От 1 декември влиза в сила така нареченият "голям" ринг в София

От 1 декември в София влиза в сила т.нар. „голям" ринг на нискоемисионната зона, който ще ограничи достъпа на най-замърсяващите автомобили. Това потвърди зам.-кметът по направление "Зелена система, екология и земеползване" Надежда Бобчева в предаването „Социална мрежа“ по NOVA NEWS. Тя подчерта, че мерките за по-чист въздух трябва да са комбинирани, за да имат ефект, и представи още няколко инициативи, сред които наръчник за деца и проект за близо 6 млн. лв. за разширяване на зелената система.
„Напомням, че от 1 декември тази година влиза в сила така нареченият „голям" ринг. Наредбата е приета доста отдавна. Той ще включва най-замърсяващите екокатегории“, коментира Бобчева.
Специален фокус в борбата със замърсяването се поставя върху децата, които са най-уязвими. Столичната община, в партньорство със сдружение „Въздух за здраве“, е разработила наръчник, който ще бъде разпространен в училищата и детските градини. Той съдържа три основни части: протоколи за действие при дни с мръсен въздух, препоръки за подобряване на вътрешната среда (мокро почистване, филтри) и съвети кога и как да се практикува физическа активност на открито.
„Аз първо искам за този наръчник да благодаря на нашите партньори от сдружение „Въздух за здраве“, чиито здравни съвети са отразени в наръчника“, коментира Надежда Бобчева.
Според Бобчева разширяването и поскъпването на синята и зелената зона за паркиране също има пряк екологичен ефект. Целта е да се намали т.нар. „паразитен трафик“, който се генерира от шофьори, обикалящи в търсене на свободно място за паркиране.
„От моя гледна точка най-важният ефект от самото разширяване на синя и зелена зона е това, което би имало върху въздуха. Очакванията са, че чрез повишаването на стойността, би се намалил между 20 и 30% от така наречения паразитен трафик, който е свързан с това да си търсиш място за паркиране“, коментира тя.
По проект „Зелени мерки за по-чист въздух“ на стойност близо 6 млн. лв. ще бъдат облагородени кални точки в града, ще се засадят храсти и дървета по големите булеварди, които да абсорбират замърсяването. Сред по-иновативните решения са изграждането на изцяло зелена стена на фасадата на Първа градска болница и специална детска площадка в Северния парк с дървета в кашпи и система за мъгла, която да подпомага развитието им.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 СОС
Коментиран от #9
17:18 24.11.2025
2 си дзън
Коментиран от #5, #11, #21, #27
17:19 24.11.2025
3 ООрана държава
Коментиран от #8
17:19 24.11.2025
4 честен ционист
Коментиран от #18
17:21 24.11.2025
5 Зевс
До коментар #2 от "си дзън":А кореняк софиянците къде да я оставят?
Коментиран от #14
17:21 24.11.2025
6 Утре
17:23 24.11.2025
7 Бонев
Коментиран от #28, #29
17:24 24.11.2025
8 За да се източват
До коментар #3 от "ООрана държава":Прасенцето е пред парламента. Розавее а чужденците се снимат с него и му се радват.
17:25 24.11.2025
9 Сила
До коментар #1 от "СОС":Да" разширим " гостите на столицата , много се стягат като пристигнат в София ....да се отпусна и да се държат по естествено !!! Да не гледат лошо по светофарите и да не паркират по тротоарите ....
Коментиран от #12
17:25 24.11.2025
10 Лазо
17:27 24.11.2025
11 да ве да
До коментар #2 от "си дзън":И после, ще почнеш да мрънкаш кукло, "няма кой да ми доставя пратките, няма магазинери по магазините, няма водопроводчици, техници, майстори...." списъка е дълъг, хаха! Много сте отворени джендърчетата "софиенци" докато не се окакате 😅
Коментиран от #15
17:28 24.11.2025
12 Селяните да си седят на Село
До коментар #9 от "Сила":Така е редно и да не ни управляват Селяни.
Коментиран от #31
17:31 24.11.2025
13 ще ограничи достъпа на най-замърсяващите
това сценарий на разработка финансирана от ес ли е?
а уж по малко замърсяващите ще ни тровят пак
17:31 24.11.2025
14 Ами
До коментар #5 от "Зевс":пак там, където са корените на софиянци в повече, парко местата са на едно и също място. Разлика няма.
17:38 24.11.2025
15 ВЕЛИНСКИ
До коментар #11 от "да ве да":НАЧАЛНИК (.....)
ЗА ТАЗИ ДЕЙНОСТИ СИ ИМА....
ВИЕТНАМЦИ....УЗБЕКИ ...НЕПАЛЦИ...
ТЕ АВТО МОБИЛИ НЯМАТ ...ПОЛЗВАТ ..🚴🚴
17:48 24.11.2025
16 Зелената измама
Хората дишат кислород а издишат Co2.
Нюрнберг 2
17:49 24.11.2025
17 Асен
17:55 24.11.2025
18 Оня с джипката от Банкя
До коментар #4 от "честен ционист":Тая Бобчева бие Киселова по привлекателност и сексапилност!
18:07 24.11.2025
19 Бобчева
18:10 24.11.2025
20 Звучи Добре
А самолетите захождат за кацане над малкия и големия ринг.
Ефекта надали е насочен към чистотата на въздуха в центъра.
Нещо като с отоплението. Забранено е горенето на боклук в печките, а в тецовете не.
Забранени са дървата, но не пелетите- просто от тях печелим.
18:16 24.11.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Бай той Толстой
18:19 24.11.2025
23 212121
18:19 24.11.2025
24 УдоМача
18:21 24.11.2025
25 Мнение
18:23 24.11.2025
26 Последния Шоп
18:28 24.11.2025
27 Дзън Дрън
До коментар #2 от "си дзън":И ,,паркомястото" ще си го носиш винаги в багажника ли из София ???
18:33 24.11.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 ЦК на КПСС
ринг ще викате на цветнокожите, латиносите и азиатците
защото ние когато сме имали писменост и тн. вие аглосаксите
сте пасли стадата с прасета в калния и мъглив албион
18:42 24.11.2025
31 СИМО ХАЮХА
До коментар #12 от "Селяните да си седят на Село":Няма лошо , ама и вий си стойте в софето , а не да сте се нацвъкали като червени хлебарки из цяла България !
19:00 24.11.2025
32 А борба с простотията, кога?
19:05 24.11.2025
33 Хамзис
19:42 24.11.2025
34 търсете мъглата
"специална детска площадка в Северния парк с дървета в кашпи и система за мъгла, която да подпомага развитието им"
Забележете - система за мъгла!
Цитат от сайта на Специализирана белодробна болница "Цар Фердинанд I в село Искрец, Понор планина, Софийско
"В землището на манастира „Успение Богородично“ край село Искрец комисията намира уникални климатични условия, много подходящи за лечение на белодробни заболявания, а именно: 450 метра надморска височина, южен склон, липса на мъгли през цялата година, по-висока концентрация на кислород във въздуха, отлична екологична обстановка"
Честни и почтени специалисти, назначени от царя като комисия, през 1908 година намират може би най-доброто място за лечение на белодробни заболявания в България, характерно с липсата на мъгли.
Какво правят умнокрасивите обинари? Генерират мъгла! Гении!
Наближава Нова година, някой спомня ли си края на 2024-та и продължилата около седмица гъста мъгла в София до около 3-ти Януари? Половината хора и автомобили бяха заминали, а въздухът беше ужасно мръсен и не се дишаше!
20:11 24.11.2025