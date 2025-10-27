От 1 декември се разширява зоната с ограничен достъп на замърсяващи коли в София

От 1 декември се разширява частта от София, в която ще бъде забранен достъпът на най-замърсяващите коли. Ограничението ще бъде в сила до 28 февруари догодина, заяви заместник-кметът по екология на столицата, съобщи бТВ.

От 1 декември в София влизат в сила ограниченията за движение на коли от I и II екогрупа.

Ограничението ще е за „Малкия ринг“, обхващащ почти цялата Синя зона.

От същата дата важи и ограничението за коли от I екогрупа за т.н. „Голям ринг“, който обхожда Зелената зона на града.

Сред най-засегнатите райони са централните, североизточните и северозападните части.

Общината продължава да работи за подмяна на отоплителните уреди и засаждането подходящи дървета и храсти, които да спомогнат за подобряване качеството на въздуха.

„Тази година за най-замърсяващата категория ще важи забраната и за големия ринг. Други усилия, които полагаме, е да се намали замърсяването от строителни дейности“, каза Надежда Бобчева, зам.-кмет на Столична община.

„Замърсяването на въздуха се нарежда на второ място сред причините за заболяванията“, заяви доц. Ангел Джамбов, съавтор на изследване на тема въздуха в София.

Какви са другите мерки?

програмата за подмяна на стари отоплителни уреди на твърдо гориво с по-екологични алтернативи;

засаждането на нови дървета и храсти, които подпомагат улавянето на праховите частици;

въвеждането на по-строг контрол върху строителните площадки и транспорта на строителни материали.

Замърсяването – сериозен здравен риск

По данни на последно изследване на Медицинския университет в Пловдив и Столична община, замърсяването на въздуха се нарежда на второ място сред причините за хронични заболявания в столицата – след сърдечно-съдовите.

Какво предстои

Новите правила ще бъдат придружени с информационна кампания и специален онлайн инструмент, чрез който собствениците на автомобили ще могат да проверят в коя екогрупа попада техният автомобил и дали има право на достъп в зоните с ограничение.

От общината апелират шофьорите да използват градски транспорт, споделени пътувания или алтернативни форми на придвижване като велосипеди и електрически тротинетки.

Целта на мерките:

Да се намалят пиковете на замърсяване през зимата и София да се приближи към стандартите за чист въздух на Европейския съюз.

Ограниченията ще важат от 1 декември 2025 г. до 28 февруари 2026 г.

След този срок Столична община ще направи анализ на ефекта и ще реши дали да разшири зоните и през следващия отоплителен сезон.