отговор
    Долу ДС-ухото Васко на ППДБ!

    13:51 27.10.2025

  • 3 Чист въздух

    24 0 Отговор
    А за камионите, които са по-голям замърсител, кога ще има ограничаващ ринг?

    Или това не влиза в концепцията, защото пречи на когото не трябва?!

    13:53 27.10.2025

  • 4 Роки

    24 2 Отговор
    Само богатите ще могат да шофират в центъра на София. Останалите 99% българи не ги броят за хора

    Коментиран от #15

    13:53 27.10.2025

  • 5 Стрина Пена

    22 0 Отговор
    Замърсяването на въздуха от автомобилите и от печките на хората е минимално и незначително в сравнение със замърсяванията от строителството, от инфраструктурните ремонтни работи, от разнасянето на почва и кал по улиците от използването на пясък през зимата. Пълни глупости са това, че като не навлизат стари коли в тоя ринг и вътре в него въздуха ще бъде чист. С тия доходи, хората и да искат, няма как да си купят нови и хубави коли, с тая цена и организацията на градския транспорт хората няма как да слязат от колите си. От неграмотни и крадливи неможачи - толкова, те нито знаят, нито могат да променят нещата както трябва да бъдат.

    13:54 27.10.2025

  • 6 Опорка

    22 0 Отговор
    Гласували сте си за тия олигофpeни, радвайте се на "чистия" въздух.

    13:56 27.10.2025

  • 7 Счетоводителя

    20 1 Отговор
    Боинг 747 изгаря 10800 литра гориво за час и 259 200 литра за 24 часа.Като предположим,че автомобил,горящ 7литра/ 100км,изминава средно 15 000км годишно,годишният и разход на гориво ще бъде 1050 литра.Това означава,че при 24 часов полет, пътнически самолет използва същото гориво, колкото 247 автомобила за година.От цялата им идея за екология, не мога да карам в центъра, защото съм щял да унищожа планетата

    14:02 27.10.2025

  • 8 Гост

    6 2 Отговор
    Никой не се интересува от тоя ринг. Никой не следи, никой не глобява и никой, със стара кола, не спазва законът. Това последното е повсеместно за всички аспекти в тая кочина

    Коментиран от #13

    14:04 27.10.2025

  • 9 сенки от миналото

    5 1 Отговор
    А при развития социализъм забранен за МПС е бил само бул"Руски", дето е павиран с жълтите павета. Днешната власт надгражда забраните.

    14:10 27.10.2025

  • 10 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 0 Отговор
    "Ама аз само главичката. ...! "

    А после.... до ма.ка.ри.те❗

    14:14 27.10.2025

  • 11 аве

    4 0 Отговор
    Xaлките да им разширят на тия джендьpи мpъcни в СОС!

    14:15 27.10.2025

  • 12 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    9 1 Отговор
    В Шопия след синя зона, зелена зона, сега и червена зона❗
    И във Варна те така -
    Уж само центъра, а след месец -
    Зона от табелата Варна до
    ...другия край на Варна❗

    14:16 27.10.2025

  • 13 Отговор

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Гост":

    Не е вярно. Има камери на всички възможни пресечки. Снимат те и глобата за всяко влизане е по 50 лв. Направете си справка.

    Коментиран от #14

    14:21 27.10.2025

  • 14 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Отговор":

    "Забраната за влизане
    в НЕЗ ( нискоемисионнизони)
    няма да важи за автомобили, чиито собственици са с постоянен адрес в зоната и имат издаден стикер за паркиране или са лица с увреждания, които притежават карта за преференциално паркиране, издадена от Столична община или от друга община в България."

    14:28 27.10.2025

  • 15 ои8уйхътгрф

    1 5 Отговор

    До коментар #4 от "Роки":

    По същество дори и 20-годишен бензинов барутник без грижи получава 3-та категория и може да влиза в центъра- това ли ти е критерия за "богати хора"???

    14:31 27.10.2025

  • 16 Терзийски

    0 2 Отговор
    Спокойно граждани, скоро в цяла София ще ползвате колите си само събота и неделя ! Гласувай смело, избери правилния човек !

    14:59 27.10.2025

  • 17 Хе!

    0 0 Отговор
    Своевременно и правилно решение! Браво!

    15:10 27.10.2025

