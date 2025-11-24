Новини
България »
От 1 декември влиза в сила така нареченият "голям" ринг в София

От 1 декември влиза в сила така нареченият "голям" ринг в София

24 Ноември, 2025 17:16 2 190 34

  • софия-
  • влизане-
  • коли-
  • център-
  • ринг

Столичната община затяга контрола с камери, разширява зелената система и пуска наръчник за деца

От 1 декември влиза в сила така нареченият "голям" ринг в София - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От 1 декември в София влиза в сила т.нар. „голям" ринг на нискоемисионната зона, който ще ограничи достъпа на най-замърсяващите автомобили. Това потвърди зам.-кметът по направление "Зелена система, екология и земеползване" Надежда Бобчева в предаването „Социална мрежа“ по NOVA NEWS. Тя подчерта, че мерките за по-чист въздух трябва да са комбинирани, за да имат ефект, и представи още няколко инициативи, сред които наръчник за деца и проект за близо 6 млн. лв. за разширяване на зелената система.

„Напомням, че от 1 декември тази година влиза в сила така нареченият „голям" ринг. Наредбата е приета доста отдавна. Той ще включва най-замърсяващите екокатегории“, коментира Бобчева.

Специален фокус в борбата със замърсяването се поставя върху децата, които са най-уязвими. Столичната община, в партньорство със сдружение „Въздух за здраве“, е разработила наръчник, който ще бъде разпространен в училищата и детските градини. Той съдържа три основни части: протоколи за действие при дни с мръсен въздух, препоръки за подобряване на вътрешната среда (мокро почистване, филтри) и съвети кога и как да се практикува физическа активност на открито.

„Аз първо искам за този наръчник да благодаря на нашите партньори от сдружение „Въздух за здраве“, чиито здравни съвети са отразени в наръчника“, коментира Надежда Бобчева.

Според Бобчева разширяването и поскъпването на синята и зелената зона за паркиране също има пряк екологичен ефект. Целта е да се намали т.нар. „паразитен трафик“, който се генерира от шофьори, обикалящи в търсене на свободно място за паркиране.

„От моя гледна точка най-важният ефект от самото разширяване на синя и зелена зона е това, което би имало върху въздуха. Очакванията са, че чрез повишаването на стойността, би се намалил между 20 и 30% от така наречения паразитен трафик, който е свързан с това да си търсиш място за паркиране“, коментира тя.

По проект „Зелени мерки за по-чист въздух“ на стойност близо 6 млн. лв. ще бъдат облагородени кални точки в града, ще се засадят храсти и дървета по големите булеварди, които да абсорбират замърсяването. Сред по-иновативните решения са изграждането на изцяло зелена стена на фасадата на Първа градска болница и специална детска площадка в Северния парк с дървета в кашпи и система за мъгла, която да подпомага развитието им.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СОС

    30 1 Отговор
    Големият "ринг" на Мис Бони! Постигнат с много напъни и разширяване!

    Коментиран от #9

    17:18 24.11.2025

  • 2 си дзън

    16 26 Отговор
    Имаш паркомясто в София - имаш кола, нямаш паркомясто - оставяш колата в селото, откъдето си дошъл.

    Коментиран от #5, #11, #21, #27

    17:19 24.11.2025

  • 3 ООрана държава

    29 5 Отговор
    А данъците? Защо се плащат пари на общината? Тия рингове и простотия трябва да е за автомобили регистрирани извън софия

    Коментиран от #8

    17:19 24.11.2025

  • 4 честен ционист

    24 1 Отговор
    Цялата екология се е сбрала в другарката Бобчева.

    Коментиран от #18

    17:21 24.11.2025

  • 5 Зевс

    22 0 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    А кореняк софиянците къде да я оставят?

    Коментиран от #14

    17:21 24.11.2025

  • 6 Утре

    17 0 Отговор
    Пеша, а депотатите на топло.

    17:23 24.11.2025

  • 7 Бонев

    16 6 Отговор
    Ако бях софиянец май щях да почна да съжалявам за Фандъкова.

    Коментиран от #28, #29

    17:24 24.11.2025

  • 8 За да се източват

    17 0 Отговор

    До коментар #3 от "ООрана държава":

    Прасенцето е пред парламента. Розавее а чужденците се снимат с него и му се радват.

    17:25 24.11.2025

  • 9 Сила

    13 3 Отговор

    До коментар #1 от "СОС":

    Да" разширим " гостите на столицата , много се стягат като пристигнат в София ....да се отпусна и да се държат по естествено !!! Да не гледат лошо по светофарите и да не паркират по тротоарите ....

    Коментиран от #12

    17:25 24.11.2025

  • 10 Лазо

    18 2 Отговор
    Няма как да бъде чист въздуха в град с 2.5 млн. жители, генериращи отпадъци, придвижващи се, работещи, с промишленост и пр. Хубаво е, но е нерелистично. Може да стане само ако се живее в по-малки селища, предимно със самостоятелни къщи, на достатъчно разстояние една от друга, само тогава ще има и въздух и места за паркиране и по-малко шум.

    17:27 24.11.2025

  • 11 да ве да

    11 10 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    И после, ще почнеш да мрънкаш кукло, "няма кой да ми доставя пратките, няма магазинери по магазините, няма водопроводчици, техници, майстори...." списъка е дълъг, хаха! Много сте отворени джендърчетата "софиенци" докато не се окакате 😅

    Коментиран от #15

    17:28 24.11.2025

  • 12 Селяните да си седят на Село

    11 6 Отговор

    До коментар #9 от "Сила":

    Така е редно и да не ни управляват Селяни.

    Коментиран от #31

    17:31 24.11.2025

  • 13 ще ограничи достъпа на най-замърсяващите

    11 0 Отговор
    верно ли
    това сценарий на разработка финансирана от ес ли е?

    а уж по малко замърсяващите ще ни тровят пак

    17:31 24.11.2025

  • 14 Ами

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Зевс":

    пак там, където са корените на софиянци в повече, парко местата са на едно и също място. Разлика няма.

    17:38 24.11.2025

  • 15 ВЕЛИНСКИ

    3 5 Отговор

    До коментар #11 от "да ве да":

    НАЧАЛНИК (.....)
    ЗА ТАЗИ ДЕЙНОСТИ СИ ИМА....
    ВИЕТНАМЦИ....УЗБЕКИ ...НЕПАЛЦИ...
    ТЕ АВТО МОБИЛИ НЯМАТ ...ПОЛЗВАТ ..🚴🚴

    17:48 24.11.2025

  • 16 Зелената измама

    10 1 Отговор
    Дърветата дишат Co2 а издишат кислород -те ни карат да го намалим. Така се убива природата
    Хората дишат кислород а издишат Co2.

    Нюрнберг 2

    17:49 24.11.2025

  • 17 Асен

    14 0 Отговор
    Даже общината трябва да ми плаща че минавам през коптора наречен център с разбитите улици и мръсотията.

    17:55 24.11.2025

  • 18 Оня с джипката от Банкя

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    Тая Бобчева бие Киселова по привлекателност и сексапилност!

    18:07 24.11.2025

  • 19 Бобчева

    3 0 Отговор
    Скоро излиза на големи ринг и от там направо нокаут !?.

    18:10 24.11.2025

  • 20 Звучи Добре

    15 1 Отговор
    Ако не се вгледаш- отнася се за лични автомобили, не за камиони, автобуси и друга техника.
    А самолетите захождат за кацане над малкия и големия ринг.
    Ефекта надали е насочен към чистотата на въздуха в центъра.
    Нещо като с отоплението. Забранено е горенето на боклук в печките, а в тецовете не.
    Забранени са дървата, но не пелетите- просто от тях печелим.

    18:16 24.11.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Бай той Толстой

    11 0 Отговор
    Бахтидебилите-нищо не става от вас!

    18:19 24.11.2025

  • 23 212121

    4 0 Отговор
    Какво нередно сезряхте в коментара ми,че го изтрихте???

    18:19 24.11.2025

  • 24 УдоМача

    1 0 Отговор
    Горкити гетоманчита :S

    18:21 24.11.2025

  • 25 Мнение

    4 7 Отговор
    София е град с инверсия и през зимата не се диша. Това е особено опасно за децата и възрастните хора. Тука всички много знаят, но така без правила не може. Иначе София става като Мумбай, всеки се е турил в некъв 30-годишен дизеляк и минава тънко навсякъде.

    18:23 24.11.2025

  • 26 Последния Шоп

    15 0 Отговор
    Щото пенсионерите и работниците не могат да си купят чисто нов автомобил , с тях започват Рестрикциите .Най - неоправданите.А комините в центъра бълват дим от печки и камини на дърва точно след 1 ви Декември !!!Да не споменавам какво горят в ромските махали зимата.....Няколко стари автомобила са ви проблема явно..

    18:28 24.11.2025

  • 27 Дзън Дрън

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    И ,,паркомястото" ще си го носиш винаги в багажника ли из София ???

    18:33 24.11.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 ЦК на КПСС

    9 0 Отговор
    казва се голям кръг
    ринг ще викате на цветнокожите, латиносите и азиатците
    защото ние когато сме имали писменост и тн. вие аглосаксите
    сте пасли стадата с прасета в калния и мъглив албион

    18:42 24.11.2025

  • 31 СИМО ХАЮХА

    3 3 Отговор

    До коментар #12 от "Селяните да си седят на Село":

    Няма лошо , ама и вий си стойте в софето , а не да сте се нацвъкали като червени хлебарки из цяла България !

    19:00 24.11.2025

  • 32 А борба с простотията, кога?

    4 0 Отговор
    Дискриминация, цинизъм и простотия. Абсолютна борба с вятъра, духа натам, духа насам. Зеленината къде е, тя е природния борец.

    19:05 24.11.2025

  • 33 Хамзис

    1 1 Отговор
    Крадци държавни ,крадци общински . Политик ли е все в чуждия джоб наврян. 1лв - 1 евро и 2 лв. 2 евро.

    19:42 24.11.2025

  • 34 търсете мъглата

    1 0 Отговор
    Обикновено същественото е в последното изречение, но малцина стигат до него, камо ли да го анализират:

    "специална детска площадка в Северния парк с дървета в кашпи и система за мъгла, която да подпомага развитието им"

    Забележете - система за мъгла!

    Цитат от сайта на Специализирана белодробна болница "Цар Фердинанд I в село Искрец, Понор планина, Софийско

    "В землището на манастира „Успение Богородично“ край село Искрец комисията намира уникални климатични условия, много подходящи за лечение на белодробни заболявания, а именно: 450 метра надморска височина, южен склон, липса на мъгли през цялата година, по-висока концентрация на кислород във въздуха, отлична екологична обстановка"

    Честни и почтени специалисти, назначени от царя като комисия, през 1908 година намират може би най-доброто място за лечение на белодробни заболявания в България, характерно с липсата на мъгли.

    Какво правят умнокрасивите обинари? Генерират мъгла! Гении!

    Наближава Нова година, някой спомня ли си края на 2024-та и продължилата около седмица гъста мъгла в София до около 3-ти Януари? Половината хора и автомобили бяха заминали, а въздухът беше ужасно мръсен и не се дишаше!

    20:11 24.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове