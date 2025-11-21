Новини
България »
София »
Арх. Любо Георгиев: Ако ние не въведем ред в паркирането, София още повече ще се задъхва и още повече коли ще има

Арх. Любо Георгиев: Ако ние не въведем ред в паркирането, София още повече ще се задъхва и още повече коли ще има

21 Ноември, 2025 08:05 1 145 49

  • любо георгиев-
  • ред-
  • паркиране-
  • софия-
  • коли-
  • задъхване

"Със сигурност Васил Терзиев има трудности. И в началото имаше трудности. Мисля, че нещата се подобряват от гледна точка на процеси. Аз съм оптимист по принцип. Ако не бях изобщо нямаше да се занимавам с градска среда изобщо. Аз вярвам, че тези промени трябва да се случат", коментира още Георгиев

Арх. Любо Георгиев: Ако ние не въведем ред в паркирането, София още повече ще се задъхва и още повече коли ще има - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Сега има внесена реформа. Практически, за да мога аз да започна работа трябваше да има такава реформа. Иначе просто няма поле за действие. Второ - забелязвам промяна в стила на действие, в подхода, който се надявам да става все по-диалогичен. Мисля, че г-н Терзиев събира около себе си все повече кооперативни хора и хора, които могат да работят в екип. Това заяви в "Денят започва" по БНТ архитект Любо Георгиев, който е ръководител на "Екипът на София".

Има нужда от промени, "защото всички си даваме сметка, че средата в София не е на ниво", смята той.

"Със сигурност Васил Терзиев има трудности. И в началото имаше трудности. Мисля, че нещата се подобряват от гледна точка на процеси. Аз съм оптимист по принцип. Ако не бях изобщо нямаше да се занимавам с градска среда изобщо. Аз вярвам, че тези промени трябва да се случат".

Беше категоричен, че ако някой не се "занимае сериозно и систематично с проблемите, то тогава още 20 години ни се пише от същото".

Любо Георгиев не пожела да коментира скандала между Васил Терзиев и главния архитект, но коментира контекста, в който той се случи, а именно, че има разминаване между поведението на главния архитект в последно време и фактически заявката, условията, при които е направен конкурсът. Мисли, че именно там е разривът. Според него главният архитект не може и не трябва да бъде част от политическия кабинет.

"Именно затова е важно да се върне експертната функция на главния архитект, а не както е сега той е огромен администратор на всички преписки и на какви ли не неща, свързани отвъд законовите правомощия".

По отношение на увеличението на синя и зелена зона той заяви, че тази промяна ще подейства "успокояващо".

Темата с мобилността е една от най-противоречивите, посочи той.

"Ако ние не въведем ред по отношение на паркирането, този град още повече ще се задъхва и още повече коли ще има".


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    31 3 Отговор
    ..... Заяви шушумигата , подчинен на паветните малоумници...... И къде бе , архитекте , виждаш "реформа" ?!

    08:13 21.11.2025

  • 2 Пешо

    38 1 Отговор
    Лицемерчета демагози взякакви.... те позволиха презастрояване... не се поучиха от чуждите грешки... не построиха публични паркинги на много нива.... взеха комисионни и презастроиха терените...дега ще въвеждат ред я паркирането с такси...т.е.... само за едни п а ри говорим... парите дами по себе си на внасят ред.

    08:14 21.11.2025

  • 3 Сила

    5 25 Отговор
    Хората в кварталите са доволни защото ще има места за паркиране ( както стана в Лозенец ), селяните вият на умряло ....отделно само в новите зони ще бъдат премахнати над 4 000 бракувани коли " паркирани " пред блоковете и по тротоарите в квартала !!!

    Коментиран от #5, #6, #19

    08:15 21.11.2025

  • 4 този

    23 4 Отговор
    умен и красив архитект говори невярни неща.

    08:15 21.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Селянин

    21 4 Отговор

    До коментар #3 от "Сила":

    И защо ма.лоум нико си мислиш, че имаш някакви по особени права за паркиране в центъра от мен? Да не си си купил парко място в центъра? Не си, обикновен селян дур си, и ти е важно да се правиш на софиянец!

    Коментиран от #12

    08:20 21.11.2025

  • 7 В МОМБАЙ И ХОШИМИН ДВАЙСЕ ПЪТИ

    21 2 Отговор
    По ГОЛЕМИ ОТ СОФИЯ И СЪС ХИЛЯДА ПЪТИ ПОВЕЧЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ПЛЮС КАРУЦИ......НЯМА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НИКЪДЕ И НЯМА ПРОБЛЕМИ И ХОРАТА СА УСМИХНАТИ ЗАЩОТО НЯМА ЦЕРБЕРИ ОТ ЦГМ

    08:22 21.11.2025

  • 8 Гошо

    20 2 Отговор
    Скандално е такова увеличение на зоната дори по крайни квартали като "Х. Димитър". Тук вече не говорим за реформа,а за очевадна алчност . Това обаче не е краят на разширяването на зоните- има предложение на Б. Бонев през 2027г. в зона да попадат всички квартали преди околовръстното ( Манастирски ливади, Бъкстон, Княжево , Овча купел, Младост, Кръстова вада, Красна поляна дири). Всичко без Обеля и Люлин, Факултета и етническите квартали като Ботунец , Кремиковци. Целта е, ако може едва ли не всички 1,5 милиона автомобила да плащат годишен стикер на общината, а всички други паркоместа.

    08:23 21.11.2025

  • 9 Фен

    14 5 Отговор
    От кадрите на Кики, един не става. Или са крадливи, или некомпетентни, или и двете. Ама Радев си ги доведе.

    08:24 21.11.2025

  • 10 Шопа

    24 2 Отговор
    Чудесно! Въведете ред в паркирането, но без заплащане. Тази организация за градска мобилност е измислена не да въвежда ред, а да събира пари изтичащи след това някъде.

    08:25 21.11.2025

  • 11 ДСУшко

    20 3 Отговор
    Изпързаляхме ви с обещания за подземни и въздушни паркинги, на ви сега "реформа" - нови цени и оцветени зони!
    Спазихме съвета на тати и сега вие ДСухайте супата, шарани!
    Освен това не забравяйте да се възхищавате на новата архитектурна забележителност в моя собствен град - сметището в Княжеската градина! То е специален подарък за вас😂😂😂

    08:25 21.11.2025

  • 12 Сила

    5 18 Отговор

    До коментар #6 от "Селянин":

    Всичкото селянин си докара в София талигите от къра и си мисли , че пак си е на къра и може да" паркира " каруцата където си пожелае безплатно ....90 те години на миналия век отминаха безвъзвратно Господин ПровинциалистЕ ....

    Коментиран от #17

    08:25 21.11.2025

  • 13 Нова

    6 0 Отговор
    Форма на цензуриране ли е това ?

    08:28 21.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Абе

    15 5 Отговор
    Всички ли в тая община сте дупе податливи тротинеткаджии? Ако сме семейство и жена ми и аз имаме по една кола, имаме и дете о чудо, ти ли ще ми возиш едното дете на детска, а другото на ясла?

    08:30 21.11.2025

  • 16 Ха ха ха а така

    15 1 Отговор
    Тоя некадърник , дрънка пълни глупости , а проблема е като в Пловдив - общината събира такси от паркиране и ги използва за раздаване на бонуси и всичко останало , НО не инвестира тези пари за изграждане на допълнителни места и нови паркинги , нито многоетажни нито подземни , пълни мошеници са тия , и ще се оправят ,само когато хората тръгнат с коловете ...... Къде са парите бе ей .

    08:31 21.11.2025

  • 17 Селянин

    7 3 Отговор

    До коментар #12 от "Сила":

    За тебе не са чадо! За тебе не са! Още в 90-те на миналия век живееш. Пазиш ли си ланецо?

    08:31 21.11.2025

  • 18 Да бе , да ! 🤔

    17 0 Отговор
    Само приказки и отчаяни маневри със зоните ! Ако в софийските квартали продължава да се презастроява , никакви подобни приумици не са решение . Не позволявайте повече нагъчкване от строителство !

    08:33 21.11.2025

  • 19 хи хи

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "Сила":

    А ти като главен селтик на софенцето , виеш като изнасиленко .

    08:35 21.11.2025

  • 20 Тръгнали

    13 2 Отговор
    да въвеждат ред в чужди имоти. Какъв ред ще въвеждате без да се съобразявате с мнението на хората??? Градът да не ви е бащиния. Улиците са за всички хора включително и за хора от други страни, а не само за бандити печелещи рекетирайки хората въвеждайки задължително платено платено паркиране. Какво се променя с платеното паркиране, освен едни хора да си печелят пари.???

    08:38 21.11.2025

  • 21 Възраждане

    8 3 Отговор
    Евала Любо! И ти ли караш колело заедно с Терзиев?

    08:41 21.11.2025

  • 22 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    11 2 Отговор
    Това не е въвеждане на ред, а откровен грабеж.
    Колко паркинга построихте с парите от ЦГМ?

    Коментиран от #25

    08:48 21.11.2025

  • 23 Хайде

    11 1 Отговор
    Поне парите дето ще дерете за синя и зелена зона ги дайте за безплатен и редовен градски транспорт и тротоари - тогава бихме повярвали, че имате план, а сега е просто кожодерство.

    08:50 21.11.2025

  • 24 Иван Вазов

    7 2 Отговор
    Отдавана не бях чувал толкова д.е.билно изказване

    08:52 21.11.2025

  • 25 Сила

    4 3 Отговор

    До коментар #22 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    В Париж тази година ЗАКРИХА 10 000 места за паркиране и направиха пешеходни зони , в Бон преди години край Рейн имаше огромен асфалтиран паркинг за хиляди коли ....сега на негово място има парк с дървета !!! На брой автомобили на глава от населението България е на второ място в Европа ...след Северна Македония !!!???!!!

    08:55 21.11.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Странник

    5 3 Отговор
    Ало, "софиянците", трайте си, трайте си. Зоните ще стигнат до Горубляне и до Люлин 5 и тогава не знам как и къде ще паркирате

    Коментиран от #31

    08:56 21.11.2025

  • 28 Ветеран от Протеста

    9 3 Отговор
    Да превърнеш градовете в Платени паркинги не е Ред.Тва е Рекет над хората живеещи там .Къде да отидат тези хора бе.Къде да си паркират автомобилите ???От къде на къде ще искате да плащат за нещо,което си е тяхно Право ????Мутри скапани сте !!!!

    08:58 21.11.2025

  • 29 Моарейн

    8 1 Отговор
    О, това е само началото. Голямото дране още не е почнало. Тоя... преди две години искаше да се разпорежда с чуждата собственост и принудително да настанява всякакви ... в жилищата на хората.

    09:00 21.11.2025

  • 30 Марко

    6 0 Отговор
    Ясно е, че критичната ситуация с трафика и паркирането изискват тежки мерки. Но предприемането им без предварителна информационна кампания в която да се обяснят целите, които ще бъдат постигнати с поредното тежко решение, без дебат в общността, е глупост на глупостите. Очевидните аматьори, които днес се учат да управляват милионен град на гърба на наивниците, които повярваха на предизборните им хвалби за бързи и ефективни решения, сега допускат пореден гаф - вдигат цените и разширяват зоните без да обявят какво точно целят да постигнат с това, вече очевидно бягат от прекалено конкретни заявления. И ме обвързват мярката с други елементи от решението на проблема, без които ъой няма да бъде решен - за подземни паркинги вече не се говори, за сериозно, развързващо трафика в центъра строителство на обходна инфраструктура не се правят почти никакви планове, липсват предложения за ситуацията, при която и за един, и за десет автомобила, притежавани от едно лице/семейство, данъците са едни и същи и за първата, и за десетата кола, не се мисли как да се поощрят хората, вложили пари в собствен гараж или паркомясто и как да се накарат онези, които паркират по зелените площи и тротоарите да направят такова вложение.
    Това е инфантилност, умножена по власт.
    Дупе да ни е яко с тия дечковци-бърборковци!

    Коментиран от #32, #35

    09:01 21.11.2025

  • 31 Последния Шоп

    6 1 Отговор

    До коментар #27 от "Странник":

    Ние си паркираме където винаги паркираме - пред блоковете си.Обаче искат да плащаме за тва нещо по 200 лева на година - рекет ...Така общината генерира доход 200 милиона без никакви Инвестиции и си ги употребява да кърпи загубите от Градския транспорт и заплати на Администрацията...

    09:05 21.11.2025

  • 32 Таса

    3 0 Отговор

    До коментар #30 от "Марко":

    става Марко когато отидеш с деца на баня....Този лаф е от миналия век, но продължава да е актуален

    Коментиран от #34

    09:20 21.11.2025

  • 33 Асен

    3 0 Отговор
    Проблема не се решава снови сини и зелени зони а с паркинги и по широки пътища а във момента просто го задълбочавате.

    09:41 21.11.2025

  • 34 Марко

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Таса":

    Този лаф беше любим на дядо ми, неговият вариант беше "Иди с деца на баня - да ти изядат сапуна!". Малката ми сестричка силно се впечатли от идеята и беше хапнала от сапуна в банята, за проба, та после мама хвърча с нея по доктори, да й плакнат коремчето...
    Още не мога да забравя мехурите от устата й....какво времена бяха само, ти да видиш!
    Помня и как баща ми се ядосваше, когато му се налагаше да паркира на повече от 10 метра от входа на кооперацията ни. Аз го питах наивно защо се коси, имаше доста празни места по паркинга, а получавах от него едно дружеско перване по главата гарнирано със съвета "Когато си купуваш жилище, купувай с гараж, за да не си губиш времето като мене!".
    Умен човек е баща ми. Послушах съвета му.

    10:19 21.11.2025

  • 35 Милчо Лаков

    3 2 Отговор

    До коментар #30 от "Марко":

    Бройката на автомобилите расте,защото доходите растат а колите са евтини.Слаба икономика няма в какво да се влагат,освен жилища.Автомобилът не е инвестиция...Милиони левове гният по паркингите.Наблюдавам непрекъснато-от 50-60,сутрин за работа излизат десетина.Всичо друго ръждясват по улиците.

    Коментиран от #37, #43

    10:25 21.11.2025

  • 36 Куцото добиче

    2 1 Отговор
    Аз не знам случай в световната история, пе..си някъде да са създали ред.

    10:27 21.11.2025

  • 37 ДС паляк

    1 1 Отговор

    До коментар #35 от "Милчо Лаков":

    Расте дедовият…блажени са вярващите!!!

    Коментиран от #40

    10:33 21.11.2025

  • 38 С нетърпение чакам

    3 0 Отговор
    Княжево да стане синя зона! За последните 10 години гледам как се бутат малки еднофамилни къщи и се строят кооперации за по 20 семейства, но без достатъчно паркоместа.

    10:47 21.11.2025

  • 39 ДЕДО

    4 0 Отговор
    Господа АРХИТЕКТИ . Вместо да оправяте ПАРКИРАНЕТО ВЪВ СОФИЯ започнете да проектирате сгадите така че на всеки апартаммент да има ГАРАЖ или ПАРКОМЯСТО. Трябва да се приеме закон за новите строежи. Защото всеки нов строеж КРАДЕ ПАРКОМЕСТА.

    Коментиран от #41

    10:58 21.11.2025

  • 40 Милчо

    0 1 Отговор

    До коментар #37 от "ДС паляк":

    Нямаш поглед върху нещата,младеж.В София вече няма заплати под 3бона за сериозна работа.Нали се сещаш,че на хиляда лв.,банкерката няма да седне срещу теб да говори.Драскате си едни и същи глупотевини....И строителство има, защото търсят.Затова върви и корупцията.

    11:31 21.11.2025

  • 41 Дзън-дзън

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "ДЕДО":

    Всъщност онова, което пламенно предлагаш, е въведено в законодателството ни отдавна, ако не ме лъже паметта - през 2004...

    Коментиран от #45

    11:38 21.11.2025

  • 42 ОБЕКТИВНИЯ

    3 1 Отговор
    Заради многото" столичани " ще патят и
    малкото софиянци!
    Спрете наплива към София !

    Коментиран от #44

    11:41 21.11.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Сила

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "ОБЕКТИВНИЯ":

    Късно е ....а иначе всеки ден си плащаме , ние софиянците !!! Дори просто като се разминаваме по улиците с примитивните им алчни тарикатски селски мутри на "столичаните " и слушаме мякането им се чувстваме стресирани и ощетени от този културен шок !!!

    Коментиран от #47

    12:47 21.11.2025

  • 45 Дрън дрън

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Дзън-дзън":

    Въведено е в законодателството, но какво от това. Колко се спазва и има ли санкции ако не се спазва ?

    Коментиран от #48

    13:01 21.11.2025

  • 46 шопо с търнокопо

    1 0 Отговор
    Спрете да строите, като искате по-малко коли, дайте работа на хората в провинцията, за да могат да се издържат там, въздух не остана в София, не само място за паркиране!

    13:02 21.11.2025

  • 47 Както

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Сила":

    се развиват нещата ТЕ продължават да прииждат с хитростите си и амбициите без покритие, с лакти се ръгат безпардонно и наум не им удва да се адаптират и интегрират, а софиянци ще се изселват и ще търсят спасение, кой в чужбина, кой на село...

    13:09 21.11.2025

  • 48 Дзън-дзън

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Дрън дрън":

    Друже, колегата предлага законодателно да се въведе правилото за строителство на сгради със задължителни гаражи или паркоместа. Аз просто ми съобщавам, че такова законодателство има от 2004 насам. И изискванията по него се спазват при 100% от новите строежи в проектна фаза. Лошото е не само това, че в част от случаите тези изисквания се заобикалят при реалното строителство чрез различни фитки / заради парите от фитките са тия двугодишни боричкания между безукорно честните, дето се добараха до управлението на Общината, а не за цветовата гама на софийските улици и паркове/, най-лошото е, че значителна част от купувачите съзнателно търсят жилища без места за паркиране, за да получат най-ниска цена. И предприемачите скачат според търсенето. Ако всеки купувач изискваше да му предложат и паркинг, за да купи, то със сигурност тарикатлъците с проектираните с паркоместа кооперации, които после се оказват без паркоместа в реала просто ще изчезнат по естествен път.
    Апропо, тарикатите с нови жилища без паркоместа са едни от най-гласовито протестиращите срещу вдигането на цените за паркиране. Свикнали са някой друг да плаща за техните грешки.
    Е, аз не съм от тази порода, купил съм жилище с гараж и паркомясто пред него, за да не се занимавам с глупости, когато уморен се прибирам вкъщи. И нямам никакъв проблем с паркирането. По едно време тарикати от съседна нова кооперация, изградена без достатъчно паркоместа, започнаха да ползват "за малко" паркомястото пред

    Коментиран от #49

    13:49 21.11.2025

  • 49 Дзън-дзън

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Дзън-дзън":

    Още едно "дзън " от мен, че превиших лимита в горния пост:
    Наложи се да отуча добрите си съседи от неприемливите техни навици.
    Много хубаво се отучиха, оказаха се схватливи хора!
    Толкова по темата.

    13:53 21.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове