Шофьорът, помел шест паркирани автомобила в центъра на София, е бивш шеф в държавната „Автомагистрали“
  Тема: Войната на пътя

Шофьорът, помел шест паркирани автомобила в центъра на София, е бивш шеф в държавната „Автомагистрали“

3 Ноември, 2025 12:04, обновена 3 Ноември, 2025 12:01 572 3

Шофьорът, причинил сблъсъка, е задържан, тъй като пробата му за алкохол е положителна

Шофьорът, помел шест паркирани автомобила в центъра на София, е бивш шеф в държавната „Автомагистрали“ - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Шофьорът, който помете шест паркирани автомобила в центъра на София, е бивш шеф в държавната „Автомагистрали“.

По информация на bTV водачът е инж. Филип Маркулиев, който е бил член на Съвета на директорите на компанията „Автомагистрали“, която е под шапката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Филип Маркулиев е бил назначен в съвета на директорите по времето на служебния кабинет на Стефан Янев. Два месеца по-късно, при правителството на Кирил Петков, е бил отстранен.

Според очевидец 42-годишният шофьор за малко не отнесъл и неговия автомобил. Твърди, че е дал показания, а дрегерът, с който е тестван шофьорът, отчел 1,7 промила алкохол.

Шофьорът казал, че управлявал колата си с не повече от 50 км/ч. От СДВР потвърдиха за bTV, че шофьорът, причинил сблъсъка, е задържан, тъй като пробата му за алкохол е положителна.


