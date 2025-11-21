Арх. Любо Георгиев: Ако ние не въведем ред в паркирането, София още повече ще се задъхва и още повече коли ще има

Сега има внесена реформа. Практически, за да мога аз да започна работа трябваше да има такава реформа. Иначе просто няма поле за действие. Второ - забелязвам промяна в стила на действие, в подхода, който се надявам да става все по-диалогичен. Мисля, че г-н Терзиев събира около себе си все повече кооперативни хора и хора, които могат да работят в екип. Това заяви в "Денят започва" по БНТ архитект Любо Георгиев, който е ръководител на "Екипът на София".
Има нужда от промени, "защото всички си даваме сметка, че средата в София не е на ниво", смята той.
"Със сигурност Васил Терзиев има трудности. И в началото имаше трудности. Мисля, че нещата се подобряват от гледна точка на процеси. Аз съм оптимист по принцип. Ако не бях изобщо нямаше да се занимавам с градска среда изобщо. Аз вярвам, че тези промени трябва да се случат".
Беше категоричен, че ако някой не се "занимае сериозно и систематично с проблемите, то тогава още 20 години ни се пише от същото".
Любо Георгиев не пожела да коментира скандала между Васил Терзиев и главния архитект, но коментира контекста, в който той се случи, а именно, че има разминаване между поведението на главния архитект в последно време и фактически заявката, условията, при които е направен конкурсът. Мисли, че именно там е разривът. Според него главният архитект не може и не трябва да бъде част от политическия кабинет.
"Именно затова е важно да се върне експертната функция на главния архитект, а не както е сега той е огромен администратор на всички преписки и на какви ли не неща, свързани отвъд законовите правомощия".
По отношение на увеличението на синя и зелена зона той заяви, че тази промяна ще подейства "успокояващо".
Темата с мобилността е една от най-противоречивите, посочи той.
"Ако ние не въведем ред по отношение на паркирането, този град още повече ще се задъхва и още повече коли ще има".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
08:13 21.11.2025
2 Пешо
08:14 21.11.2025
3 Сила
Коментиран от #5, #6, #19
08:15 21.11.2025
4 този
08:15 21.11.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Селянин
До коментар #3 от "Сила":И защо ма.лоум нико си мислиш, че имаш някакви по особени права за паркиране в центъра от мен? Да не си си купил парко място в центъра? Не си, обикновен селян дур си, и ти е важно да се правиш на софиянец!
Коментиран от #12
08:20 21.11.2025
7 В МОМБАЙ И ХОШИМИН ДВАЙСЕ ПЪТИ
08:22 21.11.2025
8 Гошо
08:23 21.11.2025
9 Фен
08:24 21.11.2025
10 Шопа
08:25 21.11.2025
11 ДСУшко
Спазихме съвета на тати и сега вие ДСухайте супата, шарани!
Освен това не забравяйте да се възхищавате на новата архитектурна забележителност в моя собствен град - сметището в Княжеската градина! То е специален подарък за вас😂😂😂
08:25 21.11.2025
12 Сила
До коментар #6 от "Селянин":Всичкото селянин си докара в София талигите от къра и си мисли , че пак си е на къра и може да" паркира " каруцата където си пожелае безплатно ....90 те години на миналия век отминаха безвъзвратно Господин ПровинциалистЕ ....
Коментиран от #17
08:25 21.11.2025
13 Нова
08:28 21.11.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Абе
08:30 21.11.2025
16 Ха ха ха а така
08:31 21.11.2025
17 Селянин
До коментар #12 от "Сила":За тебе не са чадо! За тебе не са! Още в 90-те на миналия век живееш. Пазиш ли си ланецо?
08:31 21.11.2025
18 Да бе , да ! 🤔
08:33 21.11.2025
19 хи хи
До коментар #3 от "Сила":А ти като главен селтик на софенцето , виеш като изнасиленко .
08:35 21.11.2025
20 Тръгнали
08:38 21.11.2025
21 Възраждане
08:41 21.11.2025
22 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Колко паркинга построихте с парите от ЦГМ?
Коментиран от #25
08:48 21.11.2025
23 Хайде
08:50 21.11.2025
24 Иван Вазов
08:52 21.11.2025
25 Сила
До коментар #22 от "🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️":В Париж тази година ЗАКРИХА 10 000 места за паркиране и направиха пешеходни зони , в Бон преди години край Рейн имаше огромен асфалтиран паркинг за хиляди коли ....сега на негово място има парк с дървета !!! На брой автомобили на глава от населението България е на второ място в Европа ...след Северна Македония !!!???!!!
08:55 21.11.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Странник
Коментиран от #31
08:56 21.11.2025
28 Ветеран от Протеста
08:58 21.11.2025
29 Моарейн
09:00 21.11.2025
30 Марко
Това е инфантилност, умножена по власт.
Дупе да ни е яко с тия дечковци-бърборковци!
Коментиран от #32, #35
09:01 21.11.2025
31 Последния Шоп
До коментар #27 от "Странник":Ние си паркираме където винаги паркираме - пред блоковете си.Обаче искат да плащаме за тва нещо по 200 лева на година - рекет ...Така общината генерира доход 200 милиона без никакви Инвестиции и си ги употребява да кърпи загубите от Градския транспорт и заплати на Администрацията...
09:05 21.11.2025
32 Таса
До коментар #30 от "Марко":става Марко когато отидеш с деца на баня....Този лаф е от миналия век, но продължава да е актуален
Коментиран от #34
09:20 21.11.2025
33 Асен
09:41 21.11.2025
34 Марко
До коментар #32 от "Таса":Този лаф беше любим на дядо ми, неговият вариант беше "Иди с деца на баня - да ти изядат сапуна!". Малката ми сестричка силно се впечатли от идеята и беше хапнала от сапуна в банята, за проба, та после мама хвърча с нея по доктори, да й плакнат коремчето...
Още не мога да забравя мехурите от устата й....какво времена бяха само, ти да видиш!
Помня и как баща ми се ядосваше, когато му се налагаше да паркира на повече от 10 метра от входа на кооперацията ни. Аз го питах наивно защо се коси, имаше доста празни места по паркинга, а получавах от него едно дружеско перване по главата гарнирано със съвета "Когато си купуваш жилище, купувай с гараж, за да не си губиш времето като мене!".
Умен човек е баща ми. Послушах съвета му.
10:19 21.11.2025
35 Милчо Лаков
До коментар #30 от "Марко":Бройката на автомобилите расте,защото доходите растат а колите са евтини.Слаба икономика няма в какво да се влагат,освен жилища.Автомобилът не е инвестиция...Милиони левове гният по паркингите.Наблюдавам непрекъснато-от 50-60,сутрин за работа излизат десетина.Всичо друго ръждясват по улиците.
Коментиран от #37, #43
10:25 21.11.2025
36 Куцото добиче
10:27 21.11.2025
37 ДС паляк
До коментар #35 от "Милчо Лаков":Расте дедовият…блажени са вярващите!!!
Коментиран от #40
10:33 21.11.2025
38 С нетърпение чакам
10:47 21.11.2025
39 ДЕДО
Коментиран от #41
10:58 21.11.2025
40 Милчо
До коментар #37 от "ДС паляк":Нямаш поглед върху нещата,младеж.В София вече няма заплати под 3бона за сериозна работа.Нали се сещаш,че на хиляда лв.,банкерката няма да седне срещу теб да говори.Драскате си едни и същи глупотевини....И строителство има, защото търсят.Затова върви и корупцията.
11:31 21.11.2025
41 Дзън-дзън
До коментар #39 от "ДЕДО":Всъщност онова, което пламенно предлагаш, е въведено в законодателството ни отдавна, ако не ме лъже паметта - през 2004...
Коментиран от #45
11:38 21.11.2025
42 ОБЕКТИВНИЯ
малкото софиянци!
Спрете наплива към София !
Коментиран от #44
11:41 21.11.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Сила
До коментар #42 от "ОБЕКТИВНИЯ":Късно е ....а иначе всеки ден си плащаме , ние софиянците !!! Дори просто като се разминаваме по улиците с примитивните им алчни тарикатски селски мутри на "столичаните " и слушаме мякането им се чувстваме стресирани и ощетени от този културен шок !!!
Коментиран от #47
12:47 21.11.2025
45 Дрън дрън
До коментар #41 от "Дзън-дзън":Въведено е в законодателството, но какво от това. Колко се спазва и има ли санкции ако не се спазва ?
Коментиран от #48
13:01 21.11.2025
46 шопо с търнокопо
13:02 21.11.2025
47 Както
До коментар #44 от "Сила":се развиват нещата ТЕ продължават да прииждат с хитростите си и амбициите без покритие, с лакти се ръгат безпардонно и наум не им удва да се адаптират и интегрират, а софиянци ще се изселват и ще търсят спасение, кой в чужбина, кой на село...
13:09 21.11.2025
48 Дзън-дзън
До коментар #45 от "Дрън дрън":Друже, колегата предлага законодателно да се въведе правилото за строителство на сгради със задължителни гаражи или паркоместа. Аз просто ми съобщавам, че такова законодателство има от 2004 насам. И изискванията по него се спазват при 100% от новите строежи в проектна фаза. Лошото е не само това, че в част от случаите тези изисквания се заобикалят при реалното строителство чрез различни фитки / заради парите от фитките са тия двугодишни боричкания между безукорно честните, дето се добараха до управлението на Общината, а не за цветовата гама на софийските улици и паркове/, най-лошото е, че значителна част от купувачите съзнателно търсят жилища без места за паркиране, за да получат най-ниска цена. И предприемачите скачат според търсенето. Ако всеки купувач изискваше да му предложат и паркинг, за да купи, то със сигурност тарикатлъците с проектираните с паркоместа кооперации, които после се оказват без паркоместа в реала просто ще изчезнат по естествен път.
Апропо, тарикатите с нови жилища без паркоместа са едни от най-гласовито протестиращите срещу вдигането на цените за паркиране. Свикнали са някой друг да плаща за техните грешки.
Е, аз не съм от тази порода, купил съм жилище с гараж и паркомясто пред него, за да не се занимавам с глупости, когато уморен се прибирам вкъщи. И нямам никакъв проблем с паркирането. По едно време тарикати от съседна нова кооперация, изградена без достатъчно паркоместа, започнаха да ползват "за малко" паркомястото пред
Коментиран от #49
13:49 21.11.2025
49 Дзън-дзън
До коментар #48 от "Дзън-дзън":Още едно "дзън " от мен, че превиших лимита в горния пост:
Наложи се да отуча добрите си съседи от неприемливите техни навици.
Много хубаво се отучиха, оказаха се схватливи хора!
Толкова по темата.
13:53 21.11.2025