От 1 декември се разширява зоната с ограничен достъп на замърсяващи коли в София

От 1 декември се разширява частта от София, в която ще бъде забранен достъпът на най-замърсяващите коли. Ограничението ще бъде в сила до 28 февруари догодина, заяви заместник-кметът по екология на столицата, съобщи бТВ.
От 1 декември в София влизат в сила ограниченията за движение на коли от I и II екогрупа.
Ограничението ще е за „Малкия ринг“, обхващащ почти цялата Синя зона.
От същата дата важи и ограничението за коли от I екогрупа за т.н. „Голям ринг“, който обхожда Зелената зона на града.
Сред най-засегнатите райони са централните, североизточните и северозападните части.
Общината продължава да работи за подмяна на отоплителните уреди и засаждането подходящи дървета и храсти, които да спомогнат за подобряване качеството на въздуха.
„Тази година за най-замърсяващата категория ще важи забраната и за големия ринг. Други усилия, които полагаме, е да се намали замърсяването от строителни дейности“, каза Надежда Бобчева, зам.-кмет на Столична община.
„Замърсяването на въздуха се нарежда на второ място сред причините за заболяванията“, заяви доц. Ангел Джамбов, съавтор на изследване на тема въздуха в София.
Какви са другите мерки?
програмата за подмяна на стари отоплителни уреди на твърдо гориво с по-екологични алтернативи;
засаждането на нови дървета и храсти, които подпомагат улавянето на праховите частици;
въвеждането на по-строг контрол върху строителните площадки и транспорта на строителни материали.
Замърсяването – сериозен здравен риск
По данни на последно изследване на Медицинския университет в Пловдив и Столична община, замърсяването на въздуха се нарежда на второ място сред причините за хронични заболявания в столицата – след сърдечно-съдовите.
Какво предстои
Новите правила ще бъдат придружени с информационна кампания и специален онлайн инструмент, чрез който собствениците на автомобили ще могат да проверят в коя екогрупа попада техният автомобил и дали има право на достъп в зоните с ограничение.
От общината апелират шофьорите да използват градски транспорт, споделени пътувания или алтернативни форми на придвижване като велосипеди и електрически тротинетки.
Целта на мерките:
Да се намалят пиковете на замърсяване през зимата и София да се приближи към стандартите за чист въздух на Европейския съюз.
Ограниченията ще важат от 1 декември 2025 г. до 28 февруари 2026 г.
След този срок Столична община ще направи анализ на ефекта и ще реши дали да разшири зоните и през следващия отоплителен сезон.
1 Хипотетично
13:50 27.10.2025
2 Сегрегация и дискриминация
13:51 27.10.2025
3 Чист въздух
Или това не влиза в концепцията, защото пречи на когото не трябва?!
13:53 27.10.2025
4 Роки
Коментиран от #15
13:53 27.10.2025
5 Стрина Пена
13:54 27.10.2025
6 Опорка
13:56 27.10.2025
7 Счетоводителя
14:02 27.10.2025
8 Гост
Коментиран от #13
14:04 27.10.2025
9 сенки от миналото
14:10 27.10.2025
10 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
А после.... до ма.ка.ри.те❗
14:14 27.10.2025
11 аве
14:15 27.10.2025
12 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
И във Варна те така -
Уж само центъра, а след месец -
Зона от табелата Варна до
...другия край на Варна❗
14:16 27.10.2025
13 Отговор
До коментар #8 от "Гост":Не е вярно. Има камери на всички възможни пресечки. Снимат те и глобата за всяко влизане е по 50 лв. Направете си справка.
Коментиран от #14
14:21 27.10.2025
14 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #13 от "Отговор":"Забраната за влизане
в НЕЗ ( нискоемисионнизони)
няма да важи за автомобили, чиито собственици са с постоянен адрес в зоната и имат издаден стикер за паркиране или са лица с увреждания, които притежават карта за преференциално паркиране, издадена от Столична община или от друга община в България."
14:28 27.10.2025
15 ои8уйхътгрф
До коментар #4 от "Роки":По същество дори и 20-годишен бензинов барутник без грижи получава 3-та категория и може да влиза в центъра- това ли ти е критерия за "богати хора"???
14:31 27.10.2025
16 Терзийски
14:59 27.10.2025
17 Хе!
15:10 27.10.2025